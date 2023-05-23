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Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника

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Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника

В сети опубликовано видео, снятое камерой беспилотника, на котором запечатлено поражение украинского танка Т-72Б двумя российскими FPV-дронами.


На видео можно увидеть, как российский FPV-дрон попал в украинский танк, после чего тот загорелся, но не утратил способность передвигаться и попытался скрыться по дороге, однако в движении был настигнут вторым дроном-камикадзе, что привело к уничтожению военной техники противника.





Ранее сообщалось, что специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений разработали новую линейку FPV-дронов. Аббревиатура FPV расшифровывается как First Person View, что в переводе означает "вид от первого лица". Новинки от отечественных разработчиков способны выполнять широкий спектр боевых задач в зоне боевых действий.

Входящие в новую линейку беспилотники-камикадзе отличаются лишь максимальной массой полезной нагрузки, оставаясь при этом универсальными. Подобные дроны не нуждаются в переделывании, замене подвесов или установке дополнительного оборудования и способны выполнять различные задачи без изменений конструкции.

В апреле текущего года в России был представлен первый образец отечественного FPV-дрона-камикадзе, оснащенного системой искусственного интеллекта и компьютерного зрения, благодаря чему он способен распознавать тепловые сигнатуры и визуальные образы.

Беспилотники этого типа могут преодолевать расстояния до 90 километров при помощи турбореактивной силовой установки. Аппарат способен развивать скорость до 400 км/ч и переносить массу до 6 килограммов. Испытания новых беспилотников планируется завершить до конца текущего года.
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16 комментариев
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  1. karabas86
    karabas86 Сегодня, 12:05
    0
    Они ещё вчера были нужны, а тут только испытания к концу года. Грустно всё.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:36
      0
      Читайте, пож. материал ВО внимательно...

      К концу года планируется ЗАВЕРШЕНИЕ испытаний, а не "испытания". А сейчас, идут именно испытания нового варианта БЛА (ДПЛА) в РЕАЛЬНЫХ БОЕВЫХ, т.е. - "самых жестких" условиях применения. За сим, ко времени ЗАВЕРШЕНИЯ испытаний, и ВСЕ необходимые "доработки" конструкции и ТТХ будут выявлены и внедрены "в серию"...
  2. Легат
    Легат Сегодня, 12:08
    -3
    Там к КПП неприятель резервы подтянул и окапывается
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:10
    +4
    Может быть хватит полигонных условий,и испытания проводить только на поле боя?До конца года очень долго,а технику быстро и эффективно нужно жечь прямо сейчас.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 12:35
      0
      То есть Вы предлагаете конструкторам поработать на передке? Что, в России переизбыток конструкторов? fool
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 13:16
        0
        Бмп3-там дальность эффективной работы 50-70 километров ,зато сразу все косяки и положительные качества сразу будут видны! fool
  4. Комментарий был удален.
  5. KCA
    KCA Сегодня, 12:14
    +7
    На видео видно два винта квадрика, какие турбореактивные силовые установки?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:25
      +1
      Цитата: KCA
      На видео видно два винта квадрика, какие турбореактивные силовые установки?

      Это о другом дроне. Их роднит лишь fpv управление, плюс, на том ещё и система самостоятельного распознавания цели, но он пока на испытаниях.
    2. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 12:25
      +3
      турбовинтовой, наверное. да и музыка нафиг не нужна
  6. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 12:29
    -1
    Угадайте, что за значок в правом нижнем углу пикселизировали, чтобы было невозможно определить выложившее видео ведомство?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 12:33
      +1
      Угадайте, что за значок в правом нижнем углу пикселизировали

      ??? ваши предположения?
    2. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 12:58
      -1
      Угадайте, что за значок в правом нижнем углу пикселизировали, чтобы было невозможно определить выложившее видео ведомство?


      А смысл гадать? В любом случае танк только напугали.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 13:32
        0
        очень может быть, все-таки пока полезная нагрузка у дронов недостаточная для "обнуления" тяжело бронированной техники
  7. Дмитрий_7
    Дмитрий_7 Сегодня, 12:30
    -1
    Зачетный видос! Особенно как последнему в корму прикурили!..
  8. stankow
    stankow Сегодня, 12:41
    0
    Ого, масса. Два ударньiх дрона, а еще и разведьiвательньiй, снимает. Видать квадрики с подвешенной гранатой из РПГ. Как ее поднимают и сколько несут непонятно. Наверное километров 3-4. Оружие передовой. Так держать.
  9. Репеллент
    Репеллент Сегодня, 13:22
    0
    Да. Плохо нынче быть танком. А музыка в ролике дебильная.