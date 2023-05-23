«Акцией под Белгородом Киев признаёт, что готов использовать оружие США за границами 1991 года» - из комментариев в зарубежных медиа

В зарубежных медиа идёт обсуждение украинской диверсионной атаки на Белгородскую область России. В зависимости от площадок, изданий и предпочтений комментирующих это происшествие мнения существенно разнятся. Однако есть и темы, которые обсуждаются зарубежными экспертами и пользователями, пожалуй, чаще других. Связаны эти темы с появлением военной техники американского производства на территории России, которая признаётся Западом, а также с тем, что Киев акцентирует внимание на «операции, проведённой гражданами России из добровольческих корпусов».
Так, в ряде западных средств массовой информации прошли кадры с американскими «Хаммерами» и БТР International MaxxPro, которые использовались для незаконного пересечения российской границы в Грайворонском городском округе Белгородской области. Дискуссия сводится к тому, что если в нападении на российский регион участвовали исключительно «самоорганизовавшиеся добровольцы, перешедшие на сторону Украины», то как у них оказалась поставленная Киеву Вашингтоном американская бронетехника? Отвечать на этот вопрос откровенно решаются далеко не все эксперты в Европе и США, однако в комментариях к публикациям в зарубежных СМИ, есть люди, называющие вещи своими именами.
Несколько комментариев от пользователей в Германии, Турции, Китае, Польше:
Такой диверсионной акцией Киев признаёт, что он не собирается останавливаться на границах 1991 года, как он многократно заявляет. Признаёт и то, что за этими границами готов использовать американское оружие. Это тревожный звонок для всей Европы.
Глупая вылазка. Украина не только нарушила границы России, но и подставила американцев тем, что спокойно передаёт их бронетехнику кому угодно. Если, конечно, это не было согласовано с США напрямую.
Все эти «добровольческие отряды» были пригреты украинской разведкой. Та их финансирует американскими деньгами, вооружает американским оружием. Всё это уже было, когда против России вели войну в Чечне. И там против русских тоже действовали украинские вооружённые формирования.
Я же не один увидел американские MaxxPro и Hummer с оружием на башнях под Белгородом. Киев даже не постеснялся. Теперь, полагаю, мало у кого возникнет сомнений, что Украина готова применять любое поставленное оружие против территории России. Или Украина не признаёт территорией России уже и Белгород?
Напомним, что в течение ночи на Белгород, Грайворон и несколько других населённых пунктов региона с беспилотников украинские формирования сбросили взрывные устройства, среди которых были гранаты натовского производства.