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Заявление Пашиняна о возможном признании Арцаха азербайджанским вызывает недоумение, так как Ереван и сейчас не признаёт суверенитета республики

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Заявление Пашиняна о возможном признании Арцаха азербайджанским вызывает недоумение, так как Ереван и сейчас не признаёт суверенитета республики

Эксперты в Армении обсуждают заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Ереван, в принципе, готов признать территорию Нагорного Карабаха частью Азербайджана. По словам Пашиняна, он готов это сделать при обеспечении гарантий безопасности при подписании соответствующего соглашения. При этом со стороны Пашиняна идут постоянные отсылки то в адрес ОДКБ, то в адрес российского миротворческого контингента – отсылки с подтекстом то о возможности приостановки членства в организации, то о том, что «виновны российские миротворцы».


Заявления Пашиняна о возможном признании НКР частью Азербайджана вызвали горячую дискуссию в первую очередь в самой Армении. Однако если рассуждать без эмоций, руководствуясь действующим армянским законодательством, то заявление Пашиняна больше похоже на странную игру с элементами то ли шантажа, то ли расчёта на «запутанность ситуации со статусом».

Реалии в том, что на сегодняшний день Республика Армения официально не признаёт Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха) в качестве независимого государства. Суверенным государством НКР признают Приднестровская Молдавская Республика (пока сама остаётся непризнанной), Абхазия и Южная Осетия. Официальный Ереван ни в одном из своих документов о суверенности Арцаха не говорит. Но если нет признания суверенитета НКР со стороны самой Армении, то де-юре власти Армении и сейчас признают республику составной частью Азербайджана. Юридическое «дважды два - четыре».

В связи с этим заявления Никола Пашиняна о «готовности признать» Арцах (Нагорный Карабах) азербайджанским вызывают, мягко говоря, недоумение. Потому сейчас армянскому премьеру стоило бы начать с конкретизации вопроса о том, какой лично он статус Нагорного Карабаха (Арцаха) определяет сам, и какой статус этой территории прописан в законодательстве Республики Армения.
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Использованы фотографии:
сайт Кремля
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14 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 07:34
    0
    Заявление Пашиняна о возможном признании Арцаха азербайджанским вызывает недоумение, так как Ереван и сейчас не признаёт суверенитета республики


    Как Остап Бендер.Вчера говорил что Карабах это часть Азербайджана,а сегодня хочет что то признать видно для того чтобы его в Ереване свои же не порвали за вчерашние заявления.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 07:39
    +1
    Он просто хочет быть "и умным и красивым", но проблема в том что ни тем ни другим не является. Слабый и нерешительный политик.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:47
    +1
    похоже на странную игру с элементами то ли шантажа, то ли расчёта на «запутанность ситуации со статусом».
    Пашинян в растерянности, вот и мечется из одного угла в другой. Как политик ноль, как руководитель страны абсолютный ноль. Отсюда и обвинения России и ее миротворческого контингента, заигрывание с западом и непонятные заявления по Карабаху, которые вызывают у большинства армян неприязнь к Пашиняну, как личности. Но, что внесли на руках с площади во власть, то внесли и обижаться не на кого.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:02
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Пашинян в растерянности, вот и мечется из одного угла в другой. Как политик ноль, как руководитель страны абсолютный ноль.

      А какие могут быть политики у лимитрофов, когда страна мизер, так премьер мизер. Хотя за власть, воюют друг с другом, как взрослые.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:48
    +1
    Да чего тут обсуждать?! Слил Николо Карабах вот и вся недолга. Только Азербайджан часть брать не захочет, не за тем пришли! Заберут целиком а Ереван ну для проформы потянет времечко, а когда поймет что Москва впрягаться не будет сольет полность Карабах(а может и ещё чего) и свалит из ОДКБ напоследок наложив под дверь.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 08:21
      0
      Цитата: Ропот 55
      Да чего тут обсуждать?! Слил Николо Карабах вот и вся недолга.

      Думаю, что там дело не только в Карабахе. Ставки гораздо выше.
      Азербайджан сейчас активно поддерживается и Западом (ради ресурсов) и Турцией (ради влияния в регионе). В Ереване американское посольство занимает целый квартал (сам лично видел). Пашинян давно поет американскую песню. Поэтому Азербайджан Карабах оттяпает однозначно с "гарантией неприкосновенности жителей армянской национальности" ага. Конфликты на этой почве начнутся однозначно. И невмешательство в них России будет представлено и расценено армянами, как предательство Армении. А вмешательство - как акт агрессии против Азербайджана. И отсидеться "на берегу" в ожидании, что все само-собой рассосется, нам не дадут. Придется делать выбор между сторонами. А, если сохранять нейтралитет, то уже сейчас надо активно дистанцироваться от решений, принимаемых проп-совским президентом Армении и кричать об этом во всех возможных источниках информации. Но что-то тихо на эту тему в СМИ.
      Если бы Пашинян действительно был народным армянским президентом, то уже больше года Армения бы готовилась к вооруженному конфликту (реваншу) с Азербайджаном. Но даже конспирологических версий на эту тему не слышно.
      Предполагаю, что готовят нам п-сы еще один узел геморроя. Надеюсь, что ошибаюсь. hi
  5. stels_07
    stels_07 Сегодня, 08:00
    0
    Когда одна страна правильно модернизирует армию, а другая архаично, то могут случаться "не возможные" геополитические сдвиги.
  6. kamakama
    kamakama Сегодня, 08:16
    0
    До безобразия ситуация напоминает ЛДНР с признанием. Долго сидеть в подвешенном виде не выйдет, выбор должен быть сделан, неважно какой
  7. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 08:17
    +3
    Соросовский ставленник продаёт Армению! А армяне как заворожённые второй раз его выбрали премьером! Видимо надо точно заканчивать с Арменией, пусть "плывёт" куда хочет, тем более у нас нет общих границ!
  8. solar
    solar Сегодня, 08:41
    0
    Но если нет признания суверенитета НКР со стороны самой Армении, то де-юре власти Армении и сейчас признают республику составной частью Азербайджана.

