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Мишустин: Товарооборот между РФ и КНР достигнет $200 млрд уже в этом году

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Мишустин: Товарооборот между РФ и КНР достигнет $200 млрд уже в этом году

На фоне стремления Запада дистанцироваться от России последняя всё больше разворачивает свою экономику в сторону Востока. Здесь основным торговым партнёром Москвы является Пекин.


Товарооборот между Россией и Китаем на протяжении прошлого года продолжал расти, и российские власти уверены, что эта тенденция продолжится и в текущем году.

За 2022 год российско-китайский товарооборот вырос на треть, составив почти 190 миллиардов долларов. По словам главы российского правительства Михаила Мишустина, в этом году эта цифра достигнет как минимум 200 миллиардов долларов. Об этом российский премьер заявил в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

При этом Мишустин отметил, что товарооборот в 200 миллиардов долларов – это цель, ранее поставленная лидерами России и Китая.

Он также подчеркнул, что рост взаимного товарооборота между Россией и Китаем идёт вопреки давлению со стороны коллективного Запад и неблагоприятным условиям на глобальных рынках.

Кроме того, Мишустин добавил, что Москва и Пекин будут расширять расчеты в национальных валютах двух стран. Он также напомнил, что на протяжении последних десяти лет Пекин является основным торговым партнером Москвы.
Использованы фотографии:
flag-gimn.ru
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13 комментариев
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  1. ShDE
    ShDE Сегодня, 09:37
    +2
    Акцентировали внимание на товарооборот в долларах?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:49
      +3
      Это для вас ,чтоб считать было легче.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:05
        0
        Ну дык тогда надо было в гривнищах чтоб совсем не напрягались .... lol
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 10:34
        0
        Для меня в рублях считать легче. А как же отказ и переход на национальные?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:39
    0
    Для меня одно из главных, анонсировано сотрудничество в судостроении,очень важное направление для нас .
  3. JÜRGEN WEGNER
    JÜRGEN WEGNER Сегодня, 09:49
    +1
    Граждане бараны, имитаторы журналистов!!!!

    Все кричат на право и налево об отказе от доллара, а вы бараны никак не можете иначе показать товарооборот между Россией и Китаем в рублях или юанях? Обязательно долларов надо писать?
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:57
    +3
    Вот чем мне нравится Мишустин он пустой трепотней не занимается...дело делает...технарь чистейший.
  5. AREOPAG23
    AREOPAG23 Сегодня, 09:59
    +2
    Рассказал бы Мишустин про падающий товарооборот со средней Азией, и как мы отдаём позиции Китаю.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:17
      0
      Цитата: AREOPAG23
      отдаём позиции Китаю.

      И расписал, что туда и что оттуда ! Интересно жеж !
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: AREOPAG23
      Рассказал бы Мишустин про падающий товарооборот со средней Азией, и как мы отдаём позиции Китаю.

      С этими вопросами к Верховному обращайтесь...эти политические вопросы его компетенция...а Мишустин налоговик...не политик.
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:18
    0
    само собой структуру товарооборота объявлять не будем
  7. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 10:21
    0
    Товарооборот между РФ и КНР достигнет $200 млрд уже в этом году
    всё как всегда, мы им природные ресурсы, они нам продукты с высокой добавленной стоимостью
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:24
    0
    Цитата: AREOPAG23
    Рассказал бы Мишустин про падающий товарооборот со средней Азией, и как мы отдаём позиции Китаю.

    ну средняя азия ещё те толстосуммы.
    которым постоянно надо выдавать новые кредиты прощая старые.

    сейчас эту функцию выполняет китай по всему миру,
    только он всё таки берёт своё в виде концессий, баз, торговых путей, совместного бизнеса, проникновения финансовых структур.