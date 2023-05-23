Военное обозрение
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Украинские паблики показали кадры с захваченного пограничного пункта в Грайворонском округе Белгородской области

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Украинские паблики показали кадры с захваченного пограничного пункта в Грайворонском округе Белгородской области

В Белгородской области продолжается операция по уничтожению проникших в регион диверсантов ВСУ. Пока со стороны российских силовых структур еще нет значительного потока официальной информации, украинские паблики показали кадры с захваченного пограничного пункта в Грайворонском округе Белгородской области.


Судя по опубликованным кадрам, противник концентрирует на границе значительные силы с бронированной техникой. Вероятно, так просто прекращать свою диверсионную вылазку в ВСУ не планируют.

Командование ВСУ уверяет, что диверсионный рейд проводится силами «российской оппозиции», под которой понимаются нацисты-предатели, которые давно покинули Российскую Федерацию и обосновались на Украине, примкнув к местным праворадикальным группировкам и затем вступив в ряды ВСУ.


На опубликованных кадрах можно видеть перемещение украинских бронемашин и автомобилей на захваченном пограничном пункте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня сообщил, что операция против диверсантов продолжается, а ВСУ еще и обстреливают приграничные населенные пункты региона из минометов, артиллерийских орудий и РСЗО, запускают беспилотные аппараты с взрывными устройствами.


По поводу событий в Белгородской области уже высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По утверждению Пескова, собирать заседание Совета безопасности РФ из-за этих событий пока не планируется.

Происходящее вызывает глубокую обеспокоенность и требует от нас больших усилий. СВО продолжается, чтобы не допускать такого впредь

- подчеркнул Песков.

Более подробная информация о ходе боевых действий с российской стороны не раскрывается. Это, мягко говоря, не очень хорошо, поскольку обеспечивает преимущество украинской стороне в освещении событий и доминирование украинского контента по данному вопросу в социальных сетях.

Использованы фотографии:
Telegram-канал "Операция Z. Военкоры Русской Весны"
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Военное обозрениев Яндекс Дзен
88 комментариев
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  1. Nesvoy
    Nesvoy Сегодня, 13:13
    +10
    Судя по фото и видео, туда еще подкрепление пришло и они окапываться начали. Все идет по плану!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:16
      +1
      Почему их не закидывают УМПК с ОДАБ-500? Чего ждут я не пойму?Координаты известны.Нужно по ним как следует отработать чем то особо мощным.Без заигрываний.В конце концов зафигачте по ним Искандером.
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 13:31
        +14
        Песков заявил, что заход ДРГ ВСУ в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:43
          +5
          Цитата: K._2
          Песков заявил, что заход ДРГ ВСУ в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность.


          Фраза про "глубокую озабоченность" (именно глубокую ) уже немножко достала.Её там всех заставляют заучивать наизусть?Какое то буквоедство. Выучить пару фраз на все случаи жизни и говорить их по поводу и без повода.
      2. ник7
        ник7 Сегодня, 13:55
        0
        Почему их не закидывают УМПК с ОДАБ-500

        В город Грайворон предлагаете бомбу кинуть ?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 14:00
          0
          Цитата: ник7
          Почему их не закидывают УМПК с ОДАБ-500

          В город Грайворон предлагаете бомбу кинуть ?


          На видосе где погранпереход.Там же наших нет.
    2. Легат
      Легат Сегодня, 13:17
      +6
      Да, к ДРГ подоспел ДРБ (диверсионно-разведывательный батальон). Пиар акция по какому-то там отвлечению продолжается.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 13:49
        +1
        Скоро подтянутся пара ДРБр (бригады)?
    3. zloybond
      zloybond Сегодня, 13:21
      +11
      Судя по новостям они давно начали войну. А ну нас все как то выдавливание... еще не начали... и т.п. И все какие то телячьи нежности про братский народ.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 13:34
        +3
        Цитата: zloybond
        Судя по новостям они давно начали войну. А ну нас все как то выдавливание... еще не начали... и т.п. И все какие то телячьи нежности про братский народ.

