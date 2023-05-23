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Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика нацбата «Азов» за убийство российского военного

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Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика нацбата «Азов» за убийство российского военного

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика запрещенного в России и признанного террористической организацией нацбата "Азов"* за убийство военнослужащего российской армии в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.


Боевик "Азова"* Алексей Кыркалов с позывным "Фриц" приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор вынесен Верховным судом ДНР по обвинению Кыркалова в применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и убийстве. Как было установлено, 12 апреля двое российских военнослужащих попали в плен к нацбату "Азов"*, содержались они на контрольно-пропускном пункте "Ацтек" в Мариуполе, куда 15 апреля прибыл "Фриц". Испытывая ненависть к российским военным, Кыркалов вывел одного из них из подвала с завязанными глазами и хладнокровно убил, сделав несколько выстрелов в затылок из пистолета.

Боевик "Азова"* пытался все отрицать, вину так и не признал, но суду оказалось достаточно показаний свидетелей и других доказательств, подтверждающих его виновность. Отбывать пожизненное наказание бывший боевик будет в колонии строгого режима.

Несмотря на отрицание обвиняемым своей вины, собранные по делу свидетельские показания, результаты проведенных многочисленных экспертиз и иные доказательства по делу подтверждают виновность Кыркалова

- говорится в решении суда.

Стоит отметить, что на рассмотрении Верховного суда ДНР находится большое количество уголовных дел в отношении боевиков "Азова"*, а также других военных формирований Украины, совершивших преступления в Мариуполе и других городах республики, так что в ближайшее время можно ожидать еще серию вынесенных обвинительных приговоров.
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33 комментария
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 11:44
    +11
    Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика нацбата «Азов» за убийство российского военного
    Очень жаль, что после вхождения в состав России им пришлось отказаться от смертной казни. Я думаю, расстрел более правильное наказание.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:55
      +5
      Я думаю, расстрел более правильное наказание.
      Лишь бы не заменили на отбывание наказания в Турции, причем условно.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:03
      +5
      Цитата: Arzoo
      Я думаю, расстрел более правильное наказание.

      Я так не думаю. Мы забыли как нужно обращаться с фашистами.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:06
      +2
      Может быть,на время войны ввести смертную казнь для как минимум таких вот форменных подонков,как военные ук-роинцы?Или республикам самим ввести мараторий на время войны на заморозку или отмену смертной казни.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:16
        0
        Хлорку ему в парашу сыпать три раза в день. Сам помрёт. am
    4. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:25
      +2
      Цитата: Arzoo
      Очень жаль, что после вхождения в состав России им пришлось отказаться от смертной казни. Я думаю, расстрел более правильное наказание.

      Можно надеяться на то, что в колонии он недолго проживет
  2. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 11:45
    +2
    Долго сей кадр не проживёт, згноят на параше, вот жизнь малиной покажется
    1. Havoc
      Havoc Сегодня, 11:53
      +3
      Цитата: Fantazer911
      Долго сей кадр не проживёт, згноят на параше, вот жизнь малиной покажется

      Вы наверное не знаете, но на по жизненном сидят по двое в камере, так что гнобить его не кому будет, да и порядки там суровые, всё по минутам расписано.
      1. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 12:01
        +1
        на по жизненном сидят по двое в камере

        так он же приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии строго режима, а в колонии строго режима наверное по двое не сидят, точно не могу сказать...
        1. sanja.grw
          sanja.grw Сегодня, 12:05
          +1
          Цитата: Ильнур
          на по жизненном сидят по двое в камере

          так он же приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии строго режима, а в колонии строго режима наверное по двое не сидят, точно не могу сказать...

