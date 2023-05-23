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Бойцы Росгвардии обнаружили на территории ЛНР замаскированную военную технику и вооружения ВСУ

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Бойцы Росгвардии обнаружили на территории ЛНР замаскированную военную технику и вооружения ВСУ

Бойцы Росгвардии, действующие на территории Луганской Народной Республики, захватили вооружение и технику украинской армии, находившуюся в замаскированном строении. Как сообщили в пресс-службе ведомства, вся техника находится в боеспособном состоянии.


Согласно сообщению на сайте Росгвардии, бойцы ведомства проводили поисково-разведывательные мероприятия на территории ЛНР, точный район не указан. В одном из замаскированных строений росгвардейцами была обнаружена военная техника и вооружение, принадлежащее украинской армии. В частности, бойцы обнаружили бортовой "Урал", боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ с полным комплектом боеприпасов и буксируемую гаубицу Д-30 калибра 122 мм. Другие подробности отсутствуют.

Техника была проверена саперами на наличие взрывных устройств, оставленных ВСУ, после чего осмотрена. Как оказалось, все находится в рабочем состоянии, некоторые машины требуют небольшого вмешательства, например, накачать колесо и т.д. Гаубица также в боеспособном состоянии.

Боевые машины и орудие найдены во время поисково-разведывательных мероприятий на территории Луганской Народной Республики. (...) Предварительно установлено, что техника и вооружение находятся в боеспособном состоянии

- говорится в сообщении.

После небольшой подготовки все обнаруженное доставлено в пункт временной дислокации отряда.

Отметим, что обнаружение такого тайника на новых территориях России не является чем-то удивительным, ВСУ сделали множественные "закладки", явно надеясь вернуться. Кроме того, аналогичные тайники делали и СБУ, но уже для "украинских партизан", которые должны вести партизанскую войну против российской армии.
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8 комментариев
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  1. МВГ
    МВГ Сегодня, 12:33
    +2
    На продажу приготовили, а тут, ой...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:39
      -2
      Да?Что то маловато они распродали.Лезет эта техника изо всех углов.Кому нужен жрущие немеряно "Урал"и "бардак"?
      1. KCA
        KCA Сегодня, 13:37
        0
        БРДМ ладно, а с какого Урал стал немерено жрущим? На нём, если совсем старый 375, то да, а вот поновее КАМАЗовский двигатель, ещё поновее ЯМЗ, дизеля
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:40
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В частности, бойцы обнаружили бортовой "Урал", боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ с полным комплектом боеприпасов и буксируемую гаубицу Д-30 калибра 122 мм.

    Неплохая такая "закладка" на случай работы ДРГ.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:48
    0
    На Луне нашли или в России, где с недавнего времени россияне проживают? Никто конечно об этом из местных не знал и не ведал, такой схрончик БРДМ, УРАЛ и пушка......
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 12:56
      0
      Оставили на сохранение своему человеку, тот, чтобы не следить, скорее всего, туда не заходил и за состоянием техники не наблюдал.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:49
    0
    установлено, что техника и вооружение находятся в боеспособном состоянии
    Теперь послужит на правильной стороне.
  6. nordscout
    nordscout Сегодня, 13:38
    0
    Работы России на Украине с населением, его мировоззрением и пониманием сущности "русского мира" - на не одно поколение вперёд.... При условии, что с собственным мировоззрением, идеологией наведём порядок. Правда с отечественной идеологией у нас очень сложно..... Нет идейных руководителей, нет её (идеологии), как таковой. Нет учителей, нет программ, нет технологий Вот как - то так....