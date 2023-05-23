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Украинский режим анонсировал «военные учения» с перемещением техники ВСУ в Киеве 23-25 мая

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Украинский режим анонсировал «военные учения» с перемещением техники ВСУ в Киеве 23-25 мая

В Киеве 23-25 мая пройдут некие «военные учения». Об этом сообщается в официальном заявлении командования Сухопутных войск ВСУ, которое цитирует украинская пресса.


По утверждению командования, в процессе «учений» будет осуществляться перемещение личного состава и военной техники по улицам украинской столицы. Горожан военные просят не сообщать в социальных сетях о том, как и куда передвигается военная техника.

Интересно, что сейчас – не очень подходящее время для «военных учений», тем более, что ВСУ проводят боевую подготовку новобранцев на полигонах в Западной и Восточной Европе. Поэтому не исключено, что «учения» будут ширмой для каких-то других мероприятий, связанных с переброской войск.

Крупные колонны военной техники и личного состава могут под видом «учений» перебрасываться на другие направления, либо отводиться по какой-либо причине из Киева. Не исключено и то, что это заявление делается для запутывания российской стороны, в целях информационной войны.

Если в украинской столице действительно будут проводиться подобные мероприятия, то это был бы неплохой повод для нанесения высокоточных ударов по перемещающимся колоннам военной техники и личного состава украинских формирований.

Напомним, что вчера украинские диверсанты вторглись на территорию Грайворонского района Белгородской области, где российские военные были вынуждены начать специальную операцию по уничтожению и выдавливанию диверсионно-разведывательной группы с территории региона Российской Федерации.
Использованы фотографии:
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11 комментариев
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  1. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 11:03
    -3
    Наконец-то на банковскую поедут. Глядишь и закончится бойня, а не украинцы....
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 11:14
      -1
      Помле Артемовска готовят Киев к обороне? Раз учения проводят в таком крупном городе... и не боятся прилетов по скоплениям военной.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:25
        -1
        Цитата: Mitos
        не боятся прилетов по скоплениям военной.

        Преследуется сразу несколько целей,
        1. Выявление неблагонадежных граждан снимающих перемещение ВТ.
        2. Экономия ГСМ, раз полезут напрямую, а не в обход города.
        3. Переброска ЛС на одно из вероятных направлений удара.
        4. Прикрытие гражданскими, с целью минимизации возможных потерь..
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 12:11
          +1
          Да бред какой-то.
          Военные учения проводят в поле, да и учения - это не езда по улицам города.
          Перемещение войск из одного квартала в другой ничего не изменит в обороне города, по которому только ракеты и прилетают.
          Заранее объявленное перемещение крупных воинских соединений - это просто приглашение к нанесению ударов.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:06
    +2
    Отскребли Пэтриот от асфальта - вывозить будут. Траурной колонной
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:16
    -1
    Не к Батьке ли в гости собрались. "Умных" там хватает, а может и наглосаксы нашептали.....
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:25
    0
    Если в украинской столице действительно будут проводиться подобные мероприятия, то это был бы неплохой повод для нанесения высокоточных ударов по перемещающимся колоннам военной техники и личного состава украинских формирований.
    Это было бы не лишним. Совсем не лишним. ВКС нарисовали "картину маслом" мерикатосовскому "пэтриоту", надо бы продолжать традиции.
  5. Замкадыш
    Замкадыш Сегодня, 11:26
    0
    Это жжжж не спроста (с). Неужто кто-то решил сменить обстановку на банковской? Или хозяин банковской решил "почистить" ряды возможных претендентов на его кабинет?
  6. ugos
    ugos Сегодня, 11:34
    -1
    Кручу, верчу, запутать хочу......
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:35
    -1
    Отличная цель для Сатаны, просто отличная...
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:45
    0
    в процессе «учений» будет осуществляться перемещение личного состава и военной техники по улицам украинской столицы
    А почему "перемещение" проводится в городе, а не за его пределами? Или выводят из города в его окрестности в связи с непрекращающимися ударами по сосредоточению этой самой техники и л/с? Может жахнуть в этот момент и не один раз?