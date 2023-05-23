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Министерство обороны заявило об уничтожении более 70 боевиков, вторгшихся на территорию Белгородской области

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Министерство обороны заявило об уничтожении более 70 боевиков, вторгшихся на территорию Белгородской области

Министерство обороны, наконец-то отреагировало на вторжение украинских вооруженных формирований в Белгородскую область и разместило заявление, которое озвучил официальный представитель военного ведомства генерал Игорь Конашенков.


Согласно сообщению, 22 мая 2023 года киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, предпринял террористическую атаку на мирное население Белгородской области. Украинские вооруженные формирования нанесли массированный артиллерийский удар по пункту пропуска "Козинка", после чего вторглись на территорию Грайворонского района.

По противнику были нанесены удары авиации, артиллерии, активно работали подразделения прикрытия госграницы Западного военного округа. В итоге националистические подразделения были заблокированы и разгромлены, остатки попытались сбежать на территорию Украины, но и там по ним наносилось огневое поражение, пока окончательно не были уничтожены. Потери противника составили более 70 боевиков, четыре бронированные машины и пять пикапов.

В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены

- говорится в заявлении Минобороны.

Из сводки за прошедшие сутки также можно отметить уничтожение двух складов ГСМ в районе Авдеевки, а также поражение пункта управления 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Торецка.

На основных направлениях без изменений, на Донецком бои продолжает группировка войск "Южная", штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" из сводки пропали. Сообщается о больших потерях ВСУ. В районах Верхнекаменское и Ступочки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад ВСУ.

На Купянском и Красно-Лиманском продолжается нанесение поражения ударами артиллерии и авиации, уничтожены две ДРГ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" вела бои в районах Великая Новоселка ДНР, Марфополь, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области. На Херсонском продолжается контрбатарейная борьба и противостояние на островах.

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100 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 14:43
    +63
    Выложить эти 70 штук рядком и показать видео, чтоб лица крупным планом.
    Если удастся имена узнать - то и этот список опубликовать.
    А то говорят, что 70 уничтожено, а потом это подразделение в Киеве в ресторане гуляет и видео снимает про это.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:51
      +8
      Видос подоспел.Ну вот.Другое дело.
      Минобороны показало кадры уничтожения нацистов в ходе КТО в Белгородской области
      Российские войска нанесли удары по прорвавшимся в Россию боевикам

      https://t.me/RVvoenkor/45638

      Момент удара по скоплению вражеской техники на территории погранпункта "Грайворон" в Белгородской области, на котором фотографировались боевики
      Российский беспилотник фиксирует удар по вторгшейся технике врага

      https://t.me/RVvoenkor/45639
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 14:56
        +14
        Одно дело, когда еле видные фигуры в кадре.
        И совсем другое, когда лица на экране, со списком имён.
        Совсем другой эффект.
        1. Деревенский я......
          Деревенский я...... Сегодня, 15:11
          +9
          Что бы был эффект нужно раскатать все пункты связи и управления под ноль. И не надо говорить, что Киев мать городов русских, город, оставшиеся в живых, вновь отстроят и будут там жить, а это нацистское гнездо надо разгромить так, что бы этой заразы более не возникало.
        2. Fitter65
          Fitter65 Сегодня, 16:21
          0
          Цитата: Shurik70
          Одно дело, когда еле видные фигуры в кадре.
          И совсем другое, когда лица на экране, со списком имён.

          С указанием их адресов прописки, а также адресов фактического проживание, фото и адреса их родных и близких, цвет марка и регистрационный номер автомобиля принадлежавший террористу, а также такие данные на транспортные средства ближайших членов семьи... без таких данных как-то мало вероятно что это уничтожены украинские террористы. laughing Хотя наш Су-35 даже не повредили, но рассказывают какой это праздник видя как российский самолёт падает за горизонтом в Чёрное море... foolЭто всё сарказм если что..
      2. Лаврентия_НаВасНет
        Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 15:03
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        Видос подоспел.Ну вот.Другое дело.

