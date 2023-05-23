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Politico: Франция собирается значительно увеличить военные расходы, но Украине мало что перепадёт

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Politico: Франция собирается значительно увеличить военные расходы, но Украине мало что перепадёт

Вот уже больше года западные страны, включая Францию, поставляют оружие Украине. Однако очевидно, что в таком темпе это продолжаться бесконечно не может. И хотя в европейских странах наблюдается тенденция к увеличению военных расходов, это не всегда связано со стремлением помочь Киеву.


Как пишет издание Politico, Париж планирует в ближайшие годы увеличение военных расходов, но эти расходы в основном пойдут на сферы, далекие от тех, что связаны с помощью Украине. Французские власти решили не менять той модели в обеспечении безопасности страны, что имела место до начала украинского конфликта, и продолжить увеличивать расходы на такие направления, как укрепление защиты в космосе, киберпространстве и на воде. Вкладываться особо в традиционные вооружения, так нужные Киеву, Париж не собирается.

Украине от этого увеличения мало что перепадёт.

По данным издания, в ближайшие семь лет оборонные расходы Франции вырастут на 30% и составят 413 миллиардов евро. Основная часть этих расходов пойдет на так называемое ядерное сдерживание. При этом Politico отмечает, что одной из причин этого является нехватка средств у Парижа, так как закупки традиционного вооружения обойдутся гораздо дороже, чем сфера ЯО.

Все это волей-неволей скажется на поставках вооружения Украине, считают эксперты издания. Подобные же тенденции наблюдаются и в Германии с Великобританией, пишет Politico.
Использованы фотографии:
Википедия/Pierre-Yves Beaudouin
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3 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:05
    0
    Украине от этого увеличения мало что перепадёт.

    ну крохи, а то и не крохи.... со своего стола краине стряхнут.....
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:19
    0
    Украине от этого увеличения мало что перепадёт.
    Но перепадет и это все будет стрелять в наших бойцов. То, что Европа давно сошла с ума понятно, но, что с этим делать, чтобы отбить охоту открывать рот и поднимать руку на Россию? Большой вопрос.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:32
    0
    Это попытка сделать хорошую мину при плохой игре?Какая разница что ПОТОМ не поставят ук-роине,когда СЕЙЧАС они массово поставляют почти все что у них есть в наличии?