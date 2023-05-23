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В Бундестаге предложили передать Украине крылатые ракеты воздушного базирования Taurus с дальностью поражения до 500 км

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В Бундестаге предложили передать Украине крылатые ракеты воздушного базирования Taurus с дальностью поражения до 500 км

Запад должен пойти ва-банк в вопросе поставок вооружений Украине и передать Киеву все, что просит Зеленский и его окружение. С таким заявлением выступил эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.


По мнению воинственного немца, у Запада больше не должно быть каких-либо красных линий в вопросах обеспечения Украины вооружениями, если западные страны ходят победы Киева, а не Москвы. Поэтому им необходимо пойти ва-банк и передать Зеленскому все, что он просит, включая шведские крылатые ракеты воздушного базирования Taurus, которые производятся в Германии на совместном предприятии. Эти ракеты с дальностью до 500 км были бы "полезным вкладом" Германии в победу Украины.

Партнеры Украины сейчас должны пойти ва-банк и поставить Украине все, что она может использовать для ведения боя с одновременным применением разных видов оружия и что допустимо с точки зрения международного права. (...) Крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 400-500 км были бы очень полезным вкладом Германии

- заявил немецкий депутат.

Кизеветтер напомнил, что 10 лет назад для Бундесвера было закуплено примерно 600 ракет Taurus, из которых на сегодняшний день боеспособны только 150. Вот их то и намерен передать Киеву депутат Бундестага. По его словам, лучше эти ракеты будут применены для ударов по российским войскам, чем будут пылиться на складах ВВС Германии. Так будет целесообразней.

TAURUS KEPD 350/150 (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — шведская авиационная крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.
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37 комментариев
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 12:54
    0
    Как они уже надоели! Пусть сразу передают Минитмен, чтобы закончить с бандеровцами. Навсегда.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 12:56
      +14
      Все кто вмешивается в эту войну, их улицы должны гореть. Если у кого конфликт будет, надо помочь против всех них БЕЗ УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ.

      5 колона плачет по Германии
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:28
      0
      Ядерное оружие в Германии хранится,передать его всушникам вопрос пары-тройки часов. Не исключено что оно уже там есть,пока под контролем военных сшы.
  2. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 12:55
    +7
    500 километров, интересно когда передадут баллистические ракеты которые могут до Москвы долететь?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:58
      +8
      Смотря откуда шмалять - так то и у этих может вполне хватить дальности....
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 13:03
        +3
        Цитата: Nexcom
        Смотря откуда шмалять - так то и у этих может вполне хватить дальности....

        Кстати да, учитывая как далеко залетали древние БПЛА ВСУ, то вполне могут на F-16 устроить залёт в глубину территории с пуском по Кремлю.
    2. Легат
      Легат Сегодня, 13:03
      +5
      Крым отрежут. Опровергнут чушь про то, что ракетами это сделать невозможно.

      На фото результат воздействия боеголовки Storm Shadow по мосту на остров Бубиян в Персидском заливе
      1. KCA
        KCA Сегодня, 14:02
        0
        Похож на первый Крымский мост, деревянный, который льдом снесло, но уж никаким боком не сравнить с современным, пешеходный мост через речку переплюйка можно вообще не взрывать, заехать на машине, сам обвалится, не надо сравнивать то самое с пальцем
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:55
    +2
    Передайте Зеле завещание Гитлера и "Вальтер"с одним патроном
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:03
      -1
      Вы слишком гуманны - пусть застрелится из дробовика картечью.
    2. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 14:04
      0
      Цитата: dmi.pris1
      и "Вальтер"с одним патроном

      так ему уже чехи подарили пистолет. видимо на что-то намекают. wink
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:56
    -3
    Так и хотят ,что бы поле битвы была не только Украина.Насмотрятся голливудских фильмов с защитным энергетическими экранами.Знают что Украиной мы не закончим,Украина только предлог.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:13
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Так и хотят ,что бы поле битвы была не только Украина.

