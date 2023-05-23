Польская пресса: Нападение диверсантов ВСУ на Белгородскую область – «пропагандистский цирк»

Вторжение группы украинских диверсантов в российскую Белгородскую область является не более чем попыткой киевского режима оправдать крупные финансовые инвестиции Запада. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.
Командование ВСУ распространяет мифы об успехах украинских формирований, чтобы сохранить у Запада представление о том, что его колоссальные финансовые траты на украинский конфликт оправданы и должны окупиться. Поэтому, иронизирует польский автор, украинское руководство создает впечатление, будто бы российская армия «проиграла, но об этом не знает».
Распиаренная на Западе оборона Бахмута (Артемовска) завершилась поражением украинских войск и взятием города. После этого потребовался перебивающий эту новость информационный повод, коим и стало нападение группы диверсантов на села в Белгородской области.
Нападение диверсантов ВСУ на Белгородскую область – не более чем пропагандистский цирк
- пишет польский автор.
Западное общество склонно верить даже в такие постановки, поэтому пока киевский режим пытается удовлетворять фантазии своих покровителей с Запада. В действительности все складывается совсем не так, как того хотелось бы США и НАТО. Тот же рейд в Белгородскую область не имеет никакого стратегического значения и не может оказать влияния на ситуацию на фронте, его единственное предназначение – информационная кампания о том, что в России якобы появились некие «партизаны», которые пытаются вести боевые действия против правительственных войск.