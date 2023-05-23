Замглавы МИД РФ Сергей Рябков: Вашингтон манипулирует данными о СНВ, призывая Москву вернуться к выполнению договора

Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но не вышла из него. Запад, призывая Москву вернуться к выполнению ДСНВ, сам не намерен выполнять все требования, США в открытую манипулирует сведениями о количестве ядерных наступательных вооружений. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
США призывают Россию "вернуться" в ДСНВ, при этом сами не готовы выполнять требования договора. Если Москва полностью раскрывает информацию по наличию у нее стратегических наступательных вооружений, то Вашингтон манипулирует ими, вынося за скобки договора около сотни единиц, относящихся к СНВ. Кроме того, Вашингтон отказывается учитывать в документе ядерные арсеналы Франции и Великобритании, входящих в НАТО.
Данные по размерам арсеналов Великобритании и Франции вообще не проверяемы и носят чисто декларативный характер. Обнародовать можно все, что угодно
- заявил Рябков.
США не желает учитывать в рамках ДСНВ совокупный потенциал стратегических наступательных вооружений НАТО, а это является одним из основных требований России. Кроме того, Вашингтон упорно выводит за рамки договора некоторое количество стратегических бомбардировщиков и других носителей, а также баллистических ракет шахтного базирования, уверяя в их небоеспособности, но предоставить документы об этом отказывается.
Без этого всерьез рассуждать на обозначенные темы не получится. На Западе, уверен, пожалеют, что сами лишили себя возможностей путем диалога укрепить собственную безопасность
- подвел итог замглавы МИД России.