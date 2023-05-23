Глава правительства РФ: Инфляция в России в мае намного ниже, чем в странах ЕС и США

Его (давления) целью было — сломать нашу экономику, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию, ударить по уровню жизни простых граждан. Мы не только выстояли, но и продолжаем свое поступательное развитие

Российская экономика, бизнес продемонстрировали высокую устойчивость к западным санкциям, количество которых стало запредельным с начала специальной военной операции на Украине. Теперь уже стало очевидным, что планы Запада быстро разрушить нашу экономику путем введения более чем десяти тысяч рестрикций провалились.Одним из важнейших макроэкономических показателей для любой страны является уровень инфляции, который напрямую влияет на благосостояние граждан. В России темп роста цен в начале мая замедлился до 2,3 процентов в годовом выражении, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Это при том, что целевой показатель, установленный ЦБ РФ, равен четырем процентам. Для сравнения, в некоторых странах Восточной Европы эта цифра перевалила за двадцать процентов, а в США рост цен в потребительском сегменте достиг исторического максимума в 8,6 процентов по данным за апрель текущего года.Другим не менее важным, а может даже и более значимым для населения страны, показателем является уровень безработицы, напрямую влияющий на благосостояние нации. По данным статистики, этот показатель в России также побил исторический минимум и составил 3,5 процента, сообщил глава кабмина. Комментируя эти цифры, Мишустин подытожил, что российская экономика в целом демонстрирует высокую устойчивость к «беспрецедентному санкционному давлению» западных стран.— констатировал премьер-министр, добавив, что в текущих условиях Россия эффективно на системном уровне перестраивает логистику и добивается технологического суверенитета.Глава российского кабмина отметил, что в некоторых отраслевых сегментах не только не произошло падения производства, но, наоборот, отмечается значительный рост. В частности, в прошлом году в России был собран рекордный урожай зерновых, составивший 157 млн тонн. Этот показатель превысил даже достижения Советского Союза, подчеркнул Мишустин.Ранее в ЦБ РФ сообщили, что инфляция в стране начнет немного расти в летний период по сравнению с показателями прошлого года. Рост цен оценили в 2,31 процента, а по итогам 2023 года прогнозирует инфляцию на уровне 4,5-6,5 процента. Исходя из этих прогнозов, Центробанк оставляет достаточно высокой ключевую процентную ставку на уровне семи с половиной процентов, дабы не допустить так называемого перегрева экономики.