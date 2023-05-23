Евросоюз выделяет Украине очередную крупную финансовую помощь в 1,5 миллиарда евро

Сегодня киевский режим получит от Евросоюза очередной финансовый транш в 1,5 млрд евро. Соответствующее решение было принято Еврокомиссией, сообщает ее пресс-служба.В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что произведен четвертый платеж в рамках оказания «макрофинансовой помощи» украинскому государству. Как утверждают в ЕС, эти деньги направят на покрытие потребностей Украины в финансировании своей жизнедеятельности, включая выплату зарплат, пенсий, поддержание работы социальной инфраструктуры.Таким образом, Украина фактически превратилась в настоящую «содержанку» Запада, не способную самостоятельно выполнять базовые функции государства. Расходы на содержание киевского режима становятся регулярной финансовой тратой европейских стран, своеобразным «налогом на Украину» для европейских экономик. Следующий финансовый транш, также в 1,5 млрд евро, Украина получит в июне 2023 года.В Еврокомиссии утверждают, что Киев уже получит от стран Европы в общей сложности 70 миллиардов евро. Эта сумма включает расходы на вооружение, военную технику, гуманитарную помощь, пополнение украинского бюджета. При множестве своих нерешенных проблем, Европа выделяет Украине огромные средства, которые могли бы пойти на укрепление европейских экономик, поддержку населения, решение иных вопросов, в том числе и с энергетическим обеспечением европейских государств.Полностью зависимый от Запада и в политическом, и в финансовом отношении режим Владимира Зеленского старается всеми силами «законсервировать» такую ситуацию, при которой западная финансовая помощь не прекращается, а только увеличивается.