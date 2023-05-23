В Киеве рассматривают вариант со снятием с должности командующего СВ ВСУ Александра Сырского за провал контрнаступления на Бахмут

Зеленский разочарован в провале контрнаступления под Бахмутом и потерей города, на Банковой очень не довольны Сырским

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский может быть лишен своей должности по причине провала контрнаступления на Бахмут, в Киеве рассматривают такую возможность. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на офис президента Украины.В Киеве очень недовольны провалом контрнаступления ВСУ под Бахмутом, а также действиями Сырского, командовавшего операцией по "освобождению" города. Как сообщалось, еще в феврале генерал получил карт-бланш для действий на Бахмутском направлении, итогом которого должно было стать полное окружение Бахмута и выбитые из города отряды ЧВК "Вагнер". Для этого Сырскому разрешили использовать наиболее подготовленные подразделения ВСУ из резерва, а также перебрасывать силы с других направлений.- сообщает источник в офисе президента Украины.Сырский обещал Зеленскому преподнести Бахмут "на блюдечке", а за это ему пообещали должность главкома ВСУ, стараясь подвинуть с нее Залужного. И ситуация вроде сложилась для этого, с начала мая главком не появляется на людях, говорят о его тяжелом ранении, а значит и должность уже почти в кармане. Осталось только прорваться по флангам, окружить город и выгнать из него "вагнеровцев".Вместо этого "Оркестр" окончательно зачищает Бахмут от украинских войск, прорывы по флангам привели к незначительному продвижению и большим потерям, а Киев получил глубокое разочарование всем этим. Теперь на Банковой рассматривают вариант с заменой командующего СВ ВСУ. Сам же Сырский продолжает утверждать, что ничего еще не потеряно, нужно только прорвать оборону российской армии и тогда командование российской группировки "само сдаст" город.