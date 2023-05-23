The Washington Post: В Конгрессе звучат призывы добиваться обмена Владимира Кара-Мурзы, несмотря на то, что он не является гражданином США

В апреле этого года Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом в РФ) был приговорен Мосгорсудом к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках об армии. В США пристально следили за судебным процессом (на суде присутствовал посол США в России Линн Трейси) и, как и следовало ожидать, там были сильно недовольны приговором Кара-Мурзе.Как пишет американская газета The Washington Post, 81 член Конгресса призвал администрацию Байдена официально объявить г-на Кара-Мурзу, «незаконно и неправомерно задержанным», что позволило бы заняться этим делом Роджеру Карстенсу, специальному представителю президента США по делам заложников. Издание отмечает, что это стало бы первым шагом, который позволил бы Вашингтону договориться с Москвой об обмене. Однако пока администрация Байдена молчит.По мнению обозревателей The Washington Post, ситуацию осложняет тот факт, что Соединенные Штаты занимаются несколькими сложными делами высокого уровня. Так, Пол Уилан, ветеран Корпуса морской пехоты США, был арестован в 2018 году, а в 2020 году был признан виновным и приговорен к 16 годам заключения в российской тюрьме за шпионаж, а 29 марта этого года был задержан по обвинению в шпионаже корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович.Издание пишет, что Кара-Мурза подпадает под определение «незаконно задержанный в соответствии с Законом Левинсона», так как у него «значительные связи с Соединенными Штатами»: его жена и дети являются гражданами США. Сам Кара-Мурза имеет британское и российское гражданство.Эксперты считают, что такая озабоченность конгрессменов судьбой Кара-Мурзы, который гражданином США не является, может свидетельствовать о том, что он напрямую связан с деятельностью американской разведки.