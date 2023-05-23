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Глава немецкой BND: Германия не в состоянии назвать причастных к диверсиям на «Северных потоках»

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Глава немецкой BND: Германия не в состоянии назвать причастных к диверсиям на «Северных потоках»

Германия не может однозначно назвать виновных в подрыве газопроводов "Северный поток", на сегодняшний день Берлин не обладает такой информацией. Об этом заявил глава немецкой разведки Бруно Каль.


Главный разведчик Германии, выступая в Федеральной академии политики безопасности заявил, что на данный момент ни одна спецслужба в мире, включая немецкую, не может однозначно назвать причастных к подрыву газопроводов. По словам Каля, расследование проводится сразу по "нескольким направлениям", но работе криминалистов мешает расположение места диверсии на дне моря. Но, с другой стороны, некоторые успехи в расследовании все же есть, по словам Каля - "заметные".

Никакая страна, никакая спецслужба в мире не в состоянии сейчас это приписать кому-либо конкретно (...) Не исключаю, что последует успех, который сделает один из вариантов более вероятным, а другие — менее

- заявил глава BND.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин скрывает результаты расследования взрывов на "Северных потоках", все запросы Москвы на предоставление информации отклоняются без объяснения причин. Это может означать, что в Германии знают, кто совершил подрывы, но предпочитают не распространяться об этом.

Пока в Берлине склоняются к версии, что за диверсией на газопроводах стоят некие граждане Украины. Однако это не официальное расследование, а журналистское. В то же время одна из версий, наиболее правдоподобная, говорит о причастности к взрывам Соединенных Штатов. Но для Европы в целом и Германии в частности, она не подходит. Поэтому "расследование" будет вести еще долго, с назначением "виновных" со стороны, из той же Украины, к примеру. На Киев сейчас все можно списать.
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:17
    +2
    Германия не в состоянии назвать причастных к диверсиям на «Северных потоках»


    Правильно, потому что Хозяин выпорет за длинный язык.
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 08:22
      0
      Хозяин выпорет за длинный язык.

      Не только выпорет, но и покажет кузькину мать и еще какую-нибудь мать мать мать...
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 08:49
        0
        Глава немецкой BND: Германия не в состоянии назвать причастных к диверсиям на «Северных потоках»

        У Германии по причастности к диверсии на "СП" у самой всё рыло в пуху - от Шольца до Бербок!
        Как же они в своей причастности к этой диверсии США признавться будут? Они же были о предстоящем подрыве "СП" более чем в курсе. Да никогда и никак!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:18
    +3
    Да всё он знает,расскажет только в одном случае ,когда повезут в сторону России в багажнике машины.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:21
    +1
    Глава немецкой BND: Германия не в состоянии назвать причастных к диверсиям на «Северных потоках»
    . Ничего удивительного. Те кто причастен, над ними сверху сидят, те, кого б хотелось назначить причастны и, не желают на себя это брать и на.... лесом посылают.
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 08:22
    +2
    Глава немецкой BND: Германия не в состоянии назвать причастных к диверсиям на «Северных потоках»

    Чтобы не палить союзника? fellow laughing
    М рази!!! am
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:32
      0
      К-50 hi, э нет такой "титул" ещё заслужить надо а это так ТЕРПИЛИУС-ВУЛЬГАРИУС в самом грязном знпчении этого слова.
  5. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 08:30
    0
    Германия - старая затасканная проститутка, отвечающая на вопрос, сколько у неё было клиентов
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:30
    +2
    Зато с MH-17 моментально виноватого нашли, и даже доказательную базу подвели.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:32
      +3
      Не нашли, а назначили, Ропот 55 hi Причем игнорируя определенные факты.

      зы я работал в Польше в то время когда сбили МН-17. так вот, уже через час после экстренного сообщения о катастрофе МН-17 поляки вовсю гнали по TVP утверждение что борт сбили "запророссыйские сэпаратисты" и гоняли типа перехват телефонного разговора с русским матом как лднровцы типа докладывали своему куратору в Москву.
      Реакция поляков была ужасна - русские да вы убийцы, да поддерживаете убийц, да вы и наших в Катыни расстреляли ну и т.п. а через месяц в Варшаве начались беспорядки из-за марша польских националистов. Об это даже в газетах писали. Поляки вешали таблички на свои магазинчики - русских обслуживать не будем. так что уже тогда было ясно что провокация и Россию назначат отвечать за это....
  7. BAI
    BAI Сегодня, 08:36
    +2
    [quote] [что на данный момент ни одна спецслужба в мире, включая немецкую, не может однозначно назвать причастных к подрыву газопроводов. /quote]
    США, Англия, Норвегия прекрасно знают кто это сделал
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:44
    0
    Никакая страна, никакая спецслужба в мире не в состоянии сейчас это приписать кому-либо конкретно
    Лукавит главный немецкий разведчик, причем открыто и на "голубом глазу". Те страны, которые непосредственно под влиянием Сша просто не могут озвучить правду хотя многие ее знают. а главные участники пока не решили кого назначить виновным, т.к. вбросы о причастности ко взрывам России с треском провалились. Вот поэтому такой пассаж
    Не исключаю, что последует успех, который сделает один из вариантов более вероятным, а другие — менее
    Т.н. "успех" будет после назначения американцами главного виновного и это произойдет не скоро.
  9. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:44
    0
    Германия не может однозначно назвать виновных в подрыве газопроводов "Северный поток"

    Ясное дело, своих сдавать им хоть и привычно, но только после окончания финансирования, а пока денежки оттуда капают - проблемы с опознанием.
  10. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 08:48
    0
    Должен признаться в одном, саботаж Nordstream - это я со своими маленькими мускулистыми руками ;)
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:52
    0
    Шмольц у бидона лично получил все "консультации" по теме СП, а посему следствие немчуры идет "правильным" путем.... Но мы то знаем.....
  12. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:58
    +1
    Глава немецкой BND: Германия не в состоянии назвать причастных к диверсиям на «Северных потоках»
    Песня кастрата, а не заявление главы разведки.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:25
      0
      Цитата: Галеон
      Глава немецкой BND: Германия не в состоянии назвать причастных к диверсиям на «Северных потоках»
      Песня кастрата, а не заявление главы разведки.

      Парадоксально, но сказал бы он какую-нибудь глупость типа того, что "Потоки" взорвала Россия - никто бы в Европе и в Америке не удивился и не обратил бы внимания. Приняли бы как само собой разумеющееся.
      Ну не может правду сказать - промолчал бы, умнее бы выглядел. А так сесть в лужу - у самих немцев законный вопрос о его профессионализме. "Что это за "Главный по шпионам", если он не знает, что Россия взорвала свои газопроводы? Гнать в шею."