        все понятно....долбили по пустому КПП.... все цифры от лукавого...
      3. Трямс
        Трямс Сегодня, 15:03
        0
        у тебя между истерикой и "ну вот, другое дело" всего час прошел
        ну прям настоящий паркетный подполковник %)
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:08
          +9
          Цитата: Трямс
          у тебя между истерикой и "ну вот, другое дело" всего час прошел


          У меня возмущение ,а не истерика.

          тг-канал «Архангел спецназа» связался с российскими силовиками в регионе, которые рассказали:
          «По состоянию на 10:00 ведётся зачистка н.п. Козинка, враг оставил инженерные заряды как на дорогах, так и обочинах. Прямых столкновений с противником в данный момент времени нет, все похоже на то, что вся группа ушла ночью. идёт постепенное продвижение к 0, активно ведётся арт. дуэль. Летают коптеры».
          В настоящее время, отмечает «Архангел спецназа», «нарастает активность артдуэлей, враг опять группируется на окраинах». При этом утверждается, что до государственной границы бойцам РФ осталось пройти 700 метров.

          тг-канал «Рыбарь»
          «К слову, часть личного состава и техники (https://t.me/milinfolive/101087), которые заходили на территорию Российской Федерации вчера, входят по штату в 127 бригаду территориальной обороны (конкретно 226 батальон). Это всё к вопросу о том, что там не только выруси из РДК или ЛСР.Что касается того, свалил противник или нет, — пока есть основания полагать, что в Козинку инициаторы набега на Белгородщину могли час назад попробовать забросить подкрепления», -предупреждает паблик.
          Кроме того, указывается, что «в 11.25 в Козинку, судя по всему, могла быть переброшена ДРГ из состава нацбата «Кракен».


          Признает наличие противника на территории России и тг-канал «Военный осведомитель», указывая, что судя по всему, «противник до сих пор действительно сохраняет контроль над приграничными селами Белгородской области и КПП «Грайворон».Кроме того, появились снимки оккупантов на территории погранпункта «Грайворон».


          Как непростую характеризует сложившуюся обстановку паблик «Месть доброй воли».«Новости по Грайворону-Козинке от парней с мест. До МАПа пока не дошли. Украинцыы засели и за сутки закрепились в двух деревнях. Парни пробуют продвинуться, с той стороны сразу накидывают арта, танки, РСЗО. Наши передают координаты с 21 часа. Вывели из строя одну укрогаубицу, в ответ накинули из трех. На наши 2-3 снаряда прилетает 10-11 от украинца. Короче, парни работают, поменьше шума в инфополе и побольше снарядов. И скорость реакции бы подкрутить», – передают слова бойцов авторы.
          1. ism_ek
            ism_ek Сегодня, 15:14
            +1
            Цитата: Orange-Bigg
            Кроме того, появились снимки оккупантов на территории погранпункта «Грайворон».

            Хватит распространять фейки. Вы видео смотрели? Ночью по погранпункту отработала авиация. Все Ваши свинячьи снимки - это фейк. Погранпункт сейчас выглядит не так как вчера
            1. Orange-Bigg
              Orange-Bigg Сегодня, 15:18
              +3
              Цитата: ism_ek
              Цитата: Orange-Bigg
              Кроме того, появились снимки оккупантов на территории погранпункта «Грайворон».

              Хватит распространять фейки. Вы видео смотрели? Ночью по погранпункту отработала авиация. Все Ваши свинячьи снимки - это фейк. Погранпункт сейчас выглядит не так как вчера


              Все вопросы к тг-канал «Военный осведомитель» .Это его сообщение. Я просто привожу цитаты.
          2. Трямс
            Трямс Сегодня, 15:18
            -3
            эти паблики мастеров сразу по всем видам спорта тоже от истерики до
            парни работают, поменьше шума в инфополе

            переобуваются за час, и это постоянно
            шарий что-ли покусал всех
            1. Orange-Bigg
              Orange-Bigg Сегодня, 15:31
              0
              Цитата: Трямс
              эти паблики мастеров сразу по всем видам спорта тоже от истерики до
              парни работают, поменьше шума в инфополе

