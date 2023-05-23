Польская пресса сообщает о доставке в один из госпиталей двенадцати тел наемников, ликвидированных в Бахмуте

Обстановка на фронте остается напряженной, практически на всех участках идут позиционные бои. Что, впрочем, говорит и о том, что многократно распиаренное контрнаступление ВСУ так и не началось.
Касательно потери Бахмута (Артемовска), украинская пропаганда продолжает работать по привычному сценарию. Замминистра обороны Анна Маляр утверждает, что некие украинские подразделения все еще удерживают несколько укрепов в юго-западной части города в так называемом районе «Самолет». На этом же настаивает и Генштаб ВСУ в утренней сводке. Примечательно, что украинское командование резко сократило количество атак ВС РФ, коих, согласно сводке Генштаба, якобы было отбито около тридцати. При этом об успехах ВСУ ничего не сообщается вовсе.
Польская пресса подтверждает гибель наемников в Бахмуте. Сообщается, что в Первый военный клинический госпиталь в Люблине поступили для опознания и передачи родственникам двенадцать тел из националистического полка «Калиновского». И это данные только из одного госпиталя. Польские источники сообщают, что тела привезли на родину «в связи с сложной ситуацией в аналогичных медицинских учреждениях Украины». Похоже Варшава, следом за киевским режимом, в угоду американским подстрекателям готова воевать с Россией «до последнего поляка».
Бывший глава ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, который в составе созданной им группы экспертов «Царские волки» находится в прифронтовой зоне, написал у себя в телеграм-канале, что в районе Орехово в Запорожской области замечена активность танковых колонн ВСУ. Этот участок считается одним из наиболее вероятных, где противник может предпринять серьезные контратакующие действия. По крайней мере, вылазки украинских ДРГ здесь не прекращаются последние несколько недель. Сообщается об усилении обстрелов наших позиций в районе Токмака, который находится на этой же линии обороны ВС РФ.
После потери Бахмута, которую рано или поздно придется признать, Зеленскому как никогда необходимы хоть какие-то успехи на фронте. Шумиха в украинском и западном инфополе по поводу диверсий в Белгородской области вскоре уляжется, а реноме украинского президента от сдачи очередной «фортеции» сильно страдает как в глазах зарубежных кураторов, так и среди собственных лояльных режиму граждан.
Впрочем, пока что тема очередного вторжения на территорию РФ украинских диверсантов не сходит с первых полос западной и киевской прессы, активно ее обсуждают и в российских соцсетях. В частности, один из российских военкоров задает справедливый вопрос, куда были потрачены десять миллиардов бюджетных средств, выделенных Белгородской администрации на создание фортификационных сооружений и усиление мер безопасности в приграничных с Украиной районах.
Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин как всегда прямолинейно обвинил власти Белгородской и Курской областей в «распиле» денег, выделенных на усиление оборонительных мер в регионах. По его словам, о вероятности подобных весьма масштабных диверсий со стороны Украины он неоднократно предупреждал региональное руководство.
Сообщается о некоторой активизации противника на правобережье Днепра. Хотя пока что эти маневры более походят на отвлекающие действия. Сомнительно, что командование ВСУ решится на масштабное форсирование реки.
Украинская армия нарастила число артиллерийских ударов по нашим тылам на Угледарском направлении и на стыковом участке в районе Малиновки. В свою очередь, российские войска наращивают давление в районе Авдеевки, где накануне ВС РФ удалось продвинуться вдоль железнодорожных путей и захватить две лесопосадки и часть лесополосы с двумя перекрестками. Западнее Новобахмутовки и севернее Красногоровки продолжаются бои за лесополосы за железной дорогой в серой зоне.