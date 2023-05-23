Африканская миссия предлагает Киеву и Москве сесть за стол переговоров без вывода российских войск

Во-первых, это прекращение боевых действий. Во-вторых, это основа для прочного мира

Шесть стран Африки выступили с мирной инициативой, предлагая Украине согласится сесть за стол переговоров с Россией без вывода российских войск, но с остановкой военных действий. В ЮАР, а именно эта страна стала инициатором предложения, считают, что это станет основой для "прочного и долгого мира".Африканская миссия считает, что переговоры между Москвой и Киевом можно проводить даже без вывода российских войск с территорий, которые она сейчас занимает, т.е. из новых регионов. Самое главное - это остановить боевые действия и начать диалог. Но уже сейчас можно сказать, что данное предложение не будет принято, против выступает сама Украина, а также ряд западных стран из числа ее созников.- заявил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.Подтверждением тому, что Киев не стремится к переговорам с Россией, да тем более на таких условиях, стало заявление посла Украины в ЮАР Любови Абравитовой, которая подтвердила позицию киевского руководства в отношении каких-либо переговоров. По ее словам, только полный вывод российских войск с "украинской территории" может привести к диалогу.Выступают против мирной миссии Африки и ряд европейских стран, в частности, Великобритания. В Лондоне считают, что остановка конфликта сейчас приведет только к его заморозке, да и позиция для переговоров у Киева не очень сильная. Сначала необходимо добиться ряда побед, после чего уже самим диктовать условия.Впрочем, предложение Африки пока только на словах, никаких бумаг ни Киев, ни Москва не получали.