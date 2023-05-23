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В Минобороны Испании: Мы не можем поставить Киеву истребители F-16 и обучать украинских пилотов ввиду отсутствия у нас таких самолётов

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В Минобороны Испании: Мы не можем поставить Киеву истребители F-16 и обучать украинских пилотов ввиду отсутствия у нас таких самолётов

Уже больше года западные страны поставляют Украине вооружение и готовят украинских солдат, и чем дальше, тем больше помощи требует Киев, а на Западе идут по пути удовлетворения этих запросов. Огромные объёмы самого разного оружия и техники, включая танки, уже выделено Украине для борьбы с Россией, но, считая, что этого мало, Киев хочет получить боевую авиацию, чтобы нивелировать преимущество России в воздухе.


Напомним, что на саммите «Большой семерки» в Японии западные лидеры поддержали вопрос поставок Украине истребителей F-16, а также подготовку украинских пилотов. Однако не все западные страны оказались готовы оказать Киеву такую услугу, и среди них Испания.

Как пишет издание Europa Press, глава оборонного ведомства страны Маргарита Роблес заявила, что в вопросах с поставками F-16 и обучения пилотов Испания не сможет помочь Киеву. При этом испанский министр обороны объяснила это банальным отсутствием у Мадрида истребителей данной модели.

Согласно данным из открытых источников, американские истребители F-16 находятся на вооружении у следующих европейских стран – Бельгия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния. Как видно, при желании в Евросоюзе найдется возможность решить вопрос по F-16 для Украины.

А по словам главного евродипломата Жозепа Борреля, обучение украинских пилотов на территории ЕС уже началось.
Использованы фотографии:
Википедия/SRA GREG L. DAVIS
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5 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:30
    +1
    Смешно, Испания не имея на вооружение этих самолетов, как бы оправдывается, что не может в этом помочь Киеву. Ну а Боррель (глава европейской дипломатии ???), как главный распределитель оружия и б/п конечно в курсе всего, что касается самолетов для Киева.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 14:41
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Смешно, Испания не имея на вооружение этих самолетов

      Я сперва не поверил, думал не может быть чтобы у них небыло Ф16, проверил на самом деле нет) Украинская сторона прежде чем клянчить Ф16 , хотя бы википедию посмотрели бы)))))

      1. alystan
        alystan Сегодня, 15:59
        0
        Украинская сторона прежде чем клянчить Ф16 , хотя бы википедию посмотрели бы)))))

        Некогда им проверять данные на Вики, им что сказали, то они и делают. belay
        У всех все просят, мелкую сеть используют, так сказать, авось что нужное попадется... fellow
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:49
    +1
    Ну,сеньоры могут туда пару каравелл отправить-если эти самые каравеллы есть в наличии...
  3. alystan
    alystan Сегодня, 15:57
    0
    То танков у испанцев подходящей версии не нашлось, то самолетов нужных не оказалось, а значит и готовить укро-орлов им не на чем... ))))

    А вот после голандцев, готовых первыми поделиться с Украиной своим парком нужных самолетов, Дания заявила о готовности сыграть ключевую роль в подготовке украинских пилотов по управлению истребителями F-16.

    Это заявление прозвучало на встрече глав военных ведомств «Северной группы» (страны НАТО и ЕС), которая состоялась в понедельник 22 мая в польском городе Легьоново.