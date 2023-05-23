В США возобновляются переговоры по повышению верхней планки долга на фоне разногласий по вопросу сокращения расходов

В США возобновляются переговоры по потолку госдолга. На сегодняшний день он приближается к 3,8 трлн долларов, превышая законодательно оформленный ранее лимит на несколько сотен миллиардов. До 1 июня американским властям необходимо принять решение о поднятии потолка госдолга, чтобы не допустить дефолта американской экономики. Глава Минфина Джаннет Йеллен заявила, что переговоры необходимо ускорить.Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил о намерениях каждый день проводить переговоры с президентом Джо Байдена по вопросу поднятия долговой планки. По словам самого Маккарти, делать он это будет до тех пор, пока вопрос не будет решён.На данный момент камнем преткновения в дискуссии между республиканцами и демократами является вопрос привязки поднятия верхней планки госдолга к уровню сокращению расходов. Республиканская партия требует от администрации пойти на существенное сокращение, у Байдена же против этого, так как в предвыборный год придётся урезать ранее принятые и одобренные программы. Такое урезание вызовет волну возмущения у рядовых американцев, и это скажется на и без того низком рейтинге Джо Байдена.Одним из самых болезненных для властей США вопросов является сокращение военных расходов. При Байдене военный бюджет США достиг абсолютного рекорда. Республиканцы предлагают сократить расходы военного плана как минимум на 7%. Эту идею администрация на данный момент отвергает.