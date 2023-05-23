Отношения Германии и Венгрии ухудшились из-за заблокированной Будапештом помощи Украине

Позиция Венгрии по вопросу финансирования украинского режима становится все более жесткой. Будапешт отказывается одобрять увеличение военной помощи Евросоюза Украине, по крайней мере – до исключения венгерского банка OTP из числа «спонсоров войны». Другим странам ЕС это очень не нравится.Во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе главы дипломатических ведомств ФРГ и Венгрии Анналена Бербок и Петер Сийярто фактически поссорились по вопросу военной помощи. Когда Сийярто обозначил, что позиция Будапешта остается неизменной, то Бербок ответила, что банк ОТР признает Донбасс российским и выдает кредиты российским военнослужащим.Венгерское правительство утверждает, что такая позиция не является правильной и ссылается на данные самого банка ОТР. Таким образом, прийти к консенсусу по вопросу оказания дальнейшей военной помощи Украине у Германии и Венгрии не получилось. Такая ситуация заставляет руководство Евросоюза задуматься об отмене права вето со стороны отдельных государств и принятии решений простым большинством голосов.Политика Венгрии вызывает у Брюсселя особое недовольство. Представители ЕС уже не раз ставили под вопрос демократический характер венгерского государства, им очень не нравятся и позиция Будапешта по украинскому конфликту, и по другим спорным вопросам, включая, к примеру, миграционную политику Евросоюза или толерантность по отношению к различным меньшинствам.Напомним, что Венгрия критикует киевский режим за дискриминацию этнических венгров в Закарпатской области, где расположен анклав компактного проживания венгерского населения.