Военное обозрение
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Польская пресса сообщает о доставке в один из госпиталей двенадцати тел наемников, ликвидированных в Бахмуте

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Польская пресса сообщает о доставке в один из госпиталей двенадцати тел наемников, ликвидированных в Бахмуте

Обстановка на фронте остается напряженной, практически на всех участках идут позиционные бои. Что, впрочем, говорит и о том, что многократно распиаренное контрнаступление ВСУ так и не началось.


Касательно потери Бахмута (Артемовска), украинская пропаганда продолжает работать по привычному сценарию. Замминистра обороны Анна Маляр утверждает, что некие украинские подразделения все еще удерживают несколько укрепов в юго-западной части города в так называемом районе «Самолет». На этом же настаивает и Генштаб ВСУ в утренней сводке. Примечательно, что украинское командование резко сократило количество атак ВС РФ, коих, согласно сводке Генштаба, якобы было отбито около тридцати. При этом об успехах ВСУ ничего не сообщается вовсе.

Польская пресса подтверждает гибель наемников в Бахмуте. Сообщается, что в Первый военный клинический госпиталь в Люблине поступили для опознания и передачи родственникам двенадцать тел из националистического полка «Калиновского». И это данные только из одного госпиталя. Польские источники сообщают, что тела привезли на родину «в связи с сложной ситуацией в аналогичных медицинских учреждениях Украины». Похоже Варшава, следом за киевским режимом, в угоду американским подстрекателям готова воевать с Россией «до последнего поляка».

Бывший глава ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, который в составе созданной им группы экспертов «Царские волки» находится в прифронтовой зоне, написал у себя в телеграм-канале, что в районе Орехово в Запорожской области замечена активность танковых колонн ВСУ. Этот участок считается одним из наиболее вероятных, где противник может предпринять серьезные контратакующие действия. По крайней мере, вылазки украинских ДРГ здесь не прекращаются последние несколько недель. Сообщается об усилении обстрелов наших позиций в районе Токмака, который находится на этой же линии обороны ВС РФ.



После потери Бахмута, которую рано или поздно придется признать, Зеленскому как никогда необходимы хоть какие-то успехи на фронте. Шумиха в украинском и западном инфополе по поводу диверсий в Белгородской области вскоре уляжется, а реноме украинского президента от сдачи очередной «фортеции» сильно страдает как в глазах зарубежных кураторов, так и среди собственных лояльных режиму граждан.

Впрочем, пока что тема очередного вторжения на территорию РФ украинских диверсантов не сходит с первых полос западной и киевской прессы, активно ее обсуждают и в российских соцсетях. В частности, один из российских военкоров задает справедливый вопрос, куда были потрачены десять миллиардов бюджетных средств, выделенных Белгородской администрации на создание фортификационных сооружений и усиление мер безопасности в приграничных с Украиной районах.

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин как всегда прямолинейно обвинил власти Белгородской и Курской областей в «распиле» денег, выделенных на усиление оборонительных мер в регионах. По его словам, о вероятности подобных весьма масштабных диверсий со стороны Украины он неоднократно предупреждал региональное руководство.



Сообщается о некоторой активизации противника на правобережье Днепра. Хотя пока что эти маневры более походят на отвлекающие действия. Сомнительно, что командование ВСУ решится на масштабное форсирование реки.

Украинская армия нарастила число артиллерийских ударов по нашим тылам на Угледарском направлении и на стыковом участке в районе Малиновки. В свою очередь, российские войска наращивают давление в районе Авдеевки, где накануне ВС РФ удалось продвинуться вдоль железнодорожных путей и захватить две лесопосадки и часть лесополосы с двумя перекрестками. Западнее Новобахмутовки и севернее Красногоровки продолжаются бои за лесополосы за железной дорогой в серой зоне.
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Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:35
    +1
    Думаю,что в случившимся не стоит винить администрацию Белгородской области.Проблема в военных и в том,что осталось от ПВ
    1. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 12:46
      +6
      проблема, в руководстве страны,импотенция одних, и либерализм,а где то,и откровенное предательство других....
  2. dfg
    dfg Сегодня, 12:40
    +5
    Пригожин как всегда в глаз , даже у нас в РБ с месяц назад на приграничные кпп прогнали танки, хоть все и смеялись для чего, а вот для этого самого. Министру обороны РФ давно пора признать что мчс управлять было гораздо проще и что он устал и уходит ибо результата нет , идет только перечисление областей Брянская , Белгородская какая следующая??
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:42
    +3
    Месяца два назад была инфа, что губернатор Курской области посещал укрепрайон в приграничном районе. На фото были окопы по колено.... Может с того времени и углубили.... Аналогичные рубежи отрывались и в Белгородской области, походу, или не там копали, или не докопали, или занимать их некому. "Никогда такого не было, и вот опять" В. Черномырдин или из той же серии - "Хотели как лучше, а получилось как всегда".
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:46
    +4
    военный клинический госпиталь в Люблине поступили для опознания и передачи родственникам двенадцать тел из националистического полка «Калиновского»
    А все ли тела смогли эвакуировать? Поэтому не исключено, что их значительно больше. Эти отвоевались, а сколько еще пока бегает по ЛБС. Пару месяцев назад была информация причем польской стороны, что уже убито 1600 "добровольцев" из числа поляков.
    1. zloybond
      zloybond Сегодня, 13:35
      +1
      Их вообще нельзя выдавать. Все кто пришел на нашу землю с оружием и погиб должны быть просто кремированы и выстрелом пепла из пушки в сторону европы - только такой возврат домой. Могил у хих нациков не должно быть.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:46
    0
    правды ради командующий ПВ доложен был бы пода рапорт об отставке, хотя я бы уволил по факту полного служебного
    1. zloybond
      zloybond Сегодня, 13:37
      0
      ПОгран войска ликвидированы уже где то лет десять- двадцать, а точнее...
      .... С 1 июля 2003 года указом Президента России Федеральная пограничная служба Российской Федерации (ФПС РФ) упразднена. Её функции переданы в ведение созданной этим же указом Пограничной службе ФСБ России (ПС ФСБ РФ)....
      Так что там на Лубянке где то искать концы теперь.
  6. cmax
    cmax Сегодня, 12:58
    +2
    Конечно, кого там винить, подумаешь, кто бы знал , что на 15-м месяце войны, война придет на Белгородчину. Просто неожиданность, как снег в январе. Почти по Райкину- к карману костюма у Вас есть вопросы? Нет! Так и здесь Минобороны молчит, усатый прессекретарь вытесняет, самого гаранта вообще не видно, наверное очередную карусель запускает. Все не за что не отвечают.
    Только телеграмм каналы пишут, что пока никто никого не вытеснил , краинцы закрепляются на российской территории. Так и живём или врем или молчим! Только Вагнеровцы более менее хорошие новости приносили. Как этого сейчас не хватает всем кто любит и поддерживает Россию. Надеюсь все наладится.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 13:59
      -1
      Цитата: cmax
      подумаешь, кто бы знал , что на 15-м месяце войны, война придет на Белгородчину. Просто неожиданность, как снег в январе.

