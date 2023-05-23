Министерство обороны заявило об уничтожении более 70 боевиков, вторгшихся на территорию Белгородской области

Министерство обороны, наконец-то отреагировало на вторжение украинских вооруженных формирований в Белгородскую область и разместило заявление, которое озвучил официальный представитель военного ведомства генерал Игорь Конашенков.
Согласно сообщению, 22 мая 2023 года киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, предпринял террористическую атаку на мирное население Белгородской области. Украинские вооруженные формирования нанесли массированный артиллерийский удар по пункту пропуска "Козинка", после чего вторглись на территорию Грайворонского района.
По противнику были нанесены удары авиации, артиллерии, активно работали подразделения прикрытия госграницы Западного военного округа. В итоге националистические подразделения были заблокированы и разгромлены, остатки попытались сбежать на территорию Украины, но и там по ним наносилось огневое поражение, пока окончательно не были уничтожены. Потери противника составили более 70 боевиков, четыре бронированные машины и пять пикапов.
В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены
- говорится в заявлении Минобороны.
Из сводки за прошедшие сутки также можно отметить уничтожение двух складов ГСМ в районе Авдеевки, а также поражение пункта управления 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Торецка.
На основных направлениях без изменений, на Донецком бои продолжает группировка войск "Южная", штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" из сводки пропали. Сообщается о больших потерях ВСУ. В районах Верхнекаменское и Ступочки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад ВСУ.
На Купянском и Красно-Лиманском продолжается нанесение поражения ударами артиллерии и авиации, уничтожены две ДРГ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" вела бои в районах Великая Новоселка ДНР, Марфополь, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области. На Херсонском продолжается контрбатарейная борьба и противостояние на островах.