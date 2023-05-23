Военкор сообщил, что украинская ДРГ ночью ушла из Белгородской области, уничтожив захваченный БТР

Ушли ночью, получается, их не отрезали? По закону о противодействии терроризму (объявлена КТО) назначается человек по взаимодействию с прессой для информирования населения. Пока никто официально по этому вопросу не выступил

Украинская диверсионно-разведывательная группа, которая вчера вторглась на территорию Грайворонского района Белгородской области, смогла вырваться и уйти на Украину. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах.Военкор Сладков – человек авторитетный и не склонный к размещению фейковой информации, поэтому есть определенные основания доверять его заявлению. По словам Сладкова, украинская ДРГ при отходе с территории Белгородчины уничтожила ранее захваченный ими бронетранспортер.- написал Сладков в своем Telegram-канале Отметим, что после вторжения украинской ДРГ в Грайворонский район Белгородской области, ВС РФ вместе с Пограничной службой ФСБ и Росгвардией, а также другими силовыми структурами, начали операцию по ее уничтожению. Ранее сообщалось о том, что в плен попали 39 украинских диверсантов.Официального подтверждения отхода украинской диверсионной группы с российской территории пока не было. Известно также, что в других приграничных регионах России местные силовики готовятся к отражению аналогичных попыток проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию нашей страны.