              переобуваются за час, и это постоянно
              шарий что-ли покусал всех


              По-вашему у людей в разных ситуациях должна быть одна и та же эмоция,в не зависимости от того когда есть за что похвалить,а когда есть повод возмутиться?Так только роботы могут.Не менять свои эмоции и точку зрения независимо от происходящих ситуаций.
              1. Трямс
                Трямс Сегодня, 15:49
                -4
                по-моему, есть пределы, границы разумного, а не вот это все
                а у пабликов тем более - они несут ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, тк пользуются доверием
                Владлен мне нравился, вот он сохранял мужское достоинство в любой ситуации и мог нести крест, остальные - пыль пылью, паникер на паникере - это хайп чистейшей воды - что означает тщеславие - порок = смерть (в том или ином виде его или наивных подписчиков)

                что-то схожее с раками на сцене, которые в определенный момент используют любовь публики к их творчеству в своих эгоистичных целях.

                так что я их когда и смотрю, то сразу перед глазами все эти бездарные (в остальном) рожицы пугачевых и тп певичек вспоминаются

                С тз сайта ты прав - сайту, конечно, выгоднее скандалы/эмоции, за такое платят
                Но чтобы не быть мужиком специально.. ну фз
          3. Бывший солда
            Бывший солда Сегодня, 15:23
            -2
            У меня возмущение ,а не истерика.

            Ну возмущение. И что? А кому оно нужно? Мне нет. Заведите где-нибудь отдельную страничку и возмущайтесь там хором с такими же возмущенцами. Визгами делу не помочь.
          4. Konnick
            Konnick Сегодня, 15:47
            +1
            Как непростую характеризует сложившуюся обстановку паблик «Месть доброй воли».

            Вот и контрнаступление, а в Кремле
            традиционно
            1. bayard
              bayard Сегодня, 16:50
              0
              Цитата: Konnick
              Вот и контрнаступление, а в Кремле

              Похоже нащупали таки одно слабое место . Оказывается на границе никаких войск и не было . Ни пограничников . И за год разговоров о создании отрядов территориальной обороны , так ничего и не сделано .
              "- Правительство , родной , на другой планете живёт".
              А то ,что доложили , это хорошо .
              Это правильно .
              Это стабильно .
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:36
      +2
      Цитата: Shurik70
      Выложить эти 70 штук рядком и показать видео, чтоб лица крупным планом.
      Если удастся имена узнать - то и этот список опубликовать.

      Немного не так. Выкладывать на специальный сайт ВСЕХ уничтоженных и обнаруженных якобы пропавших без вести укрофашистов с фото и документами. Если обнаружатся родственники, то возвращать им тела в обмен на квадрики.
  2. Легат
    Легат Сегодня, 14:43
    +8
    итоге националистические подразделения были заблокированы и разгромлены

    Каким образом МО их заблокировало на КПП?
    1. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 14:46
      +1
      Цитата: Легат
      Каким образом МО их заблокировало на КПП?

      Видео смотрели?


      Момент попадания по скоплению техники ВСУ возле здания на территории КПП "Грайворон".
      1. Легат
        Легат Сегодня, 14:49
        +7
        Видео смотрели?

        Ну это нанесение ударов по противнику. Где и что тут заблокировано?
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:55
        +3
        Лучшая блокировка из всех блокировок ,бздынь и клиенты разблокированы,аж суставы не выдерживают .
  3. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 14:44
    +1
    "Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки" (с).
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:46
    +1
    Резюмируя результаты победной реляции-враг победюкан,мы их отвадили от наших земель-пока что,на какое-то время...К следующему вторжению на наши земли мы снова или опять окажемся не готовы,ибо супостат подло и внезапно,без предупреждения гад напал....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:52
      +1
      и нигаварите - паркетному не отзвонились перед нападением - не предупредили, вот ведь какие....
  5. Lomo
    Lomo Сегодня, 14:46
    -6
    Уже новости пошли, что к "ДРГ" подкрепления движутся. Дурдом какой-то, сутки роту не могут уничтожить, ещё и подкрепления идут. Хотя не удивлён, к большому сожалению. Чем думали, когда 24.02.2022 всё это начинали...
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:50
      +6
      видео посмотрите там это подкрепление на воздух взлетело
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:54
        +4
        это очень хорошо если на воздух взлетели... good
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:57
      +3
      Чем думали, когда 24.02.2022 всё это начинали...
      А думали?
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 15:13
        +1
        Цитата: Trapp1st
        А думали?

