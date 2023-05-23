Офис президента Украины заявляет, что Зеленский побывал на позициях ВСУ под Марьинкой

Президент Украины Владимир Зеленский побывал, как утверждается, на передовых позициях боевиков киевского режима к западу от Донецка, где вручил военнослужащим государственные награды. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Офиса украинского президента.Вернувшись после длительного зарубежного турне, Зеленский по случаю дня морской пехоты, отмечаемого на Украине 23 мая, как сообщается, побывал на позициях ВСУ на Угледарско-Марьинском участке линии боевого соприкосновения.Помимо стандартных в таких случаях духоподъемных заявлений, Зеленский также анонсировал скорое формирование двух новых бригад украинской армии, которые предполагается оснастить современными вооружениями вероятнее всего западного производства.Кроме того, украинский президент наградил разнообразными знаками отличия нескольких военнослужащих ВСУ, в том числе двух полковников. Еще одного украинского полковника, заместителя командующего силами морской пехоты ВМС ВСУ, Алексея Андросова, Зеленский своим указом повысил в звании до бригадного генерала.Как можно увидеть, Зеленский, вернувшись из длительного заграничного турне, сразу же совершил нацеленную на медийный эффект поездку на позиции ВСУ, находящиеся недалеко от передовой линии фронта, приурочив ее к ближайшему украинскому военному празднику.Если поездка Зеленского под Марьинку не носит постановочный характер, то можно в очередной раз удивиться тому, сколь спокойно глава киевского режима перемещается у передовой. Или наш расчёт на то, что если Зеленский посещает тот или иной город у линии фронта, то потом ВСУ контроль над этим городом утрачивают?.. Кстати, не лишним будет напомнить, что на основании Конституции РФ, Угледар и Марьинка - территория Российской Федерации.