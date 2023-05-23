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Госдума ввела запрет на перевозку польскими фурами грузов через РФ и на их заправку топливом по внутрироссийским ценам

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Госдума ввела запрет на перевозку польскими фурами грузов через РФ и на их заправку топливом по внутрироссийским ценам

Российская Государственная Дума единогласно приняла решение о запрете на транзит польских грузовых автомобилей (фур) через территорию нашей страны. Напомним, что такая инициатива была высказана на днях председателей Госдумы Вячеславом Володиным. И стала эта инициатива ответной мерой на антироссийские шаги польского руководства.


Теперь, на основании принятого решения, польские компании, осуществляющие трансграничные грузоперевозки, будут обязаны перегружать содержимое польских фур в российские фуры, которые и продолжат движение до адресата.

Если фура с польскими номерными знаками оказалась на территории России (например, без груза), то, на основании нового регламентирующего документа, она не может быть заправлена топливом по внутрироссийским ценам. Для таких транспортных средств устанавливается специальная пошлина, которая в итоге поднимет для них цены на топливо на российских АЗС до уровня, среднего по ЕС. Для наглядного примера, на сегодняшний день цена 1 литра дизтоплива на заправках в Польше в среднем составляет 1,38 евро (6,2 польских злотых). По текущему курсу ЦБ РФ это около 120 рублей.

Вячеслав Володин:

Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся.

Общие потери польской экономики от принятого ГД РФ решения оцениваются как минимум в 8 млрд евро в год.
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39 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:48
    +9
    Ну давно пора на место ещё и на цепь гиену Европы посадить.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 12:59
      +8
      Цитата: Irokez
      Ну давно пора на место ещё и на цепь гиену Европы посадить.

      у нас в Азербайджане есть одна поговорка, если не наср@ть перед тем кто пёрн..л, подумает что у нас нет ж...ы! Правильно решение и запаздалое. Надо их всех с внутри сжечь руками их граждан
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:34
      +1
      Дума приняла закон,а когда его ратификации?И,главное чтобы кремль заднюю не включил!
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:49
    +5
    Правильно. "За преступление надо платить" (с) к\ф Башня, компьютер Зед.

    Русофобия - это преступление против населения России.
    Вот и платите, панове....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:52
      +6
      Вообще никакими фурами польсаие товары возить через Россию нельзя.Пусть через братушек,турок и иже с ними.Бешеной собаке-не крюк
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:02
        +5
        Цитата: dmi.pris1
        Пусть через братушек

        а зачем нам эти "братушки"?!!!!
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:14
          +1
          Нам?Ну,Вы же не поляк.Пусть ускоряются по мередианам и параллелям
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 13:20
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Ну,Вы же не поляк.
            дед по материнской линии полякlaughing
            так вот зачем нам братушки, всю свою историю они занимались только тем, что предавали
            мы наконец должны начать жить по принципу, есть мы и есть они и их проблемы НАС касаться не должны
        2. isv000
          isv000 Сегодня, 13:19
          +1
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: dmi.pris1
          Пусть через братушек

          а зачем нам эти "братушки"?!!!!

          yes Братались уже, только в Поленью более 700 ярдов зеленью вбухали после войны... "Дорогие" больно братушки получаются...
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:52
    +5
    и правильно.... нефиг миндальничать.... пора прекращать быть добренькими....
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:53
    +6
    Оперативно,а как быть с остальными недружественными странами?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:20
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Оперативно,а как быть с остальными недружественными странами?

      Пора бы занавесом шваркнуть! И пусть вокруг таскаются!
  5. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 12:55
    +1
    Хоть что-то путного от думы дождались.
    1. KLM77
      KLM77 Сегодня, 13:19
      +1
      Очередное сотрясание воздуха и не более!
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 12:55
    +3
    наконец то 400+ человек за полтора года нашли время и решительность
    1. KLM77
      KLM77 Сегодня, 13:15
      +1
      По факту ничего не сделали, всего лишь обратились к правительству ввести запрет. Как, когда, в каких рамках вводить запрет будет решать правительство. Министры-капиталисты найдут массу причин не вводить запрет.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: bravo77
      наконец то 400+ человек за полтора года нашли время и решительность

      Дело за малым: прекратить поставлять на окраину топливо и уменьшить товарооборот с 2,5 зелёных ярдов в квартал до нуля...
  7. Radius
    Radius Сегодня, 12:55
    +3
    По карману ляхов бить решили... Что ж, то же неплохо. А как же ещё и морду начистить?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:24
      0
      Цитата: Radius
      По карману ляхов бить решили... Что ж, то же неплохо. А как же ещё и морду начистить?

