Госдума ввела запрет на перевозку польскими фурами грузов через РФ и на их заправку топливом по внутрироссийским ценам

Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся.

Российская Государственная Дума единогласно приняла решение о запрете на транзит польских грузовых автомобилей (фур) через территорию нашей страны. Напомним, что такая инициатива была высказана на днях председателей Госдумы Вячеславом Володиным. И стала эта инициатива ответной мерой на антироссийские шаги польского руководства.Теперь, на основании принятого решения, польские компании, осуществляющие трансграничные грузоперевозки, будут обязаны перегружать содержимое польских фур в российские фуры, которые и продолжат движение до адресата.Если фура с польскими номерными знаками оказалась на территории России (например, без груза), то, на основании нового регламентирующего документа, она не может быть заправлена топливом по внутрироссийским ценам. Для таких транспортных средств устанавливается специальная пошлина, которая в итоге поднимет для них цены на топливо на российских АЗС до уровня, среднего по ЕС. Для наглядного примера, на сегодняшний день цена 1 литра дизтоплива на заправках в Польше в среднем составляет 1,38 евро (6,2 польских злотых). По текущему курсу ЦБ РФ это около 120 рублей.Вячеслав Володин:Общие потери польской экономики от принятого ГД РФ решения оцениваются как минимум в 8 млрд евро в год.