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Американский Институт изучения войны показал карту нападения украинских диверсантов на приграничные районы российской Белгородской области

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Американский Институт изучения войны показал карту нападения украинских диверсантов на приграничные районы российской Белгородской области

В российской Белгородской области продолжается специальная операция по уничтожению диверсионно-разведывательного отряда украинских формирований, который вчера вторгся в Грайворонский район региона. Институт изучения войны США показал карту нападения украинских диверсантов на приграничные районы российской Белгородской области.


По информации американских аналитиков, украинские диверсанты ворвались в село Козинка, расположенное в 600 метрах от границы с Сумской областью Украины.

Институт изучения войны пишет, что отряд украинских диверсантов имел при вторжении на российскую территорию в своем составе 2 танка, 1 бронетранспортер и 9 бронемашин. Вторжение произошло западнее укрепленных полос, известных как «зубы дракона».


Сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об атаках украинских беспилотных летательных аппаратов во все том же Грайворонском районе. Операция по уничтожению диверсантов продолжается до сих пор.

Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит

- подчеркнул Гладков.

Кроме того, он сообщил, что вчера во время эвакуации мирного населения скончалась женщина 1941 года рождения. По некоторым данным, есть еще двое раненых мирных жителей в населенных пунктах, куда вторглись украинские диверсанты. Погибших среди мирного населения нет, отметил глава региона.
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40 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:45
    +1
    И откуда у них такая карта? Похоже рисовали заранее, а сейчас по-быстрому опубликовали.
    1. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 08:49
      +6
      И откуда у них такая карта? Похоже рисовали заранее, а сейчас по быстрому опубликовали.

      Так американцы сами всю операцию и спланировали.
      А границу нужно держать на замке, тем более границу с врагом.
      Таких ДРГ и вторжений будет очень много.
      1. Слон
        Слон Сегодня, 09:10
        0
        Граница была почти на замке. Все заминировали кроме одной дороги по которой и прошли диверсанты и которая почему-то никак не охранялась нашими
        1. егерь650
          егерь650 Сегодня, 09:43
          +1
          укры решили свое сво провести или залужный в себя пришел и начал гадить.
          1. krot
            krot Сегодня, 10:47
            0
            Около сотни смертников отправили кастрюлеголовые, чтобы отвести внимание шумеров от поражения в Бахмуте! Захватили два картофельных поля и три озера с лягухами в неравном бою..))) Смех да и только..
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:52
      +5
      А что там такого на этой карте?Населенные пункты,подвернувшиеся нападению ,заштрихованы.Вчера еще было известно куда они "пришли".Укрепления?Так это 'секрет Полишенеля"
      1. akropin
        akropin Сегодня, 09:16
        +2
        По большому счету карта пустышка, но явно занимались господствующие высоты. Значит план был, а не просто гоп-стоп.
        1. vladcub
          vladcub Сегодня, 09:41
          0
          На гоп стоп, с таким количеством бронетехники, не ходят. У них были планы и скажем прямо :"не детские хотелки"
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 10:24
        0
        Цитата: dmi.pris1
        А что там такого на этой карте? Вчера еще было известно куда они "пришли".Укрепления?Так это 'секрет Полишенеля"

