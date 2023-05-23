..."В Минобороны Украины продолжают утверждать, что ВСУ якобы «удерживают» юго-западные районы Бахмута"...

В эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась. Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет"

Потерю Бахмута Украиной признали на Западе, даже в офисе Зеленского уже обсуждают последствия потери контроля над городом, но имеется одно ведомство, которое все еще "воюет в Бахмуте". Речь идет о Министерстве обороны Украины.Оказывается, подразделения ВСУ до сих пор контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет", а также ведут бои в пригородах Бахмута. С таким заявлением выступила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, в городе одновременно находятся украинские военные и штурмовые отряды ЧВК "Вагнер", причем "Оркестр" занят зачисткой уже освобожденных районов и внимания на ВСУ совсем не обращает.- заявила Маляр.В общем, в той реальности, где существует современная Украина, ВСУ продолжают бои в пригородах Бахмута, не давая российским силам продвинуться дальше. А на некоторых участках ЧВК "Вагнер" вообще перешел в оборону, "неся большие потери". А вот на флангах не все хорошо, но "продвижение есть". Осталось только найти, где именно, наступление ВСУ было остановлено еще в конце прошлой недели после того, как был окончательно взят Бахмут.В принципе, ничего удивительно в таком заявлении нет, после потери Соледара Генштаб ВСУ еще 10 дней "воевал в городе", делая соответствующие заявления. Может воевал бы и дальше, ведь бумага все стерпит, да союзники подкачали, признали потерю города. Так что будем ждать очередных заявлений от Маляр о том, как ВСУ "ожесточенно сражаются" в Бахмуте.