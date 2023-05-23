Военное обозрение
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Губернатор Белгородской области представил более подробную информацию о борьбе с проникшими в регион диверсантами ВСУ

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Губернатор Белгородской области представил более подробную информацию о борьбе с проникшими в регион диверсантами ВСУ

В настоящее время на территории Белгородской области продолжается операция по уничтожению диверсионно-разведывательной группы ВСУ, в связи с чем еще вчера был объявлен режим КТО. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, опубликовавший более подробную информацию о борьбе с проникшими в регион диверсантами ВСУ в своем Telegram-канале.


По утверждению Гладкова, для проведения операции были эвакуированы жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено. Сейчас в регионе продолжается операция по выявлению и уничтожению диверсантов.

Тем временем, ВСУ, как сообщает губернатор, продолжают еще и обстреливать Белгородскую область. Только Белгородский район за последние сутки обстреляли 15 раз. Над селом Никольское ВС РФ сбили вражеский дрон. Село Журавлевка подверглось обстрелу артиллерии ВСУ, выпустили 14 снарядов.


Три раза обстреливался Борисовский район Белгородской области, хутор Лозовая Рудка обстреляли из минометов, кроме того сбрасывались взрывные устройства с БПЛА. В Валуйском городском округе обстреляно село Старый Хутор.

С утра 23 мая под непрерывным огнем находились села Грайворонского округа. Украинская артиллерия «работала» по жилым домам, стремясь нанести максимальный урон жилым и хозяйственным постройкам. В результате обстрелов были ранены 12 мирных жителей, повреждены 29 жилых домов. В 14 населенных пунктах региона нет электричества, ремонтные работы провести пока нельзя из-за напряженной обстановки.

Не обошли стороной украинские формирования и Шебекинский городской округ. Его обстреляли 25 раз, сообщает губернатор Гладков. В том числе, 8 минометных снарядов выпустили в сторону села Терезовка, Новую Таволжанку обстреляли из артиллерии. Есть повреждения фасадов и заборов частных домов, сообщает руководитель региона.

Кроме того, на Новую Таволжанку сбросили взрывное устройство с украинского дрона, в самом Шебекино зафиксировали два минометных прилета, в селе Балки – один прилет. На участок автомобильной дороги в Шебекино тоже сбросили взрывное устройство с БПЛА. Десять снарядов противник выпустил из артиллерийских орудий по селу Середа.

Интересно, что российские силовые структуры пока не представили официальную информацию о ситуации в приграничных районах Белгородской области. Это может говорить о том, что операция по выдавливанию или уничтожению диверсантов все еще продолжается.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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49 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:45
    +10
    российские силовые структуры пока не представили официальную информацию о ситуации в приграничных районах Белгородской области. Это может говорить о том, что операция по выдавливанию или уничтожению диверсантов все еще продолжается.


    ... или сказать пока что нечего - начальства не согласовали общую версию ....
    1. Маз
      Маз Сегодня, 12:55
      +11
      Песков также затруднился с ответом на вопрос, почему "зачистка" Белгородской области от нападавших продолжается уже больше суток, переадресовав его в правоохранительные органы, Минобороны и ФСБ.

      Внимание представителя Кремля также обратили на то, что на строительство защитных сооружений в Белгородской области было потрачено 10 млрд рублей, и спросили, можно ли считать нападение свидетельством полного провала работы по укреплению границы.

      Песков в ответ заявил, что администрация президента не может давать оценки характеристикам защитных конструкций.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:00
        +3
        Усы Кремля отмазались - как всегда....
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 13:15
          -2
          Членов дрг после очень интенсивного допроса нужно двухсотить, чтоб другим неповадно было. am
        2. ААК
          ААК Сегодня, 13:19
          +1
          Конечно отмазались, это же не с "баронессой фон Орбах" лизаться, как где чего стрёмного случается, так сразу "...ничего не вижу, ничего не знаю, я не белый, я не красный, я - в стороне..." тут другие моменты настораживают... из-за одной ДРГ не будут эвакуировать 9 населённых пунктов во главе с райцентром, если вчера передали про 40 200-х и 5 взятых в плен, то ещё бегают пока живыми по Белгородским лесам и хуторам как минимум не менее роты бандер и вырусей, а вот тут уже всё становится мягко говоря хреновато, потому, что на территории области военизированный контингент не обладает оперативно-боевыми возможностями за сутки локализовать и уничтожить проникших диверсантов, то есть - либо диверсов дохрена, либо контртеррористических сил сильная нехватка, либо их подготовка и оснащение не отвечают требованиям от слова совсем...
  2. Легат
    Легат Сегодня, 12:48
    +5
    продолжается операция по уничтожению диверсионно-разведывательной группы ВСУ