      Хотели, хотят и будут хотеть пока не огребут.
      Как показывает опыт, урока хватает на 2-3 поколения.
      А начиналось всё с посулов кружевных и стимулирования поскакушек в кастрюлях.
      Вот на такой стадии уже нужно реагировать не затягивая с "воспитанием".
  5. Легат
    Легат Сегодня, 12:59
    +4
    Осталось в рамках Будапештского меморандума вернуть Украине ядерный статус
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:00
    -3
    А не пора уже официально нацелить Искандер на Берлин и Варшаву?
    Что-то партнеры заигрались.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:03
      +9
      И что? Нацелить можно хоть на дачу Шольца. Это работало первые 2-3 месяца. Сейчас всем фиолетово на угрозы. Это скорее приведет к тому, что поставят больше.
  7. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 13:01
    +1
    Если не хватает духу конфисковать иностранные активы, то следует хотя бы арестовывать для начала, временно.
    А уж у деятелей, разбрасывающихся антироссийскими лозунгами и идеями, забирать всё и сразу.
    Конфликт перешел в открытое противостояние уже и с НАТО, после передачи британских дальнобойных ракет.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:04
      0
      Пока еще не дошел даже до уровня Вьетнама/Арабо-Израильских/Анголы. Про Корею, где стороны напрямую рубились друг с другом всем кроме ЯО, я молчу.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 13:13
        +1
        То есть, вы предлагает позволить враждебным иностранным государствам и иностранцам свободно распоряжаться своими активами в России?
        И, полагаю, что с вашей стороны давно и широко иностранцы участвуют. Явно не меньше чем СССР в Корее и Вьетнаме.
        Впрочем, иного с Украины и не ожидалось.
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 13:03
    -2
    Запад консолидированно действует по принципу: "всё - для фронта, всё - для победы!"
    Путин действует по принципу: "мы ещё ничего не начинали и вряд ли начнём".
    Вот и летят в нашу изрядно ощипанную в 2022 году под Киевом, Харьковым и Херсоном курочку зернышки величиной со слона, все больше и больше...
    Угадайте с трех раз, кто победит?
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 13:29
      0
      Цитата: AlexKruglov1976
      Запад консолидированно действует по принципу: "всё - для фронта, всё - для победы!"

      Враньё.

      Цитата: AlexKruglov1976
      Путин действует по принципу: "мы ещё ничего не начинали и вряд ли начнём"

      Тоже враньё.

      Цитата: AlexKruglov1976
      Вот и летят в нашу изрядно ощипанную в 2022 году под Киевом, Харьковым и Херсоном курочку зернышки величиной со слона, все больше и больше...
      Угадайте с трех раз, кто победит?

      Вот интересно - какая (цензура) этому плюсует? what
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:43
      0
      Угадайте с трех раз, кто победит?

      Тараканы - они радиации не боятся.
  9. С.Сергей
    С.Сергей Сегодня, 13:06
    -1
    Партнеры Украины сейчас должны пойти ва-банк и поставить Украине все
    Следующий шаг после этого - ядерный удар по основной перевалочной базе в Польше.
  10. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 13:07
    0
    ... лучше эти ракеты будут применены для ударов по российским войскам, чем будут пылиться на складах ВВС