        Да дело собственно говоря даже не в карте, а в том, что казалось бы "рядовая" вылазка ДРГ бандерлогов на отдельном локальном участке границы с Россией, вдруг находится в зоне интересов Американского Института изучения войны, который чисто по "совпадению" создан и курируется Викторией Нуланд, большой "подругой" России.
        Согласитесь, в этой войне, даже на фоне сдачи Бахмута, для Американского Института просто нет ничего более важного и представляющего интерес, как работа отдельно взятой диверсионной группы. Ну так, чисто случайно... Все же знают, что матрасы это "незаинтересованная сторона".
        P/S- полагаю, что именно этот "институт" и разрабатывает эти провокации и вылазки, а посему демонстрирует прекрасную осведомлённость, демонстрируя карты буквально в режиме онлайн.
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:35
      -1
      И откуда у них такая карта? Похоже рисовали заранее
      Причем по пачке Беломора.
    4. SR81
      SR81 Сегодня, 10:22
      0
      Ни какие "американцы" эту операцию конечно не планировали. Во первых они не стали бы заниматься подобной мелочью, для этого вполне достаточно ГУР Украины. Во вторых США (по крайней мере официально) не приветствует вылазки ДРГ на территорию РФ, они хоть и создают резонанс и шумиху в СМИ, но по факту приводят только к жертвам среди мирного населения. Именно по этому правительство Зели дистанцируется от подобных рейдов. А вся ответственность перекладывается на РДК и ЛСР (россияне прошедшие подготовку в "Азове"). Разумеется имея доступ к разведданным и спутниковым снимкам "западных партнёров" спланировать такую операцию для ГУР, не проблема.
      Вопрос? Почему дорога не была прикрыта танками можно объяснить работой БЛА и артиллерии ВСУ. Но что мешало прикрыть приграничное село с дорогой, хотя бы ПТУРами?
  2. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 08:53
    +17
    Мне как-то всегда диверсанты представлялись "невидимыми тенями, крадущимися во мраке ночи" этакими злыми гениями, но блин, никак не на танках разъезжающими.
  3. PASus
    PASus Сегодня, 08:56
    +8
    Надож, а мне -24 засандалили за подобный пост. Мда, слабоумных на 100 лет вперед припасено.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:57
    +3
    Когда наши мо и генштаб начнут учиться на своих ошибках?Ведь не первый раз нападают!Танец на граблях в этих военных канторах ихнее всё?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:59
    +1
    По информации американских аналитиков, украинские диверсанты ворвались в село Козинка, расположенное в 600 метрах от границы с Сумской областью Украины.
    И даже предоставили карту для наглядности. Хорошо быстро реагировать на случившееся когда имеешь свои источники среди тех кто разрабатывал эту операцию - американских разведчиков и военных. А вот по поводу ДРГ с таким количеством личного состава и усиленными бронетехникой звучит с нашей стороны не профессионально.
    1. Аскет
      Аскет Сегодня, 09:55
      +3
      Цитата: rotmistr60
      А вот по поводу ДРГ с таким количеством личного состава и усиленными бронетехникой звучит с нашей стороны не профессионально.


      Это уже не ДРГ , а полноценное воинское подразделение, практически ротная тактическая группа с бронетехникой,средствами огневой поддержки в виде минометов, связи и разведки.Конечно операция была спланирована.Есть видео в сети как собиралась колонна в районе сосредоточения-средь бела дня, спокойно, без боевого охранения, как на прогулку, значит заранеее знали, что их не накроют.
      И прошли практически без сопротивления как к себе домой. Если бы не остановились спокойно могли еще пройти столько же как минимум, видимо задачи такой не ставилось.Пока не появилась армейская авиация и спецназ ФСБ никто никакого сопротивления не оказывал.
      Далее начались отмазки в медийном пространстве, якобы заманили специально и разгромили, потом просто выдавили. Что значит выдавили? Прогнали? Пацаны из соседней деревни к нам на танцы пришли без спроса а мы их выдавили laughing Так что ли? Полный непрофессионализм в освещении событий.Опять же всю ночь шла "зачистка" кого и от чего тоже не совсем понятно.
      А по поводу границы. По факту никакой границы нет, есть линия фронта или как сейчас модно говорить ЛБС, соответственно и относится нужно, либо отодвигать либо держать оборону соответствующим нарядом сил и средств. Так думаю..
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:41
      0
      Цитата: rotmistr60
      По информации американских аналитиков, украинские диверсанты ворвались в село Козинка, расположенное в 600 метрах от границы с Сумской областью Украины.
      И даже предоставили карту для наглядности. Хорошо быстро реагировать на случившееся когда имеешь свои источники среди тех кто разрабатывал эту операцию - американских разведчиков и военных. А вот по поводу ДРГ с таким количеством личного состава и усиленными бронетехникой звучит с нашей стороны не профессионально.

