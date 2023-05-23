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Американский эксперт: Добровольцы по-прежнему остаются основными поставщиками квадрокоптеров для российских Вооруженных сил

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Американский эксперт: Добровольцы по-прежнему остаются основными поставщиками квадрокоптеров для российских Вооруженных сил

Происходящий на Украине военный конфликт эксперты и наблюдатели уже по праву окрестили «войной дронов». Американский эксперт Дэвид Хэмблинг проанализировал оснащенность и перспективы насыщения БПЛА армий США, Украины и России. Свое видение этой темы он изложил в статье для военно-аналитического издания 19FortyFive.


Автор отметил, что именно эти страны лидируют в части поставки беспилотников, в первую очередь для получения разведданных, для нужд вооруженных сил. Однако решается эта задача в каждом государстве по-разному, и везде существуют свои проблемы.

В конце прошлого года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что возглавляемое им ведомство не производит официальную закупку китайских дронов для ВСУ. Связано это, в частности, с тем, что один из основных мировых производителей мультикоптеров, китайская компания DJI, не позволят использовать свою продукцию в военных целях.

Поэтому закупку дронов для украинской армии, иногда в виде отдельных деталей с последующей сборкой, осуществляют частные лица и негосударственные организации. Курирует этот процесс Министерство цифровой трансформации Украины.

По данным «Украинской правды», только три благотворительные организации приобрели более 10 000 квадрокоптеров для украинских вооруженных сил в 2022 году. В основном это небольшие и относительно дешевые БПЛА Mavics и Autel производства DJI, но есть среди них и американские аппараты для ведения аэросъемки Skydio 2, стоящие около 1100 долларов.

По данным эксперта, украинская армия постепенно формирует одно из крупнейших в мире подразделений беспилотников, к настоящему времени для управления ими уже обучено более 10 000 операторов.

Генеральный директор украинской компании-производителя беспилотных летательных аппаратов Atlas Dynamics Иван Толчинский считает, что для нужд армии необходимо наладить массовый выпуск недорогих отечественных дронов, которые он называет «одноразовыми». В целом, считает Хэмблинг, украинские вооруженные силы не испытывают недостатка в БПЛА, но до массового их производства внутри страны пока далеко.

Иная ситуация складывается в закупках беспилотников Минобороны США. В Пентагоне делают упор на разработку и поставку сложных комплексов БПЛА, выполняющих широкие разведывательные задачи. Так недавно для нужд американской армии были закуплены 30 квадрокоптеров ближнего радиуса действия (SRR) Skydio RQ-28As, разработанные на базе гражданских моделей. Один комплект SRR, включающий два дрона, наземный блок управления, цифровую связь и комплект датчиков дневного и ночного видения, обошелся Пентагону в без малого 40 000 долларов. Более функциональные комплекты SRR Tranche 2, поставка в армию США которых будет произведена в период до 2026 года, будут стоить уже 240 000 долларов.

Такая дороговизна беспилотных систем приведет к относительно небольшому их количеству поставки в американские вооруженные силы. Кроме того, потеря в бою такого аппарата может иметь существенные последствия.

Вы можете смеяться над дроном стоимостью 1000 долларов, застрявшим на дереве, но не над дроном стоимостью 100 000 долларов

— резюмирует эксперт.

Говоря о снабжении ВС РФ недорогими беспилотниками, автор отмечает, что Россия сталкивается практически с теми же проблемами, что и Украина. Основные объемы поставок дешевых БПЛА для нужд российской армии осуществляют благотворительные организации, «созданных матерями или бабушками солдат, проходящих службу». При этом те же китайские коптеры российским волонтерам приходится покупать через посредников по завышенным ценам.

Добровольцы по-прежнему являются основным источником квадрокоптеров для российских вооруженных сил

— считает Сэмюэл Бендетт, эксперт по российским беспилотным системам и советник аналитических центров CNA и CNAS.

Эксперт полагает, что несмотря на заявления на самом высоком уровне, российские предприятия не смогут быстро нарастить производство большого количества беспилотников для нужд армии. К тому же, считает Бендетт, отечественные дроны будут стоить дороже, чем китайские аналоги.

Автор статьи резюмирует, что для Украины основной проблемой в закупке и производстве дронов является недофинансирование. Соединенные Штаты, сделав ставку на дорогие бесплотные комплексы, рискуют количественным недооснащением армии БПЛА. Россия сумеет решить эту проблему, если действительно реализует широкомасштабную программу производства собственных дронов по низкой стоимости, для чего, в частности, необходимо наличие собственной компонентной базы.

В целом, считает эксперт, в условиях современного военного конфликта беспилотники должны использоваться как обычные боеприпасы.
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23 комментария
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 15:08
    +3
    Это конечно же, печально. Конечно, в итоге то эти квадрокоптеры военпром научиться производить в нужных количествах. Но весьма плохо, что это дело затягивается.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:13
      +4
      В июле обещали выйти на 3000 квадриков в месяц. Сейчас - только 1000. Это только одно предприятие Алмаз-Антей.

      А есть ещё ланцеты, орланы, упыри и т.д. Которых меньше, конечно, но производство наращивают.

