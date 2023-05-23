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ВМС Италии развернули рекордное количество кораблей за пределами Средиземного моря

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ВМС Италии развернули рекордное количество кораблей за пределами Средиземного моря

В последнее время наблюдается более активное участие кораблей Военно-морских сил Италии в различных операциях за пределами Средиземного моря. Об этом сообщает западная пресса, ссылаясь на пресс-релизы командования итальянских ВМС.


По утверждению The Naval News, итальянские военно-морские силы задействовали 11 кораблей для действий за пределами Средиземного моря. Например, фрегат ВМС Италии Fasan был направлен в Северную Америку на совместные учения с ВМС США, фрегат Margottini – в Северное море для учений по противоракетной обороне. Десантный корабль «Сан-Марко» тоже находится в Северной Европе, где проводятся многонациональные учения с участием итальянских десантников.

Еще один фрегат, Rizzo, выполняет миссию в Индийском океане по обеспечению безопасности судоходства. В том же регионе находится патрульный корабль, а еще один патрульный корабль направлен в Гвинейский залив для участия в операции по борьбе с пиратами. Эсминец Duilio находится в Северном море, а три патрульных корабля класса Exploratore – в районе Синайского полуострова.

Таким образом, утверждает командование ВМС Италии, национальный флот участвует в различных международных операциях, проводимых Североатлантическим альянсом. Кроме кораблей, в операциях задействованы вертолеты и личный состав морской пехоты ВМС Италии.

Сейчас, в связи с обострением международной политической обстановки, Североатлантический альянс активизировал усилия по интеграции вооруженных сил входящих в него государств, чтобы они в случае вооруженного конфликта с Россией или Китаем могли представлять единую и слаженно действующую силу. Вероятно, с этим обстоятельством также связано и активное привлечение итальянского флота к участию в разнообразных учениях и патрульных операциях.
Использованы фотографии:
Wikipedia / PHAN JOSHU KINTER, USN
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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:10
    +1
    Не сидится макаронным дома. Нет чтобы внутренные заботы в своей Италии решать - например наводнение у них было недавно, так ведь по миру расползлись...
    1. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 09:20
      0
      А что такого ,все как у всех,флот в тонусе,действует, а не гниёт у стенки,тренируются в различных регионах океана,тем более итальянцы давно на воде пободливей и уверенней ,чем не суше,нам конечно радости с этого никакая,но каждый прежде всего старается для себя...)))
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:11
    +2
    ВМС Италии развернули рекордное количество кораблей за пределами Средиземного моря

    Нам конец, все пропало... smile итальянский флот вышел в море.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:12
      0
      Хотите сказать макароны в магазинах пропадут? what
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:43
      0
      Ну, если по фактам, то итальянский флот, это основной и самый ритмичный расходник на новые заказы. СВ - в полной попе у них, заказов минимум, особенно на тяжелую технику. Вот флот хорошо, своими силами и передовыми технологиями, авиацию тоже своими силами (они один из производителей Еврофайтеров) + закупки Ф-35.

      5 таких красавцев уже на воде и 2 строятся.



      Новейший Триест получает сверхайтек решения, вроде этого L-радара от Леонардо - первый корабль с новейшей РЛС, которая на нем и будет отрабатываться.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:15
    +1
    ВМС Италии развернули рекордное количество кораблей за пределами Средиземного моря
    . Вопрос... кто то, что то путное о потоках римлян может сказать/заявить?
    После того как прос с с развалилась Римская империя, ничего и ни разу никак. Дуче, чего то, как то, пыркайся/ лез и чем это все закончилось?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:18
      +1
      Как чем закончилось? тем что дуче и его бабу повесили за ноги на площади. Не дали сбежать дуче в форме немецкого фельдфебеля.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:28
      0
      Ну справедливости ради надо сказать, что средние века у них были неплохие, Венеция там, культура, наука и искусство. Торговали, травили друг друга ядами, в общем не плохо проводили время
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:33
      0
      Из "грязного и темного средневековья", вытащили Европу именно итальянцы (северные правда), просто для справочки.
    4. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:29
      0
      "Проветриться" вышли, противника же все равно нет.
      Наверное еще не забыли времена ВМВ.
  4. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 10:03
    0
    Это- не личные «хотелки» Италии, они исполняют в своих миссиях, команды НАТО.
    В этом плане они не суверенны. Они всего лишь один из вассалов США.