Происходящее вызывает глубокую обеспокоенность и требует от нас больших усилий. СВО продолжается, чтобы не допускать такого впредь

В Белгородской области продолжается операция по уничтожению проникших в регион диверсантов ВСУ. Пока со стороны российских силовых структур еще нет значительного потока официальной информации, украинские паблики показали кадры с захваченного пограничного пункта в Грайворонском округе Белгородской области.Судя по опубликованным кадрам, противник концентрирует на границе значительные силы с бронированной техникой. Вероятно, так просто прекращать свою диверсионную вылазку в ВСУ не планируют.Командование ВСУ уверяет, что диверсионный рейд проводится силами «российской оппозиции», под которой понимаются нацисты-предатели, которые давно покинули Российскую Федерацию и обосновались на Украине, примкнув к местным праворадикальным группировкам и затем вступив в ряды ВСУ.На опубликованных кадрах можно видеть перемещение украинских бронемашин и автомобилей на захваченном пограничном пункте. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня сообщил, что операция против диверсантов продолжается, а ВСУ еще и обстреливают приграничные населенные пункты региона из минометов, артиллерийских орудий и РСЗО, запускают беспилотные аппараты с взрывными устройствами.По поводу событий в Белгородской области уже высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По утверждению Пескова, собирать заседание Совета безопасности РФ из-за этих событий пока не планируется.- подчеркнул Песков.Более подробная информация о ходе боевых действий с российской стороны не раскрывается. Это, мягко говоря, не очень хорошо, поскольку обеспечивает преимущество украинской стороне в освещении событий и доминирование украинского контента по данному вопросу в социальных сетях.