        По телеге слухи бродят, что основу группы составили этнические русские... Вырусь...
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:51
          +2
          Цитата: isv000
          Цитата: zloybond
          Судя по новостям они давно начали войну. А ну нас все как то выдавливание... еще не начали... и т.п. И все какие то телячьи нежности про братский народ.

          По телеге слухи бродят, что основу группы составили этнические русские... Вырусь...


          Да пофиг кто.Это враги.Враг должен быть уничтожен.Где же действия по его уничтожению?
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:35
        +2
        Уверен, они просто заблудились и случайно попали на нашу территорию. Стоит ли ради этого собирать Совбез. даже до Урала не дошли, слабаки... laughing
        1. Mol_18
          Mol_18 Сегодня, 13:48
          +1
          Уверен, они просто заблудились и случайно попали на нашу территорию. Стоит ли ради этого собирать Совбез. даже до Урала не дошли, слабаки.
          Пиар акция, с целью чтобы вынудить нас перебросить резервы на границу продолжаются , и по-видимому будет еще долго продолжаться.
        2. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:57
          0
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Уверен, они просто заблудились и случайно попали на нашу территорию. Стоит ли ради этого собирать Совбез. даже до Урала не дошли, слабаки... laughing


          Наверно вы ещё скажите что сейчас для заблудившихся срочно готовятся мобильные пункты обогрева,горячее питание,вещи первой необходимости, в конце концов деньги на первое время,психологи для снятия стреса сбившимся с пути.
    4. fax66
      fax66 Сегодня, 13:23
      +8
      Вы, Nesvoy, - паникёр, Ципсошник и либеральный всепропальщик!!!
      Вы просто не знаете какие героические и беспримерные усилия прикладывают руководство МО, региона и др. силовых ведомств для того, чтобы защитить гражданское население!
      Скоро эти укронацисты узнают силу гнева вышеуказанных руководителей и Президента!
      )))
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:25
      +6
      Может быть губернатору Гладкову нужно пригласить пожить в регионе Шойгу,Герасимова,Путина,и по приезду поселить их возле самой границы?Возможно,тогда и решения нужные будут не только быстро принимать,но и также быстро реализовать???
      1. Maverick1812
        Maverick1812 Сегодня, 13:36
        +2
        ГШ с семьями давно пора, всех, до последнего денщика переселить в Донецк или Горловку с Ясиноватой. Может тогда дойдет до ККД, что это Война и враг силен.
    6. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:31
      +4
      Ну повторю, вполне по плану - их. Задача максимум, окопаться на выгодных позициях и держать гнойник как можно дольше. Игнорировать это не выйдет. Дело на контроле у верховного. Ну, а чтобы выбивать, надо стягивать штурмовые подразделения, обеспечение, броню, арту, снаряды и т.п.

      Задача - раздергать пожарные команды, резервы и обеспечение перед основной операцией вполне логична и выполняется. Также как и у Клещеевке/Ступков/Берковецком водохранилище - там 2 в 1. И улучшение оборонительных позиций (занятие высот), и ежедневные крики Пригожина держите фланги по всем ток-шоу в прайм тайм, после чего там появился Ветеран и части 200 бригады. Которых исходно (по первым дням) там не было.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 13:38
        -2
        Дело на контроле

