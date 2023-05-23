Заявление Пашиняна о возможном признании Арцаха азербайджанским вызывает недоумение, так как Ереван и сейчас не признаёт суверенитета республики

Эксперты в Армении обсуждают заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Ереван, в принципе, готов признать территорию Нагорного Карабаха частью Азербайджана. По словам Пашиняна, он готов это сделать при обеспечении гарантий безопасности при подписании соответствующего соглашения. При этом со стороны Пашиняна идут постоянные отсылки то в адрес ОДКБ, то в адрес российского миротворческого контингента – отсылки с подтекстом то о возможности приостановки членства в организации, то о том, что «виновны российские миротворцы».Заявления Пашиняна о возможном признании НКР частью Азербайджана вызвали горячую дискуссию в первую очередь в самой Армении. Однако если рассуждать без эмоций, руководствуясь действующим армянским законодательством, то заявление Пашиняна больше похоже на странную игру с элементами то ли шантажа, то ли расчёта на «запутанность ситуации со статусом».Реалии в том, что на сегодняшний день Республика Армения официально не признаёт Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха) в качестве независимого государства. Суверенным государством НКР признают Приднестровская Молдавская Республика (пока сама остаётся непризнанной), Абхазия и Южная Осетия. Официальный Ереван ни в одном из своих документов о суверенности Арцаха не говорит. Но если нет признания суверенитета НКР со стороны самой Армении, то де-юре власти Армении и сейчас признают республику составной частью Азербайджана. Юридическое «дважды два - четыре».В связи с этим заявления Никола Пашиняна о «готовности признать» Арцах (Нагорный Карабах) азербайджанским вызывают, мягко говоря, недоумение. Потому сейчас армянскому премьеру стоило бы начать с конкретизации вопроса о том, какой лично он статус Нагорного Карабаха (Арцаха) определяет сам, и какой статус этой территории прописан в законодательстве Республики Армения.