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Отношения Германии и Венгрии ухудшились из-за заблокированной Будапештом помощи Украине

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Отношения Германии и Венгрии ухудшились из-за заблокированной Будапештом помощи Украине

Позиция Венгрии по вопросу финансирования украинского режима становится все более жесткой. Будапешт отказывается одобрять увеличение военной помощи Евросоюза Украине, по крайней мере – до исключения венгерского банка OTP из числа «спонсоров войны». Другим странам ЕС это очень не нравится.


Во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе главы дипломатических ведомств ФРГ и Венгрии Анналена Бербок и Петер Сийярто фактически поссорились по вопросу военной помощи. Когда Сийярто обозначил, что позиция Будапешта остается неизменной, то Бербок ответила, что банк ОТР признает Донбасс российским и выдает кредиты российским военнослужащим.

Венгерское правительство утверждает, что такая позиция не является правильной и ссылается на данные самого банка ОТР. Таким образом, прийти к консенсусу по вопросу оказания дальнейшей военной помощи Украине у Германии и Венгрии не получилось. Такая ситуация заставляет руководство Евросоюза задуматься об отмене права вето со стороны отдельных государств и принятии решений простым большинством голосов.

Политика Венгрии вызывает у Брюсселя особое недовольство. Представители ЕС уже не раз ставили под вопрос демократический характер венгерского государства, им очень не нравятся и позиция Будапешта по украинскому конфликту, и по другим спорным вопросам, включая, к примеру, миграционную политику Евросоюза или толерантность по отношению к различным меньшинствам.

Напомним, что Венгрия критикует киевский режим за дискриминацию этнических венгров в Закарпатской области, где расположен анклав компактного проживания венгерского населения.
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16 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:54
    +1
    С отменой права вето в ЕС начнётся бардак,шантажистам всея Европы-полякам это очень не понравится.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:58
      +1
      tralflot1832 hi, наоборот шавки и шакалье собьются в стаю и будут проводить решения по своим интересам.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:12
        +2
        У поляков большие амбиции и большие кредиты.С снятием право вето у поляков возникнут проблемы с амбициями. hi
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 08:19
        0
        Цитата: Ропот 55
        шакалье собьются в стаю и будут проводить решения по своим интересам

        Конечно будут. Как, например, стену германскую ломали.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:20
        +2
        Цитата: Ропот 55
        наоборот шавки и шакалье собьются в стаю и будут проводить решения по своим интересам.

        Все шавки и примкнувшая к ним Греция, уже давно в стае, правда кусать зубов нет, но зато лают очень уж знатно. Собачка из женской сумочки всегда лает, сильнее чем волкодав.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 07:54
    +3
    Такая ситуация заставляет руководство Евросоюза задуматься об отмене права вето со стороны отдельных государств и принятии решений простым большинством голосов.
    Правильной дорогой идете... "намнетоварищи"...
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:55
    +1
    Еслиб Киев не стал "плющить" Закарпатье, а у самой Венгрии не было интереса по возвращению некоторых территорий, то Будапешт наравне с остальным Е. С. гнал бы и оружие и добровольцев и нам бы плевал бы куда не поподя.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:08
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Еслиб Киев не стал "плющить" Закарпатье, а у самой Венгрии не было интереса по возвращению некоторых территорий, то Будапешт наравне с остальным Е. С. гнал бы и оружие и добровольцев

      Если б...
      Но это не про "куркулей". Как же они тогда "панувати" будут?
    2. Розмари
      Розмари Сегодня, 08:35
      0
      Цитата: Ропот 55
      Еслиб Киев не стал "плющить" Закарпатье, а у самой Венгрии не было интереса по возвращению некоторых территорий, то Будапешт наравне с остальным Е. С. гнал бы и оружие и добровольцев и нам бы плевал бы куда не поподя.

      В Венгрии нет не только армии, чтобы отбить у Украины Закарпатье, но и нет оружия, которое она могла бы поставлять Украине, будь у неё такое желание.
      Во времена Союза Венгрию называли "самой счастливой казармой" в Варшавском договоре. Стоящая в Венгрии Южная группа советских войск позволяла Яношу Кадару экономить на венгерской армии и её вооружении, направляя больше денег в экономику - там даже призывников после месяца карантина, отправляли не служить в части, а бесплатно работать в народном хозяйстве Венгрии.
      И ВПК Венгрии отсутствует как отрасль экономики - вооружение в Венгрии не производят, и не производили никогда, и советского оружия там давно не осталось никакого.
    3. KCA
      KCA Сегодня, 09:01
      0
      Где они тогда брали-бы нефть? Моря в Венгрии нет, тащили-бы поездами и бензовозами из Германии, Польши, Румынии? Так им такую цену накрутили-бы, что вешайся
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:58
    +1
    кто не с ЕС , тот против них... уж очень им не нравится, если кто-то выбивается из общего строя...
    ЕС уже не раз ставили под вопрос демократический характер венгерского государства

    держитесь венгры, счас вам "демократию" нести начнут....
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:04
      -1
      Цитата: Mouse
      держитесь венгры,

      Венгры были самыми лучшими союзниками немцев. Ватутин их приказал в плен не брать.
    2. Розмари
      Розмари Сегодня, 08:57
      0
      Цитата: Mouse
      кто не с ЕС , тот против них... уж очень им не нравится, если кто-то выбивается из общего строя...

      Венгрии хватает ненадолго из общего строя выбиваться - в декабре 2022 года ЕС заблокировало выплату Венгрии 7,5 млрд евро из общеевропейского бюджета, и Венгрия тут же отозвала все свои вето на оказание Украине финансовой и военной помощи.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:13
    0
    Как всегда все лежит на поверхности - окраина замахнулась на "Дружбу", а это стратегический важная труба для Венгрии, при этом немчуре по фиг. Тут у каждого свое болит, немчура с СП уже "переболела", теперь и венграм предлагают место в общей яме, типа подвинулись.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:18
    +1
    Отношения Германии и Венгрии ухудшились из-за заблокированной Будапештом помощи Украине
    . С руководством Венгрии все понятно, за свое крепко бодатся.
    А Бербок... там тоже все понятно, там отступать некуда, как они считают, они сами себе сузилили "окно возможностей" до одного варианта, который им указали сверху, из за океяна...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:37
    +1
    Политика Венгрии вызывает у Брюсселя особое недовольство
    Оно и понятно. Не желают венгры становится в радужный строй и под "Drang nach Osten!" маршировать в сторону России. На первом плане у них национальные интересы своей страны. А какие интересы у чиновников ЕС и немецких в частности они поняли и не согласны с ними. Бодаться Венгрия будет не только с Германией, но и с теми кто готов по щелчку Борреля и Урсулы бежать выполнять указания.