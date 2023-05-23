ВС РФ предприняли ряд контратак в районе Ивановского и Ивано-Дарьевки на Артемовском направлении

К утру 23 мая 2023 года стало известно о проведенных российскими войсками контратаках на Артемовском направлении. Здесь ВС РФ предприняли ряд наступательных действий в районе Ивановского, Ивано-Дарьевки, Григоровки. Об этом сообщают российские военные корреспонденты в своих Telegram-каналах.По утверждению WarGonzo, после артиллерийских обстрелов позиций противника, российская армия контратаковала в направлении Ивановского (Красное), а также под Григоровкой и Ивано-Дарьевкой. Но пока контратаки ВС РФ были неудачными. Зато украинским формированиям удалось продвинуться в районе населенного пункта Ягодное.Кроме того, российская артиллерия обстреливала Белую Гору, Ступочки, Константиновку, Марков, Орехово-Василевку, где находятся позиции украинских формирований. Наблюдались активные обстрелы позиций ВСУ и на Угледарском направлении. В частности, были обстреляны позиции украинских формирований в населенных пунктах Золотая Нива, Большая Новоселка, Пречистовка.Бои продолжаются и в Марьинке, где российским войскам никак не удается освободить остающиеся под контролем украинских формирований кварталы города. Кроме того, на Донецком фронте наблюдались контратаки ВСУ в районе села Красногоровки. В Херсонской области ВСУ попытались занять позиции на Черкесском острове, находящемся напротив села Забарино, контролируемого российскими войсками.Обстановка на Луганском направлении тоже остается напряженной. Здесь наблюдаются взаимные артиллерийские обстрелы. Успех сопутствовал подразделениям ВС РФ в районе Невского, где были заняты новые позиции. Однако штурмовые действия со стороны Масютовки пока оказались неудачными.