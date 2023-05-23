ВМС Италии развернули рекордное количество кораблей за пределами Средиземного моря

В последнее время наблюдается более активное участие кораблей Военно-морских сил Италии в различных операциях за пределами Средиземного моря. Об этом сообщает западная пресса, ссылаясь на пресс-релизы командования итальянских ВМС.
По утверждению The Naval News, итальянские военно-морские силы задействовали 11 кораблей для действий за пределами Средиземного моря. Например, фрегат ВМС Италии Fasan был направлен в Северную Америку на совместные учения с ВМС США, фрегат Margottini – в Северное море для учений по противоракетной обороне. Десантный корабль «Сан-Марко» тоже находится в Северной Европе, где проводятся многонациональные учения с участием итальянских десантников.
Еще один фрегат, Rizzo, выполняет миссию в Индийском океане по обеспечению безопасности судоходства. В том же регионе находится патрульный корабль, а еще один патрульный корабль направлен в Гвинейский залив для участия в операции по борьбе с пиратами. Эсминец Duilio находится в Северном море, а три патрульных корабля класса Exploratore – в районе Синайского полуострова.
Таким образом, утверждает командование ВМС Италии, национальный флот участвует в различных международных операциях, проводимых Североатлантическим альянсом. Кроме кораблей, в операциях задействованы вертолеты и личный состав морской пехоты ВМС Италии.
Сейчас, в связи с обострением международной политической обстановки, Североатлантический альянс активизировал усилия по интеграции вооруженных сил входящих в него государств, чтобы они в случае вооруженного конфликта с Россией или Китаем могли представлять единую и слаженно действующую силу. Вероятно, с этим обстоятельством также связано и активное привлечение итальянского флота к участию в разнообразных учениях и патрульных операциях.