      Да это и заметно по тем же ланцетам, которые массово пошли с осени и уже применяются даже группой. Так что дело пошло, теперь только наращивать мощности
    2. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 15:51
      0
      К сожалению основные чипы для DJI производятся в США. Это и контроллер полета и процессор обработки изображения. Быстро наладить производство таких чипов, что бы было и "дешево и богато" мы не можем и врядли сможем в ближайшие время. И китайцы тоже не могут. Собственно поэтому и не покупает государство централизовано Мавики, потому что нам их никто не продает (((
      1. stelltok
        stelltok Сегодня, 16:21
        0
        К сожалению основные чипы для DJI производятся в США

        Нет. Не в США.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:10
    +2
    Наладить сборку дронов в кремле,под командой Пескова,хоть какой то с него толк будет...
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:17
      +8
      Если под его командой, то те дроны полетят охранять зерновые сделки и аммиакопроводы.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 15:32
        +5
        Цитата: Аль Манах
        Если под его командой, то те дроны полетят охранять зерновые сделки и аммиакопроводы.

        Никуда такие дроны не полетят. Для того чтобы что-то сделать надо иметь к этому предрасположенность, а творчество и производство материальных ценностей не тот вид деятельности к которому в кремле вообще и песков в частности имеют таланты. А вот выделенные деньги на это они оприходуют быстро, взамен предоставят лишь озабоченности производственным процессом.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:26
      +2
      российские предприятия не смогут быстро нарастить производство большого количества беспилотников для нужд армии
      Борисов курировал процесс....Ныне за Роскосмос взялся - профи и универсал ! recourse recourse
    3. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 15:26
      +3
      Цитата: Бережливый
      Наладить сборку дронов в кремле,под командой Пескова,хоть какой то с него толк будет...

      Не получится...
      Песков выразит очередную озабоченность и уйдет в smile отпуск.
      1. termos
        termos Сегодня, 15:48
        +2
        В советское время ходил анекдот: "Почему в стране Советов нельзя на Красной Площади сексом заниматься? Потому что советами замучают".
        В наше время, по ходу, пора придумывать новый анекдот - на тему озабоченных))))
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:14
    -3
    Одни на дроны деньги жертвуют,а другие смех и грех.У Дамбиева фото посмотрите ,Царские волки отличились.Всё равно циспошники фото уже спёрли ,счаз распиарят.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:19
      +5
      Тралфлот,посмотрите в холодильник,там у вас под овощами три цеспошника спрятались laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:25
        -1
        У меня действительно три холодильника( на каждого циспошника) и три волкодава Йорка,циспошников рвут на части,хотя я их кормлю ,уже на бочонки похожи. Их любимое место рядом с холодильником.Враг не пройдёт.laughing
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 15:29
          +2
          Тралфлот,у вас три йорширских терьера,или три йорширских тигра laughing ?
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 15:50
            0
            Ага , одно у них общее жрут как тигры. lol
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:18
    +1
    если действительно реализует широкомасштабную программу производства собственных дронов по низкой стоимости, для чего, в частности, необходимо наличие собственной компонентной базы.
    По низкой стоимости на собственной компонентной базе laughing да кому это интересно, надо деньги делать, остальным пусть волонтеры занимаются.
  5. JustMe
    JustMe Сегодня, 15:21
    0
    А что с электронной компонентной базой есть какие-то проблемы?
    Я что-то не заметил. Да, некоторый геморрой есть. Мы уже все у себя большей частью перевели на аналоги из Китая.
    Если нужны линии по пайке электронных компонентов - пожалуйста, мы хоть и сильно загружены но ресурсы еще есть, можем помочь.
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:23
    +1
    А вводятся ли у нас в программы обучения курсантов дисциплины по управлению и использованию БПЛА? Нужно смотреть в будущее. Нужно учить ребят, как использовать их для разведки, ЦУ, огневого поражения. Какие виды, какие особенности. Массово учить, чтобы каждый взводный Ванька мог и умел эту технику применять.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:31
    0
    По данным «Украинской правды»...

    А таковая существует? Думается пути правды и Украины разошлись давно и понятие правда, в стране 404, отсутствует. hi
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:55
    0
    Происходящий на Украине военный конфликт эксперты и наблюдатели уже по праву окрестили «войной дронов».

    Конструкторам всё это было совершенно ясно ещё с давних времён расстрелянного гениального Бекаури.
    В 1950....1960-е даже Антонов и Туполев не смогли пробить Министерство Обороны.
    К 1980-м годам только тупые генералы это не понимали и гробили все инициативы по разработке БПЛА.
    Остаётся только восхищаться упорством Александра Захарова, который сумел уговорить Пригожина испытать Ланцеты в Сирии, за что им все россияне должны до гроба жизни.
    З.Ы. Первыми всерьёз за тему взялись и получили финансирование русские евреи-конструкторы, иммигрировавшие в Израиль.
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:00
    +2
    Может стоит возродить по всей стране, бесплатные кружки по авиа моделированию, роботехнике, программированию и.т.д, с оглядкой на современные требования? what
    В России производство то наладят, но надо будущие поколения подковывать.
  10. zenion
    zenion Сегодня, 16:08
    0
    Хотите убиваться - нате вам, убивайтесь. Так було и так будэ.
  11. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:21
    0
    Цитата: monetam
    Это конечно же, печально. Конечно, в итоге то эти квадрокоптеры военпром научиться производить в нужных количествах. Но весьма плохо, что это дело затягивается.


    ну да, научатся производить к новой войне, у которой будут востребованы другие виды оружия,
    а это будет казаться баловством.

    сейчас все решает время, а кто то воюет исходя "бабы еще нарожают" и страна большая, ресурсов много
    только сейчас любой уголок земли под прицелом современного оружия.
    никто передышки не даст