        это сказали усы? не удивлюсь если они окажутся реальными управителями в одной огромной стране!
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 13:57
        0
        Ну пусть даже Вы правы, но это всего лишь значит, что у нас нет сил, возможностей держать фронт на всём протяжении. А уж пытаться где-то наступать при таких раскладах - вообще сюрреализм и чистой воды очковтирательство. И мобилизации мало что дадут - если для имеющихся войск в ход пошло откровенное старьё, типа Т-54, то чем вооружить вновь набранное пополнение?
    7. chingachguc
      chingachguc Сегодня, 13:32
      +6
      А если ломанутся шесть бригад? Тогда Белгороду капец. И можно торговаться о выводе войск с Донбасса
      1. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 13:42
        -1
        До Белгорода там не прямая дорога. Скорее всего отвлекающий маневр
      2. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 13:47
        -2
        Если бы Белгороду был капец от шести бригад, то ломанулись бы шестью бригадами. Но есть мнение, что капец будет шести бригадам. Бахмут 20 бригад обороняло, и как-то не помогло.
      3. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 13:53
        +1
        Если второй день не могут с "усиленной мотопехотной ротой" (по словам Гурулёва, который генерал-депутат) справиться, то 6 бригад там без надобности - две справятся, а шесть до Москвы дошли бы.
    8. 76СССР
      76СССР Сегодня, 13:39
      +3
      Цитата: Nesvoy
      Все идет по плану!

      Конечно по плану! Жуем сопли дальше. Зато парады у нас красивые. В свое время от таких событий некоторые сами застрелились бы от позора, некоторых бы расстреляли за позор. А сейчас вон с иголочки шастают, гремя бутылками в портфелях вперемешку с учебниками по военному делу, от своих военакадемий до общаг, пока за них сантехники и механизаторы воюют. Такой сюрреализм намалевали "Малевичи", что порой думается, а может это я свихнулся на старости лет и чего-то не догоняю в этом вашем новоиспеченном военном искусстве? Неужели так отстал умственно, тактически и стратегически... Хмм...
  2. Легат
    Легат Сегодня, 13:15
    +9
    Судя по опубликованным кадрам, противник концентрирует на границе значительные силы с бронированной техникой. Вероятно, так просто прекращать свою диверсионную вылазку в ВСУ не планируют.

    Вероятно, это не диверсионная вылазка, а просто вещи нужно называть своими именами.
    1. 7gor
      7gor Сегодня, 13:19
      +7
      Полноценный штурмовой отряд это!Вон в телеге видосов море! Диверсанты, группа -все это лапша на уши от официальных.представителей!
      1. Легат
        Легат Сегодня, 13:26
        +7
        Официальные представители за все эти годы только и привыкли генерировать лапшу. На этом зиждется система. Но вот СВО начало шатать планету розовых пони. Противник, как видим, не купился.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 13:40
        +2
        Цитата: 7gor
        Полноценный штурмовой отряд это!Вон в телеге видосов море! Диверсанты, группа -все это лапша на уши от официальных.представителей!

        А ведь целый укрепрайон там понастроили, денег сколько вбухали, а тут нате вам, с кисточкой! Целым батальоном...
        1. Легат
          Легат Сегодня, 13:51
          0
          Поговаривают они не дошли до этих самых оборонительных позиций. Ибо возводить их начали когда грянул гром. И близко к границе уже нехило прилетало, что затрудняло строительство. Но это не отменяет того, что 10-ю млрд можно было распорядится куда лучше. И накупить всяких ништяков, которые позволяли бы выявлять неприятеля и передавать координаты группе быстрого реагирования. Которой тоже нет.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 13:35
      +4
      Цитата: Легат
      Вероятно, это не диверсионная вылазка, а просто вещи нужно называть своими именами.

      Только в ясельной группе не обсуждали ещё о возможности наступления всук на Белгород или Брянск, хотя...
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:18
    +13
    Пескову по этому поводу следует вообще заткнуться.А не выражать глубокую обеспокоенность..
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:21
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Пескову по этому поводу следует вообще заткнуться.А не выражать глубокую обеспокоенность..

      Думаю он будет выражать глубокую обеспеченность даже тогда, когда у нему домой ВСУшники придут.
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 13:53
        0
        Думаю он будет выражать глубокую обеспеченность даже тогда, когда у нему домой ВСУшники придут.

        Министерство озабоченности, но это приграничное битва долго не рподлится всу выведут свои части , после того как выполнят задачу чтобы выдернуть свои резервы.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 13:38
      -8
      Цитата: dmi.pris1
      Пескову по этому поводу следует вообще заткнуться.А не выражать глубокую обеспокоенность..

