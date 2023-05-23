Российские войска сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Полтавки на Запорожском направлении

Российские военные сорвали попытку ВСУ провести ротацию личного состава на одном из участков Запорожского направления. Подразделения резерва украинской армии были накрыты в районе Полтавки. Об этом сообщает пресс-служба группировки войск "Восток".
На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои, противник предпринимает попытки атаковать позиции российской армии на некоторых участках, активно работает наша артиллерия и авиация. В районе Полтавки Запорожской области была сорвана ротация личного состава ВСУ, по пунктам дислокации украинских военных в районе Гуляйполе отработали планирующими бомбами УМПК ФАБ-500М российские фронтовые бомбардировщики Су-34.
(...) передовыми подразделениями группировки «Восток» ВС РФ уничтожили автомобиль, пункт временной дислокации, склад боеприпасов, наблюдательный пост и минометный расчет
- заявили в пресс-службе.
Противник активно использует мелкие группы, прощупывая нашу оборону, одну из ДРГ вскрыли и уничтожили в районе Пречистовки. В Новоселке и Новополье на Южно-Донецком направлении накрыты временные пункты дислокации подразделений ВСУ. В районе Угледара продолжаются бои, обе стороны используют артиллерию, наши в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили две САУ Krab польского производства, а также две буксируемые гаубицы и миномет. Средствами ПВО сбито два украинских беспилотника.
Между тем украинские военные формирования снова нанесли артиллерийский удар по городам Херсонской области на левом берегу Днепра. Под удар попали Новая Каховка, Кардашинка, Корсунка и еще ряд населенных пунктов региона. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.