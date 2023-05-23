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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков: Вашингтон манипулирует данными о СНВ, призывая Москву вернуться к выполнению договора

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков: Вашингтон манипулирует данными о СНВ, призывая Москву вернуться к выполнению договора

Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но не вышла из него. Запад, призывая Москву вернуться к выполнению ДСНВ, сам не намерен выполнять все требования, США в открытую манипулирует сведениями о количестве ядерных наступательных вооружений. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.


США призывают Россию "вернуться" в ДСНВ, при этом сами не готовы выполнять требования договора. Если Москва полностью раскрывает информацию по наличию у нее стратегических наступательных вооружений, то Вашингтон манипулирует ими, вынося за скобки договора около сотни единиц, относящихся к СНВ. Кроме того, Вашингтон отказывается учитывать в документе ядерные арсеналы Франции и Великобритании, входящих в НАТО.

Данные по размерам арсеналов Великобритании и Франции вообще не проверяемы и носят чисто декларативный характер. Обнародовать можно все, что угодно

- заявил Рябков.

США не желает учитывать в рамках ДСНВ совокупный потенциал стратегических наступательных вооружений НАТО, а это является одним из основных требований России. Кроме того, Вашингтон упорно выводит за рамки договора некоторое количество стратегических бомбардировщиков и других носителей, а также баллистических ракет шахтного базирования, уверяя в их небоеспособности, но предоставить документы об этом отказывается.

Без этого всерьез рассуждать на обозначенные темы не получится. На Западе, уверен, пожалеют, что сами лишили себя возможностей путем диалога укрепить собственную безопасность

- подвел итог замглавы МИД России.
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2 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:36
    0
    Рябков молодец своё дело знает и знает как американцы хотят увидеть наши новые разработки.А американцев бесит им отказывают и ставят на место.В их мире так не принято.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:37
    0
    померла, так померла..... yes.............................................................................................................