      Не гоните волну. Песков свою лепту внёс - сын его честно отслужил положенное в ЧВК "Вагнер"...
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 13:40
        +1
        Цитата: isv000
        Цитата: dmi.pris1
        Пескову по этому поводу следует вообще заткнуться.А не выражать глубокую обеспокоенность..

        Не гоните волну. Песков свою лепту внёс - сын его честно отслужил положенное в ЧВК "Вагнер"...

        Подозреваю что при этом служил, не приближался к Незалежной ближе полёта Шадов Страйка.
      2. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 13:48
        +3
        А вторая жена Пескова ВСУ финансирует. Как и те, кому он руки целовал, включая Орбакайте. Как и Ургант, названный Песковым " большим патриотом".
      3. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 14:01
        0
        Я там тоже служил - пятая строчка на десятой странице в их списках, это я и есть. Фамилия не моя, имя не моё, но это я. Только под псевдонимом, как и Песков младший.
    3. chingachguc
      chingachguc Сегодня, 13:58
      0
      Работа у Пескова такая
      Он же не сам от себя говорит, а от имени Путина. Значит, это Путин выражает глубокую озабоченность. Значит, это Путин не знает, чем занимается МО, ФСБ
  4. 27091965i
    27091965i Сегодня, 13:19
    +1
    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня сообщил, что операция против диверсантов продолжается,

    Честно говоря хотелось бы понять как она продолжается и как могло случится такое. К тому же ДРГ оказалось уж очень крупное по численному составу. Неужели все надеялись, что через границу они не пойдут, какая то странная убеждённость и попытка показать, что мы верим в порядочность заявлений наших врагов.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:23
      -1
      Цитата: 27091965i
      Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня сообщил, что операция против диверсантов продолжается,

      Честно говоря хотелось бы понять как она продолжается и как могло случится такое. К тому же ДРГ оказалось уж очень крупное по численному составу. Неужели все надеялись, что через границу они не пойдут, какая то странная убеждённость и попытка показать, что мы верим в порядочность заявлений наших врагов.

      Может быть ВСУ выбрали самый неожиданный вектор атаки для контр-наступления, в глубь Российской территории? Чтобы потом на мирных переговорах менять Курск на Донецк?
    2. AUL
      AUL Сегодня, 13:26
      0
      Да, похоже, все идет не так, как ожидалось год с небольшим назад.
    3. Жнец
      Жнец Сегодня, 13:40
      +3
      после сбития авиагруппы тоже все удивлялись, как такое могло произойти над нашей территорией, куда смотрели, как проморгали!
      ну вот, дальше- больше.
    4. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:42
      0
      Цитата: 27091965i
      Неужели все надеялись, что через границу они не пойдут

      А как они пройдут ? Там же "зубы дракона" ! И канава 1,5 м глубиной !
      1. chingachguc
        chingachguc Сегодня, 14:00
        -1
        Да, Шойгу думал, что пирамидки остановят хлхлов
    5. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 13:45
      -4
      Цитата: 27091965i
      как могло случится такое.

      Как могло случится? Направление не основное. Стояли срочники там. При виде танка, они побросали оружье и убежали.
    6. ник7
      ник7 Сегодня, 13:52
      -1
      Размещать в радиусе поражения химарса крупные силы нельзя, иначе потом вы первый будете вопрошать почему разместили, когда подразделение уничтожат.
  5. GeorgeSev85
    GeorgeSev85 Сегодня, 13:19
    +6
    Цитата: Orange-Bigg
    Почему их не закидывают УМПК с ОДАБ-500? Чего ждут я не пойму?


    Почему не кидают по Киеву? Почему ушли из всех областей с начала СВО? Почему спокойно торгуем зерном и аммиаком? Почему за гибель наших пацанов никто не несет ответки?

