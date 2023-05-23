Никакая страна, никакая спецслужба в мире не в состоянии сейчас это приписать кому-либо конкретно (...) Не исключаю, что последует успех, который сделает один из вариантов более вероятным, а другие — менее

Германия не может однозначно назвать виновных в подрыве газопроводов "Северный поток", на сегодняшний день Берлин не обладает такой информацией. Об этом заявил глава немецкой разведки Бруно Каль.Главный разведчик Германии, выступая в Федеральной академии политики безопасности заявил, что на данный момент ни одна спецслужба в мире, включая немецкую, не может однозначно назвать причастных к подрыву газопроводов. По словам Каля, расследование проводится сразу по "нескольким направлениям", но работе криминалистов мешает расположение места диверсии на дне моря. Но, с другой стороны, некоторые успехи в расследовании все же есть, по словам Каля - "заметные".- заявил глава BND.Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин скрывает результаты расследования взрывов на "Северных потоках", все запросы Москвы на предоставление информации отклоняются без объяснения причин. Это может означать, что в Германии знают, кто совершил подрывы, но предпочитают не распространяться об этом.Пока в Берлине склоняются к версии, что за диверсией на газопроводах стоят некие граждане Украины. Однако это не официальное расследование, а журналистское. В то же время одна из версий, наиболее правдоподобная, говорит о причастности к взрывам Соединенных Штатов. Но для Европы в целом и Германии в частности, она не подходит. Поэтому "расследование" будет вести еще долго, с назначением "виновных" со стороны, из той же Украины, к примеру. На Киев сейчас все можно списать.