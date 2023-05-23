В Бундестаге предложили передать Украине крылатые ракеты воздушного базирования Taurus с дальностью поражения до 500 км

Запад должен пойти ва-банк в вопросе поставок вооружений Украине и передать Киеву все, что просит Зеленский и его окружение. С таким заявлением выступил эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.
По мнению воинственного немца, у Запада больше не должно быть каких-либо красных линий в вопросах обеспечения Украины вооружениями, если западные страны ходят победы Киева, а не Москвы. Поэтому им необходимо пойти ва-банк и передать Зеленскому все, что он просит, включая шведские крылатые ракеты воздушного базирования Taurus, которые производятся в Германии на совместном предприятии. Эти ракеты с дальностью до 500 км были бы "полезным вкладом" Германии в победу Украины.
Партнеры Украины сейчас должны пойти ва-банк и поставить Украине все, что она может использовать для ведения боя с одновременным применением разных видов оружия и что допустимо с точки зрения международного права. (...) Крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 400-500 км были бы очень полезным вкладом Германии
- заявил немецкий депутат.
Кизеветтер напомнил, что 10 лет назад для Бундесвера было закуплено примерно 600 ракет Taurus, из которых на сегодняшний день боеспособны только 150. Вот их то и намерен передать Киеву депутат Бундестага. По его словам, лучше эти ракеты будут применены для ударов по российским войскам, чем будут пылиться на складах ВВС Германии. Так будет целесообразней.
TAURUS KEPD 350/150 (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — шведская авиационная крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.