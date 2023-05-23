«Акцией под Белгородом Киев признаёт, что готов использовать оружие США за границами 1991 года» - из комментариев в зарубежных медиа

Такой диверсионной акцией Киев признаёт, что он не собирается останавливаться на границах 1991 года, как он многократно заявляет. Признаёт и то, что за этими границами готов использовать американское оружие . Это тревожный звонок для всей Европы.

Глупая вылазка. Украина не только нарушила границы России, но и подставила американцев тем, что спокойно передаёт их бронетехнику кому угодно. Если, конечно, это не было согласовано с США напрямую.

Все эти «добровольческие отряды» были пригреты украинской разведкой. Та их финансирует американскими деньгами, вооружает американским оружием. Всё это уже было, когда против России вели войну в Чечне. И там против русских тоже действовали украинские вооружённые формирования.

Я же не один увидел американские MaxxPro и Hummer с оружием на башнях под Белгородом. Киев даже не постеснялся. Теперь, полагаю, мало у кого возникнет сомнений, что Украина готова применять любое поставленное оружие против территории России. Или Украина не признаёт территорией России уже и Белгород?