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Польская пресса: Нападение диверсантов ВСУ на Белгородскую область – «пропагандистский цирк»

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Польская пресса: Нападение диверсантов ВСУ на Белгородскую область – «пропагандистский цирк»

Вторжение группы украинских диверсантов в российскую Белгородскую область является не более чем попыткой киевского режима оправдать крупные финансовые инвестиции Запада. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.


Командование ВСУ распространяет мифы об успехах украинских формирований, чтобы сохранить у Запада представление о том, что его колоссальные финансовые траты на украинский конфликт оправданы и должны окупиться. Поэтому, иронизирует польский автор, украинское руководство создает впечатление, будто бы российская армия «проиграла, но об этом не знает».

Распиаренная на Западе оборона Бахмута (Артемовска) завершилась поражением украинских войск и взятием города. После этого потребовался перебивающий эту новость информационный повод, коим и стало нападение группы диверсантов на села в Белгородской области.

Нападение диверсантов ВСУ на Белгородскую область – не более чем пропагандистский цирк

- пишет польский автор.

Западное общество склонно верить даже в такие постановки, поэтому пока киевский режим пытается удовлетворять фантазии своих покровителей с Запада. В действительности все складывается совсем не так, как того хотелось бы США и НАТО. Тот же рейд в Белгородскую область не имеет никакого стратегического значения и не может оказать влияния на ситуацию на фронте, его единственное предназначение – информационная кампания о том, что в России якобы появились некие «партизаны», которые пытаются вести боевые действия против правительственных войск.
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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:09
    +3
    Пора спалить дотла это гадское шапито
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:13
      +4
      пропагандистский цирк
      Только клоуны в нем кровавые !
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:21
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        пропагандистский цирк
        Только клоуны в нем кровавые !

        Цитата: dmi.pris1
        Пора спалить дотла это гадское шапито

        Да, уж, долгов много:
        Корабль, Крымский мост, Дугина, Таитарников, дрон по Кремлю...
        1. Дмитриус
          Дмитриус Сегодня, 10:37
          -3
          Цитата: Теренин
          Да, уж, долгов много:
          Корабль, Крымский мост, Дугина, Таитарников, дрон по Кремлю...

          Самое главное забыли - про задницу Рогозина.
        2. северный кавказ
          северный кавказ Сегодня, 10:48
          0
          Ну к этим долгам можно добавить и земли России на которых обосновалась окраина! Они будут возвращать земли губерний находившиеся в незалежной? Как насчёт земель которые им клятые коммуняки прирезали? А ведь когда эти сепаратисты окраины отделялись от России, они даже не заикнулись про земли России и оттяпали у России часть её территории! А как насчёт долга который клятый российский режим выплатил за окраину после её отделения? У этих голопанов ни стыда, ни совести. Не на пустом месте родилась пословица -когда один родился, другой заплакал.
  2. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 10:09
    +10
    Нападение диверсантов ВСУ на Белгородскую область – не более чем пропагандистский цирк
    Абсолютно согласен. Но у нас тут одаренные личности, считают, что мы недооцениваем значимость захваченного стратегического объекта дома культуры в Козинке. Это же важно. А ципсо им плюсует.
  3. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 10:10
    +2
    Мысль польска - вообще интересная газета. Голос разума.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:11
    +4
    Партизаны на американской броне? Однако. У Ковпака таких "плюшек" от полосатых не было.
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 10:13
    -5
    иронизирует польский автор

    Иронизирует?
    Поляки наши недруги, союзники украинцев и поэтому естественно пытаются усыпить бдительность.
    Их посыл ясен - не обращайте внимания, это мелочь, не стоящая вашего внимания.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 10:30
      0
      Не стал-бы всех под одну гребёнку причёсывать, например официальная Болгария вовсю топит за США против России, а на учениях НАТО болгары отказались стрелять по мишеням раскрашенным в форму военнослужащих ВС РФ, центральные улицы Софии до сих пор носят имена Скобелева и прочих героев освобождения Болгарии от турков, вершки это одно, а корешки не всегда с ними согласны
      1. dump22
        dump22 Сегодня, 10:46
        0
        Понятно. Поляки тоже симпатизируют России, но просто тайно?
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:19
    -2
    Не, не вовремя... Все "защитники Отечества" сейчас в школе, или отсыпаются перед ночной, некому рассказать про Конашенкова, чиновников, путинвсеслил и позорное поражение всей армии России в стратегическом наступе весеу
  7. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 10:21
    0
    Удивительно, что даже поляки правильно поняли это представление.
  8. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 10:22
    +1
    Погибших и пленных укропов не покажут потому что их скорее нет,они ушли и всех забрали с собой. Заходили очень подготовлены даже "эвенджер" был и пзрк в достатке были, и зрк по серьёзней ждали авиацию. Никому не кажется странным что на утро наши не контролируют всю территорию ,об этом в сводка от губернатора утром послушайте.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:25
    +1
    За этот цирк Киев должен понести наказание, как Содом и Гоморра.
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:29
    -1
    Поляков не обманешь. Поляки хорошо знают рагульский менталитет.
  11. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 10:30
    +1
    Мне кажется, что цирк происходит немного с другой стороны. И не надо тут про дискредитацию ВС. Не в этом причина, а в руководстве
    1. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 10:48
      0
      Этот кпп зона ответственности МО, линию держали срочники, у пограничников даже птрк не было на 2 ом году войны и ещё не все закончилось. Честно у меня нет слов
  12. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 10:36
    +1
    Выход на сцену состоялся.
    Цирк шапито, с артистами из националистов бандеровских, разогнали, убив при этом 39 артистов.
    Остальные участники представления ретировались к месту дислокации.
    Для репетиции следующего, зрелищного действа.
  13. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 10:38
    0
    Суммы, переданные ВСУ превышают весь военный бюджет России, а выхлопа 0. Вот и вертятся как могут клоун и его кровавая труппа.
  14. Бубубу
    Бубубу Сегодня, 10:44
    0
    А что вы хотите. У них война. У нас СВО