    Тут одно слово ПОЧЕМУ?!?
    1. ААК
      ААК Сегодня, 13:28
      +3
      Есть и второе слово - КТО?! Ну и огромная масса нецензурных слов и выражений
    2. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 13:34
      -2
      Цитата: GeorgeSev85
      Цитата: Orange-Bigg
      Почему их не закидывают УМПК с ОДАБ-500? Чего ждут я не пойму?


      Почему не кидают по Киеву? Почему ушли из всех областей с начала СВО? Почему спокойно торгуем зерном и аммиаком? Почему за гибель наших пацанов никто не несет ответки?

      Тут одно слово ПОЧЕМУ?!?

      и ЧТО делать? на это в России постоянно нет ответа
    3. Valter1364
      Valter1364 Сегодня, 13:49
      -2
      Ещё одно Почему!? Почему их техника заправляется нашей соляркой и бензином на 90%? Или не известны пути доставки и кто поставляет?
    4. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 13:49
      +1
      Цитата: GeorgeSev85
      Тут одно слово ПОЧЕМУ?!?

      Потому что любителей позадавать такие глупые вопросы гораздо больше, чем желающих защищать родину.
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 13:59
        0
        А это
        глупые вопросы
        , почему украинцы разъезжают на российском топливе, а жизнен насущный. Как и многие другие вопросы.
  6. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:20
    -2
    Просто так не уйдут с КПП. Наверняка захватят с собой унитазы и туалетную бумагу А ещё не дай бог перенесут пограничные столбы вглубь нашей территории. request
  7. Valter1364
    Valter1364 Сегодня, 13:20
    +8
    Теперь по словам пескова, СВО продолжается, чтобы не допустить украинские ДРГ на территорию РФ! Нет слов!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:28
      0
      «Ситуация вызывает глубокую обеспокоенность и требует от нас больших усилий. Кремль не может комментировать численность и состав участников ДРГ.Этим занимается наша специальная служба: выясняет личности и количество бойцов. Уже после того, как они это выяснят, можно будет задавать вопросы.Спецоперация продолжается, чтобы не допускать такого впредь», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
  8. Rusik.S
    Rusik.S Сегодня, 13:20
    +5
    Писькову бы лучше молчать. Не так позорно бы выглядел. Творится сюр какой-то.
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:21
    +12
    По утверждению Пескова, собирать заседание Совета безопасности РФ из-за этих событий пока не планируется.

    А и действительно... чело собирать? Делов-то - на российскую территорию зашли, прошли три населенных пункта, не встретив на пути никого, обосновались в опорном пограничном пункте, терроризируют окрестности и продолжают накапливать силы.
    Ну какой, в самом деле, это повод для заседания СБ РФ...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:30
      -1
      Почему их не накрывает авиация по-полной?
    2. K._2
      K._2 Сегодня, 13:34
      +3
      Конечно, нападение террористов военное на нашу страну не так важно, как зерновая сделка и аммиак.
    3. штурм
      штурм Сегодня, 13:40
      0
      А если бы эти ДРГ на Рублевку зашли или в Барвиху это по вашему был бы повод для внеочередного заседания СБ?
      А в чем собственно разница и Белгородчина и Подмосковье это территория РФ и защищать их силовики обязаны всеми имеющимися у них средствами...
    4. next322
      next322 Сегодня, 13:48
      -1
      верховный сегодня занят раздачей медалек......некогда совбезы собирать из за какой то дрг(численностью уже более 400 челов+ техника и танки !!!).....
  10. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:22
    +14
    Это не дрг, просто пропаганде так удобнее называть, по сути это военное вторжение с техникой.
  11. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 13:22
    +8
    А может для этого и затевалась спецоперация? Не надо забывать, что Путин наследник Горбачева-Ельцина.
  12. Игорь_777
    Игорь_777 Сегодня, 13:23
    +2
    Бинго!!! ФСБ поимели в особо циничной , и извращенной форме!?
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:25
    +1
    Происходящее. вызывает глубокую обеспокоенность и требует от нас больших усилий.
    Запор (констипация) тоже вызывает озабоченность и требует больших усилий. Песков в очередной раз дал повод для народного возмущения. Так и хочется спросить: "На кого работаете г-н Песков?"
  14. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:26
    +3
    Командование ВСУ уверяет, что диверсионный рейд проводится силами «российской оппозиции», под которой понимаются нацисты-предатели, которые давно покинули Российскую Федерацию и обосновались на Украине, примкнув к местным праворадикальным группировкам и затем вступив в ряды ВСУ.
    Грамотное решение использовать коллаборантов в таких операциях, добьются какого то успеха, пропаганда противника будет трубить об этом как об "освободительном походе", перебьют их всех в этой вылазке, тоже не жалко.
  15. PVV66
    PVV66 Сегодня, 13:27
    +3
    Погранцов на границе одних против бандеровцев оставили. Они первые встречают врага и ценой своей жизни стараются нас защитить. И Гладков у нас молодец. Всегда старается лично побывать в местах ЧП, лично встречается и выслушивает людей. Настоящий руководитель. А вот к Верховному и МО очень много неприятных вопросов. Пока что кремлевский пул только блеет.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 13:53
      0
      Совершенно непонятно, почему о вторжениях в РФ сообщают губернаторы. Оборона- это у нас дело сугубо областное?
  16. isv000
    isv000 Сегодня, 13:30
    +1
    Происходящее вызывает глубокую обеспокоенность и требует от нас больших усилий. СВО продолжается, чтобы не допускать такого впредь
    - подчеркнул Песков.