          Скорее всего ошибка, на этих зонах особый режим
      2. KCA
        KCA Сегодня, 12:17
        +3
        Расскажите это радуеву, ну если встретитесь где-то в аду, что-то он очень быстро ласты склеил, в любых порядках бывают исключения и нарушения
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:21
        0
        Сидят и по четверо.Все зависит от места "дальнейшего жития"
    2. Легат
      Легат Сегодня, 11:53
      -2
      Не обольщайтесь. Устроят новый Минск с уважаемыми партнерами и произведут обмен всех на всех. На том денацификация и закончится
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:19
      +1
      Не скажите... Скорее всего, упадет со шконки,нечаянно. Кровоизлияние в мозг.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 12:26
        -1
        Цитата: Андрей Николаевич
        Скорее всего, упадет со шконки,нечаянно. Кровоизлияние в мозг.

        А там есть куда крови изливаться?
  3. Borik
    Borik Сегодня, 11:48
    0
    Интересно узнать сколько укронацистов попавших в плен уже осудили за преступления совершенные ими по ходу этого конфликта.
    1. Енисей и Тепсей
      Енисей и Тепсей Сегодня, 12:08
      -1
      И сколько обменяли из них по просьбам "богоизбранных" деятелей?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:48
    +2
    На время проведения СВО нам архиважно иметь смертную казнь ( смерть через повешение ). Ну или зону на Новой Земле.
  5. Легат
    Легат Сегодня, 11:49
    -1
    Освобожденный российской властью нацист Фрост сразу опубликовал видео, на котором убивает раненного российского танкиста.
    На другом он и его друг-сослуживец и головорез Фокс расстреливают мирных мариупольцев.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:49
    +4
    Собственно сила закона - не в строгости, а в неотвратимости. Они - мрази, но им не надо уподобляться. Надо именно так, вежливо, культурно, на парашу пожизненно. А потом по ТВ показывать, как обоссаного Радуева, гордым орлом стоящего раком у стены "за вильную ичкерию"
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 12:29
      -1
      вы же прекрасно понимаете, что всех осужденных бандеровцев в рф обменяют на наших заключенных военнослужащих в их тюрьмах? (при благоприятном раскладе)
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:49
    +1
    когда уже вышку узаконят?...................................
  8. alekc75
    alekc75 Сегодня, 11:54
    +3
    ну да-теперь содержи его за наш счёт пока не околеет!!
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:59
    0
    Жестко... бесчеловечно...
    Прям... по законам военного времени?!..
  10. Комментарий был удален.
  11. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 12:01
    0
    Опрос: кто верит, что его обменяют - плюсуйте, кто верит, что будет сидеть до смерти - минусуйте. Интересен расклад мнений.
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 12:39
      +1
      Вообще не хочется голосовать на вашей реплике sad hi
  12. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 12:10
    +3
    стоимость пожизненного содержания з/к и стоимость патрона 9х18 несоизмеримы. а средства на содержание з/к пожизненно это минус других статей расхода, например на содержание раненых или оставшихся без крова
  13. nordscout
    nordscout Сегодня, 12:11
    0
    Видимо командование ДНР и ЛНР сделало большую ошибку, брав в плен, боевиков нац. батальонов, у которых руки по локоть в крови. И, теперь, эти упыри будут отбывать "пожизнено" за счёт налогов народа ДНР.... Их место (упырей из ВСУ) - в виде удобрения, в земле Донетчины и Луганщины....
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:30
      0
      Цитата: nordscout
      за счёт налогов народа ДНР

      ДНР уже не Россия, и у неё какие то свои налоги и свои статьи расходов на содержание ЗК?
  14. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:37
    0
    На войне не может быть пожизненного! На войне - пуля. Настанет мир, давайте этим тварям пожизненное, кто уцелел. Но сейчас это несправедливость к нашим замученным и погибшим бойцам!!
  15. bravo77
    bravo77 Сегодня, 12:38
    0
    А другие азовцы, которых поменяли на Кума, значит никого не убивали?
    1. olimpiada15
      olimpiada15 Сегодня, 13:20
      0
      А сколько наших парней полегло из- за этого кума: это на основании его данных было спланировано начало операции, ещё и за эту мерзкую душенку вернули столько бандеровцев - душегубов продолжать злодеяния.
  16. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 12:55
    +1
    Вообще то его нужно было , казнить аналогично. Чего мы эту теперь содержать должны.