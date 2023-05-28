«Политическая Сивилла» Дарья Христофоровна Ливен



Дарья Христофоровна Ливен на портрете Томаса Лоуренса, 1823 г.

«Вы, соратники Христа, стыдитесь, ибо солдаты Митры сильнее вас... Верностью своих слуг дьявол срамит вас».



Салон Анны Шерер на сцене театра Градский холл (спектакль «Leprince Andre. Князь Андрей Болконский»)

Соперницы Дарьи Христофоровны Ливен



Вильгельмина де Саган на портрете Йозефа Грасси

«Она всех сестер была пригожее, и дядюшка в нее влюбился; влюбиться на языке Потёмкина означало наслаждаться плотью. Любовные его интриги оплачивались от казны милостью и разными наградами, кои потом обольщали богатых женихов и доставляли каждой племяннице, сошедшей с ложа сатрапа, прочную фортуну».



Элизабет Виже-Лебрен. «Портрет графини Екатерины Скавронской» (матери княгини Е. Багратион)

«Багратион был только солдатом, имел такой же тон, манеры и был ужасно уродлив. Его жена была настолько бела, насколько он был чёрен; она была красива как ангел, блистала умом, самая живая из красавиц Петербурга, она недолго удовлетворялась таким мужем».



Екатерина Багратион на портрете Жана Батиста Изабе

Происхождение и юность



Жан-Батист Изабе. Княгиня Дарья Ливен



В. Боровиковский. Портрет Христофора Ивановича Бенкендорфа



Анна-Юлиана Бенкендорф, миниатюра из Гатчинского дворца

«Мы вступили в Москву вечером 11-го числа (октября). Город был отдан на расхищение крестьянам, которых стеклось великое множество, и все пьяные; казаки и их старшины довершали разгром... люди убивали друг друга на улицах, поджигали дома... Мне пришлось выдержать несколько настоящих сражений».

«На балкон,

Печален, смутен, вышел он

И молвил: «С божией стихией

Царям не совладеть»...

Царь молвил – из конца в конец,

По ближним улицам и дальным

В опасный путь средь бурных вод

Его пустились генералы

Спасать и страхом обуялый

И дома тонущий народ».

«Добра он не сделал, на это у него недоставало энергии, воли и сердца».



А. Х. Бенкендорф на портрете работы Джорджа Доу



Христофор Андреевич фон Ливен на портрете неизвестного художника с оригинала Томаса Лоуренса

Начало европейской карьеры «светской львицы»



Дарья на портрете Герхарда фон Кюгельгена

Дарья Ливен в Лондоне

Вена, Ахен, Меттерних и «ребёнок Конгресса»



Клеменс Венцель Лотар фон Меттерних Ливен на портрете неизвестного художника с оригинала Томаса Лоуренса



Крукшенк. Карикатура на графиню Ливен и князя Козловского (Almacks Longitude and Latitude)

Возвращение в Лондон



Томас Лоуренс. «Портрет княгини Ливен, урожденной фон Бенкендорф», 1820 г.



Джордж Каннинг на портрете Ричарда Эванса

«Я вполне уверен, что эта дама готова причинить нашей стране всевозможное зло, в признательность за доброту и любезность, с какою здесь относились к ней во время её многолетнего пребывания в Англии».

Парижский салон Дарьи Ливен



Жюльет Рекамье на портрете работы Франсуа Жерара, 1829 г. В разные годы салон Рекамье посещали брат Наполеона Люсьен, маршал Бернадот, Жермена де Сталь, Оноре де Бальзак, художник Франсуа Жерар, скульптор Антонио Канова и многие другие известные лица

«Женщина с длинным неприятным лицом, заурядная, скучная, недалёкая, не знающая иных тем для разговора, кроме пошлых политических сплетен».



Франсуа Гизо на портрете Жана Жоржа Вибера



Дж-Ф. Ваттс. Портрет Дарьи Ливен, 1855 г.