    А на КПП будете уничтожать ДРБ? Диверсионно-разведывательный батальон?
    1. akropin
      akropin Сегодня, 13:03
      +4
      Я не очень понимаю какое вообще может быть КПП между Украиной и Россией. Сюр.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:48
    0
    Гладков не Сладков ,он более точную информацию имеет.Вот куда военкор спешил впереди паровоза?
  4. barclay
    barclay Сегодня, 12:48
    +6
    Тут нашлись минусовщики за то, что я предположил, что там у нас просто нет достаточных сил и средств для уничтожения ДРГ, численнлстью примерно с роту.. А для ее окружения сил нужно ещё большее. Вот вам и подтверждение. В течении суток не можем даже пресечь артобстрелы с сопредельной территории... а артобстрел ведётся с целью недопущения окружения этой ДРГ ( если они ещё там)
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:53
      +3
      думаю и силы и средства есть ...

      это было еще понятно по прошлому лету, а уж если мы до сих пор не перекрыли границы для граждан шумерии которые мотыляются туда-сюда через третьи страны как та самая субстанция
      1. barclay
        barclay Сегодня, 13:04
        0
        Да, гениям из ГШ не хватает мозгов ввести военное положение в приграничных районах, провести принудительную эвакуацию и сплошное минироваеие границы. Оголить границу ума хватило, а защитить ее, хотя бы в инженерном отношении, нет.
        Да там вместо погранпоста должно было быть сплошное минное поле под прицелом артиллерии и авиации.
    2. Легат
      Легат Сегодня, 12:56
      +6
      Ваши минусы ничто, по сравнению с тем в какие субстанции макали тех немногих кто смел заикнуться в начале СВО о мобилизации, когда большинство еще верило в ХПП. Когда еще был шанс закончить все относительно быстро, не устраивая кровавую бойну.
      1. Русский ватник
        Русский ватник Сегодня, 13:51
        +1
        Такая же ситуация. Посидел над картой и в одном из комментариев задался вопросом, что будет делать Минобороны , если будет нападение на Белгородскую или Курскую области. И нахватал минусов. И теперь могу спросить А ГДЕ ГЛАВКОМ? Как страус спрятался от ответственности? А как быковал на экране, обещая демилитаризацию и денацификацию. Шел второй год….
        1. Million
          Million Сегодня, 13:59
          0
          Возможно,все идет по плану.как и задумывалось.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:49
    +8
    заявил губернатор Белгородской области
    а при чем здесь вообще губернатор?!!!
    почему в прифронтовых районах до сих пор не установлена военная администрация со всеми полномочиями?!!
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:01
      +3
      почему в прифронтовых районах до сих пор не установлена военная администрация со всеми полномочиями

      Ответ очевиден. Для этого надо объявить военное положение (в просторечье войну)
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:06
      +3
      Дык, войны-то нет, зачем же военная администрация? feel
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 13:54
        +1
        Дык, войны-то нет, зачем же военная администрация?

        Вы смеетесь ,а это так и есть.
        В голове у ВВП (он же юрист), если есть некоторая ситуация, то что это за ситуация определяется юридически а не фактически. Поэтому и все разговоры о международном праве, о терроризме, о договорах. Ну как можно создать ВГА без военного положения? Как можно отправить в лагеря всех борцунов? У нас же свобода слова! Я боюсь все еще хуже. Как можно войска на границе поставить, в мирное время там же должны погранцы стоять. Вы подумайте мы до самого последнего времени соблюдали ДОВСЕ. И вместо того, что бы просто забить на него, мы его денонсировали по всем правилам. Или почему мы не взорвем трансконтинентальные кабели? А потому что это не предусмотрено законом. А почему Буданов еще жив, да потому что не война а раз не война то его нельзя трогать ибо это терроризм. Обратите внимание всушных генералов уничтожает оркестр, а государство РФ тут как бы не причем.
  6. GeorgeSev85
    GeorgeSev85 Сегодня, 12:51
    +10
    В Кремле прокомментировали ситуацию на границе Белгородской области.