        Я думал, что самая недееспособная армия 23 февраля, а оказывается 24 !-это из анекдота ! А 24 февраля 2022 года - это реалии ! request
    3. gsev
      gsev Сегодня, 14:57
      -5
      Цитата: Lomo
      Уже новости пошли, что к "ДРГ" подкрепления движутся. Дурдом какой-то, сутки роту не могут уничтожить,

      Украинцы просто заняли выгодные рубежи на оккупированных ими территориях уже России. Их цель вынудить политическое руководство (Путина и Шойгу) приказать Герасимову начать лобовые атаки по вытеснению укранцев обратно. Такими вылазками они надеются втянуть Россию в кровопролитные для нее бои и в перспективе обескровить. Надеемся, что Герасимов и Мишустин смогут найти оружие и тактику, чтобы сделать СВО кровопусканием для Украины а не для России. Если не хватает своего ума и оружия, то можно попросить это в КНДР. Всего то надо отменить санкции против КНДР или для начала уменьшить их до того уровня, который введен против Украины, Японии и стран НАТО. Больше ни одна страна не способна и не горит желанием поставлять вооружение в Россию.
      1. alexandr 66
        alexandr 66 Сегодня, 15:04
        +9
        Смешно, особенно про шойгу и герасимова. Сказки венского леса.
    4. Konnick
      Konnick Сегодня, 14:58
      +1
      Чем думали, когда 24.02.2022 всё это начинали...

      А им зарплата хорошая карман не жгла когда они служили и готовились к войне. Конфисковать незаконно нажитое генеральско-офицерское имущество не пора ли, а то похоже гинденбургам снова мобилизация нужна.
    5. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:14
      -1
      Цитата: Lomo
      Чем думали, когда 24.02.2022 всё это начинали...

      в каком смысле?!!!
      начинать не нужно было или играть в пикник с мамзельками?
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:34
        -1
        начинать не нужно было или играть в пикник с мамзельками?

        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 15:41
          -2
          Цитата: Trapp1st
          Trapp1st


          Этой фразе скоро год будет, а вы все ее жуете. Не приелось еще? wink lol
    6. Деревенский я......
      Деревенский я...... Сегодня, 15:26
      +1
      Что поделать, мы всегда запаздываем с началом, на пол года, на год...... Всё опасаемся, а что за границей скажут, а вдруг осудят или выразят обеспокоенность. А Одесса и Николаев до сих пор не заблокированы с моря. И железная дорога с Молдавией, то бишь с Румынией, хи, хи, функциклирует в исправности. Что там наш главкомверх поделывает, ждёт пинка, чтоб проснуться?
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 14:47
    +2
    Часть группы ушла, спалив при этом захваченный БМП. Сколько наших положили?!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:57
      +3
      Пока известно об одном растрелянном гражданском ,у него форму нашли дома и одном пограничнике. hi
  7. solar
    solar Сегодня, 14:48
    +4
    Потери противника составили более 70 боевиков, четыре бронированные машины и пять пикапов.

    А где ж фото и видео?
    1. spirit
      spirit Сегодня, 14:58
      +1
      В клубе МО, джентльменам принято верить на слово.Подбитые Бредли Коношенковым не дадут соврать hi
    2. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 15:02
      0
      А где ж фото и видео?

      1. spirit
        spirit Сегодня, 15:20
        +5
        Это фуфло а не видео,прошу прощения за выражение.Тарасы в тылу снимают покатушки и захваченные здания.МО выкладывает ролики как будто это не поселок РФ а бои в тылу Украины.Что никто не смог пару фото и видео скинуть непосредственно с места?
        1. Prjanik
          Prjanik Сегодня, 15:42
          +4
          Пока видео с беспилотников, в любом случае хорошо видно прилет прямо в Maxxpro и Хамви. Там в районе погранпоста укропы ещё активничают, арта работает. Отгонят их, и будут качественные фотки с места.
  8. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:49
    0
    Новые небольшие группы украинских диверсантов прямо сейчас продолжают подтягиваться к Козинке со стороны границы, сообщает сегодня, 23 мая, телеграм-канал Shot со ссылкой на источник.

