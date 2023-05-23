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The Washington Post: В Конгрессе звучат призывы добиваться обмена Владимира Кара-Мурзы, несмотря на то, что он не является гражданином США

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The Washington Post: В Конгрессе звучат призывы добиваться обмена Владимира Кара-Мурзы, несмотря на то, что он не является гражданином США

В апреле этого года Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом в РФ) был приговорен Мосгорсудом к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках об армии. В США пристально следили за судебным процессом (на суде присутствовал посол США в России Линн Трейси) и, как и следовало ожидать, там были сильно недовольны приговором Кара-Мурзе.


Как пишет американская газета The Washington Post, 81 член Конгресса призвал администрацию Байдена официально объявить г-на Кара-Мурзу, «незаконно и неправомерно задержанным», что позволило бы заняться этим делом Роджеру Карстенсу, специальному представителю президента США по делам заложников. Издание отмечает, что это стало бы первым шагом, который позволил бы Вашингтону договориться с Москвой об обмене. Однако пока администрация Байдена молчит.

По мнению обозревателей The Washington Post, ситуацию осложняет тот факт, что Соединенные Штаты занимаются несколькими сложными делами высокого уровня. Так, Пол Уилан, ветеран Корпуса морской пехоты США, был арестован в 2018 году, а в 2020 году был признан виновным и приговорен к 16 годам заключения в российской тюрьме за шпионаж, а 29 марта этого года был задержан по обвинению в шпионаже корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович.

Издание пишет, что Кара-Мурза подпадает под определение «незаконно задержанный в соответствии с Законом Левинсона», так как у него «значительные связи с Соединенными Штатами»: его жена и дети являются гражданами США. Сам Кара-Мурза имеет британское и российское гражданство.

Эксперты считают, что такая озабоченность конгрессменов судьбой Кара-Мурзы, который гражданином США не является, может свидетельствовать о том, что он напрямую связан с деятельностью американской разведки.
Использованы фотографии:
Официальная страница Московского городского суда в соцсети «ВКонтакте»
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24 комментария
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  1. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 11:02
    -6
    Где-то в застенках СБУ директор "Мотор-Сич" томится, обмен получится вполне равнозначный.
    1. krot
      krot Сегодня, 11:13
      +7
      Мало этой твари дали срок! При Сталине такого на рею пригласили бы.. Как кричат кастрюлеголовые- "москоляку на гиляку", как раз тут подходит.
      Поправлю только- предателя москаляку!
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 12:30
        0
        Как раз при Сталине маловато расстреливали.
        1-2 тысячи в год (если пару лет не считать, когда НКВД Ежов руководил, тот явный антисоветчик был, вроде Горбачёва, и уничтожал коммунистов)
        А вот в 1930-ом 20 тысяч расстреляли - и враз экономика в рост пошла. Но потом вернулись к старым 1-2 тысячам.
        Во время 2-ой Мировой за первые два года расстреляли, кого надо - и после этого удалось переломить ход войны. А потом опять вернулись к старым 1-2 тысячам. А потом при Брежневе вообще к десяткам штук сократили. И в результате развалили СССР.
        Так что не расстреляли бы его при Сталине, а на лесоповал отправили бы.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:24
      +9
      Цитата: СергейАлександрович
      Где-то в застенках СБУ директор "Мотор-Сич" томится, обмен получится вполне равнозначный.

      А на хрен он нужен этот директор "Мотор-Сич" ,если только сразу его к стенке поставить
      Я понимаю поменять на Джулиана Ассанжа или на Джека Тейшейра,эти реально внесли свою лепту в крушение "Pax Americana",а Бугуслаев что сделал ?
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 13:08
        0
        Может на что и сгодится. А к стенке поставить всегда можно, главное чтобы человек был "хороший".
  2. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 11:04
    +1
    Шо, опять будет:
    Обменяли Хулигана на Луиса Корвалана
    ?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:32
      +1
      Как писали в туалетах:
      " Я снял штаны но.. Здесь не стану -
      Свободу дайте Корволану"
    2. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 11:51
      0
      Цитата: Alexey RA
      Шо, опять будет:
      Обменяли Хулигана на Луиса Корвалана
      ?

      Где б найти такую лядь, чтоб на Брежнева сменять?

      laughing
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:06
    0
    В нашем МИДЕ счас испугаются и всех отдадут ! Недоумки ,вы ни как Гершковича забрать не можете гражданина США.Будете бухтеть будете ездить к нему ,когда разрешим.Один раз разрешили и всё хорош.Только "баш на баш".
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:09
    +2
    Прямо на язык лезет:
    "Свободу Анжеле Девис!!!"
  5. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 11:13
    +6
    Обменять на Асанжа
    —————————————————————
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:15
    +6
    На Джулиана Ассанжа если только поменять..
    Замучило "текст вашего сообщения слишком короткий" приходится добавлять словесного мусора, который не нужен.
    Представляю себе Ксеркса, пишущего спартанцам на их знаменитое "Если": - "Текст слишком короткий, а я не слишком образованный, чтобы понять его..."
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:18
    +2
    что позволило бы заняться этим делом Роджеру Карстенсу, специальному представителю президента США по делам заложников.
    Даже так и ни как иначе? Цинизм зашкаливает - не гражданин Сша осужденный за преступления совершенные в России российским судом в Америке будет считаться незаконно задержанным (заложником). Как он им необходим и они этого даже не скрывают. Получил четвертак за дело, так пусть сидит весь срок мурло или мурза.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:19
    0
    Добавить ему еще пяток лет за нарушение режима и попытку побега, пущай посидит.....
  9. zontov79
    zontov79 Сегодня, 11:20
    0
    Его бы на бутылку для начала)). И пожизненно, как врага народа.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:21
    +1
    Задайте вопросом, почему Навального не требуют отдать - потому что он их развёл как лохов.Этот буйный ,даже через чур - нехай сидит!
  11. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:21
    -1
    То есть США откровенно признаются в том, что готовы принимать у себя всяческое отребье, руководствуясь принципом "враг моего врага - мой друг". Вот только этот принцип, как правило, не работает, а отребье - оно везде отребье. Но это не исключает личных симпатий - подобное к подобному...
  12. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 11:30
    +2
    приговорен Мосгорсудом к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках об армии

    Ну и рожа...
    награда нашла "героя"... И по делОм..
    "Да воздастся каждому по делам его"...
  13. vik669
    vik669 Сегодня, 11:35
    -3
    Свободу попугаям! Сво! Бо! Ду! По! Пу! Га! Ям! Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет Вовка, пусть всегда буду я!
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:37
    0
    Ой, как смертная казнь то нужна: повесили бы Иудушку и никаких проблем.
  15. MaxKruh
    MaxKruh Сегодня, 11:39
    0
    Этого не надо ни на кого менять,пускай сидит от звонка до звонка.
  16. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:08
    +1
    Не, ну а чего... на любой запрос можно выдвинуть предложение. На Ассанжа, например...
  17. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:21
    +1
    Это лишь подтверждает, что плешивый Мурза сидит за дело. Вражина работающий против своей страны. Хотя эта мерзость, думаю, Россию своей страной никогда не считала.
  18. nordscout
    nordscout Сегодня, 13:40
    0
    Пусть ёлки пилит в Удмуртии, всё польза для капиталистического хозяйства России...