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Эшелон со шведскими БМП, движущийся в Германии в направлении Чехии, попал в кадр

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Эшелон со шведскими БМП, движущийся в Германии в направлении Чехии, попал в кадр

В районе железнодорожной станции Фюрт в немецкой Баварии был замечен состав, перевозящий шведские БМП Strf 9040C и БРЭМ Bgbv 90. Железнодорожный состав с военной техникой передвигался в направлении границы с Чехией. Предполагается, что данная техника предназначена для передачи на Украину.


Шведская БМП Strf 90 представляет собой гусеничную боевую бронированную машину, разработанную в конце 1980-х годов и поступившую на вооружение шведской армии в середине 1990-х годов.

Шведский вариант основной модели БМП Strf 90 оснащен 40-мм автоматической пушкой Bofors L/70 с тепловизионным прицелом. Экспортные версии оснащены либо 30-мм автоматической пушкой Mk44 , либо 35-мм автоматической пушкой Bushmaster. Броня машины в лобовой проекции составляет 30-мм, а в бортовой - 14,5-мм. Масса машины составляет 35 тонн, а запас хода в базовой модификации достигает 320 километров.

Специально разработанная для эксплуатации в условиях скандинавского субарктического климата, машина имеет повышенную проходимость по снегу и заболоченной местности, а также способна перевозить, в зависимости от модификации, от шести до восьми военнослужащих в полной экипировке. Существуют также модификации, предназначенные для ремонтно-эвакуационных работ, радиоэлектронной борьбы и т.д.

В настоящее время 1280 единиц подобных машин в 15 модификациях находятся на вооружении семи стран, пять из которых входят в военный блок НАТО.


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8 комментариев
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  1. km-21
    km-21 Сегодня, 10:30
    +1
    Ясно одно. Запад не намерен останавливаться и продолжит поставки вооружений на Украину до тех пор,пока не уничтожит Россию. Либо пока Россия силой не заставит Запад прекратить эти поставки.
    1. Комментарий был удален.
    2. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 10:34
      +2
      Цитата: km-21
      Ясно одно. Запад не намерен останавливаться и продолжит поставки вооружений на Украину до тех пор,пока не уничтожит Россию. Либо пока Россия силой не заставит Запад прекратить эти поставки.

      после того что уже творится в Белгородской области стало окончательно ясно что кремлевские импотенты просто не способны на адекватный ответ
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:32
    0
    Stгf 90 в конце состава ,смотрятся как танки .Серьёзный аппарат - ожидается поставка 51 штуки.
  3. avdkrd
    avdkrd Сегодня, 10:34
    +1
    Откуда такие данные по броне? Официально на Strf 9040C , 20мм лоб и 16 мм борт, плюс композит. Не знаю сколько во лбу, но на бортах 100 мм.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:35
    0
    Хорошо бы что бы этот эшелон сошел с рельсов на пути к ЛБС.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:36
      0
      Не сойдет. К сожалению это только у нас есть "партизаны" которые соглашаются за 10 тыс р трансформаторные подстанции поджигать и стрелки взрывать....
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:35
    0
    Почему эти эшелоны в Баварии попадают в кадр, а при пересечении укрограницы бесследно исчезают и техника беспрепятственно появляется уже на фронте?
  6. JÜRGEN WEGNER
    JÜRGEN WEGNER Сегодня, 10:35
    +2
    И ясно другое!!! Россия не намерена перерезать пути снабжения на границе ЕС - Украина.

    И будет как в Афганистане, 10 лет биться не перерезав пути снабжения между Афганистаном и Пакистаном.


    Где решительный удар по Киеву и принуждение к миру?

    СВО управляют бездари !!!!