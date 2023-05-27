«Владивосток был основан в 1860 году, когда русские построили на этом месте морской порт, названный «Владивостоком» (буквально значит «Владеть Востоком»). В конце XIX века Владивосток разросся до крупного порта и промышленного города. Сегодня здесь базируется ВМФ России на Дальнем Востоке».

«Россия захватила слишком много земель… Более 100 лет назад они отрезали земли к востоку от Байкала, включая и Боли (Хабаровск), и Хайшэньвэй (Владивосток), и полуостров Камчатка. Этот счёт не погашен, мы ещё не рассчитались с ними по этому счёту».