Украинский режим анонсировал «военные учения» с перемещением техники ВСУ в Киеве 23-25 мая

В Киеве 23-25 мая пройдут некие «военные учения». Об этом сообщается в официальном заявлении командования Сухопутных войск ВСУ, которое цитирует украинская пресса.По утверждению командования, в процессе «учений» будет осуществляться перемещение личного состава и военной техники по улицам украинской столицы. Горожан военные просят не сообщать в социальных сетях о том, как и куда передвигается военная техника.Интересно, что сейчас – не очень подходящее время для «военных учений», тем более, что ВСУ проводят боевую подготовку новобранцев на полигонах в Западной и Восточной Европе. Поэтому не исключено, что «учения» будут ширмой для каких-то других мероприятий, связанных с переброской войск.Крупные колонны военной техники и личного состава могут под видом «учений» перебрасываться на другие направления, либо отводиться по какой-либо причине из Киева. Не исключено и то, что это заявление делается для запутывания российской стороны, в целях информационной войны.Если в украинской столице действительно будут проводиться подобные мероприятия, то это был бы неплохой повод для нанесения высокоточных ударов по перемещающимся колоннам военной техники и личного состава украинских формирований.Напомним, что вчера украинские диверсанты вторглись на территорию Грайворонского района Белгородской области, где российские военные были вынуждены начать специальную операцию по уничтожению и выдавливанию диверсионно-разведывательной группы с территории региона Российской Федерации.