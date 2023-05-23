Бойцы Росгвардии обнаружили на территории ЛНР замаскированную военную технику и вооружения ВСУ

Боевые машины и орудие найдены во время поисково-разведывательных мероприятий на территории Луганской Народной Республики. (...) Предварительно установлено, что техника и вооружение находятся в боеспособном состоянии

Бойцы Росгвардии, действующие на территории Луганской Народной Республики, захватили вооружение и технику украинской армии, находившуюся в замаскированном строении. Как сообщили в пресс-службе ведомства, вся техника находится в боеспособном состоянии.Согласно сообщению на сайте Росгвардии, бойцы ведомства проводили поисково-разведывательные мероприятия на территории ЛНР, точный район не указан. В одном из замаскированных строений росгвардейцами была обнаружена военная техника и вооружение, принадлежащее украинской армии. В частности, бойцы обнаружили бортовой "Урал", боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ с полным комплектом боеприпасов и буксируемую гаубицу Д-30 калибра 122 мм. Другие подробности отсутствуют.Техника была проверена саперами на наличие взрывных устройств, оставленных ВСУ, после чего осмотрена. Как оказалось, все находится в рабочем состоянии, некоторые машины требуют небольшого вмешательства, например, накачать колесо и т.д. Гаубица также в боеспособном состоянии.- говорится в сообщении.После небольшой подготовки все обнаруженное доставлено в пункт временной дислокации отряда.Отметим, что обнаружение такого тайника на новых территориях России не является чем-то удивительным, ВСУ сделали множественные "закладки", явно надеясь вернуться. Кроме того, аналогичные тайники делали и СБУ, но уже для "украинских партизан", которые должны вести партизанскую войну против российской армии.