    Вывод неверный, на мой взгляд. Армения никогда официально не признавала границы Азербайджана, а, соответственно, и принадлежность НКР Азербайджану. Ни де - факто, ни де - юре.
  9. Seal
    Seal Сегодня, 09:10
    0
    Цитата: Вежливый Лось
    Если бы Пашинян действительно был народным армянским президентом, то уже больше года Армения бы готовилась к вооруженному конфликту (реваншу) с Азербайджаном.
    Вооруженный реванш и ранее был почти самоубийством, а после 22.02.2022 - стал 100 % самоубийством.
    О Пашиняне.
    Единственное отличие Пашиняна от Саргсяна в том, что Пашинян иногда позволяет себе говорить то, что он думает.
    Разве это при Пашиняне посольство США в Армении достигло численности в 2,5 тысячи человек персонала ?
    Разве это Пашинян разрешил США обустроить в Армении американские бактериологические лаборатории, которые собирают образцы ДНК ??
    Разве это Пашиняна в США наградили специальной медалькой :"Медаль острова Эллис" (медаль общественная, но признается Конгрессом США и весьма уважаемая, практически нет ни одного бывшего Президента США, не награжденного этой медалью) , которая дается "за особый вклад в дело развития отношений того или иного государства с США".
    А вот Саргсян получил такую медальку еще в 2011 году, во время своего визита в США. Видимо как раз за то, что разрешил на территории Армении деятельность бактериологических лабораторий США. Как только вступил на пост Президента Армении (в 2008), так и разрешал (в 2009). К моменту ухода Саргсяна таких бактериологических лабораторий США в Армении было уже 12 штук. Кстати, он первый и пока единственный иностранный Президент, награжденный такой медалью.
    Разве это Пашинян в день государственного праздника Армении 28 мая 2016 года со всей своей свитой в центре Еревана открывал памятник нацисту Нжде ? Нет, Пашинян был тогда никем. А памятник нацисту Нжде открывал Серж Саргсян со свитой.
    Саргсян и все предыдущие президенты Армении точно также, как и Пашинян, ориентировались исключительно на США. Но они умели держать язык за зубами и не забывали периодически громко славословить Россию.
  10. Seal
    Seal Сегодня, 09:27
    0
    Цитата: solar
    Армения никогда официально не признавала границы Азербайджана, а, соответственно и принадлежность НКР Азербайджану. Ни де - факто, ни де - юре.

    Вообще-то признавала. Дело в том, что при вступлении в члены ООН страны кандидаты сначала подают в СовБез ООН досье на самих самих (ну, типа презентации) разумеется, с приложением карт и описанием границ. При вступлении в члены ООН ставшая независимой Армения подала досье на себя в границах Армянской ССР, а независимый Азербайджан - в границах Азербайджанской ССР.
    При приеме той или иной страны в члены ООН любая страна- член ООН (из числа присутствующих на заседании Генеральной Ассамблеи разумеется) вправе задать любой вопрос вступающей стране и вправе поставить под сомнение ее заявку. В том числе границы. Ну или хотя бы вправе выразить протест.
    Весь цимес в том, что Армению в члены ООН принимали где-то на пол-часа раньше, чем в члены ООН принимали Азербайджан. То есть к моменту голосования по принятию Азербайджана в члены ООН Армения уже пол-часа была полноправным членом ООН. И глава делегации Армении в ООН имел право высказаться относительно границ Азербайджана.

    Но делегация Армении промолчала. Возможно, после столь радостного события, как прием Армении в члены ООН вся делегация уже через 10 минут сидела в лучшем армянском ресторане Нью-Йорка - не знаю. Но факт остается фактом - представившейся 2 марта 1992 года возможностью (возможно единственной возможностью) заявить о том, что Армения не признает границы Азербайджана армянская делегация не воспользовалась. А это значит, что Армения 2 марта 1992 года де-юре признала Азербайджан в границах Азербайджанской ССР. Равно как признали и абсолютно все члены ООН. Так как бывшие братские советские республики в члены ООН принимали единогласно.
    1. solar
      solar Сегодня, 09:35
      0
      Вообще-то признавала. Дело в том, что при вступлении в члены ООН страны кандидаты сначала подают в СовБез ООН досье на самих самих (ну, типа презентации) разумеется, с приложением карт и описанием границ.

      То что промолчали- это не признание. Границы подтверждаются межгосударственными соглашениями с соответсвующей процедурой. Такого соглашения между Арменией и Азербайджаном нет.
  11. Seal
    Seal Сегодня, 09:30
    0
    Цитата: Ропот 55
    а когда поймет что Москва впрягаться не будет
    С самого начала была ясно, что не будет. Так как Москва ( ОДКБ) помогает жертвам агрессии, но не агрессорам. Даже если этот агрессор - член ОДКБ.