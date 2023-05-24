Останавливающее действие боеприпасов для стрелкового оружия: объяснение терминологии

Как правило, в качестве объяснения важной роли останавливающего действия боеприпасов для стрелкового оружия приводят историю о том, как в начале прошлого века во время борьбы с филиппинскими повстанцами американские морские пехотинцы были вынуждены отказаться от использования револьверов "Смит энд Вессон" образца 1899 года, предназначенных для стрельбы патронами 38 калибра, называемого в Европе 9-миллиметровым, и вернуться к револьверам "Кольт" образца 1873 года. В этом револьвере в то время еще использовался патрон .440, где число 44 означало калибр в сотых долях дюйма, а число 40 - массу порохового заряда в гранах, что соответствует 11,17 миллиметров и 2,59 граммам.
Причиной возврата к более старому образцу вооружений являлось обстоятельство, при котором при попадании пуль 38 калибра, которыми были снаряжены патроны "Смит и Вессон", особо фанатичные повстанцы, называвшиеся на языке владевших до этого Филиппинами испанцев хураментадос, что означает "поклявшиеся", даже получив смертельные ранения, продолжали атаковать бойцов американского экспедиционного корпуса.
Старый "Кольт" оказался лучше нового на то время "Смит энд Вессона" благодаря большему останавливающему действию используемых боеприпасов. Физический смысл термина "останавливающее действие" заключается в разнице энергии пули при входе в объект и при выходе из него. К примеру, пуля, выпущенная из пистолета Walther P.38, преодолев расстояние в 7 метров, попадает в тело при скорости 280 метров в секунду. Пробив имитатор человеческого тела, изготовленный из баллистического геля, пуля продолжает полет со скоростью 130 м/с. Произведя несложные расчеты, получаем, что энергия пули на входе составляет 292,04 Дж, а при выходе - уже 62,95 Дж. При вычитании выходного значения из входного получаем, что останавливающее действие этой пули равняется 229 Дж.
Останавливающее действие пули зависит от ряда параметров, в которые входят: кинетическая энергия выпущенного из ствола боеприпаса в момент попадания в цель, площадь поперечного сечения пули, а также ее поперечная нагрузка, то есть, сколько граммов приходится на каждый квадратный сантиметр площади поперечного сечения этой пули. Таким образом, чем выше кинетическая энергия пули и больше площадь ее поперечного сечения и чем меньше ее поперечная нагрузка, тем выше останавливающее действие этой пули.