    «Российские силовики ведут с ними бой. Также ПВО работает по дронам-разведчикам, которые запускают ВСУ», — пишет ТК


    Источник: https://eadaily.com/ru/news/2023/05/23/novye-gruppy-diversantov-s-ukrainy-podtyagivayutsya-k-kozinke-v-belgorodskoy-oblasti
  9. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 14:49
    +3
    Не наконец. А просто имейте терпение. Это информация для людей, а не для истеричек часами сидящих в украинских телеграмм-каналах.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:51
      0
      Эта "информация" ничем увы не подтверждена. Где эти самые 70 убитых и единицы уничтоженной техники ?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 14:54
        +2

        ..................................................
    2. Комментарий был удален.
  10. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:50
    +1
    Враг прорвал стену Яйценюка в надежде на наше гостеприимство. А мы им просто бучу устроили ... Продолжаем догонять и бить тапком. Церковь тоже освободили, не отдали ПЦУшникам. Ещё бы нашу культуру освободить в Доме культуры, а то одна либеральная похабщина процветает fellow
  11. IgorZ
    IgorZ Сегодня, 14:51
    -5
    А точно подсчитать количество трупов сложно было господин Конашенков, или ваши подчиненные только до 70-ти считать умеют. Надоело враньё!
  12. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:54
    +7
    Опять кадры не пойми чего. Опять вертолеты с кабрирования, опять качество съемки на уровне времен немого кино. Ну хоть кадры с трупами и бронетехникой "коллаборантов" покажите или нам остается только на слово верить? Неужели проблема, если всех уничтожили, а остальных!!! "выдавили".
  13. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:55
    -4
    будьте бдительными, я уже вижу одно сообщение для попытки влиять вашими страхами..
  14. Егоза
    Егоза Сегодня, 14:56
    0
    С утра 23 мая украинские боевики нанесли удары по приграничным районам Курской и Брянской областей.
    «Утром со стороны Украины обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе. Пострадавших нет, повреждены электрические сети.
    Села Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены, без света остались около 400 человек. К восстановлению электроснабжения ремонтники приступят, как только представится возможность.
    Также взрывом повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых производили работы по укреплению госграницы», — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
    «Сегодня утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет.
    В результате обстрела произошло возгорание двух домовладений, повреждена хозяйственная постройка», — проинформировал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
    Источник: https://rusvesna.su/news/1684827676
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 15:11
      +6
      Укропы решили растянуть линию фронта. Всё идёт по плану запада на эскалацию конфликта.
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:58
    +2
    Цитата: Легат
    итоге националистические подразделения были заблокированы и разгромлены

    Каким образом МО их заблокировало на КПП?

    Это вы сами придумали вообще-то.
  16. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:01
    -3
    Какой у нас циспошник кровожадный ,вот дай ему трупы побратимов на сайте( а вдруг родственник).А вы заметили ,что у сайта - ни какой расчленёки.Сайт уважительно относится к погибшим с обоих сторон..Свалили отсель.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:11
      +6
      Цитата: tralflot1832
      Сайт уважительно относится к погибшим с обоих сторон..

      мы 80 лет уважительно ко всем относились, вместо того, что всю "расчлененку" показать народу
      в результате СССР прировняли к Рейху, а русские главные злыдни европы
      пора закачивать все политесы, и показывать все не ретушируя
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:32
        +5
        Без ретуши полно телеграм каналов ,только подписаться.Но что то не очень хочется.
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:19
      0
      Цитата: tralflot1832
      Какой у нас циспошник кровожадный ,вот дай ему трупы побратимов на сайте( а вдруг родственник).А вы заметили ,что у сайта - ни какой расчленёки.Сайт уважительно относится к погибшим с обоих сторон..

