В США водителя фургона, который врезался в ограждения Белого дома в Вашингтоне, заподозрили в угрозе жизни главе государства. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на представителя Секретной службы США.Инцидент имел место несколько часов назад. Фургон под управлением неизвестного мужчины врезался в ограждение Белого дома. К месту происшествия сразу подоспели сотрудники Секретной службы США, выполняющей задачи по обеспечению безопасности американского руководства. Находившийся за рулем мужчина был задержан.Сейчас его обвиняют в угрозе убить президента США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис или членов их семей. Обстоятельства инцидента и мотивы, толкнувшие задержанного на такой поступок, выясняются.Кроме того, американская пресса сообщила о подозрительном пакете, обнаруженном недалеко от Белого дома. Сейчас американские силовые ведомства усилили меры безопасности в районе Белого дома, поскольку неизвестно, является ли этот инцидент единичной выходкой конкретного водителя фургона или же представляет собой часть некоего плана неизвестных лиц.Деятельность президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис вызывает все большее недовольство со стороны многих американских граждан. Это связано с негативной ситуацией в экономике страны, которую критикуют как простые американцы, так и оппозиционно настроенные лидеры общественного мнения.В то же время, нельзя исключать и то, что такие инциденты могут быть провокацией с последующей целью обвинить в них противников Байдена и привлечь их к уголовной ответственности, тем самым, помешав конкуренции с действующим главой государства.