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Офис президента Украины заявляет, что Зеленский побывал на позициях ВСУ под Марьинкой

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Офис президента Украины заявляет, что Зеленский побывал на позициях ВСУ под Марьинкой

Президент Украины Владимир Зеленский побывал, как утверждается, на передовых позициях боевиков киевского режима к западу от Донецка, где вручил военнослужащим государственные награды. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Офиса украинского президента.


Вернувшись после длительного зарубежного турне, Зеленский по случаю дня морской пехоты, отмечаемого на Украине 23 мая, как сообщается, побывал на позициях ВСУ на Угледарско-Марьинском участке линии боевого соприкосновения.

Помимо стандартных в таких случаях духоподъемных заявлений, Зеленский также анонсировал скорое формирование двух новых бригад украинской армии, которые предполагается оснастить современными вооружениями вероятнее всего западного производства.

Кроме того, украинский президент наградил разнообразными знаками отличия нескольких военнослужащих ВСУ, в том числе двух полковников. Еще одного украинского полковника, заместителя командующего силами морской пехоты ВМС ВСУ, Алексея Андросова, Зеленский своим указом повысил в звании до бригадного генерала.

Как можно увидеть, Зеленский, вернувшись из длительного заграничного турне, сразу же совершил нацеленную на медийный эффект поездку на позиции ВСУ, находящиеся недалеко от передовой линии фронта, приурочив ее к ближайшему украинскому военному празднику.

Если поездка Зеленского под Марьинку не носит постановочный характер, то можно в очередной раз удивиться тому, сколь спокойно глава киевского режима перемещается у передовой. Или наш расчёт на то, что если Зеленский посещает тот или иной город у линии фронта, то потом ВСУ контроль над этим городом утрачивают?.. Кстати, не лишним будет напомнить, что на основании Конституции РФ, Угледар и Марьинка - территория Российской Федерации.
Автор:
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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17 комментариев
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  1. Легат
    Легат Сегодня, 14:37
    -1
    Если поездка Зеленского под Марьинку не носит постановочный характер, то можно в очередной раз удивиться тому, сколь спокойно глава киевского режима перемещается у передовой.

    Ну Путин же дал слово. А он его держит, если это не касается собственных граждан.
    Кстати, не лишним будет напомнить, что на основании Конституции РФ, Угледар и Марьинка - территория Российской Федерации.

    Это как раз таки для власти лишнее напоминание
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:47
      +1
      Офис президента Украины заявляет, что Зеленский побывал на позициях ВСУ под Марьинкой


      Добрая примета.Зеленский уже приезжал в Северодонецк и Бахмут.Всем известно чем всё закончилось.Кстати Марьинку по-жёсткому штурмуют в крайние дни.
    2. Berkut752
      Berkut752 Сегодня, 14:51
      +2
      Простите, я стар и слеп. Автор написал под мАринкой он очутился.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:39
    0
    Ну,по конституции и Херсон тоже Российский город,и Запорожье,и Славянск....а вот вернём ли мы снова себе эти и не только эти города ?
  3. kapitan92
    kapitan92 Сегодня, 14:41
    +1
    можно в очередной раз удивиться тому, сколь спокойно глава киевского режима перемещается у передовой.

    А чЁ удивляться то ? Кремлевские евреи договорились с израильскими евреями, чтобы киевского еврея не трогали. laughing
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:42
    +2
    Значит точно скоро освободят Марьинку, приезд зели на передовую плохой знак, под Артемовском он тоже раньшее брошки раздавал.....
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:46
    -1
    Зеленский побывал, как утверждается, на передовых позициях
    Не слишком ли большое, чистое и светлое помещение для передовых позициях? Электричества в достатке, навесные потолки и все это на переднем крае?
    можно в очередной раз удивиться тому, сколь спокойно глава киевского режима перемещается у передовой.
    В Европе летал на чужих самолетах в сопровождении истребителей, а здесь (если действительно доехал, что мало вероятно) в немецком танке и в сопровождении американских БПП.
    1. болгарин
      болгарин Сегодня, 14:52
      0
      А в женское платье переодевался. Персонально для админов ВО. Теперь достаточно текста
  6. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:47
    -2
    Или наш расчёт на то, что если Зеленский посещает тот или иной город у линии фронта, то потом ВСУ контроль над этим городом утрачивают?.. Кстати, не лишним будет напомнить, что на основании Конституции РФ, Угледар и Марьинка - территория Российской Федерации.

    Конечно, засунуть нос в палец и ждать когда Марьинка или что там от нее осталось отдадут по факту в Россию. Слабо Пушилину дать интервью из здания администрации Марьинки, ведь сколько было его заявлений про успехи в боях за Марьинку.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 14:48
    +3
    можно в очередной раз удивиться тому, сколь спокойно глава киевского режима перемещается у передовой
    Кстати, не лишним будет напомнить, что на основании Конституции РФ, Угледар и Марьинка - территория Российской Федерации.

    Думаю, нарвется Зеленский на жесткий ответ Захаровой!
    А покажется мало - Песков ещё добавит глубокой озабоченности
    1. болгарин
      болгарин Сегодня, 14:54
      0
      Это где же же такое шикарное помещение с потолками в Марьинке. Ай да КВН, ай да квартал 95.
  8. Sith
    Sith Сегодня, 15:15
    0
    Цитата: болгарин
    Это где же же такое шикарное помещение с потолками в Марьинке. Ай да КВН, ай да квартал 95.

    Если и есть , то туда набилось много укротараканов ... и ещё как то протащили главного КВНщика пофоткаться
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:15
    0
    а это точно с позиций?!!!
    уж больно они все чистые и ладные
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:23
    -1
    А почему он остался в живых: почему не заставили жрать ворот футболки, коли галстука нет?
  11. SAPSAP
    SAPSAP Сегодня, 15:34
    +2
    Факт, съемка постановочная. Всё происходит в Киеве. Военные со знаменами?!!
    В боевых условиях знамена хранятся в чехлах в опечатанном виде, в секретном отделении штаба В\Ч. А их вынос осуществляется в порядке установленным воинским ритуалом. И не как иначе..... ! На фото этого и близко нет.
    Значит это мероприятие - ФЕЙК!
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:50
    0
    Ну, сейчас эти сказочники начнут гнать пургу, лишь бы холопы и пан про Артёмовск забыли. И забудут. Холопы dебилье, а пан старый маразматик. Так что дело верное.
  13. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:13
    0
    по случаю дня морской пехоты, отмечаемого на Украине 23 мая,
    А учитывая что сегодня 23 мая – Всемирный день черепахи, то очень символично.