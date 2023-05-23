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Водителя врезавшегося в ограждения Белого дома фургона обвинили в угрозе жизни президента США

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Водителя врезавшегося в ограждения Белого дома фургона обвинили в угрозе жизни президента США

В США водителя фургона, который врезался в ограждения Белого дома в Вашингтоне, заподозрили в угрозе жизни главе государства. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на представителя Секретной службы США.


Инцидент имел место несколько часов назад. Фургон под управлением неизвестного мужчины врезался в ограждение Белого дома. К месту происшествия сразу подоспели сотрудники Секретной службы США, выполняющей задачи по обеспечению безопасности американского руководства. Находившийся за рулем мужчина был задержан.

Сейчас его обвиняют в угрозе убить президента США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис или членов их семей. Обстоятельства инцидента и мотивы, толкнувшие задержанного на такой поступок, выясняются.

Кроме того, американская пресса сообщила о подозрительном пакете, обнаруженном недалеко от Белого дома. Сейчас американские силовые ведомства усилили меры безопасности в районе Белого дома, поскольку неизвестно, является ли этот инцидент единичной выходкой конкретного водителя фургона или же представляет собой часть некоего плана неизвестных лиц.

Деятельность президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис вызывает все большее недовольство со стороны многих американских граждан. Это связано с негативной ситуацией в экономике страны, которую критикуют как простые американцы, так и оппозиционно настроенные лидеры общественного мнения.

В то же время, нельзя исключать и то, что такие инциденты могут быть провокацией с последующей целью обвинить в них противников Байдена и привлечь их к уголовной ответственности, тем самым, помешав конкуренции с действующим главой государства.
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18 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:35
    +4
    Зачем врезаться, там просто погазовать возле самоходного деда - и ему хватит....
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 14:47
      +2
      Тем более, что эта ограда, вроде как, может выдержать напор танка.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:37
    +6
    У водителя обвиняемого в покушении в фургоны найдено нацистское знамя.Это не то это другое! amАнглицкая пресса.
    Счас Жан Пьер ( домовой кузя ) задвинет речуху ,что нацизм бывает не совсем фашизм.Он бывает " правильный " и " неправильный".Короче чушь какую-то сморозит обязательно,чтобы Украину отмазать.
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 15:55
      +1
      Если водитель негр, то и фашизм будет "правильным". Пожурят и отпустят. Но если белый, то ему и всыпят и отсыпят.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:37
    +2
    Всё больше убеждаюсь, что мир катится в бездну и ускоряется с каждым днём, а нажать на тормоза ни кто не собирается. recourse
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:37
    +3
    его обвиняют в угрозе убить президента США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис или членов их семей
    Правильно всех до кучи, чтобы обвинение было более весомым и членов семьи обязательно упомянуть, т.к. это может слезу пробить у электората. А может водитель просто был пьян и ему понравилось заграждение, которое он решил "поцеловать"? Сейчас под шумок на этом событии постараются накрутить рейтинг Байдену, авось повезет, а то и старик плох, и рейтинг опустился.
    1. solar
      solar Сегодня, 15:02
      -1
      Правильно всех до кучи

      до кучи не получится, президент и вице- президент находятся в разных местах
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 15:45
      0
      Прям, цитата вспомнилась, из " Собаки на сене" : всех слуг и всех служанок, и даже лошадей её кареты
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 14:38
    +3
    Несколько лет назад женщина с малолетней дочерью в машине заехала куда-то там за ограждение вокруг Белого дома. Останавливать бросанием спецагентов под колёса машины не стали - застрелили женщину на месте. Была фотография - стёкла не тонированные, прекрасно видно, кто в машине. Дали или нет стрелявшему медаль или хотя бы 10 дней отпуска на родину - сообщений не было.

    Удар беспилотникоами по Кремлю - да никакой угрозы не было. Ночь же, ВВП там не было. Диверсия против кровельщиков, которые потом крышу ремонтировали.

    Паноптикум...
    1. solar
      solar Сегодня, 15:07
      +1
      2018 год
      Вооруженная женщина на белом внедорожнике врезалась в защитное ограждение у Белого дома 23 февраля.

      В результате инцидента никто не пострадал, служба безопасности Белого дома задержала ее.

      Ей предъявлено обвинение в хранении оружия, кроме того она нарушила судебный запрет, запрещающий ей приближаться к Белому дому.

      Женщина не в первый раз пытается пробраться в резиденцию. В 2017 году ее трижды задерживала служба безопасности Белого дома.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:39
    +2
    Я так думаю, что это группа проукраинских граждан США выразила протест в ответ на отказ незамедлительных поставок боевых самолетов. Расследование инцидента нужно поручить прокуратуре Германии.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:42
    +1
    Нужно просто в следующий раз трап по которому Байден будет из самолёта спуститься намылить посильнее wassat это будет прикол с элементами диверсии wassat
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 14:52
      +1
      Цитата: Бережливый
      Нужно просто в следующий раз трап по которому Байден будет из самолёта спуститься намылить посильнее wassat это будет прикол с элементами диверсии wassat

      Это будет последний полёт в его жизни...
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 14:50
    +3
    yes Ночью. Врезался в ограду. Покушался на президента. fool
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:56
    +2
    Сейчас его обвиняют в угрозе убить президента США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис или членов их семей.

    Теперь на бедного "водилу" все навесят,(как на Украине ) даже убийство Кеннеди.
  10. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:11
    0
    Обычная практика в любом государстве мира. Любая охрана псам подобна - вцепятся и будут грызть. Для их сознания предположить, что водила замешкался, плохо ему стало и пр. преступлению подобно. Только теракт и только заговор.
  11. Privet
    Privet Сегодня, 15:28
    0
    Демократия на лицо, здесь вам не тут, там вас научат!
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:08
    +1
    водителя фургона, который врезался в ограждения Белого дома в Вашингтоне, заподозрили в угрозе жизни главе государства

    Прям как в детской считалке (если перефразировать, конечно))

    сидит Байден на заборе в алюминевых штанах
    а кому какое дело, может он фургона ждал!

    А вообще, чушь, какая-то
    так и беспилотник, упавший на крышу в Кремле, целился именно в президента