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В Киеве рассматривают вариант со снятием с должности командующего СВ ВСУ Александра Сырского за провал контрнаступления на Бахмут

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В Киеве рассматривают вариант со снятием с должности командующего СВ ВСУ Александра Сырского за провал контрнаступления на Бахмут

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский может быть лишен своей должности по причине провала контрнаступления на Бахмут, в Киеве рассматривают такую возможность. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на офис президента Украины.


В Киеве очень недовольны провалом контрнаступления ВСУ под Бахмутом, а также действиями Сырского, командовавшего операцией по "освобождению" города. Как сообщалось, еще в феврале генерал получил карт-бланш для действий на Бахмутском направлении, итогом которого должно было стать полное окружение Бахмута и выбитые из города отряды ЧВК "Вагнер". Для этого Сырскому разрешили использовать наиболее подготовленные подразделения ВСУ из резерва, а также перебрасывать силы с других направлений.

Зеленский разочарован в провале контрнаступления под Бахмутом и потерей города, на Банковой очень не довольны Сырским

- сообщает источник в офисе президента Украины.

Сырский обещал Зеленскому преподнести Бахмут "на блюдечке", а за это ему пообещали должность главкома ВСУ, стараясь подвинуть с нее Залужного. И ситуация вроде сложилась для этого, с начала мая главком не появляется на людях, говорят о его тяжелом ранении, а значит и должность уже почти в кармане. Осталось только прорваться по флангам, окружить город и выгнать из него "вагнеровцев".

Вместо этого "Оркестр" окончательно зачищает Бахмут от украинских войск, прорывы по флангам привели к незначительному продвижению и большим потерям, а Киев получил глубокое разочарование всем этим. Теперь на Банковой рассматривают вариант с заменой командующего СВ ВСУ. Сам же Сырский продолжает утверждать, что ничего еще не потеряно, нужно только прорвать оборону российской армии и тогда командование российской группировки "само сдаст" город.
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29 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:52
    +5
    ну вспоминая и проводя исторические параллели - бесноватый ефрейтор тоже в конце ВОВ тасовал своих фельдмаршалов и других военначальников. только это не помогло. как и призрачная армия Венка...
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 08:58
      0
      Придётся сменить финансовые модели содержания ухрии.
      Сыркова замесят. Другой еще больше угробит кохлов.
      Запад грамотно управляет колониями. Учится у них. Вон армяне (пашинян) бузят.
      Можнт кто то док филм снять:вас так, с такими гробами, пошлют на шушу и гюмри.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:09
      +4
      В ходе сражения за Артемовск (Бахмут) украинские боевики попытались прорваться на флангах, окружив таким образом подразделения ЧВК «Вагнер». Однако путь ВСУ преградил казачий отряд «Сибирь». Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын в своем телеграм-канале.Украинские войска в стремлении занять выгодную высоту на соледарском направлении выдвинули бронетехнику. Российские бойцы оказали противнику достойное сопротивление.

      Бой длился 12 часов. Были потери, но никто не отступил

      – отметил исполняющий обязанности командира отряда с позывным «Есаул».

      Затем командир казачьего отряда с позывным «Кан» принял решение вызвать огонь на себя, и ВС РФ нанесли артиллерийский удар. Далее российские бойцы заняли две позиции на господствующей высоте в тылу противника. При этом раненый командир отряда «Сибирь» остался со своими солдатами, уничтожившими большое количество живой силы и техники ВСУ. Российские воины выстояли, несмотря на жестокий огонь бронетехники и авиации украинцев.

      https://topcor.ru/35403-kazachij-otrjad-sibir-v-techenie-12-chasov-sderzhival-prodvizhenie-vsu-na-flangah-pod-artemovskom.html

      Казаки продвинулись приблизительно на 600 метров, что не позволило украинским подразделениям прорваться по флангам «вагнеровцев» у Артемовска. Благодаря подвигу отряда «Сибирь» противнику не удалось добиться поставленных целей и ЧВК Вагнер в конечном итоге освободили город.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:53
    +4
    Нужно ему с нашей стороны прислать благодарственное письмо lol тогда его точно живьём съедят lol
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:06
      +1
      Ага..Достоин.."Ордена Иуды",с петлей на шею
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:53
    +1
    А вот это интересно..Любимец Зели....Впрочем,посмотрим,что с этого кордебалета в "киевском балагане"выйдет
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 08:55
    +5
    Предлагаю расстрелять. Очень эффектно. И сразу перемога замаячит...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:22
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Предлагаю расстрелять.

