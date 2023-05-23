Киевский режим объявил эвакуацию жителей из приграничных районов Сумской области после вторжения ДРГ ВСУ в Белгородскую область России

В Ахтырском районе Сумской области Украины объявлена эвакуация жителей из нескольких приграничных населенных пунктов. Об этом сообщили ставленники киевского режима в Сумах на странице Сумской областной военной администрации в социальной сети.
Как утверждается в сообщении украинских властей, в ряде общин района осуществляется эвакуация желающих граждан в «безопасные места». Для этой цели выделены соответствующие транспортные средства, отмечают в администрации.
Напомним, что в граничащей с регионом Белгородской области Российской Федерации в настоящее время проводится специальная операция по уничтожению вторгшихся в Грайворонский район украинских диверсантов.
Вероятно, эвакуация жителей из приграничных районов связана с опасениями киевского режима, что российские войска, преследуя вытесняемых с территории РФ диверсантов, войдут на территорию Сумской области, либо будут обстреливать приграничные районы из артиллерийских орудий и ракетных систем, наносить по ним авиационные удары.
Интересно, что еще 26 апреля помощник командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Евгений Силкин распространил информацию об эвакуации большинства жителей из находящихся на границе с Российской Федерацией населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях Украины. То есть, данные районы также могут оказаться зоной активных боевых действий, особенно после неоднократных провокаций украинской стороны с засылкой диверсантов в приграничные российские регионы.