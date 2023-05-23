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Африканская миссия предлагает Киеву и Москве сесть за стол переговоров без вывода российских войск

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Африканская миссия предлагает Киеву и Москве сесть за стол переговоров без вывода российских войск

Шесть стран Африки выступили с мирной инициативой, предлагая Украине согласится сесть за стол переговоров с Россией без вывода российских войск, но с остановкой военных действий. В ЮАР, а именно эта страна стала инициатором предложения, считают, что это станет основой для "прочного и долгого мира".


Африканская миссия считает, что переговоры между Москвой и Киевом можно проводить даже без вывода российских войск с территорий, которые она сейчас занимает, т.е. из новых регионов. Самое главное - это остановить боевые действия и начать диалог. Но уже сейчас можно сказать, что данное предложение не будет принято, против выступает сама Украина, а также ряд западных стран из числа ее созников.

Во-первых, это прекращение боевых действий. Во-вторых, это основа для прочного мира

- заявил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

Подтверждением тому, что Киев не стремится к переговорам с Россией, да тем более на таких условиях, стало заявление посла Украины в ЮАР Любови Абравитовой, которая подтвердила позицию киевского руководства в отношении каких-либо переговоров. По ее словам, только полный вывод российских войск с "украинской территории" может привести к диалогу.

Выступают против мирной миссии Африки и ряд европейских стран, в частности, Великобритания. В Лондоне считают, что остановка конфликта сейчас приведет только к его заморозке, да и позиция для переговоров у Киева не очень сильная. Сначала необходимо добиться ряда побед, после чего уже самим диктовать условия.

Впрочем, предложение Африки пока только на словах, никаких бумаг ни Киев, ни Москва не получали.
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16 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 07:35
    +3
    Как то страны зачастили с мирными инициативами у которых нету никаких шансов на успех
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:41
      +1
      Цитата: BlackMokona
      Как то страны зачастили с мирными инициативами у которых нету никаких шансов на успех


      Мединский и Слуцкий с вами не согласятся. laughing
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:14
        +2
        В рабство их..Мединского и Слуцкого..К африканцам в ЮАР..У них есть зуб на белых..
    2. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 08:15
      +3
      Цитата: BlackMokona
      Как то страны зачастили с мирными инициативами у которых нету никаких шансов на успех

      Это такой способ,показать свою позицию,к этому конфликту,т.е.помогать Украине и осуждать РФ они не будут.
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 10:42
        0
        сесть за стол переговоров без вывода российских войск
        А что есть вариант вывода Российских войск с территории России? belay И в какую страну тогда выводить если что? В США?
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 07:35
    +2
    Африканская миссия предлагает Киеву и Москве сесть за стол переговоров без вывода российских войск


    Надеюсь что никаких переговоров не будет.Этот цирк никому не нужен.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:39
    +1
    Не пойдёт, СПОНСОРЫ-ХОЗЯЕВА Киева против, так что пусть хоть 90%стран выступят за мир этому не бывать.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:39
    +7
    сесть за стол переговоров без вывода российских войск
    Ну хоть за это "спасибо". Со всем уважением к африканской миссии, но все же им может лучше сначала разобраться на своем континенте с вооруженными конфликтами? Слишком много на сегодняшний день "миротворцев" желающих отметиться на внесении своих инициатив по прекращению конфликта. Европа та прямо заявляет - ни каких переговоров, война до победного конца. Вот только, по всей видимости, конец для Европы будет не совсем приятный.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 07:43
    +5
    Уж африканцам ли не знать, что приостановка конфликта, гарантированно, ведёт к возобновлению с новой силой. Большая часть Африки живёт в таком режиме. Нам такого "счастья" не надо.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:44
    +1
    У ЮАР большой опыт искоренения апартеида ,для Украины этот рецепт в самый раз. bully Кто этих нациков потом в кюветах искать то будет.
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 07:45
    -1
    Умные дураков учат. Пора понять кто есть кто.
  8. Комментарий был удален.
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:52
    +3
    Самое главное - это остановить боевые действия и начать диалог

    да проходили уже... и не раз... только боком нам вышло... кривенько как-то....
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:14
    +1
    Что хотят всё миссионеры по переговорам по мирному урегулированию конфликта?
    Они думают, что Зелёный получив вагон кокса возьмёт всех своих друзей и дружно покинут Украину и этот бренный мир?
  11. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 08:19
    0


    Текст Вашего комментария слишком короткий
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:21
    0
    Сомнительно все это... Минск-3.. Для нас- проигрыш,полный.
  13. solar
    solar Сегодня, 09:02
    +2
    заявил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья

    ЮАР попала в сложное положение, и теперь вертится, как собака женского пола на ярмарке.
    В августе они должны или пригласить Путина или отказать ему во въезде.
    МУС выдал ордер на арест, и ЮАР, как страна Римского статута, должна его исполнить. Из статута она выходить боится, поговорили об этом и на то же седалище и сели, об аресте, понятно, тоже речи не идет, они из ума не выжили. Так что выход у них- отказать во въезде Путину, что тоже не очень хорошо.
    Для них лучший выход- это если Путин сам откажется от поездки, и выступит, по видеосвязи, к примеру.
    Но с другой стороны, это будет выглядеть так, что он испугался ордера МУС, чего он явно не хочет.
    Поэтому ЮАР сейчас и мечется в поисках какого-то решения неожиданно возникшей для них серьезной проблемы.