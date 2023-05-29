Последний рецепт «доктора» Киссинджера

«Решение оставить открытым членство Украины в НАТО было очень неправильным. Это было неразумно, потому что, если посмотреть на это с российской точки зрения, в 1989 году они контролировали Европу вплоть до реки Эльба.

Затем они ушли оттуда, под давлением своей внутренней системы, но все же – они ушли из этого. И каждый квадратный дюйм того, из чего они вышли, стал частью НАТО.

Единственной территорией, которая осталась, была страна, которую они всегда считали младшим братом, наиболее близким им органически и исторически. И теперь это касается и НАТО».

«Путин даже говорил, что он не возражает против того, чтобы Украина стала частью экономической системы с Европой, но не с НАТО. За год до войны он выступил с предложением о долгосрочной эволюции Североатлантического альянса».

Вместо P. S.

Генри Киссинджер, патриарх мировой политики, отмечающий в ближайшие дни 100-летие, один из немногих, кто реально помнит последнюю из мировых войн – Вторую. Мало того, лично он немало сделал для того, чтобы предотвратить новую – третью мировую, в реальное начало которой верить по-прежнему не хочет никто.В преддверии долгожданного украинского контрнаступа бывший госсекретарь США дал развёрнутое интервью авторитетному и сугубо консервативному The Economist, авторы которого из всех регалий Киссинджера предпочли для обращения именно «доктор». Мало где, кроме России, докторами называют именно врачей, но журналисты действительно ждали от легендарного политика рецептов, и прежде всего – рецепта мира.И Генри Киссинджер его дал, сведя свои не столь пространные рассуждения к неожиданному, и честно сказать, не вдохновляющему тезису – «принять Украину в НАТО». Зачем, когда и на каких условиях, бывший американский «почти политический лидер» распространяться не стал, этого ему, кажется, и не заказывали.Никогда бы не стал подозревать такого пожилого человека в ангажированности, но теперь приходится. Хотя зачем, если из его уст прозвучало, скорее всего, именно то, что он себе не мог позволить сказать многие годы. Да, маски сброшены – это как раз тот самый случай.Доктор Киссинджер весьма красиво, и не исключено, что намеренно, оговорился про «катастрофическую ошибку Путина». Пусть не в конкретных решениях, хотя речь идёт и о них, а всего лишь в суждениях, но здесь нельзя обойтись без полной цитаты, чтобы избежать опасных разночтений:Генри Киссинджер, у которого, как исследователя и действующего политика, за плечами «полстолетия мира», также дал журналистам вполне чёткий ориентир по поводу того, каким же, на его взгляд, должен быть механизм предотвращения глобальной катастрофы.Он напомнил, чтоРоссии, как видим, вполне демонстративно мешали, но с адресатом явно ошиблись.Увы, но вопреки Генри Киссинджеру, реальная угроза миру, тому самому, всеобщему, оказалась вовсе не там, но признавать это теперь ой как не хочется. Тогда ведь придётся констатировать, что не просто не остановили вовремя, так ещё и не того.Однако отнюдь не просто так ни в одной строчке его пространного интервью в адрес России не прозвучало – агрессор! Госсекретарь вспомнил очень многое, хотя главной темой беседы было всё же противостояние с Китаем, а не с СССР, и уж тем более не с Россией.Сверх того, в интервью Киссинджера несложно найти строки о России и её президенте, которые лучше расценивать как своего рода признательность. Итак:А дальше и вовсе тяжёлое, по всему судя, даже для старика признание – «Нашим переговорщиком была замечательная женщина, она мне очень нравится, но она так тотально ненавидит Путина».Генри Киссинджер сравнил ситуацию 20-х годов XXI века с тем, как Запад когда-то «реагировал на ультиматум Берлина, начав затяжные переговоры, которые продолжались 20 лет, пока у Никсона и Брежнева не получилась «разрядка». Киссинджер даже посетовал, чтоОн раскритиковал и американский базовый принцип, который заключается в том, что «любая страна, которая соответствует нашим требованиям к членству (в НАТО – Прим. авт.), может присоединиться». Наконец, своеобразное окружение России странами НАТО уважаемый американский долгожитель просто констатировал, оставив без комментариев – он «за» или же «против».Как можно понять, Киссинджер вплоть до своего последнего неординарного рецепта был вообще-то против столь мощного натовского давления на Россию, считая, что «для Путина членство Украины в НАТО было навязчивой идеей».Теперь самому старому из крупных политиков середины прошлого века, приходится чуть ли не оправдываться. О нём уже говорят:Но, как напомнил сам Киссинджер, во-первых, Россия больше не является обычной угрозой, которой она была раньше.С логикой тут, согласитесь, не всё в порядке, если угроза уже не та, то зачем же тогда Америке и миру Украина в НАТО? А тут ещё и вызовы России Киссинджер предлагает «рассматривать в другом контексте». В каком, понять сложно, как очень сложно разобраться и в прогнозах патриарха по поводу будущего мира.России – Севастополь и масса потерь, а Украине и вовсе незнамо что. Мы же со своей стороны лишь напомним, что Украина вообще-то могла оказаться в НАТО ещё очень давно, когда в альянс попросился не кто иной, как Советский Союз.Сейчас мало кто вспоминает, если только в Киеве и Минске, что в ООН, помимо СССР в целом, были представлены и ещё две советские республики – Украинская и Белорусская. Так почему бы им тогда и в НАТО самим по себе не заседать? А там и остальные – из Варшавского договора подтянутся.Миролюбие для еврея, вся жизнь которого была сломана нацизмом и мировой войной, казалось бы, норма. И Генри Киссинджер, Хайнц Альфред Киссингер, уроженец немецкого городка Фюрт, по соседству с легендарным, по-своему, конечно, Нюрнбергом, миролюбив, как мало кто другой.Ему, как и очень многим сегодня, кажется, действительно страшно, даже на пороге рая или ада, неважно, хотя и страшно в большей степени не за себя. Но и не за всё человечество, а за ту его часть, в рядах которой десятилетиями, пожалуй, со времён Карибского кризиса, бояться чего-то и кого-то всерьёз считалось чем-то несерьёзным.Так теперь Украина должна встать на защиту этой самой части? Но ведь уже встала, и даже не год назад, а намного раньше, и даже ещё до майдана и горящего Донбасса. Неужели именно так мы должны понимать сентенции бывшего главы американской дипломатии?Выданные «на гора», простите, что и здесь у автора шахтёрский оборот, в качестве его «докторского» рецепта, не исключено, что последнего. Но отнюдь не бесспорного. Уже не раз мир прислушивался к нему – Генри Киссинджеру, считая за мудрого старца. Но прислушается ли теперь, есть большие сомнения.То ли мир поглупел, во что, честно говоря, верится с трудом, то ли мудрый старец уже давно не мудрец?