      Садистов и недоумков и в ципсо , и у нас хватает .--- " Всех убить . В плен не брать , руки ноги головы отрезать ..." Это я обобщил их пожелания .. Выложить трупы рядком и показать лица ... Что то это мне напоминает ... А вот , что ...
  17. Фразах
    Фразах Сегодня, 15:01
    +2
    Главное это межнародный политес и дележ влияния, а эти, как их, мирные жители в эту схему не попадают. Миллионом больше-меньше, кто их там считать будет... Об укреплении границ речь шла год назад, в десятках километров натуральная война, а здесь гладь и божья благодать, их не ждали, а они вдруг нагрянули. После того, как на границе все разнесут, начнется бубнеж об учтенных ошибках и прочая ересь. Наконец, самое-самое - отсутствие виновников, допустивших такой залет, в военных условиях это расстрел.
  18. HAM
    HAM Сегодня, 15:01
    +1
    Кохлами основная цель достигнута----кто теперь вспомнит про Артёмовск-Бахмут?
    А погибли,как бы,не украинские бойцы,а "российские патриоты",их нисколько не жаль....Мать Канахина уже опознала в их рядах сына на видео...
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 15:30
      +3
      Цитата: HAM
      Кохлами основная цель достигнута----кто теперь вспомнит про Артёмовск-Бахмут?

      А что про него вспоминать? В результате семимесячных боев заняли населенный пункт в 70 тыс. жителей сровняв его с землей.
      Дальше что? Фронт рухнул? ВСУ закончилось? Противник мира запросил?
      В чем Великая Победа? В том, что других нет? И противник, кстати, это наглядно показывает request
      "Минусы" в студию laughing
  19. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:06
    +1
    Один комментатор из предыдущей заметки на эту же тему назвал сей "Брусиловский" прорыв не иначе как армейской операцией с артой и броней.... , не иначе как гудериановский железный кулак при поддержке двух танков. РТУ или БТУ с боевой стрельбой и то шума больше производят. Кино они снимали для бидона и суслика, квартал 95 рулит.
  20. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:06
    -3
    Цитата: Lomo
    Уже новости пошли, что к "ДРГ" подкрепления движутся. Дурдом какой-то, сутки роту не могут уничтожить, ещё и подкрепления идут. Хотя не удивлён, к большому сожалению. Чем думали, когда 24.02.2022 всё это начинали...

    Что за истерики? Бойцы невидимого фронта.
  21. штурм
    штурм Сегодня, 15:07
    -1
    Границу перешли 40 боевиков, а уничтожили 70....
    Прямо как с украинской авиацией в начале СВО в наличии было около 200 ед., а сбили уже более четырёхсот....:))
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:18
      -1
      на видео видно что не меньше несколько сотен
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 15:20
      +1
      то что к ним подкрепление подходило вас забыли проинформировать?
  22. spektr9
    spektr9 Сегодня, 15:08
    +1
    Судя по молчанию МО, там уже явно не ДГР ...
  23. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:08
    0
    призываю честных комментаторов к сдержанности, статью за дискредитацию никто не отменял
    1. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 15:37
      +1
      Владимир80 (Владимир80)
      Так надо ещё придумать статью за дискредитацию выступлений Канашенкова. Недорабатывает ДУМА.
    2. Telur
      Telur Сегодня, 16:40
      0
      Цитата: Владимир80
      статью за дискредитацию никто не отменял

      им пофиг, они из за забора пишут
  24. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:09
    -1
    сколько всего было?!!!
    p.s. размер у меня? какой надо размер
  25. zontov79
    zontov79 Сегодня, 15:10
    0
    А фото будут , или это канашенков поклялся?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:22
      +2
      Обязательно будут, но на памятниках и под флагами, в лучших традициях окраины.
  26. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:14
    +2
    Цитата: Легат
    Видео смотрели?

    Ну это нанесение ударов по противнику. Где и что тут заблокировано?

    Вы бы прочитали повнимательнее. А то как-то странно получается - сам придумал, что заблокировали непосредственно КПП, после чего требуете от других показать, где и что там заблокировано. Покажите для начала, где написано, что заблокировали КПП.
  27. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 15:15
    +6
    Где многомиллиардные канавы и бетонные пирамидки? Неужели не помогают?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 15:22
      +1
      Пирамидки на пограничном кпп? Сами придумали?
      1. spektr9
        spektr9 Сегодня, 15:36
        +2
        Пирамидки на пограничном кпп? Сами придумали?