    Шел второй год войны...
    Прошло немало времени с предупреждений Е. Пригожина о подобных "экскурсиях"...
    Воистину пока нас жареный петух не клюнет мы не перекрестимся!
    1. Rusik.S
      Rusik.S Сегодня, 13:44
      0
      Так клевал уже не раз. А в кремле и не чешутся, всё у них под контролем. Вот только под чьим
  17. штурм
    штурм Сегодня, 13:31
    -1
    Подарок ФСБ укропы устроили на день Пограничника...
    Для борьбы с ДРГ нужно было ещё год назад формировать, обучать и вооружать батальоны территориальной обороны которые совместно с пограничниками и росгвардией давно бы уже блокировали и уничтожили эту ДРГ, либо вытеснили за пределы РФ под удар Градов.
  18. Филин
    Филин Сегодня, 13:34
    0
    Границу необходимо защищать и оборонять. Крупные пограничные пункты, в условиях ведения войны (пусть и не называемой войной, пусть странной войны, с "коммерческим уклоном") должны стать ротными опорными пунктами, имеющими не только силы пограничников, но и пехотинцев, миномётчиков и бронетехнику (даже "старички" Т-55 и Т-62 находясь в окопах - имеют значительный оборонительный потенциал).
  19. spirit
    spirit Сегодня, 13:37
    +1
    Происходящее вызывает глубокую обеспокоенность

    Правильно, это же не к нему на виллу на Рублёвке заехали данные господа да и Навки там не было.А все остальные "не приближенные" для них не имеют значения,расходный материал.Поэтому по таким как Песков бить не будут, так как пока их конкретно не заденут,они и дальше будут мычать под нос.А все остальное пожалуйста
  20. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:42
    -1
    Не откладывайте больше развертывание тактического ядерного оружия
  21. Касатик
    Касатик Сегодня, 13:46
    +1
    Раньше были погранвойска. И погранокруга. У них была вся необходимая техника и вооружение. Их переформатировали в погранслужбу и вооружили печатями штампы ставить. Разве это было непонятно, чем закончится? Чем закончится подчинение флотов сухопутчикам, разгон АА, сокращение округов до четырех на страну, в которой нужно лететь более 10 часов, чтобы пересечь в запада на восток? Ведь все эти решения прошли массу согласований!! И там есть подписи! Совсем страх потеряли.
  22. Armavir
    Armavir Сегодня, 13:46
    -2
    Очередной раз смачно макнули по самые уши. Там наверху красный фломастер еще не закончился?
    Судя по фото с телеги там куча фото и отлично себя чувствуют на этом кпп ...
  23. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 13:48
    +1
    Судя по комментам они своего добились уже, паника. Вот скажите мне, сколько там народа? На какой технике? Что там подтягивают? Окапываются... Ну только окапываться не будет.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:58
      0
      у кого паника? если только в комментариях
  24. Касатик
    Касатик Сегодня, 13:49
    +2
    Я уже не молод и за свою жизнь (30 календарей в ВС) много чего видел. Но такого позора даже представить себе не мог.. А реакцию Кремля - тем более.
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 14:01
      -1
      Цитата: Касатик
      30 календарей в ВС