      Вообще не профессионально иметь не заминированные дороги на границе с бандеростаном, по которым ДРГ въезжает целыми колоннами, да ещё в светлое время суток. Можно подумать, там по этим дорогам, каждый день идёт бешенная движуха туристов и прочих доброжелательных граждан в обе стороны, что нельзя поставить минные заграждения, дабы не доставлять им неудобства. Опять, вместо того, что бы сработать на упреждение и перекрыть уязвимые участки, прошляпили ДРГ и бьём по хвостам request
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 10:47
        0
        Вот только мины нужны противотанковые, да ещё и активируемые и деактивируемые по радиосигналу. Это непросто, может сработать по гражданским автомобилям.
  6. usr01
    usr01 Сегодня, 09:01
    +1
    Карта... изумительная (мягко говоря).... fool
    Ну или прямую ссылку, или масштаб с легендой (и координатами)
    А так - схэма! (филькина грамота в просторечии) wink
  7. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 09:02
    +3
    . Американский Институт изучения войны показал карту нападения
    . Ну вот теперь хоть у нас хотя бы есть карта) что бы мы без америкосов делали) алло, Вашингтон! Ещё карты есть? Пришлите все оставшиеся ! "Где карта, Билли? Нам нужна карта!!" ©
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 10:32
      0
      "есть карта" я имею : "Атласс мира" 2003 г. Скажем, так:,желательно по свежее.
      Ежели, пришлют по всей ЛБС да ещё и на русском языке. Скажу:"данке шон"
  8. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 09:06
    +6
    отряд украинских диверсантов имел при вторжении на российскую территорию в своем составе 2 танка, 1 бронетранспортер и 9 бронемашин.

    Если называть вещи своими именами, то это рейд полноценной ротно-тактической группы с поддержкой артиллерией и БПЛА.
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 09:13
      +1
      Буденновск и Беслан вспоминаются... Опять те же грабли?
  9. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 09:16
    0
    Заборы и т. д. должны быть построены на границах, как сейчас делает Европа из-за беженцев. Это не обязательно должна быть Берлинская стена, а если защиты нет, то теракты, рейды никогда не прекратятся.
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 09:22
      +2
      Китайская стена и линия Можино как-то не очень себя показали. А вот наблюдение и целеуказание хотя бы на 10 км от границы надо обеспечивать техническими средствами и БПЛА.
      ИМХО hi
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 09:43
      +2
      Заборы и т. д. должны быть построены на границах, как сейчас делает Европа

      Толку от забора при военных действиях с участием бронетехники будет ноль. Минирование -наше всё. Во время ВОВ в 1941г нам не помогли и сплошные на сотни километров противотанковые рвы. Немцы прорывались ко рву на узком участке, спецтехника за пару часов засыпала его и далее танки и ЛС при поддержке авиации прорывались снова на оперативный простор. В 1943г против таких фокусов помогали нам артиллерийские засады и уже наша авиация. Прорывы пресекались. Немцы по своей тактике совались уже на других участках, но и там их встречали точно так же. Ну и минирование конечно, было так что перед носом наступающих.
  10. ugos
    ugos Сегодня, 09:17
    +3
    О потерях террористов в Белгородской области. Данные неофициальные, не пытайте меня откуда.

    Личный состав: 70 из 220 (39 убитых, 22 раненых, 9 пленных)
    ББМ: 6 из 15 (5 уничтоженых, 1 затрофеен)
    Специальные военные машины: 3 из 7 (3 уничтожены)
    Танки: 2 из 3 (1 уничтожен, 1 поврежден)

    Потери увеличатся в дальнейшем, может кого-то еще найдут.
    Это на утро 23 мая.

    Наши силы потеряли 1 человека, безоружного пограничника, 7 гражданских лиц были ранены, 2 тяжело. Обстрелам подверглись частные предприятия и жилые районы.

    Зачистка продолжается. Много украинцев около Козинки.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:07
      0
      безоружного пограничника
      Водила Бетера на яме. Но вообще, блин, просто охереть как звучит... "безоружный", блин, "пограничник"... В зоне боевых, зараза, действий. Да вообще в приграничной полосе! Ну слов нет, даже плюнуть нечем
  11. Artunis
    Artunis Сегодня, 09:21
    0
    Ну что нарисуем ещё пару красных линий !!!??? Представим к орденам наших хенералов из генштаба за доблестное отражение атаки хохлятской ДРГ и будем ждать следующего пинка ??? Смех сквозь слёзы, просто слов больше нет.
  12. solar
    solar Сегодня, 09:26
    +2
    Институт изучения войны пишет, что отряд украинских диверсантов...

