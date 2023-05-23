Мишустин: Товарооборот между РФ и КНР достигнет $200 млрд уже в этом году

На фоне стремления Запада дистанцироваться от России последняя всё больше разворачивает свою экономику в сторону Востока. Здесь основным торговым партнёром Москвы является Пекин.Товарооборот между Россией и Китаем на протяжении прошлого года продолжал расти, и российские власти уверены, что эта тенденция продолжится и в текущем году.За 2022 год российско-китайский товарооборот вырос на треть, составив почти 190 миллиардов долларов. По словам главы российского правительства Михаила Мишустина, в этом году эта цифра достигнет как минимум 200 миллиардов долларов. Об этом российский премьер заявил в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.При этом Мишустин отметил, что товарооборот в 200 миллиардов долларов – это цель, ранее поставленная лидерами России и Китая.Он также подчеркнул, что рост взаимного товарооборота между Россией и Китаем идёт вопреки давлению со стороны коллективного Запад и неблагоприятным условиям на глобальных рынках.Кроме того, Мишустин добавил, что Москва и Пекин будут расширять расчеты в национальных валютах двух стран. Он также напомнил, что на протяжении последних десяти лет Пекин является основным торговым партнером Москвы.