    Это вызывает глубокую обеспокоенность и требует от нас больших усилий.
    Спецоперация продолжается, чтобы не допускать такого впредь (с)Песков



    Это вызывает глубокую обеспокоенность

    По классике, у меня все.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:53
      +3
      Усы Кремля порядком подзадолбали такими высказываниями.... am
      Ибо помимо обеспокоенности должны производиться какие-то телодвижения, действия.
      Этот же Пургомёт только обеспокоенности озвучивает. Ну видимо больше и сказать то нечего.... am
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:56
      +3
      Цитата: GeorgeSev85
      вызывает глубокую обеспокоенность

      у меня то же иногда переходящую в ужас, а если ...
      все так же будет происходить?!!!
  7. Быков.
    Быков. Сегодня, 12:51
    0
    Сладков же их всех уже выпустил из России. трепло-ТГ
  8. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 12:52
    +8
    Странно получается: уже столько времени враги находятся на нашей территории, а никаких заявления от Кремля нет. Видимо, всё идёт по очень тайному плану кремлёвских стратегов и народу этот план знать не следует.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:56
      +6
      Песков об ситуации в Белгородской области: это вызывает глубокую обеспокоенность и требует от нас больших усилий.

      Проводить специальное заседание Совбеза по ситуации в Белгородской области не планируется — Песков
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:13
      0

      .................................................
    3. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 13:52
      0
      Ничего странного. Ждут что само рассосется. Наши бонзы по другому не могут. Или не хотят.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:53
    -1
    Украинская артиллерия «работала» по жилым домам, стремясь нанести максимальный урон жилым и хозяйственным постройкам.
    Фашистское сволочье отыгрывается на мирных и старается уничтожить, как можно больше жилых и инфраструктурных объектов. Артиллерийские подразделения ведущие огонь по мирному населению (а номера частей и фамилии командиров, как правило известны) нужно объявлять вне закона с соответствующим отношениям к л/с этих подразделений.
  10. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 12:55
    +2
    В газете ру, со ссылкой на телеграмм канал Shot пишут, что к этим самым ДРГ из-за границы подкрепления подходят.
    https://www.gazeta.ru/social/news/2023/05/23/20499746.shtml
    Это кого там и как, получается, блокируют, что через нашу границу шастают туда-сюда все кому не лень? И вообще - это всё ещё рейд ДРГ, разведка боем, провокация, или начало оккупации "старых" территорий России? Белгород пора эвакуировать, если там нет войск, способных блокировать и уничтожить "усиленную мотопехотную роту", как эту ДРГ охарактеризовал генерал-депутат Гурулёв?
    1. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 13:11
      -1
      Многие отставники в шоке от действий мо. Причём мужики и с маленькими и очень большими звёздами,они не лезут пиариться просто в шоке. Не слышу генерала Соболева,чего-то молчит дружок нгш. Прошла инфа что укроп усиливается на долго, это наши села я сказал один раз о такой ситуации и мне минусов накидали. Теперь рушить свои села, укроп продумал все до мелочи. И это по ходу не все. А на мо и остальных у меня слов нет. Походу Вагнеру придётся поработать и здесь.
  11. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 12:57
    +2
    Кремлевские сидельцы уже элементарно не могут обеспечить безопасность граждан страны! Я даже не знаю как все это назвать или обозвать (только мат).
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:05
      -1
      Я даже не знаю как все это назвать

      Война батенька. Вы только проснулись? Летаргия?
      1. Кетцалькоатль
        Кетцалькоатль Сегодня, 13:09
        +1
        Война у нас, но не в кремле. Забыли? Какая вам война, у нас СВО.
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 13:35
          -1
          Война у нас, но не в кремле. Забыли?

          А вы в кремле что ли, что такие вопросы задаете?
          Вы сначала за себя ответьте, потом с других спрашивайте.
          Что вы ЛИЧНО вы сделали для победы в СВО?
          1. Русский ватник
            Русский ватник Сегодня, 13:55
            +1
            Встречный вопрос. Зачем такая власть, что ждет инициативы снизу. А сама не мычит и не телится?
            1. bk316
              bk316 Сегодня, 13:59
              +1
              Встречный вопрос.

