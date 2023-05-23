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В США возобновляются переговоры по повышению верхней планки долга на фоне разногласий по вопросу сокращения расходов

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В США возобновляются переговоры по повышению верхней планки долга на фоне разногласий по вопросу сокращения расходов

В США возобновляются переговоры по потолку госдолга. На сегодняшний день он приближается к 3,8 трлн долларов, превышая законодательно оформленный ранее лимит на несколько сотен миллиардов. До 1 июня американским властям необходимо принять решение о поднятии потолка госдолга, чтобы не допустить дефолта американской экономики. Глава Минфина Джаннет Йеллен заявила, что переговоры необходимо ускорить.


Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил о намерениях каждый день проводить переговоры с президентом Джо Байдена по вопросу поднятия долговой планки. По словам самого Маккарти, делать он это будет до тех пор, пока вопрос не будет решён.

На данный момент камнем преткновения в дискуссии между республиканцами и демократами является вопрос привязки поднятия верхней планки госдолга к уровню сокращению расходов. Республиканская партия требует от администрации пойти на существенное сокращение, у Байдена же против этого, так как в предвыборный год придётся урезать ранее принятые и одобренные программы. Такое урезание вызовет волну возмущения у рядовых американцев, и это скажется на и без того низком рейтинге Джо Байдена.

Одним из самых болезненных для властей США вопросов является сокращение военных расходов. При Байдене военный бюджет США достиг абсолютного рекорда. Республиканцы предлагают сократить расходы военного плана как минимум на 7%. Эту идею администрация на данный момент отвергает.
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19 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:23
    +4
    Ничего страшного, счас покревляются, понты друг перед другом покидают, посвистят о защите США их народа и прочих дем. ценностях и примут новый потолок.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:30
      +4
      Цитата: Ропот 55
      посвистят о защите США их народа и прочих дем. ценностях и примут новый потолок.

      Фарс для публики - американской, а на деле не задумываясь примут потолок при любом дефиците. В чьих руках ФРС, те и командуют.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:34
      0
      Цитата: Ропот 55
      Ничего страшного, счас покревляются, понты друг перед другом покидают, посвистят о защите США их народа и прочих дем. ценностях и примут новый потолок.

      Сборная России по хоккею встречается с победителем районного первенства дворовых команд. Ставки на тотализаторе - 50 на 50. Интрига исхода матча жесточайшая... lol

      Похоже на "переговоры по потолку госдолга" уровнем "непредсказуемости" результата?
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:27
    +1
    В США интересно устроена систем госдолга. Там борются политические партии за свои электорат ,а виновата исполнительная власть ,то есть Байден
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:35
      +1
      APASUS hi, а разве Байден не главнюк одной из этих партий, со своим казырным интересом?!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:31
    0
    Принятие потолка долга - цена Президентского кресла США.Демократы и Республиканцы это понимают.Да дайте им на переговоры бейсбольные биты наконец,всё равно это дойдёт до этого рано или поздно! bully Быстрее договорятся.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:36
      +1
      tralflot1832, нее биты им не нужны они не дурачки, шоу маст гоу он))) и оно будет гоу он.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:37
      0
      Цитата: tralflot1832
      Да дайте им на переговоры бейсбольные биты наконец,всё равно это дойдёт до этого рано или поздно!

      Нельзя. Слишком быстро всё закончится, американским теленовостям не о чем говорить будет.
      Ну, правда, поддержка Украины останется - тут разногласий особых нет.
  4. Комментарий был удален.
  5. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 08:34
    0
    Один американский финансист правда ныне покойный сказал : нет проблем, станок у нас . Это продолжается уже сколько лет торг и потом взаимная любовь.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:36
    +2
    В США возобновляются переговоры по повышению верхней планки долга на фоне разногласий по вопросу сокращения расходов
    . Выборы приближаются, а значит могут происходить разные события, "неожиданные"... перед следующими выборами, следующие "неожиданные" события начнутся.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 09:04
      +1
      Подсказать надо республиканцам чтобы "вспомнили" "неожиданное",произошедшее лет этак 50 назад--как Бидон делал прозрачные намёки Хиллари Клинтон и подержал её за пуговицу на кофте......это самый действенный способ "утопить" конкурента ..америкосы любят такие сплетни,и свято в них верят...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:11
        0
        Не, не, та мадам в тираж списана, её только мухи, теперь любят/ценят.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:48
      0
      Цитата: rocket757
      Выборы приближаются, а значит могут происходить разные события, "неожиданные"... перед следующими выборами

      А для Байдена 22 мая знак.
      22 мая 1949 года в США покончил с собой первый министр обороны страны Джеймс Форрестол. В последнее время перед гибелью он впал в паранойю, ожидая скорого наступления СССР на США. Его знаменитая фраза «Русские идут!» надолго стала объектом насмешек со стороны советских газет в годы «холодной войны». Талантливый профессионал, интеллектуал, сошедший с ума в конце жизни из-за «советской угрозы»
  7. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 08:45
    0
    В этом вопросе, действительно, решающую роль играют исполнительная власть и Палата представителей. А Сенат, верхняя палата Конгресса, играющая огромную роль в решении ряда других вопросов, в бюджетно-финансовых вопросах сильно уступает Палате представителей.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    +2
    В США возобновляются переговоры по потолку госдолга.
    Сюжет дешевой оперетки не нов и актеры те же. Помусолят до 31 мая, а потом по обыкновению повысят потолок, который и так уже стремится к небесам. А вот с понижением расходов, а тем более военных поспорят громко, возможно с оскорблениями друг друга, но в итоге придут к общему знаменателю - и вам, и нам.
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:57
    +1
    краина дно пробивает, штаты потолок.... wassat а башкой долбятся одинаково....
  10. Ратник-80
    Ратник-80 Сегодня, 09:05
    0
    Надо как Маск ,купил твитер и сразу 70% работников сократил ,при этом говорит компания стала лучше и быстрей работать , ещё удивлялся сколько там нахлебников сидело
  11. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:17
    0
    наглядный пример переливания из пустого в порожнее
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:48
    0
    "Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил о намерениях каждый день проводить переговоры с президентом Джо Байдена по вопросу поднятия долговой планки".
    А дедушке все равно, он завтра не будет помнить о чем вчера разговаривали..... Так что, порожняк.