        Так их в кремле строили ?
      2. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 15:46
        +3
        Если уж собрались ставить эти пирамидки, то они и должны быть вокруг пограничного КПП, за исключением дороги въезда на КПП. Но похоже цель установки пирамидок - осваивание бюджета
  28. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:16
    +6
    Опять "тридцать пять тысяч одних курьеров". Трупы врага, зашедшего на Белгородскую землю, необходимо показать крупным планом. Без замазываний. Показать по всем каналам. Чего стыдиться? Вот тогда страна поверит МО, вернее его говорящей голове.
  29. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:23
    +1
    Цитата: С.Викторович
    Где многомиллиардные канавы и бетонные пирамидки? Неужели не помогают?

    А были ли они там?
  30. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 15:24
    +1
    Так, все успокоились!
    ""Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ - верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно", - сказал Песков." https://ria.ru/20230522/belgorod-1873436571.html

    Еще раз:
    "«Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются», — отметил российский лидер, оценивая ход операции."

    Для тех, кто читать не любит и печатному слову не верит, вот видео:

    https://youtu.be/slSMHVrTDNU
    1. alystan
      alystan Сегодня, 15:45
      +2
      Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно, - сказал Песков.

      Почему не полное уничтожение?!
      Они и сами рады быть выдавленными обратно на сопредельную территорию.
      1. Wildcat
        Wildcat Сегодня, 16:00
        0
        Хм, я не Песков и почему план такой - ответить не могу.

        Почему не полное уничтожение? Не знаю.
        Но давайте представим себе, что вы - военачальник (не важно, к какому ведомству относитесь). И у вас задача - "уничтожить полностью". Какие ваши действия, при том, что вы должны учесть, что это - исконная территория РФ и есть вопрос, "что там с населением" и личный состав вам дорог:
        - пехотное наступление на ДРГ на позициях
        - артподготовка
        - авиаудар
        - сделать "как в Мариуполе", с учетом возможностей Ту22.
        Ваше решение?

        Мое ИМХО - соглашусь с Песковым, "выдавливание" - лучший вариант.
  31. alystan
    alystan Сегодня, 15:25
    0
    Потери противника составили более 70 боевиков, четыре бронированные машины и пять пикапов.

    Украинцы сообщают, что ДРГ ночью вырвалась на свою территорию.
    Сколько же их там было, если только потерь более семидесяти вояк?

    Сам спросил, сам отвечаю. Если верить информации в Смоленской народной газете, то 22 мая на территорию Белгородской области проник батальон бойцов ВСУ.

    А это порядка 300-500 человек, грубо говоря.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:29
      -1
      потом к ним подкрепление подошло, полно фото где их много на КПП
    2. Void
      Void Сегодня, 15:45
      -2
      на видосиках что то не видно батальона. Взвод не больше. А вообще молчание со стороны МО только все усугубляет. Имеется ввиду не такое "уничтожили 70", а более адекватное.
  32. Privet
    Privet Сегодня, 15:33
    +2
    Этими выходками, укронацисты только ускорили будущее проведение референдума по присоединению Харьковской области к Российской федерации!
  33. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 15:39
    0
    Какая, диверсионная группа?
    Атаку проводила ротная тактическая группа (начали с артподготовки и дальнейшей атакой нашей территории с применением бронеавтомобилей и пикапов)- это все по плану НАТО.
    Происходит раздергивание наших войск и проверка на реакцию с подводом резервов. Жалкая попытка скрыть направление главного удара.
    1. Дядя_Миша
      Дядя_Миша Сегодня, 16:05
      -1
      В настоящее время принято называть вещи не своими именами, конечно там не ДРГ. Но дело даже не в этом , обратили внимание кто реагирует на нападение? Части МО , части Росс гвардии , подразделения ФСБ .Классические лебедь, рак и щука.
  34. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:44
    0
    Цитата: Шмель_3
    Владимир80 (Владимир80)
    Так надо ещё придумать статью за дискредитацию выступлений Канашенкова. Недорабатывает ДУМА.

