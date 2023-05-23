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ВС РФ предприняли ряд контратак в районе Ивановского и Ивано-Дарьевки на Артемовском направлении

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ВС РФ предприняли ряд контратак в районе Ивановского и Ивано-Дарьевки на Артемовском направлении

К утру 23 мая 2023 года стало известно о проведенных российскими войсками контратаках на Артемовском направлении. Здесь ВС РФ предприняли ряд наступательных действий в районе Ивановского, Ивано-Дарьевки, Григоровки. Об этом сообщают российские военные корреспонденты в своих Telegram-каналах.


По утверждению WarGonzo, после артиллерийских обстрелов позиций противника, российская армия контратаковала в направлении Ивановского (Красное), а также под Григоровкой и Ивано-Дарьевкой. Но пока контратаки ВС РФ были неудачными. Зато украинским формированиям удалось продвинуться в районе населенного пункта Ягодное.

Кроме того, российская артиллерия обстреливала Белую Гору, Ступочки, Константиновку, Марков, Орехово-Василевку, где находятся позиции украинских формирований. Наблюдались активные обстрелы позиций ВСУ и на Угледарском направлении. В частности, были обстреляны позиции украинских формирований в населенных пунктах Золотая Нива, Большая Новоселка, Пречистовка.


Бои продолжаются и в Марьинке, где российским войскам никак не удается освободить остающиеся под контролем украинских формирований кварталы города. Кроме того, на Донецком фронте наблюдались контратаки ВСУ в районе села Красногоровки. В Херсонской области ВСУ попытались занять позиции на Черкесском острове, находящемся напротив села Забарино, контролируемого российскими войсками.

Обстановка на Луганском направлении тоже остается напряженной. Здесь наблюдаются взаимные артиллерийские обстрелы. Успех сопутствовал подразделениям ВС РФ в районе Невского, где были заняты новые позиции. Однако штурмовые действия со стороны Масютовки пока оказались неудачными.
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:18
    -1
    В Грайворонском округе Белгородской области, после захода туда украинской диверсионной группировки, продолжают зачистку территории. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

    — По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит, — заявил Гладков.

    Губернатор подчеркнул, что, когда ситуация станет максимально безопасной, он лично, как и главы местного самоуправления, незамедлительно сообщат об этом в социальных сетях.

    https://www.kp.ru/online/news/5281286/


    Получается что шароварных ещё не всех заколбасили...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:36
      +1
      Спасибо автору за сводку с фронта. Особенное спасибо за подробные карты с ЛБС. Юрий Подоляка и Саня во Флориде вообще в картах не разбираются. laughing
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:19
    +1
    Ребята,держите фланги.Не теряйте то,что было уже освобождено
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:23
    +1
    К утру 23 мая 2023 года стало известно о проведенных российскими войсками контратаках на Артемовском направлении. Здесь ВС РФ предприняли ряд наступательных действий в районе Ивановского, Ивано-Дарьевки, Григоровки. Об этом сообщают российские военные корреспонденты в своих Telegram-каналах.
    . "Ряд наступательных действий"... можно и так.
  4. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 08:24
    0
    Вообщем ситуация ,как говорят врачи, остаётся стабильно тяжёлой на всем протяжении .
  5. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 08:48
    +1
    Кисло как-то всё... Сколько из пушек-ракет не пали, войны выигрываются на земле. Пока пехота не зайдёт, побед не будет.
    Похоже, бахмутская мясорубка своей цели не достигла. А целью, думаю, было заставить украинский режим, после огромных потерь, пойти на переговоры. Так-то разумней Вагнерам было Авдеевку с Марьинкой отбить, чтобы фронт от Донецка отодвинуть.
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 09:19
      0
      Вагнера работу выполнили. Активных действий ВСУ в период зима-весна провести не смогли. Так что мужикам поклон и слава.