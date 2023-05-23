Американский Институт изучения войны показал карту нападения украинских диверсантов на приграничные районы российской Белгородской области

Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит

В российской Белгородской области продолжается специальная операция по уничтожению диверсионно-разведывательного отряда украинских формирований, который вчера вторгся в Грайворонский район региона. Институт изучения войны США показал карту нападения украинских диверсантов на приграничные районы российской Белгородской области.По информации американских аналитиков, украинские диверсанты ворвались в село Козинка, расположенное в 600 метрах от границы с Сумской областью Украины.Институт изучения войны пишет, что отряд украинских диверсантов имел при вторжении на российскую территорию в своем составе 2 танка , 1 бронетранспортер и 9 бронемашин. Вторжение произошло западнее укрепленных полос, известных как «зубы дракона».Сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об атаках украинских беспилотных летательных аппаратов во все том же Грайворонском районе. Операция по уничтожению диверсантов продолжается до сих пор.- подчеркнул Гладков.Кроме того, он сообщил, что вчера во время эвакуации мирного населения скончалась женщина 1941 года рождения. По некоторым данным, есть еще двое раненых мирных жителей в населенных пунктах, куда вторглись украинские диверсанты. Погибших среди мирного населения нет, отметил глава региона.