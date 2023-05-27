Вопрос не праздный: чей Владивосток

Похоже, что в России пора уже задавать именно этот вопрос – «чей Владивосток», а не «чей Крым». Сразу выявятся сторонники распада России и распила её на ряд регионов, часть из которых, по их мнению, должна уйти под крылышко товарища Си из КПК!
Пока наши политики и уважаемые эксперты обсуждают будущую войну Китая с США за Тайвань, руководство Поднебесной без лишнего шума превращает Владивосток в «свой внутренний порт». Причём не завтра и не послезавтра, а уже с 1 июня этого года. И это отнюдь не фейк, как уже заспешили снижать напряжение ангажированные блогеры.
А началось всё немного раньше, ещё в 2020 году. Напомню, что в июле того года Владивосток праздновал своё 160-летие. По этому поводу российское посольство на официальной страничке китайской соцсети Weibo опубликовало заметку:
«Владивосток был основан в 1860 году, когда русские построили на этом месте морской порт, названный «Владивостоком» (буквально значит «Владеть Востоком»). В конце XIX века Владивосток разросся до крупного порта и промышленного города. Сегодня здесь базируется ВМФ России на Дальнем Востоке».
Так было сказано в публикации.
Казалось бы, что в этой заметке особенного? Но китайцы сразу стали возмущаться, заявляя, что Владивосток расположен на земле, уступленной Пекинским договором, и что Хайшенвэй был китайским городом, переименованным во Владивосток.
Эту версию озвучил также и китайский дипломат из посольства в пакистанском Исламабаде, вполне себе официальное лицо. А чуть позже в Китае была выпущена географическая карта, и там на месте Владивостока как раз красовался Хайшенвэй.
Однако КНР аккуратно подождал почти два года, чтобы географическая карта стала реальностью. Наконец свершилось: «Главное таможенное управление Китая объявило Владивосток транзитным портом для внутренней торговли».
Об этом сообщалось cо ссылкой на заявление представительства МИД России (!) во Владивостоке. Как видим, наш родной МИД уже сдал Владивосток китайцам.
Отныне грузы, которые отправляются из одной провинции Китая в другую, будут проходить через Владивосток без таможенных процедур. Остаётся поздравить китайцев, которые без всяких военных действий прибрали Владивосток к своим рукам.
В своё время товарищ Мао Цзэдун открыто говорил:
«Россия захватила слишком много земель… Более 100 лет назад они отрезали земли к востоку от Байкала, включая и Боли (Хабаровск), и Хайшэньвэй (Владивосток), и полуостров Камчатка. Этот счёт не погашен, мы ещё не рассчитались с ними по этому счёту».
Всего же, по мнению давно уже ушедшего беспокойного лидера КПК и председателя КНР, Россия должна вернуть Китаю более 1,5 млн квадратных километров. Так вот, получается, что Хайшэньвэй сейчас вернулся «в родную гавань», в Китай?
Не это ли и было главным итогом визита товарища Си к дорогому другу – ВВП? Нет, может быть, кто-то верит, что китайцы просто так немножко попользуются нашим портом для «удобства в логистике», а потом уберутся домой, на материковый Китай?
Почему-то кажется, что они быстро вытеснят наши компании из Владивостока, скупят земли и – прощай, Россия! Вообще-то, аппетит, как известно, приходит во время еды. Запросто схарчив наш порт, китайцы вряд ли остановятся и разинут рот и на другие наши города.
Кстати, они считают своими Сахалин и озеро Байкал. Вокруг Байкала уже давно строятся китайские гостиницы и скупается земля… Лично я не могу объяснить бесконечную и безбрежную любовь руководства России к Китаю. И бесконечную передачу им нашей территории.
Мы по бросовым ценам гоним газ и нефть в Китай, продаём за копейки лес... А в 2004 году было заключено и в 2005 году ратифицировано соглашение между РФ и КНР о передаче острова Тарабаров, западной части Большого Уссурийского и некоторых мелких островов, что вызвало неоднозначную реакцию в российском обществе.
Жители пограничных территорий рассказывали, что ещё за несколько лет до новой делимитации границы на своем берегу китайцы возвели около трехсот километров дамб, чтобы искусственно направить Амур в нужном для себя направлении, обмелить протоку Казакевичева, по фарватеру которой на этом участке и определяется граница.
Наши чиновники на эти действия внимания вообще не обращали. Подумаешь, велика беда, что Китаю отойдёт больше, чем России? Ещё факты. Переданные Китаю острова имели для Хабаровска, растянувшегося вдоль Амура, стратегическое значение, причём отнюдь не малое.
На Большом Уссурийском был расположен укреплённый район, который, в случае нападения китайцев, в течение 45 минут должен был удерживать противника у Хабаровска. А над островом Тарабаров пролегала траектория взлёта боевых самолетов ВВС и ПВО, части которых дислоцируются в Хабаровске.
Между прочим, и гражданские самолеты, вылетающие из хабаровского аэропорта, также набирают высоту над Тарабаровым. Интересно, спрашиваем ли мы сейчас у китайцев право вылета и платим ли за использование китайского воздушного пространства? Ответа на эти вопросы лично я не нашла…
Широко новость о новом статусе Владивостока в СМИ РФ не обсуждается. Почему бы? Для чего китайцам потребовался наш Владивосток так срочно, именно сейчас, когда мы на весь мир говорим о наших удивительно добрых партнёрских отношениях?
Напомню, что китайцы претендуют не только на Владивосток. «Китайская политика – это бесконечный путь хитрости» – написал более двух с половиной тысяч лет назад китайский стратег Сунь-цзы, (китайская датировка). В китайских учебниках истории очень часто вспоминают, что почти вся Сибирь, включая и Западную, вплоть до Томской области – это временно утерянные китайские территории.
Похоже, что территориальные претензии Китая к России – это не просто слова некоторых китайцев, но тщательно продуманная стратегия. Китайцы просто ждут, когда «созреют условия» для решения проблемы на китайских условиях. И такой подход, как видим, работает! А началось всё еще в горбачёвские времена.
Напомню, что товарищ Горбачёв отдал китайцам Даманский, политый кровью советских пограничников. Типа была делимитация границы. Но мы-то ничего не получили. Просто такая делимитация. Случилось это 19 мая 1991 года. Теперь Даманский называется Чжэньбао (Драгоценный).
А вот сейчас наш Владивосток стал Хайшэньвэем. Какие ещё города и территории в планах на передачу «китайским друзьям»?