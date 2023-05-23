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Швеция снова отказала Украине в передаче многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen

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Швеция снова отказала Украине в передаче многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen

Швеция не будет передавать Украине шведские многоцелевые истребители Gripen, но не возражает против поставки Киеву американских F-16. С таким заявлением выступил министр обороны Пол Йонсон на встрече с коллегами из других стран в Брюсселе.


Стокгольм снова отказал Киеву в поставке истребителей Gripen, несмотря на визит в столицу Швеции спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Видимо, не помогли переговоры посланца Киева с госсекретарем шведского МИДа Яном Кнутссоном, шведы не хотят делиться своими самолетами с Зеленским.

Как пояснил глава оборонного ведомства Швеции Пол Йонсон, истребители JAS 39 Gripen нужны шведам больше, чем Украине, так как Киеву все равно дадут хоть какие-то самолеты, а Стокгольму никто ничего не даст. К тому же на вооружении шведских ВВС очень мало истребителей. Поэтому правительство Швеции отправку JAS 39 Gripen не рассматривает, но двумя руками за передачу Украине F-16.

Речь идет о том, что мы должны защищать собственную территорию, и имеющиеся у нас Gripen нужны нам для защиты Швеции. У нас нет избытка истребителей, мы не можем отказаться от них. Но у нас нет возражений против поставок Украине F-16, это естественно

- заявил шведский министр.

В настоящее время на вооружении шведских ВВС имеется 94 самолета Gripen: 71 одноместный JAS-39C и 23 двухместных JAS-39D. По планам Минобороны Швеции, в дальнейшем их планировалось заменить новыми многоцелевыми JAS-39E, но что-то там не срослось и теперь шведы собираются модернизировать старые самолеты. Киев неоднократно пытался выпросить у шведов хоть какое-то количество истребителей, но каждый раз получал отказ.
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8 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:19
    +2
    Шведы исполнили для попрошаек из ук-роины хит"ты отказала мне два раза "! wassat
    1. HAM
      HAM Сегодня, 13:42
      +1
      И даже "положили", а Земленский и не заметил!
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 13:25
    +2
    НАГЛОСТЬ - это 2-ое счастье. Один раз им отказали, а нет, их гонят а они через окно.
  3. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 13:27
    0
    Какие мудрые шведы,... правильно делают,... зачем кому-то что-то полезное отдавать, самим пригодится. wink
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:31
    0
    Швеция не будет передавать Украине шведские многоцелевые истребители Gripen, но не возражает против поставки Киеву американских F-16.
    Свои не можем, но не против поставок другими странами. Можно подумать, что кто-то в Европе после разрешения Сша будет спрашивать у шведов возражают они или нет.
  5. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 13:35
    0
    Это заодним троллинг американцев.

    Все что пожелает Украина, будет за счет США.
    Налогоплательщики в США пусть работают в два раза больше, чтобы Украине давать в два раза больше денег, надо же на обслуживание самолетов наскребсти денег.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:35
    +1
    Вот когда слышу стоны попрошаек - всегда поражаюсь.. Современный истребитель - это же не трёхлинейка. Чтобы принять на вооружение новый тип самолёта, особенно если он кардинально отличается от прошлых, надо уйму времени и очень, очень не хилое бабло.. Это ж сколько народу переучить надо, сколько аэродромов подготовить, сколько техники и оружия надо между собой как-то скрестить.. Ибо иначе - это просто охрененно дорогой кусок металла. Очевидно что всё это - шумерам не светит. Зачем же они тогда канючат?
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:01
    0
    Гриппен - оптимальное решение было бы бы.