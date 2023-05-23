Власти Зимбабве заявили о стремлении страны в БРИКС

Межгосударственное содружество пяти государств БРИКС, созданное Россией, Китаем, Бразилией, Индией (затем присоединилась ЮАР), многие рассматривают как альтернативу западному миру во главе в США и, в частности, альтернативу так называемой «Большой семерки».На фоне того, как Запад пытается использовать свои экономические и финансовые преимущества в политических целях, вводя разного рода санкции против тех или иных стран, в мире все сильнее раздаются голоса в поддержку организаций, не связанных с Западом, и обсуждаются идеи отказа от доллара, как инструмента Вашингтона для давления на другие страны.В этой ситуации Африка превращается в континент, где всё сильнее становятся позиции стран БРИКС и слабеет влияние Запада. Одной из африканских стран, стремящихся сблизиться с БРИКС, является Зимбабве, где уже заявили о заинтересованности в отказе от доллара и использовании новой предполагаемой единой валюты БРИКС, став членом этого объединения.Ранее глава правящей в Зимбабве партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва говорил о желании его страны иметь доступ к альтернативным платежным системам, чтобы не зависеть от американской системы SWIFT. Он отметил, что БРИКС может предоставить такую возможность.Зимбабве не одинока в своем стремлении в БРИКС. По некоторым данным, до 30 государств уже подали заявки на членство в БРИКС. Среди них такие страны как Иран, Казахстан, Саудовская Аравия, Аргентина, Бангладеш, Индонезия, Мексика, Пакистан, Турция, Венесуэла и многие другие. По мнению многих экспертов, если развитие событий будет идти по такому сценарию, это станет ударом по США и другим странам Запада.Ожидается, что страны БРИКС обсудят вопрос введения общей валюты на саммите в ЮАР, который должен состояться в августе этого года.Несмотря на то, что Зимбабве остаётся крайне бедной страной, в её недрах сосредоточены огромные ресурсы. Это уголь и алмазы, золото и платина, целый спектр редкоземельных металлов. В Зимбабве есть огромный потенциал для развития туризма и сельского хозяйства. На сегодняшний день основные выращиваемые культуры - табак, хлопок, сахарный тростник. Главная проблема развития аграрного сектора - частые засухи и отсутствие существенных инвестиций.