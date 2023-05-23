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Киевский режим объявил эвакуацию жителей из приграничных районов Сумской области после вторжения ДРГ ВСУ в Белгородскую область России

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Киевский режим объявил эвакуацию жителей из приграничных районов Сумской области после вторжения ДРГ ВСУ в Белгородскую область России

В Ахтырском районе Сумской области Украины объявлена эвакуация жителей из нескольких приграничных населенных пунктов. Об этом сообщили ставленники киевского режима в Сумах на странице Сумской областной военной администрации в социальной сети.


Как утверждается в сообщении украинских властей, в ряде общин района осуществляется эвакуация желающих граждан в «безопасные места». Для этой цели выделены соответствующие транспортные средства, отмечают в администрации.

Напомним, что в граничащей с регионом Белгородской области Российской Федерации в настоящее время проводится специальная операция по уничтожению вторгшихся в Грайворонский район украинских диверсантов.


Вероятно, эвакуация жителей из приграничных районов связана с опасениями киевского режима, что российские войска, преследуя вытесняемых с территории РФ диверсантов, войдут на территорию Сумской области, либо будут обстреливать приграничные районы из артиллерийских орудий и ракетных систем, наносить по ним авиационные удары.

Интересно, что еще 26 апреля помощник командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Евгений Силкин распространил информацию об эвакуации большинства жителей из находящихся на границе с Российской Федерацией населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях Украины. То есть, данные районы также могут оказаться зоной активных боевых действий, особенно после неоднократных провокаций украинской стороны с засылкой диверсантов в приграничные российские регионы.
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20 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:22
    0
    В Ахтырском районе Сумской области Украины объявлена эвакуация жителей из нескольких приграничных населенных пунктов.
    Надо брать и Сумскую, и Харьковскую области. Иначе этот терроризм, со стороны укронацистов и Ко., будет продолжаться на постоянной основе.
    1. Комментарий был удален.
    2. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 11:32
      +5
      Какие Сумы какой Харьков ? Вы о чем ? laughing впереди часов яр, славянск и крамоторск. Это минимум два года войны
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:40
        +5
        Вы о чем ? laughing впереди часов яр, славянск и крамоторск. Это минимум два года войны
        Вы безнадежный оптимист)
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 11:57
          -1
          Когда проложим границу по Львовской области, терроризм всё равно останется.
          Опыт Израиля показывает, что постоянное уничтожение террористов, как и обработка артиллерией мест, от куда ведётся огонь, не ведут к снижению терроризма (но если этого не делать - это точно приведёт к его увеличению, такой вот парадокс).
          Чтоб не загнать себя в ловушку, в которую попал Израиль, надо не просто уничтожать террористов, надо либо полностью брать всю Украину, поставив во главе жёсткого и умного руководителя, либо установить там лояльное России правительство, в любом случае бороться с террористами должны именно местные.
          Опыт современной Чечни и парада цветных революций показывает, что первое - предпочтительнее. Потому как руководство суверенной страны могут свергнуть при очередном перевороте, установив там очередного фашиста.
      2. Легат
        Легат Сегодня, 11:45
        +3
        Так Изюм нависавший и создававший угрозу Славянско-Краматорской агломерации оставили чтобы сконцентрироваться на главной цели СВО, тем самым ускорив освобождение ЛДНР. Целый генерал-лейтенант врать не будет.
      3. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 11:52
        +3
        Какой Славянск? Если всё сложится удачно к декабрю услышим звуки фанфар по поводу взятия г. Часов Яр (жили там раньше 10 тыс. жителей). Но это если повезет - в искусстве перегруппировок ВС РФ нет равных.
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 12:24
          -1
          Какой Часов Яр, тут бы Грайворонский КПП освободить, тут без вагнеров наши вояки никак не управятся
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 11:23
    +5
    Чем такую карту, лучше уж сразу глобус, информативнее
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:24
    -2
    Всё просто :объявили эвакуацию из киева. Наши.
    А объявят? Полностью остановить деловые культурные и транспотные связи севера и центра окраины.
    "будет освобождение от бандеровцев".
    А что зе и будун скажут-побоку.
    Весной 22г макрон призвал соблюдать Гуманитарное право.
    Прислушались. Мы.
    А с ухросалорейха выполняют?
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:24
    -1
    Мораль - в приграничной с Россией областях мирных объектов не осталось - эвакуированы. Гвозди по всему подозрительному на глубину хотя бы 15 км
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:25
    +3
    "Могут","должны ''-а почему не стали зоной боевых действий та же Черниговщина,Сумы?Кого или чего в кремле и в МО ждут?Не заигрались ли они в свои политические игрища?
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 11:48
      +1
      Цитата: Бережливый
      "Могут","должны ''-а почему не стали зоной боевых действий та же Черниговщина,Сумы?Кого или чего в кремле и в МО ждут?Не заигрались ли они в свои политические игрища?

      а такое впечатление что в кремле либо не в курсе происходящего, либо специально доводят ситуацию до протестов на этих территориях(имею ввиду российские приграничные территории), люди тоже не могут терпеть бесконечно
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:52
      +4
      Кого или чего в кремле и в МО ждут?
      Они все поняли, причем еще в марте-апреле 2022.
  6. Комментарий был удален.
  7. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 11:51
    +9
    Звонил другу детства в Белгород, он в а-уе. Военный пенс не из трусов, 3 большие звёздочки на погонах из всех слов о мо и других структур только в и на приличные. И ещё народ официалу уже не верит они там на месте все видят. Нельзя постоянно врать людям.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 12:06
      +2
      Нельзя постоянно врать людям.

      Это в теории. А на практике, оказывается, можно.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:30
        0
        Для нас,получается еще и НУЖНО.Создавать видимость успешности.А то,лбди задумаются
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:52
    -1
    Вот как получается. Сначала распространяли фейки, якобы от администрации Белгородской обл. о немедленной эвакуации жителей приграничных поселков с целью посеять среди них панику, а теперь сами вынуждены эвакуировать население из своей области боясь появления российских войск. Вот и получается, что не рой яму другому, сам в нее попадешь.
  9. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 12:27
    0
    Как смотреть на эту информацию. Киев заботится о своих гражданах и эвакуирует. Кремлю пофиг, сидите там.
  10. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 12:40
    +1
    Цитата: alexandr 66
    они там на месте все видят

    Что мы тут видим? Ночью полночи над городом стоял свист и рёв - что-то летало. Что, куда, чьё - неизвестно. Дважды ночью что-то бахало, где, что - не говорят. Комментарии Вконтакте закрыты, губер только сообщает про КТО и как он раненых посетил. Что где происходит в области - неизвестно. А на призывы не паниковать люди в неизвестности начинают реагировать прямо противоположно.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 12:46
      -1
      Цитата: Chem1st
      Ночью полночи над городом стоял свист и рёв - что-то летало. Что, куда, чьё - неизвестно

      Ну, если бы летало не российское - ревом бы не ограничилось. ИМХО.
    2. Комментарий был удален.