      Не. У них традиция - на Крещатике висеть
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:57
    +2
    Таки признали освобождение Артемовска, не прошло и две недели..... А Сырский..., а что Сырский, ну не шмогла я..... , не расстреляют же -свои. А отмазок выше крыши, самолетов нет, дальнобойные ракеты поздно подвезли и т.д. по списку....
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 09:00
      +1
      И погода, погода не та, самое главное!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:02
        +1
        не только. комары, комары заразы закусали. ну как в такой обстановке контрнаступ то делать? laughing
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:00
    +1
    Залужный мальца приболел ,ниже пояса не показывают ,а тут ещё Сырского снять?Кто командовать будет,наркоману нельзя у него как припекает так по заграницам шастает.Так для расслобухи, не в тему .ПВО ВСУ осваиваивает сложнейший удар от борта в лузу,смотрится красиво .Но как он в бильярде называется не знаю.
  7. PASus
    PASus Сегодня, 09:02
    +2
    О, глядишь скоро натовское руководство своих ставить будет без подставных укрокуколдов.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:05
    +1
    В Киеве рассматривают вариант со снятием с должности командующего СВ ВСУ Александра Сырского за провал контрнаступления на Бахмут
    . Их кумир тоже менял командующих, как перчатки... не помогло.
  9. Грац
    Грац Сегодня, 09:05
    0
    все может быть вот Вагнер выйдет из города на отдых. обучение и переформирование, а это значит что МО где то должно найти сколько там была Вагнера тысяч 20.000? на замещение и какого качества это будут солдаты неизвестно.А у украинцев не так то много боле менее компетентных командующих чтоб Сырского снимать с должности
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:06
    +2
    на Банковой очень не довольны Сырским
    Вот и "стрелочник" прорисовался на киевской "железной дороге", по вине которого весь план пошел под откос. Расстреляют или отправят рядовым на Восточный фронт?
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:09
    +3
    А Сырский вообще жив хоть то? what
    Ходят слухи что он того...сыграл в ящик. request
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:38
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      А Сырский вообще жив хоть то? what
      Ходят слухи что он того...сыграл в ящик. request

      С залужным не путаете?
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 09:51
        +2
        Цитата: Хорон
        С залужным не путаете?

        Нээээ...говорят они оба попали под удар. request
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:17
    +2
    Сырский продолжает утверждать, что ничего еще не потеряно, нужно только прорвать оборону российской армии и тогда командование российской группировки "само сдаст" город.

    Недолго музыка играла
    Недолго Сырский танцевал
    Как бабки есть - Уфа гуляем,
    Как бабок нет - Чишмы и похилял.
  13. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 09:17
    +1
    Велика Мать Россия. закопать всю нечисть места хватит!
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 10:38
      0
      Цитата: Сергей Викторович Королев
      Велика Мать Россия. закопать всю нечисть места хватит!

      Где ж их всех хоронить то?
  14. Ив762
    Ив762 Сегодня, 09:18
    +3
    - сообщает источник в офисе президента Украины.

    request Не понимаю: вроде "наши" тех поголовно за конченых наркоманов держат, а порой цепляются за их бредни, как за откровения... wassat
  15. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:18
    -1
    Вы его сначала найдите, "накормите, баньку протопите, спать уложите", а потом уже варианты рассматривайте.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:25
      +1
      Да теперь и искать не надо. Скажут, что сняли с должности и конец раскопкам
  16. Сципион Африканский
    Сципион Африканский Сегодня, 09:20
    +2
    Пауки в банке, жрите друг друга, чем больше сожрёте себе подобной дряни, тем мир чище станет
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:39
    +1
    Их всех надо уничтожать, как бешеных, что Сырского, что Зе и За.Пандемия нацизма привела в XX веке к гибели десятков миллионов людей, а мы тут с ними переговоры ведем, как Мюнхене; очевидно уроки Даладье и Чемберлена не впрок.
  18. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 09:42
    +1
    Поддержу мнение некоторых комментаторов здесь, и воспользуюсь послезнанием, что атаковать уже окружаемый вагнеровцами Бахмут по флангам было сложно, несвоевременно и бесперспективно. Если было проведено плотное минирование, и у ВСУ нет превосходства в авиации, то шансов у Сырского было мало с самого начала. Слишком большие расстояния предстояло пройти с риском получения контрудара самому. Более или менее шансы у ВСУ были с серной стороны, со стороны Северска, но и там велик был риск получить сюрприз.
  19. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:40
    0
    Цитата: parabyd
    Да теперь и искать не надо. Скажут, что сняли с должности и конец раскопкам

    Не-е-е..
    Хотелось бы знать... хоть где могилка?..