              Вы русский или таки еврей?
              Ответьте сначала на мой вопрос.
              Обещаю , что отвечу на ваш.
  12. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 12:58
    -2
    Песков заявил, что нападение боевиков на территорию России вызывает "глубокую озабоченность".
  13. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 12:59
    -1
    Я честно говоря в шоке. Мы что не знали кто на той стороне? Почему каждые 500 метров нет дотов на границе?! почему граница не минирована хотя бы? ДРГ , уничтожить, а трупы повесить на границе на столбах чтобы было не повадно.
  14. vet
    vet Сегодня, 13:00
    +9
    Вот, что бывает, когда "рабы" вовремя не покидают "галеру". Ушел бы Путин даже в 2012 году - остался бы в истории чуть ли не великим правителем. 2018 год давал ему последний шанс не опозориться - не пожелал уйти. И теперь вскрылась вся гниль построенного им государства олигархов и союзным им либеральных министров. Сплошное вранье про "маленькую высокопрофессиональную армию" и чудо-оружие, "успешное импортозамещение". И как горько вспоминать все эти бравады в первые недели после начала СВО
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:34
      0
      Вот, что бывает, когда "рабы" вовремя не покидают "галеру"

      Видать вы никогда не работали с система.
      Кто ж с галеры отпустит. Он поэтому и раб что уйти не может.
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 13:35
      +1
      На следующие выборы он пойдет единым кандидатом от всех партий.
      Так что будет продолжаться.
  15. nobody75
    nobody75 Сегодня, 13:01
    -1
    Кроме того я полагаю, что Харьков должен быть разрушен!!!
    С Уважением
  16. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 13:05
    +1
    " ...операция по выдавливанию ..." Это куда ?! recourse
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:35
      +1
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      " ...операция по выдавливанию ..." Это куда ?! recourse

      По идее должно бы в ад, но есть нюансы.
  17. sdivt
    sdivt Сегодня, 13:22
    +2
    Цитата: УАЗ 452
    пишут, что к этим самым ДРГ из-за границы подкрепления подходят

    Мы ничего толком тут, вдали от мест событий, не знаем. Читаем ровно столько, сколько нам скармливают
    Так что это вполне может быть, как единичная вылазка, так и разведка боем со стремительным развитием и переходом в анонсированное контрнаступление
    Если судить по событиям, длящимся уже сутки, ответить им на том участке особо некому...(
  18. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:31
    -2
    Так себе источник.
    Губернатор Белгородской области: Регион подвергся массированной информационной атаке Украины на фоне обстрела Грайворонского района ВСУ
    Вчера, 13:16

    Это он сообщал, когда уже вовсю велись боевые действия на белгородской земле.
    P.S. Кто нибудь видел главнокомандующего? Или он уже "я устал, я ухожу!", так вроде бы не объявлял?! Пескова не предлагать, он прессекретарь и решения принимать не компетентен.
  19. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 13:35
    +1
    План НАТО по контрнаступлению в действии. Производится отвлекающий удар и похоже, это не последний удар.
    Враг опасен и коварен.
  20. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 13:45
    0
    тем временем силы вторжения уже окопались.......
  21. ilpine
    ilpine Сегодня, 13:51
    0
    Вопрос о гражданстве боевиков. Как пишут, они граждане РФ.
    А лишение гражданства возможно при:
    совершение преступления (ведение преступной деятельности) на территории РФ;
    противоправные действия, участие в вооруженных конфликтах;
    шпионаж, а также связь и участие в террористических организациях;

    Где суды и лишение гражданства для боевиков ?
  22. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 13:54
    0
    Цитата: Быков.
    их всех уже выпустил из России

    Я вчера в одном телеграмм-канаое подвергал сомнению, что всех положили, потом что никакой эвакуации нет. На утро подвергал сомнению, что они не оказываются на КПП. Потом пошли фотки диверсантов с флагами, я спросил мол будет кто за предыдущие потоки лжи отвечать и получил бан.
    Интересно, информбюро тоже так же лгало в свое время или все таки понимало, что ложь вызывает недоверие?