      И в каком году календари закончились?
  25. sdivt
    sdivt Сегодня, 13:51
    +2
    Цитата: zloybond
    И все какие то телячьи нежности про братский народ

    Глупости.
    Никаких нежностей нет и не было
    Ели речь об этой конкретной ситуации - есть реальная халатность, растерянность, соплежуйство и топтание на месте
    А про "телячьи нежности про братский народ" - это для нас с вами, очередное оправдание бездействия.
  26. Konnick
    Konnick Сегодня, 13:53
    +2
    Сейчас опять начнут раздергивать наши части по разным направлениям. Вероятность того, что наступление ВСУ начнет на Белгород и Брянск все больше, а нам перебросить войска гораздо труднее по внешним границам, чем ВСУ по внутренним прямым путям. Они также раздергали нас раньше, когда наше руководство СВО сконцентрировали войска на южном направлении, а ВСУ ударило на Харьковском направлении. Так и сейчас у них большая группировка под Донецком, наши тоже туда нагнали, но украинская группировка может намного быстрее переместится на Белгородское направление. Потом когда наши начнут гнать войска под Белгород, они ударят под Донецком. Единственное что может противодействовать такой тактике ПМВ это массированное применение авиации по частям ВСУ на марше.... НО, авиации войсковой у нас оказывается нет, а которая есть осваивает пуск НАРов с кабрирования Если только перебросить части ВДВ в Белгород с техникой, а возможно и десантированием, не зря же "никто кроме нас". Есть ли у нас другие высокомобильные части или нет "это науке неизвестно". Если вукраинцы повторят свой успех, то надо гнать генералитет полностью, а не в розницу как Лапина, Мурадова и прочих "отпускников".
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:56
      0
      никто и не собирается с Донецка туда наши силы перебрасывать, в Белгороде справятся своими силами
  27. sdivt
    sdivt Сегодня, 13:57
    0
    Цитата: Gomunkul
    Грамотное решение использовать коллаборантов

    "а был ли мальчик?" (с)
    В смысле, много ли их там было, этих коллаборантов? Две-три физиономии засветились на камеру, остальные же могли быть кем угодно, хоть украинцами, хоть поляками
    А вот свалить всё на них - да, не спорю, хороший ход.
  28. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:57
    0
    Происходящее вызывает глубокую обеспокоенность и требует от нас больших усилий.

    Походу, она им так глубоко вошла (в душу, конечно, не поймите превратно), что не хватает силёнок вытащить... wassat

    Более подробная информация о ходе боевых действий с российской стороны не раскрывается.

    Так нечего раскрывать - кремлёвцы сами ничего не знают, потому что им это не интересно, это же не зерновая сделка и не аммиак с нефтью. no
  29. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:02
    0
    Да, днище! Глубоая обеспокоенность! Не собирается Совет Безопасности! Да, твою дивизию! Видимо совет безопасности собирается только по поводу безопасности кого надо.
  30. certero
    certero Сегодня, 14:02
    0
    Цитата: PVV66
    Гладков у нас молодец. Всегда старается лично побывать в местах ЧП, лично встречается и выслушивает людей. Настоящий руководитель. А в

    Вот такого человека надо в президенты