    А у нас сколько же этого добра пылится, ведь не всё для СВО подходит. А вот для Берлина в самый раз.
  11. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 13:08
    0
    IBN (англ. Image Based Navigation — Навигация основанная на изображении)
    TRN (англ. Terrain Reference Navigation — Навигация по эталону ландшафта)
    MIL-GPS (англ. Global Positioning System — Глобальная система позиционирования)
    Использование их позволяет ракете лететь на большие расстояния без поддержки GPS.
    Боятся нашего РЭБ. smile
    TAURUS KEPD 350 — базовая модель, с тандемной бетонобойной БЧ (ТББЧ) MEPHISTO массой 481 кг.0
    TAURUS M — несёт многозарядную боевую часть для поражения распределённых малоразмерных целей, таких как позиции средств ПВО, пусковые установки.
    TAURUS HPM (англ. High Power Microwave — микроволновое излучение высокой мощности), для временного вывода из строя информационных систем.
    TAURUS CL (англ. Container Launched — запускаемый из контейнера), пуск с мобильных наземных платформ, например на базе грузового автомобиля.
    TAURUS T — адаптированный для сброса с военно-транспортных самолётов (C-130 Hercules или Airbus A400M), до 12 ракет для проведения атак на дистанциях больших, чем позволяет применение тактической истребительной авиации.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:13
      +3
      Напротив, им РЭБ фиолетов, она может в автономочку лететь на предельно малой высоте по своим средствам. С прокладкой маршрутов американцы исходные данные выгрузят. Накопленную ошибку позволяет компенсировать продвинутая ГСН, которая уже наводит ракету в цель.
      1. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 13:18
        0
        Тут вспомнилось про MALD, которые ловушки-мишени, 2020
        Сообщают (https://www.defensenews.com/air/2020/07/13/air-force-gearing-up-for-first-flight-test-of-golden-horde-munition-swarms/), что ВВС США планируют в 2020 г. в рамках программы Golden Horde, осуществляемой (https://afresearchlab.com/technology/vanguards/successstories/golden-horde) Исследовательской лабораторией ВВС США (ARFL), начать испытания двух типов авиационных боеприпасов для "роевого сетевого" применения - управляемой бомбы Collaborative Small Diameter Bomb I (CSDB-I, на основе бомбы SDB-I) и ложной цели Collaborative Miniature Air-Launched Decoy (CMALD, на основе MALD). В ходе применения боеприпасы должны обмениваться данными и реализовывать сложные сценарии группового применения, уклонения, перенацеливания и т.д. Летные испытания будут вестись с истребителя F-16 и бомбардировщика В-52Н.
        Командование ВМС США устроило конкурс между субподрядчиками на выполнение работ по интеграции в состав вооружения самолёта противолодочной авиации P-8A "Посейдон" следующих авиационных боеприпасов:
        - управляемых авиационных бомб GBU-31, GBU-38 JDAM, GBU-53 SDB-II;
        - донных мин MK62/63/65 "Квикстрайк";
        - противокорабельных ракет LRASM;
        - ложных воздушных целей MALD.
        Мем всемогущий РЭБ
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 13:47
        0
        Напротив, им РЭБ фиолетов

        Ну да, ну да. Особенно при полёте по рельефу местности.
        Это прошлый век.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:08
    +1
    выступил эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

    заявил немецкий депутат.

    Так он эксперт или депутат? Или автор разницы не понимает
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:11
    +1
    По мнению воинственного немца, у Запада больше не должно быть каких-либо красных линий в вопросах обеспечения Украины вооружениями
    Так и сегодня не очень то придерживаются этих т.н. "красных линий". По выступлению немца чувствуется, что он всеми фибрами ненавидит Россию. Проснулось фашистское отродье от 78 летней спячки. Вот такие воинственные и крикливые русофобы, если смотреть по справедливости, уже перехаживают на земле сея зло вокруг себя и заражая окружающих.
  14. Petio
    Petio Сегодня, 13:12
    0
    Аналог STORM SHADOW/Scalp EG.В отличие от них в бою не применялись. Имеются еше в ВВС Испании для Ф-18 и Ю Кореи для Ф-15К.
  15. bravo77
    bravo77 Сегодня, 13:14
    +2
    кто там говорил, что европа устала от войны

    а начиналось всё с поставок аптечек, жгутов, снаряжения с касками.
    может у красных линий цвет сменить, вдруг напугаются?
  16. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:19
    0
    Ich möchte klarstellen, diese Politiker sprechen nicht im Namen des Deutschen Volkes, sondern im Auftrag ihrer US-Finanziers und Sponsoren!!! Das Deutsche Volk ist spätestens seit Angela Merkel eine GEISEL dieser menschenverachtenden Klientel-Politik im US-Auftrag, welche die Menschenrechte und elementare Grundfreiheiten in
    Deutschland und EUROPA mit den Füssen tritt...!!!
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 13:51
      0
      Okay, aber das ist die Regierung und die führt.
  17. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:47
    +1
    Эксперт партии созданной в 1945 году в западной зоне оккупации Берлина. О чём он ещё может сказать?
  18. KCA
    KCA Сегодня, 13:56
    0
    Ограничение в экспорте ракет в 300км перестало действовать? Пляши, Иран и прочие недовольные западом, Искандеры и Калибры пойдут на ура на экспорт, да и Оникс вместо Яхонта многим понравится
  19. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 13:59
    0
    Эх, как же хочется чтобы повторилась фраза героя Леонида Быкова - "развалинами рейхстага удовлетворен"......