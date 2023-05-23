Западная пресса: Нидерланды могут стать первой страной, передающей Украине истребители F-16

На Западе формируется т.н. «истребительная коалиция», которая в перспективе может передать киевскому режиму самолеты-истребители F-16 американского производства. Нидерланды могут стать первой страной, передающей Украине истребители F-16. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на слова советника министра обороны Украины Юрия Сака.
Отметим, что о возможности передачи истребителей нидерландский премьер-министр Марк Рютте говорил давно. Он заявлял, что не видит препятствий для передачи Украине данных самолетов. Нидерланды с самого начала специальной военной операции ВС РФ оказывают военную помощь киевскому режиму, отправляя самые разнообразные виды вооружений.
Применительно к самолетам F-16 Нидерланды ранее выразили готовность участвовать в организации подготовки украинских летчиков к эксплуатации данных истребителей. Помимо Нидерландов, в «истребительную коалицию» войдет еще ряд европейских государств.
Власти США пока воздерживаются от передачи Украине истребителей F-16. Однако американское руководство уже заявило, что не возражает против их передачи другими европейскими странами, а также изъявило желание участвовать в подготовке летчиков ВСУ. Правда, это обучение будет происходить на базах европейских государств.
В настоящее время на вооружении Королевских военно-воздушных сил Нидерландов находится 61 истребитель F-16, поэтому у страны есть возможность передачи Украине некоторого количества таких самолетов. Вероятно, в НАТО рассчитывают, что после такого решения Нидерландов к передаче боевой авиации киевскому режиму подключатся и другие страны Запада.