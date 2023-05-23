Губернатор Белгородской области представил более подробную информацию о борьбе с проникшими в регион диверсантами ВСУ

В настоящее время на территории Белгородской области продолжается операция по уничтожению диверсионно-разведывательной группы ВСУ, в связи с чем еще вчера был объявлен режим КТО. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, опубликовавший более подробную информацию о борьбе с проникшими в регион диверсантами ВСУ в своем Telegram-канале.
По утверждению Гладкова, для проведения операции были эвакуированы жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено. Сейчас в регионе продолжается операция по выявлению и уничтожению диверсантов.
Тем временем, ВСУ, как сообщает губернатор, продолжают еще и обстреливать Белгородскую область. Только Белгородский район за последние сутки обстреляли 15 раз. Над селом Никольское ВС РФ сбили вражеский дрон. Село Журавлевка подверглось обстрелу артиллерии ВСУ, выпустили 14 снарядов.
Три раза обстреливался Борисовский район Белгородской области, хутор Лозовая Рудка обстреляли из минометов, кроме того сбрасывались взрывные устройства с БПЛА. В Валуйском городском округе обстреляно село Старый Хутор.
С утра 23 мая под непрерывным огнем находились села Грайворонского округа. Украинская артиллерия «работала» по жилым домам, стремясь нанести максимальный урон жилым и хозяйственным постройкам. В результате обстрелов были ранены 12 мирных жителей, повреждены 29 жилых домов. В 14 населенных пунктах региона нет электричества, ремонтные работы провести пока нельзя из-за напряженной обстановки.
Не обошли стороной украинские формирования и Шебекинский городской округ. Его обстреляли 25 раз, сообщает губернатор Гладков. В том числе, 8 минометных снарядов выпустили в сторону села Терезовка, Новую Таволжанку обстреляли из артиллерии. Есть повреждения фасадов и заборов частных домов, сообщает руководитель региона.
Кроме того, на Новую Таволжанку сбросили взрывное устройство с украинского дрона, в самом Шебекино зафиксировали два минометных прилета, в селе Балки – один прилет. На участок автомобильной дороги в Шебекино тоже сбросили взрывное устройство с БПЛА. Десять снарядов противник выпустил из артиллерийских орудий по селу Середа.
Интересно, что российские силовые структуры пока не представили официальную информацию о ситуации в приграничных районах Белгородской области. Это может говорить о том, что операция по выдавливанию или уничтожению диверсантов все еще продолжается.