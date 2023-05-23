В Минобороны Испании: Мы не можем поставить Киеву истребители F-16 и обучать украинских пилотов ввиду отсутствия у нас таких самолётов

Уже больше года западные страны поставляют Украине вооружение и готовят украинских солдат, и чем дальше, тем больше помощи требует Киев, а на Западе идут по пути удовлетворения этих запросов. Огромные объёмы самого разного оружия и техники, включая танки, уже выделено Украине для борьбы с Россией, но, считая, что этого мало, Киев хочет получить боевую авиацию, чтобы нивелировать преимущество России в воздухе.
Напомним, что на саммите «Большой семерки» в Японии западные лидеры поддержали вопрос поставок Украине истребителей F-16, а также подготовку украинских пилотов. Однако не все западные страны оказались готовы оказать Киеву такую услугу, и среди них Испания.
Как пишет издание Europa Press, глава оборонного ведомства страны Маргарита Роблес заявила, что в вопросах с поставками F-16 и обучения пилотов Испания не сможет помочь Киеву. При этом испанский министр обороны объяснила это банальным отсутствием у Мадрида истребителей данной модели.
Согласно данным из открытых источников, американские истребители F-16 находятся на вооружении у следующих европейских стран – Бельгия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния. Как видно, при желании в Евросоюзе найдется возможность решить вопрос по F-16 для Украины.
А по словам главного евродипломата Жозепа Борреля, обучение украинских пилотов на территории ЕС уже началось.