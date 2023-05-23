Швеция снова отказала Украине в передаче многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen

Речь идет о том, что мы должны защищать собственную территорию, и имеющиеся у нас Gripen нужны нам для защиты Швеции. У нас нет избытка истребителей, мы не можем отказаться от них. Но у нас нет возражений против поставок Украине F-16, это естественно

Швеция не будет передавать Украине шведские многоцелевые истребители Gripen, но не возражает против поставки Киеву американских F-16. С таким заявлением выступил министр обороны Пол Йонсон на встрече с коллегами из других стран в Брюсселе.Стокгольм снова отказал Киеву в поставке истребителей Gripen, несмотря на визит в столицу Швеции спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Видимо, не помогли переговоры посланца Киева с госсекретарем шведского МИДа Яном Кнутссоном, шведы не хотят делиться своими самолетами с Зеленским.Как пояснил глава оборонного ведомства Швеции Пол Йонсон, истребители JAS 39 Gripen нужны шведам больше, чем Украине, так как Киеву все равно дадут хоть какие-то самолеты, а Стокгольму никто ничего не даст. К тому же на вооружении шведских ВВС очень мало истребителей. Поэтому правительство Швеции отправку JAS 39 Gripen не рассматривает, но двумя руками за передачу Украине F-16.- заявил шведский министр.В настоящее время на вооружении шведских ВВС имеется 94 самолета Gripen: 71 одноместный JAS-39C и 23 двухместных JAS-39D. По планам Минобороны Швеции, в дальнейшем их планировалось заменить новыми многоцелевыми JAS-39E, но что-то там не срослось и теперь шведы собираются модернизировать старые самолеты. Киев неоднократно пытался выпросить у шведов хоть какое-то количество истребителей, но каждый раз получал отказ.