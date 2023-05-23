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Глава правительства РФ: Инфляция в России в мае намного ниже, чем в странах ЕС и США

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Глава правительства РФ: Инфляция в России в мае намного ниже, чем в странах ЕС и США

Российская экономика, бизнес продемонстрировали высокую устойчивость к западным санкциям, количество которых стало запредельным с начала специальной военной операции на Украине. Теперь уже стало очевидным, что планы Запада быстро разрушить нашу экономику путем введения более чем десяти тысяч рестрикций провалились.


Одним из важнейших макроэкономических показателей для любой страны является уровень инфляции, который напрямую влияет на благосостояние граждан. В России темп роста цен в начале мая замедлился до 2,3 процентов в годовом выражении, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Это при том, что целевой показатель, установленный ЦБ РФ, равен четырем процентам. Для сравнения, в некоторых странах Восточной Европы эта цифра перевалила за двадцать процентов, а в США рост цен в потребительском сегменте достиг исторического максимума в 8,6 процентов по данным за апрель текущего года.

Другим не менее важным, а может даже и более значимым для населения страны, показателем является уровень безработицы, напрямую влияющий на благосостояние нации. По данным статистики, этот показатель в России также побил исторический минимум и составил 3,5 процента, сообщил глава кабмина. Комментируя эти цифры, Мишустин подытожил, что российская экономика в целом демонстрирует высокую устойчивость к «беспрецедентному санкционному давлению» западных стран.

Его (давления) целью было — сломать нашу экономику, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию, ударить по уровню жизни простых граждан. Мы не только выстояли, но и продолжаем свое поступательное развитие

— констатировал премьер-министр, добавив, что в текущих условиях Россия эффективно на системном уровне перестраивает логистику и добивается технологического суверенитета.

Глава российского кабмина отметил, что в некоторых отраслевых сегментах не только не произошло падения производства, но, наоборот, отмечается значительный рост. В частности, в прошлом году в России был собран рекордный урожай зерновых, составивший 157 млн тонн. Этот показатель превысил даже достижения Советского Союза, подчеркнул Мишустин.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что инфляция в стране начнет немного расти в летний период по сравнению с показателями прошлого года. Рост цен оценили в 2,31 процента, а по итогам 2023 года прогнозирует инфляцию на уровне 4,5-6,5 процента. Исходя из этих прогнозов, Центробанк оставляет достаточно высокой ключевую процентную ставку на уровне семи с половиной процентов, дабы не допустить так называемого перегрева экономики.

Использованы фотографии:
https://www.pxfuel.com/ru/free-photo-jrlcp
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18 комментариев
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  1. Ярославский
    Ярославский Сегодня, 10:22
    +6
    Зерном хвалятся все....СССР в пол мира свою продукцию поставлял, высокотехнологичную...а не одно сырье как сейчас, за копейки...СССР разрушали не только как потенциального врага, а чтоб в первую очередь разрушить экономические потенциалы...убрать конкурента
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:28
      0
      Зерно надо тоже уметь выращивать.Хлеб всему голова.Просто сильно увлеклись "рукой рынка".Но сейчас надеюсь всё поменяется.Вот пример развития.Двигатель в классе мощности 500-600 л.с.
      В России завершены испытания долгожданного двигателя ВК-650 В, который создаётся для вертолётов, беспилотников и небольших самолётов.

      https://sdelanounas.ru/blogs/151507/

    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:40
      0
      Ярославский.СССР поставлял свою продукцию по всему миру за поддержку своей идеологии , а не за живые деньги ,в этом и проблема.Закачалась идеология и нас послали с кредитами.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:22
    0
    Вот что значит отменить бюджетное правило и выгнать с ММВБ иностранных валютных " инвесторов".А раньше нельзя было - конспирация?И вопрос почему лук уже за сотку?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:28
      0
      даа? у нас в Ека-бурге 65р кило. вчера брал. у мигрантских продавцов - по 70 р.
      молоко - по 54 р. правда там теперь не 1л, а всего 0.85
    2. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 10:34
      0
      Цитата: tralflot1832
      И вопрос почему лук уже за сотку?

      где? belay
      1. al3x
        al3x Сегодня, 10:41
        0
        Йошкар-Ола лук в магните/пятёрке тоже сотка почти. 95 вчера брал)) есть ещё магазины "Победа" там 45, но я бы ради лука не поехал в другой район города, только если мешок сразу брать.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:43
          0
          Чой то они у вас там в Йошкар-Оле охренели с такой ценой то....
          У нас в Ека-бурге по 65 в магазинах Верный. Монетка и Пятерочка традиционно выше продают - по 80.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:44
        0
        В Сочи 103 руб в Магните ,а бананы 108. lol
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:47
          0
          У нас бананы по 119. Не обращал внимания чьи.
  3. Умник
    Умник Сегодня, 10:24
    -2
    Мишустин лучший премьер за всю историю России, крепкий хозяйственник
  4. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 10:33
    +2
    Нет денег в экономике - нет инфляции. Это основной принцип российского министерства экономического развития (деградации)
  5. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 10:34
    +4
    Инфляция в России в мае намного ниже, чем в странах ЕС и США

    Вот полегчало, так полегчало...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:37
      +3
      Цитата: Doccor18
      Вот полегчало, так полегчало...

      А мужики то не знали ! wink
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:39
      +1
      Ага, как пить дать скоро рухнут, а следующей зимой точно замерзнут без нашего газа.
  6. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:38
    +2
    Только я чего при походах в магазин этого не чувствую))
  7. tatra
    tatra Сегодня, 10:42
    +1
    Откуда такой высокий сбор зерна именно в прошлом году -понятно всем нормальным людям . А вообще ,сбор зерна после 2017 года -100-130 миллионов тонн .
    И если считать как государственники ,как считали советские коммунисты ,то для нормального обеспечение корма для скота , и развития животноводства ,и для обеспечения народа качественным хлебом ,надо по тонне зерна в год на человека ,а в РФ 145 миллионов человек .
  8. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 10:46
    0
    мне с хорошей кредитной историей меньше чем под 24,5% кредит не предлагают. А как там у моего конкурента Джона дела...