      Наглую рыжую панскую морду!
  8. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 12:56
    +1
    3.2.1 Польские Фуры превращаются в не Польские фуры по мановению бюрократической волшебной палочки. winked
  9. bambr731
    bambr731 Сегодня, 12:57
    +4
    Давно пора реально реагировать на русофобскую политику, а не выражать протесты и сожаления
  10. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 13:00
    +3
    Наконец-то рОдили более-менее чего-то стоящее. Пшеки точно сильно "обрадуются" этому подарку.
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:01
    +7
    а почему только польским, почему шпротам не запретили, мамалыжникам и прочим?!!!
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:01
    +2
    Дума единогласно приняла решение о запрете на транзит польских грузовых автомобилей (фур) через территорию нашей страны.
    Ну наконец про Польшу вспомнили конкретно, а не декларативными заявлениями. Вот теперь только на этом поляки будут терять 8 млрд в год. А если есть и другие каналы польского заработка, то их тоже необходимо перекрывать.
  13. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:03
    +2
    Госдума ввела запрет на перевозку польскими фурами грузов через РФ и на их заправку топливом по внутрироссийским ценам

    Это глупость или в ГД РФ бояться ввести запрет на все страны участники в санкционной политике против РФ?
  14. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 13:06
    +3
    Вообще ни один польский товар, ни один гражданин Польши не должен пересечь государственную границу России!
  15. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 13:07
    +3
    На второй год СВО Острый Глаз заметил польские фуры в России
  16. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 13:07
    +1
    Представляю, сейчас ор поднимется из Польши:
    -А нас то за что!
    Пусть водители стачки им устроят. За потерю работы.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:26
      0
      Цитата: sagitovich
      Представляю, сейчас ор поднимется из Польши:
      -А нас то за что!
      Пусть водители стачки им устроят. За потерю работы.

      Хорошо бы ещё зерно пустить через Польшу, а не морем, чтоб завалить все польские закрома, не давая местным хранить своё...
  17. KLM77
    KLM77 Сегодня, 13:10
    +1
    Чистой воды популизм! Госдума единогласно приняла постановление об утверждении обращения к правительству! Это не закон, это предложение и принимать его, или не принимать, будет решать правительство! Уверен, что "наше" правительство найдёт массу лазеек отложить, либо затянуть, его выполнение. laughing
  18. PVV66
    PVV66 Сегодня, 13:14
    +1
    Как оперативно отреагировали, война то всего полтора года идет, а мы на те вам! Долго и тяжко до Думы доходит...
  19. isv000
    isv000 Сегодня, 13:15
    0
    Если фура с польскими номерными знаками оказалась на территории России (например, без груза), то...

    ... то она должна быть интернирована!
  20. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:16
    0
    Краткий момент массового просветления сознания в одном месте. Жаль, что очень редки такие моменты.
  21. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 13:20
    0
    наконец-то! такие действия надо бы по-быстрее делать, чтоб псины сутулые получали по щам и не набивали карманы за наш счет
  22. nordscout
    nordscout Сегодня, 13:23
    0
    Долго думал господин В.Володин, или команды сверху не поступало.... Лучше поздно, чем никогда! Хотя могли и пожёстче меры, для этой валютной проститутки (Польши) принять в назидание прочим "шавкам" ЕС. Теперь вся надежда на Правительство.... А если в Правительстве есть "рублёвские", с польскими интересами, то пиши "пропало" с инициативой В. Володина....
  23. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 13:24
    +2
    А мне вот интересно, а как заправщица на АЗС будет польским фурам бензин по 120 рублей продавать? Ну вот просто каким таким образом? Это же не времена, когда сумму вручную считали и все такое, сейчас сумма забита в системе, это целая история вводить. И как она будет отличать польскую фуру от болгарской или литовской? Она что, каждый раз номера будет глядеть?
  24. Есаул
    Есаул Сегодня, 13:42
    +1
    Надо было для всех стран ЕС это сделать, а не только для польши. Их транспортные компании просто начнут использовать немецкие или другие фуры для перевозок
  25. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 13:56
    0
    не убедили....только запрет, всего транзита,через польшу и украину
  26. МоеИмя
    МоеИмя Сегодня, 13:57
    0
    Почему надо было ждать целый год?
    Ps. Модераторы уберите количество букв для отправки.