Эшелон со шведскими БМП, движущийся в Германии в направлении Чехии, попал в кадр

В районе железнодорожной станции Фюрт в немецкой Баварии был замечен состав, перевозящий шведские БМП Strf 9040C и БРЭМ Bgbv 90. Железнодорожный состав с военной техникой передвигался в направлении границы с Чехией. Предполагается, что данная техника предназначена для передачи на Украину.Шведская БМП Strf 90 представляет собой гусеничную боевую бронированную машину, разработанную в конце 1980-х годов и поступившую на вооружение шведской армии в середине 1990-х годов.Шведский вариант основной модели БМП Strf 90 оснащен 40-мм автоматической пушкой Bofors L/70 с тепловизионным прицелом. Экспортные версии оснащены либо 30-мм автоматической пушкой Mk44 , либо 35-мм автоматической пушкой Bushmaster. Броня машины в лобовой проекции составляет 30-мм, а в бортовой - 14,5-мм. Масса машины составляет 35 тонн, а запас хода в базовой модификации достигает 320 километров.Специально разработанная для эксплуатации в условиях скандинавского субарктического климата, машина имеет повышенную проходимость по снегу и заболоченной местности, а также способна перевозить, в зависимости от модификации, от шести до восьми военнослужащих в полной экипировке. Существуют также модификации, предназначенные для ремонтно-эвакуационных работ, радиоэлектронной борьбы и т.д.В настоящее время 1280 единиц подобных машин в 15 модификациях находятся на вооружении семи стран, пять из которых входят в военный блок НАТО.