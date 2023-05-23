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Власти Зимбабве заявили о стремлении страны в БРИКС

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Власти Зимбабве заявили о стремлении страны в БРИКС

Межгосударственное содружество пяти государств БРИКС, созданное Россией, Китаем, Бразилией, Индией (затем присоединилась ЮАР), многие рассматривают как альтернативу западному миру во главе в США и, в частности, альтернативу так называемой «Большой семерки».


На фоне того, как Запад пытается использовать свои экономические и финансовые преимущества в политических целях, вводя разного рода санкции против тех или иных стран, в мире все сильнее раздаются голоса в поддержку организаций, не связанных с Западом, и обсуждаются идеи отказа от доллара, как инструмента Вашингтона для давления на другие страны.

В этой ситуации Африка превращается в континент, где всё сильнее становятся позиции стран БРИКС и слабеет влияние Запада. Одной из африканских стран, стремящихся сблизиться с БРИКС, является Зимбабве, где уже заявили о заинтересованности в отказе от доллара и использовании новой предполагаемой единой валюты БРИКС, став членом этого объединения.

Ранее глава правящей в Зимбабве партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва говорил о желании его страны иметь доступ к альтернативным платежным системам, чтобы не зависеть от американской системы SWIFT. Он отметил, что БРИКС может предоставить такую возможность.

Зимбабве не одинока в своем стремлении в БРИКС. По некоторым данным, до 30 государств уже подали заявки на членство в БРИКС. Среди них такие страны как Иран, Казахстан, Саудовская Аравия, Аргентина, Бангладеш, Индонезия, Мексика, Пакистан, Турция, Венесуэла и многие другие. По мнению многих экспертов, если развитие событий будет идти по такому сценарию, это станет ударом по США и другим странам Запада.

Ожидается, что страны БРИКС обсудят вопрос введения общей валюты на саммите в ЮАР, который должен состояться в августе этого года.

Несмотря на то, что Зимбабве остаётся крайне бедной страной, в её недрах сосредоточены огромные ресурсы. Это уголь и алмазы, золото и платина, целый спектр редкоземельных металлов. В Зимбабве есть огромный потенциал для развития туризма и сельского хозяйства. На сегодняшний день основные выращиваемые культуры - табак, хлопок, сахарный тростник. Главная проблема развития аграрного сектора - частые засухи и отсутствие существенных инвестиций.
Использованы фотографии:
www.sb.by
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13 комментариев
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  1. Frettaskyrandi
    Frettaskyrandi Сегодня, 12:12
    -1
    Власти Зимбабве заявили о стремлении страны в БРИКС

    Это, конечно, эпохальное событие, достойное первых строчек новостных лент. Такой экономический монстр безусловно укрепит БРИКС.
    1. Frettaskyrandi
      Frettaskyrandi Сегодня, 12:25
      +1

      Мощнейшая валюта - зимбабвийский доллар. Купюра достоинством в 100 000 000 000 000 (100 триллионов). Дальше у местных видно нули и бумага закончились и Зимбабве перешло на американский доллар.
      1. Frettaskyrandi
        Frettaskyrandi Сегодня, 12:50
        0
        Судя по минусам, на сайте явно присутствуют представители Зимбабве.
        1. vargo
          vargo Сегодня, 13:51
          -1
          Судя по тому что вы сами с собой общаетесь в ветках, вам явно не хватает собеседников
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:12
    +1
    Принять сразу в состав России,как заморский субъект Российской Федерации lol
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:14
      -2
      Цитата: Бережливый
      Принять сразу в состав России,как заморский субъект Российской Федерации lol

      А деньги у нас есть огромную армию нахлебников кормить?
      1. KCA
        KCA Сегодня, 12:31
        0
        Нахлебников кормить, может и нет, а вот на разработку полезных ископаемых найдутся
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 12:40
          0
          Цитата: KCA
          Нахлебников кормить, может и нет, а вот на разработку полезных ископаемых найдутся

          А одно без другого не работает. Вы сначала их кормите, потом кормите ещё больше, потом кормите совсем сильно. А потом они продают месторождения на которых вы построили шахты другой стране. Потому что она пообещала на три копейки больше и остаётесь у разбитого корыта. wassat
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:23
    0
    Скоро возле США останутся два надежных союзника- украина и молдова. Вот это-" сила"!))
  4. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:33
    0
    Денег хотят! Кто бы сомневался, привыкли к широте русской души! А ещё надо с ними соглашение о совместной космической программе заключить smile
  5. kromer
    kromer Сегодня, 12:35
    -1
    При грамотном подходе к развитию БРИКС, эта организация сможет заменить ООН с недопуском в неё англосаксов, или допуском англосаксов с поражением их в правах организации.
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:52
    0
    У Запада есть преимущества.
    А что есть у БРИКС?
    Вот будет БРИКС принимать страны - как они будут работать между собой ,что будет давать этот состав ?
  7. zloybond
    zloybond Сегодня, 13:41
    -1
    Постепенно ООН станет ненужной. Гутериш вместе с США и Евросоюзом пусть там остаются, остальные постепенно уйдут в БРИКС. hi