    Вообще-то судя по приведенной карте этот самый институт ничего не пишет о "украинских диверсантах".
    На карте написано о "RDK forces", то есть Русский добровольческий корпус (на всякий случай пишу- запрещенный в России, хотя, честно говоря, сообщений об этом не нашел).
    Вот ссылка на приведенную в статье карту с описанием.
    https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-22-2023
  13. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:26
    0
    Американский Институт изучения войны показал карту нападения украинских диверсантов на приграничные районы российской Белгородской области
    Проходной двор... (
  14. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 09:30
    -1
    Пограничники должны иметь у себя как возможно более тяжелое вооружение. Если быстро обеспечить их самоходными минометами наподобие нового 82-мм "Дрок" и чем-то наподобие ЗА-СпН разработанным на базе "Тайфун-ВДВ", не получается, то они должны быть обеспечены хотя бы кумулятивно-осколочными гранатами к подствольникам, для борьбы с вражеской бронетехникой. Неплохо бы оснастить пограничников и гранатометами ГМ-93/94 опять же с кумулятивными и прочими гранатами.
    1. егерь650
      егерь650 Сегодня, 09:45
      +2
      В СССР у них были минометные батареи и отряды усиления.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 10:13
        0
        В данном случае требуются ПТУРы и самоходная артиллерия, способная вести огонь и прямой наводкой в том числе.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 10:16
          +1
          Цитата: СергейАлександрович
          В данном случае требуются ПТУРы

          ПТУРы и Мангруппа! Норма боя погранзаставы - 45 минут, отбились бы с ПТУРами, а мангруппа в шмазь раскатала
          1. СергейАлександрович
            СергейАлександрович Сегодня, 10:27
            0
            Довооружил бы пограничников такими машинами.


  15. МВГ
    МВГ Сегодня, 09:43
    0
    Американский Институт изучения войны показал карту нападения украинских диверсантов на приграничные районы российской Белгородской области

    сразу возникает вопрос: "а взяли где"?
  16. Cannon
    Cannon Сегодня, 09:52
    0
    Военное обозрение от 11 апреля 2022

    Нужна ли на Украине военно-гражданская администрация
    ++++Вот там всё написано, расписано ( правда без карт и не указаны фамилии ответственных) и что? Год прошёл и ничего......Всё по поговорке :"Ты работа нас не бойся, мы тебя не тронем". Если человеку за шиворот засунуть горячую варёную картошку, то руки его будут заняты устранением источника боли, стало быть по башке можно лупить не опасаясь ответки от рук, руки -то заняты.Считайте , что вооружённая рота ВСУ на технике - это и есть та картошка, которая ещё и логистику повредит в нужный момент и оставит нас без подкрепления и боеприпасов.А если это будет не одна рота , а несколько в разных местах?А теперь проведите эту диверсию и наступление ВСУ одновременно (пока мысленно, но дождёмся и в реальности).Похоже это и проигрывается хозяевами .
  17. vladcub
    vladcub Сегодня, 10:05
    0
    Камрады, походу надо вводить новые классификации.
    Мы привыкли : ДРГ - от трех и до полсотни человек. Подобные группы решили 2 вида задач: сбор разведка информации и проведение диверсий.
    А тут :89 человек и 11едениц бронетехники. Согласитесь, что с таким составом не сбор развед информации проводит.
    Тут уместнее: Диверсионно-Тактическа Группа. Цель подобных групп :сеять панику, нарушать движение по тыловым коммуникациям и уничтожение инфраструктуры.
    ,
    1. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:25
      0
      А зачем пытаться все привязывать к ДРГ(диверсионно)?...
      Мобильная Тактическая Группа и ничего нового. При желании любое военное проникновение на территорию противника можно прировнять к диверсии.
      ДРГ изначально по глубоким тылам должна была работать, а здесь прифронтовая зона.
  18. Комментарий был удален.