Военное обозрение
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В Минобороны Украины продолжают утверждать, что ВСУ якобы «удерживают» юго-западные районы Бахмута

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В Минобороны Украины продолжают утверждать, что ВСУ якобы «удерживают» юго-западные районы Бахмута

Потерю Бахмута Украиной признали на Западе, даже в офисе Зеленского уже обсуждают последствия потери контроля над городом, но имеется одно ведомство, которое все еще "воюет в Бахмуте". Речь идет о Министерстве обороны Украины.


Оказывается, подразделения ВСУ до сих пор контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет", а также ведут бои в пригородах Бахмута. С таким заявлением выступила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, в городе одновременно находятся украинские военные и штурмовые отряды ЧВК "Вагнер", причем "Оркестр" занят зачисткой уже освобожденных районов и внимания на ВСУ совсем не обращает.

В эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась. Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет"

- заявила Маляр.

В общем, в той реальности, где существует современная Украина, ВСУ продолжают бои в пригородах Бахмута, не давая российским силам продвинуться дальше. А на некоторых участках ЧВК "Вагнер" вообще перешел в оборону, "неся большие потери". А вот на флангах не все хорошо, но "продвижение есть". Осталось только найти, где именно, наступление ВСУ было остановлено еще в конце прошлой недели после того, как был окончательно взят Бахмут.

В принципе, ничего удивительно в таком заявлении нет, после потери Соледара Генштаб ВСУ еще 10 дней "воевал в городе", делая соответствующие заявления. Может воевал бы и дальше, ведь бумага все стерпит, да союзники подкачали, признали потерю города. Так что будем ждать очередных заявлений от Маляр о том, как ВСУ "ожесточенно сражаются" в Бахмуте.
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20 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:09
    +4
    А что вы хотите некоторые наверняка до сих пор верят что "киборгами" удерживается Донецкий аэропорт.По крайней мере его часть.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:09
    +2
    Это их,всушная сексуальная драма.Идут лесом..
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:17
    +2

    Дикое поле... На всех одна извилина, и та - у свинаря, от кепки
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:30
      -2
      Цитата: Bingo
      На всех одна извилина

      А вдруг подумалось, а не затихарились ли где группы нациков, что бы потом ударить в тыл? С Марика долго выходили, а тут в автономке могут пресидеть месяц, до условного сигнала.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 11:56
        0
        Цитата: Canecat
        а не затихарились ли где группы нациков

        Так там на то сейчас и особый режим введен, а у ВВ не проскочишь, это не линейные войска, их как раз на это натаскивают. С ментами как раз сейчас всех прошерстят, и за местного не проканают
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 12:47
          0
          Цитата: Bingo
          Так там на то сейчас и особый режим введен, а у ВВ не проскочишь, это не линейные войска, их как раз на это натаскивают. С ментами как раз сейчас всех прошерстят, и за местного не проканают

          В точку! Система зачистки обычно даёт хорошие результаты. Как только укровермахт отгонят от города - там должны появиться комендантские патрули. Причем, лучше всего, в смешанном составе - скажем, ввшники, усиленные вдвшниками + территориальный мент, контролирующий обеспечение законности в отношении гражданских. В Сумгаите, например, такие рейды давали хорошие результаты. Но в Сумгаите менты хоть и азербайджанцы были, но все-таки в большинстве оставались советскими ментами, и с некоторыми условностями, им можно было доверять... А тут, увы, я понимаю, что территориального мента в Артемовске взять неоткуда.
      2. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 12:34
        0
        Теоретически - могли. Но, чтобы ударить в тыл с серьезным результатом - нужна просто охреннено большая группа нациков и с тяжелым вооружением. Такую не спрячешь, это не Азовсталь...
        А маленькая группка сховаться, естественно, может (или рассредоточиться - типа местные селюки - тютюн ростим, червону армыю чекаем... но толку от них будет мало: результат её удара будет очень точечный и диверсионный - чисто попугать. Убить какого-нибудь начальника - это они могут. Но мы же говорим о войне. А военного смысла в спящей группе нациков - на мой взгляд, практически нет.
        (ну это, естественно, только мнение)
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:37
      -4
      Актуальную карту можно продолжить на Запад, скоро украина выйдет на границу, ВСУ под Москвой, карта раздела России. Можно продолжить и на Восток, скоро будет взят Киев, выходят на границу с Польшей, Германией, готовятся к переправе через Ла Манш... Такая особенность у этой войны.
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 11:54
      +1
      В красной зоне карты, скорее, половина верит, что их присоединят к Польше, а вторая половина - к Венгрии. smile
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:18
    +2

    - заявила Маляр.
    Ничего нового. гебельсовская пропаганда продолжает свое вещание на ненужную, и на запад. А этой обезьяне что напишут, то она и глашатает)) laughing
  5. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 11:22
    0
    ..."В Минобороны Украины продолжают утверждать, что ВСУ якобы «удерживают» юго-западные районы Бахмута"...
    О - о , это параллельная укро-инская реальность , там нет места здравому смыслу. Хорошо , ещё они сказали , что "юго-западную часть Бахмута" удерживают , могли сказать , что юго-западную часть Москвы удерживают и им бы там поверили.
    fool fool
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:22
    +2
    А с утра была инфа на ВО, что Сырскому хотят по "шапке" дать. "Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия" (из к/ф "Кавказская пленница").
    Кому верить?
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:26
    +1
    Они правы. Какие нить кнс , водопровод скважина в 1-1,5 км от многоэтажек - в административных границах.
    Или сад участки, +все что угодно. Изменили административные границы за счет сельск местности.
    До запорижья будет у них бахамут
  8. HAM
    HAM Сегодня, 11:31
    +3
    Ганна,женский алкоголизм плохо поддаётся лечению,бросай бухать......
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:40
    +1
    Очевидно, по устоявшейся привычке, еще с недельку "повоюют" там где их нет, а потом тихо начнут съезжать с этой темы. Нам не холодно не жарко от этого тем более, что даже в западных СМИ открыто заговорили о поражении ВСУ в Артемовске.
  10. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 11:43
    +1
    Есть такой диагноз в медицине, после ампутации конечностей, фантомные боли.
    Вот это, яркий пример...
  11. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:50
    0
    И будут утверждать...
    До тех пор, пока Часов Яр не потеряют.
    Да и то... всё временно.
    (с досадой) Это ж только у Николая I было законом:
    «Однажды поднятый русский флаг спускаем быть не должен»...
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:13
    0
    Лабиринты разума Маляр могут завести далеко :))
    У Гарри Гаррисона где-то было такое:"Пока мы это держим в памяти - это реальность".
    Маляр, видать, исповедует философию Гаррисона... и попутно употребляет тяжелые наркотики. А как еще этот бед объяснить...
  13. esl462
    esl462 Сегодня, 12:34
    0
    Осиротела Аннушка, вот и несёт с горя всякий бред.
  14. МВГ
    МВГ Сегодня, 12:40
    0
    Для этого и нужна тетенька - министр, что бы чепуху молоть. Онажедевочка