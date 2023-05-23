Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика нацбата «Азов» за убийство российского военного

Несмотря на отрицание обвиняемым своей вины, собранные по делу свидетельские показания, результаты проведенных многочисленных экспертиз и иные доказательства по делу подтверждают виновность Кыркалова

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика запрещенного в России и признанного террористической организацией нацбата "Азов"* за убийство военнослужащего российской армии в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.Боевик "Азова"* Алексей Кыркалов с позывным "Фриц" приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор вынесен Верховным судом ДНР по обвинению Кыркалова в применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и убийстве. Как было установлено, 12 апреля двое российских военнослужащих попали в плен к нацбату "Азов"*, содержались они на контрольно-пропускном пункте "Ацтек" в Мариуполе, куда 15 апреля прибыл "Фриц". Испытывая ненависть к российским военным, Кыркалов вывел одного из них из подвала с завязанными глазами и хладнокровно убил, сделав несколько выстрелов в затылок из пистолета.Боевик "Азова"* пытался все отрицать, вину так и не признал, но суду оказалось достаточно показаний свидетелей и других доказательств, подтверждающих его виновность. Отбывать пожизненное наказание бывший боевик будет в колонии строгого режима.- говорится в решении суда.Стоит отметить, что на рассмотрении Верховного суда ДНР находится большое количество уголовных дел в отношении боевиков "Азова"*, а также других военных формирований Украины, совершивших преступления в Мариуполе и других городах республики, так что в ближайшее время можно ожидать еще серию вынесенных обвинительных приговоров.