      Для США и Украины видимо предпочтительнее наступать не к Азовскому морю а через Курск и Белгород на Москву. В этом случае можно попытаться обменять захваченные территории в Белгородской области на Крым и Донбасс. Украинцы продемонстрировали себя как умелые дипломаты. Если они за обещание рассмотреть послабления на вывоз российского зерна смогли открыть свои порты для вывоза металла и ввоза вооружения и за лузера-экс-политика Медведчука освободить всех своих офицеров-карателей взятых в плен в Мариуполе, то у них есть шанс обменять пару сел в Белгородчине на Крым и Донбасс.
  7. геолог
    геолог Сегодня, 13:00
    +1
    Причем здесь администрация? Где молодые 30 летние генералы, охочие до побед, готовые сломать шею любым казнокрадам, как это сделал Наполеон в итальянскую кампанию?
    1. gsev
      gsev Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: геолог
      Где молодые 30 летние генералы, охочие до побед,

      Чего добился в жизни Герасимов, и чего добился в жизни какой нибудь капитан полиции или ФСБ. Или бизнесмен средней руки. Наверняка эскортницы и простые невесты предпочитают средних бизнесменов и полицейских генералам и адмиралам не говоря о полковниках и капитанах. В России 18 века поручик запросто мог покошмарить любого купца вплоть до Демидова.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:01
    +2
    На нашем пунтке пропуска находилось четверо пограничников и несколько срочников, один из срочников ВС России позже попал в плен к врагу. Наши БТР были исправны по бумаге.

    Погранцы и срочники начали отход только после того, как на территорию пункта пропуска въехал танк врага и начал делать дыры в здании. Если бы у наших было противотанковое вооружение - был шанс поразить бронетехнику противника. Наши бойцы в ста метрах находились от танка ВСУ.

    Отходя, наши бойцы едва не вступили в бой со своими же резервами. Неразбериха и связь.

    Резервы подошли после обеда, отделы мобильных действий и погранслужбы, а так же подразделения пограничного спецназа. Резервов ВС России в тот момент не было. Подошли позже.
    (Телеграм -канал "Военное обозрение" ) 23.05.23

    Читаешь подобное и кроме матерных других слов нет.
    Когда наконец руководство страны начнет спрашивать с *(разгильдяев) и **(надеющихся на авось)? Неужели было трудно обеспечить пункт пропуска несколькими РПГ?
  9. nordscout
    nordscout Сегодня, 13:04
    -1
    "Рублёвка" рулит!!!!!!!!!!!! "Пятая" и"шестая" колонны, в России, делали и делают всё, чтобы "расшатать" её изнутри. Безнаказанность, "пофигизм", казнокрадство - стали национальными "видами спорта"....
    Потопили крейсер «Москва» – не ответили.
    Взорвали Крымский мост – не ответили.
    Совершили теракты против Дугиной, Татарского и Прилепина – не ответили.
    Взрывали чиновников, поверивших нам и начавших работать на новых территориях – не ответили.
    Атаковали БПЛА Кремль – не ответили.
    Бомбили Запорожскую и Курскую АЭС – не ответили.
    Бомбили наши стратегические самолеты – не ответили.
    Да, все 8 лет ни на что не отвечали и не отвечаем во время СВО.
    Сегодня сбили наши вертолеты и бомбардировщики над Брянской областью.
    Начнешь тут видеть "договорняки", заговор и предательство....... Видимо пора расставлять точки над "i " и наводить порядок в собственном доме, иначе можно потерять и дом и домочадцев несмотря на благодушие, оптимизм из столицы нашей Родины... Атака боевиков СВУ, на Белгородчину, - уже не первый "звоночек" в двери собственного дома, под названием Россия.....
  10. Seal
    Seal Сегодня, 13:48
    0
    Украинская армия нарастила число артиллерийских ударов по нашим тылам на Угледарском направлении и на стыковом участке в районе Малиновки.
    Если нарастила, значит где-то рядом у х о х л о в есть склады со снарядами. Петров и Боширов, ау !!!!!!