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«Акцией под Белгородом Киев признаёт, что готов использовать оружие США за границами 1991 года» - из комментариев в зарубежных медиа

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«Акцией под Белгородом Киев признаёт, что готов использовать оружие США за границами 1991 года» - из комментариев в зарубежных медиа

В зарубежных медиа идёт обсуждение украинской диверсионной атаки на Белгородскую область России. В зависимости от площадок, изданий и предпочтений комментирующих это происшествие мнения существенно разнятся. Однако есть и темы, которые обсуждаются зарубежными экспертами и пользователями, пожалуй, чаще других. Связаны эти темы с появлением военной техники американского производства на территории России, которая признаётся Западом, а также с тем, что Киев акцентирует внимание на «операции, проведённой гражданами России из добровольческих корпусов».


Так, в ряде западных средств массовой информации прошли кадры с американскими «Хаммерами» и БТР International MaxxPro, которые использовались для незаконного пересечения российской границы в Грайворонском городском округе Белгородской области. Дискуссия сводится к тому, что если в нападении на российский регион участвовали исключительно «самоорганизовавшиеся добровольцы, перешедшие на сторону Украины», то как у них оказалась поставленная Киеву Вашингтоном американская бронетехника? Отвечать на этот вопрос откровенно решаются далеко не все эксперты в Европе и США, однако в комментариях к публикациям в зарубежных СМИ, есть люди, называющие вещи своими именами.

Несколько комментариев от пользователей в Германии, Турции, Китае, Польше:

Такой диверсионной акцией Киев признаёт, что он не собирается останавливаться на границах 1991 года, как он многократно заявляет. Признаёт и то, что за этими границами готов использовать американское оружие. Это тревожный звонок для всей Европы.

Глупая вылазка. Украина не только нарушила границы России, но и подставила американцев тем, что спокойно передаёт их бронетехнику кому угодно. Если, конечно, это не было согласовано с США напрямую.

Все эти «добровольческие отряды» были пригреты украинской разведкой. Та их финансирует американскими деньгами, вооружает американским оружием. Всё это уже было, когда против России вели войну в Чечне. И там против русских тоже действовали украинские вооружённые формирования.

Я же не один увидел американские MaxxPro и Hummer с оружием на башнях под Белгородом. Киев даже не постеснялся. Теперь, полагаю, мало у кого возникнет сомнений, что Украина готова применять любое поставленное оружие против территории России. Или Украина не признаёт территорией России уже и Белгород?

Напомним, что в течение ночи на Белгород, Грайворон и несколько других населённых пунктов региона с беспилотников украинские формирования сбросили взрывные устройства, среди которых были гранаты натовского производства.
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20 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:35
    +3
    А что, у кого-то на западе были сомнения по этому поводу?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:38
      +1
      На западе???Ну,там же ..Короче верят на слово..Нет,есть ктоикритически и там отросится,но полно,кто верит сюзерену
    2. blackcat
      blackcat Сегодня, 09:50
      +2
      На западе были и есть , у них нет сомнений только в том что они дивный сад и град на холме am
  2. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 09:36
    0
    Ну что, скоро свидомитые со своими кураторами согласуют и ф16,, на окраину, фашингтон ручки улыбаясь потирают, за деверсию, , пора, пора делать безжизненную пустыню с США, как они надоели, скоро на генетической уровне будем от слова США Америка и т.п
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 09:39
    +8
    «Акцией под Белгородом Киев признаёт, что готов использовать оружие США за границами 1991 года» - из комментариев в зарубежных медиа

    уже обывателям - комментаторам за рубежом все понятно, только у нас все никак не решаются инициировать признание действующего правительства Украины террористической организацией. Это либо отсекло бы помощь Запада, либо повлекло за собой признание помогающих Украинскому режиму стран спонсорами терроризма. Либо заставило бы Запад официально признать, что они воюют с Россией, и тогда у нас полностью развязаны руки. Ну хотя бы попытаться то можно???
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:46
      +2
      инициировать признание действующего правительства Украины террористической организацией.
      ИМХО даже если зеленский будет лично жечь людей в прямом эфире, на наши власти это не произведет должного эффекта.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 10:24
      0
      Интересная фраза в комменте.
      когда против России вели войну в Чечне.
      Понимают, и открыто признают. Запад раскачивал и оплачивал эти две войны. Как и сегодня.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:29
      0
      . Запад официально признать, что они воюют с Россией, и тогда у нас полностью развязаны руки. Ну хотя бы попытаться то можно???