    Ну, положим, каждый в ответе сам за себя. Маза типа "а вот тот дяденька сказал" не прокатит. ;)
  35. Lomo
    Lomo Сегодня, 15:47
    +2
    Цитата: Василенко Владимир
    Цитата: Lomo
    Чем думали, когда 24.02.2022 всё это начинали...

    в каком смысле?!!!
    начинать не нужно было или играть в пикник с мамзельками?

    В смысле если уж решились, то и воевать нужно по настоящему. А у нас одни жесты доброй воли и красные линии.
  36. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 15:48
    +2
    Это не диверсионная группа, а попытка вторжения. Видимо пытаются отянуть часть сил с фронта.
  37. Pulse
    Pulse Сегодня, 15:54
    +3
    Говорить одно,выложить фото убитых и пленных другое.Почему наши СМИ этого не делают.Снова секретность? Как в фильме :Какие ваши доказательства.....
  38. Deon59
    Deon59 Сегодня, 16:01
    0
    Ну все ,на все .70 убитых ,нет 140 дней без процентов .
  39. zenion
    zenion Сегодня, 16:10
    0
    Получается, что Россия вся в дырах. Якщо мы нэ свыснэм, свыснэ хтось иначый.
  40. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:14
    0
    То что произошло на границе и стоило ожидать. Раньше была система охраны границы - были заставы со срочниками (которых тщательно отбирали), за ними стояли погран. отряды с комендатурами и маневренными группами, как раз на случай прорыва больших банд. И все это работало. Это же сколько их было, что Конашенков 70 человек уничтожил, ещё и в плен набрал. Ну никак не может быть ДРГ в таком количестве. Сейчас все оптимизировали. По набирали контрактников из местных (понятно, что никто не поедет на границу контрактником из Москвы или Питера). Вот пошел местный на контракт на границу, а у него дед всю жизнь занимался контрабандой и отец, да и все окружение. Иначе и быть не может, ну нет там работы, а кушать то надо. Плюс куча родственников на той стороне, все друг друга знают и на той, и на этой стороне, вместе справляют свадьбы, похороны..... Местные прекрасно знают, что происходит на той стороне границы....
  41. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 16:19
    +4
    Облажался в очередной раз Шойгу с Герасимовым. Когда уже дойдет до Путина что эти два типа абсолютно профнепригодны занимаемым должностям и доведут верховного до цугундера?
  42. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:24
    -1
    Цитата: Адрей

    А что про него вспоминать? В результате семимесячных боев заняли населенный пункт в 70 тыс. жителей сровняв его с землей.
    Дальше что? Фронт рухнул? ВСУ закончилось? Противник мира запросил?
    В чем Великая Победа? В том, что других нет? И противник, кстати, это наглядно показывает request
    "Минусы" в студию laughing

    Дык он уже в студии. И с умным видом рассусоливает о никчёмности взятия Бахмута. Прям срамота какая-то.
    Может расскажете, почему укрофаши так тряслись за Бахмут, зачем отправили на убой хренову тучу нелохов? А сейчас вроде как фигня всё эта, так?
  43. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:32
    -1
    Цитата: Konnick
    Опять кадры не пойми чего. Опять вертолеты с кабрирования, опять качество съемки на уровне времен немого кино. Ну хоть кадры с трупами и бронетехникой "коллаборантов" покажите или нам остается только на слово верить? Неужели проблема, если всех уничтожили, а остальных!!! "выдавили".

    Не удивлюсь, что спустя месяц-другой начнется раздача орденов и званий

    чтоб народ перестал сомневаться в перемоге
    а про "пруфы от Билли" никто и не вспомнит
  44. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:36
    0
    Цитата: Владимир М
    То что произошло на границе и стоило ожидать. Раньше была система охраны границы - были заставы со срочниками (которых тщательно отбирали), за ними стояли погран. отряды с комендатурами и маневренными группами, как раз на случай прорыва больших банд. И все это работало.

    Вы что-то путаете.
    Ничего подобного на границе с Украиной не было. Тем более, до 2014 года.