Замглавы МИД РФ Сергей Рябков: Вашингтон манипулирует данными о СНВ, призывая Москву вернуться к выполнению договора

Данные по размерам арсеналов Великобритании и Франции вообще не проверяемы и носят чисто декларативный характер. Обнародовать можно все, что угодно

Без этого всерьез рассуждать на обозначенные темы не получится. На Западе, уверен, пожалеют, что сами лишили себя возможностей путем диалога укрепить собственную безопасность

Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но не вышла из него. Запад, призывая Москву вернуться к выполнению ДСНВ, сам не намерен выполнять все требования, США в открытую манипулирует сведениями о количестве ядерных наступательных вооружений. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.США призывают Россию "вернуться" в ДСНВ, при этом сами не готовы выполнять требования договора. Если Москва полностью раскрывает информацию по наличию у нее стратегических наступательных вооружений, то Вашингтон манипулирует ими, вынося за скобки договора около сотни единиц, относящихся к СНВ. Кроме того, Вашингтон отказывается учитывать в документе ядерные арсеналы Франции и Великобритании, входящих в НАТО.- заявил Рябков.США не желает учитывать в рамках ДСНВ совокупный потенциал стратегических наступательных вооружений НАТО, а это является одним из основных требований России. Кроме того, Вашингтон упорно выводит за рамки договора некоторое количество стратегических бомбардировщиков и других носителей, а также баллистических ракет шахтного базирования, уверяя в их небоеспособности, но предоставить документы об этом отказывается.- подвел итог замглавы МИД России.