      Попытаться можно. Но развеж запад сам себя признает террористом? А все остальные страны в лучшем случае скажу "как же так, ай-яй-яй, но мы-то этого не видели" И так все знают кто террорист. Только три страны об этом заявляют. Россия, Северная Корея и Иран. Только мы открыто говорим, что страны запада - террористы
  4. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 09:43
    +1
    Напомним, что в течение ночи на Белгород, Грайворон и несколько других населённых пунктов региона с беспилотников украинские формирования сбросили взрывные устройства, среди которых были гранаты натовского производства.

    И что? Это кого-то должно возбудить в Кремле нарисовать очередную коричневую линию по пути в туалет?
    Признаёт и то, что за этими границами готов использовать американское оружие. Это тревожный звонок для всей Европы.

    Точно это тревожный знак именно для Европы?
    Украина не только нарушила границы России, но и подставила американцев тем, что спокойно передаёт их бронетехнику кому угодно.

    Подставила в чём? Что они нарушили очередной договорнячок, который не собирались выполнять и снова поводили кого-то за нос (кому-то по губам)?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:46
    +3
    Странно что ВСУ не использовало что то турецкое,Эрдогана побаиваются?
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:50
    +1
    Мне вот одно непонятно- неужели кто-то из трезвомыслящих искренне полагал, что бандеровцы не применят какое либо оружие, оказавшееся в их руках?
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:52
    0
    В Киеве всё равно правят бал сатанисты и прочая нечисть: он осквернён, только огонь очистивший Землю от скверны Содома и Гоморры спасёт Русь. А Киев, увы он обречён: надо дать праведникам время на исход и после этого пусть над ним взойдёт Солнце Бхагавадгиты.
  8. JÜRGEN WEGNER
    JÜRGEN WEGNER Сегодня, 10:03
    0
    Всем хорошего времени суток.

    С началом СВО я воспринимал данный факт, как серьезный шаг России и руководства к реализации.

    Потом были позорные сдачи позиций с людьми оставленными на растерзание.

    Потом эт проблемы с поставщиками боеприпасов в Артёмовск Пригожену.

    Ни один подъездной пусть не подорван на границе с Польшей, Румынией и Венгрией.

    Где охота на центры принятия решений???

    Такое ощущение что этот конфликт, сплошной договорняк.

    Вроде воюем, но так немножко не очень серьёзно.

    Я крайне возмещён способом командования решать вопросы.

    Что Шойгу, что эти туманные командиры.... Нет с вам толку.

    Вы бездари. Товарищ Путин, открой глаза.
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 10:04
      0
      Цитата: JÜRGEN WEGNER
      Вы бездари. Товарищ Путин, открой глаза.

      Подозреваю, что слово "Путин" у белгородцев уже давно относится к категории ругательных...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:12
        0
        Вы на русском сайте,соблюдайте консцпирацию, жестоко палитесь,переходя сразу на личность Путина В.В.Смотришь приживётесь.Проявите наконец смекалку . hi
      2. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 10:28
        +1
        слово "Путин" у белгородцев уже давно относится к категории ругательных...

        Это вряд ли. У нас оф. пропаганда хорошо справляется со своими обязанностями.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:15
      +1
      Если что, вы там залуже кровь свою сдайте или пилюли какие, порошки снесите.
  9. ilpine
    ilpine Сегодня, 10:12
    +1
    Это не ДРГ, а практически целая рота свыше 100 человек. И какая разница на чём они приехали. Украли у ВСУ. Дальше начнутся разговоры, что это не ВСУ, а добровольцы. Что Украина не отправляла туда войска, а это граждане РФ.
    Вопрос только посчитает ли РФ это нападением, судя потому-что губернатор представляет всю РФ и Минобороны РФ , то хотят свести это по минимуму - к информационной pr-диверсии. По минимуму в результате, на земле станет меньше лиц с оружием в виде добровольцев (наёмников) с Украины. Туда им и дорога.
  10. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 10:16
    0
    Вы меня конечно извините, но у нас пол мира воюют советским или российским оружием и ЧТО?! Мало ли что Зеля дал "честное пионерское" что не будет использовать на территории РФ!!!!? Да фуфло всё это... Меня другое смутило, де-факто война идёт, а на границе срочники усиливают пограничников, жа еще и в каком количестве, "смешно"!!!
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:49
    0
    Украина готова применять любое поставленное оружие против территории России.
    Украина готова применять все, что ей поставляется: от американской и др. стран техники до английских ракет и морских беспилотников. И ни каких ограничительных линей для себя не проводит. Пора и нам понять это и реагировать более жестко. Прорыв границы или удар по поселку/городу - массированный удар по важным административным зданиям Киева, Львова и др. городов. Удары по складам, сосредоточению войск и т.д. - это плановая работа и должна идти сама по себе.