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Британская пресса: Украина вошла в десятку самых нищих стран мира

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Британская пресса: Украина вошла в десятку самых нищих стран мира

Украина вошла в десятку стран, население которых является самым нищим в мире, заняв восьмую строчку в соответствующем рейтинге.


Как сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на ежегодный рейтинг самых бедных стран мира, в первую десятку, помимо Украины также вошли Йемен, оказавшийся на 7 строчке, а также Куба, занявшая 9-е место. Россия оказалась на 79 месте в списке, а страной с самым обеспеченным в мире населением, по оценкам составителей рейтинга, оказалась Швейцария.



В настоящее время составлением так называемого "индекса нищеты" занимается профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке. При формировании рейтинга учитываются такие экономические показатели, как размер внутреннего валового продукта государства, уровень безработицы, ставки по кредитам и уровень безработицы в стране. Кроме того, учитывается количество населения, имеющего доход ниже объявленного национальным правительством порога бедности.

Также экономисты используют другие, более точные индикаторы для определения количества населения страны, живущего за чертой бедности. Согласно принятым в 2011 году критериям Всемирного банка, бедность страны определяется количеством населения, живущим на сумму, не превышающую 5,5 долларов в день.

При составлении рейтинга, впрочем, не учитывается уровень местных цен - ведь в одних странах на 5,5 долларов можно приобрести значительно больше товаров и услуг, чем в других. Исходя из этого, этот рейтинг способен лишь условно отобразить финансовое положение населения той или иной страны. В связи с этим и выглядит несколько странным присутствие в 1-й десятке по уровню бедности населения таких стран как Турция и Аргентина. Притом, что в Аргентине, как утверждается, бедности выше, чем в Йемене.
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30 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:46
    +2
    Вошла,и?Необходимо еще закопать нс дно.Поглубже
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 15:50
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      Вошла,и?Необходимо еще закопать нс дно.Поглубже

      Чем население беднее, тем проще его посылать на войну. Финансирование ВСУ никак не связано с состоянием экономики Украины.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:18
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Вошла,и?Необходимо еще закопать нс дно.

      Да ладно уж, хоть куда то на первые места, вышла "незалежная", это же велика перямога. Самогон, пляски, бубен.
  2. Комментарий был удален.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:49
    +3
    В этом тоже обвинят Россию,и это повод для тридцатого пакета санкций.... lol
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:54
    +3
    Подсчёт честно говоря вызывает сомнения ,10 - Турция,ни в какие ворота ,а ведь страна НАТО.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 15:59
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Подсчёт честно говоря вызывает сомнения ,10 - Турция,ни в какие ворота ,а ведь страна НАТО.

      Что-то с Турками они погорячились. Странно это как то.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 16:04
        +1
        Цитата: lukash66
        Цитата: tralflot1832
        Подсчёт честно говоря вызывает сомнения ,10 - Турция,ни в какие ворота ,а ведь страна НАТО.

        Что-то с Турками они погорячились. Странно это как то.

        Там Эрдоган по полной с экономикой зажигает. От чего она чувствует себя очень плохо.
        INTERFAX.RU - В марте 2023 года рост потребительских цен в Турции замедлился по итогам пятого месяца подряд, до минимума с января 2022 года, сообщил статистический институт Turkstat. Мартовская инфляция составила 50,5% против 55,2% в феврале

        В общем развлекаются как могут.
    2. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 16:20
      +1
      В аккурат перед вторым туром выборов рейтинг появился вовремя очень впрочем как всегда.
    3. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 16:28
      +1
      Список, мягко говоря, более чем странный: Молдова, Центрально африканская республика, Ирак - либо живут лучше Ирана, либо вообще за государства не считаются! laughing
    4. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:30
      +1
      Цитата: tralflot1832
      т честно говоря вызывает сомнения ,

      А, ты,сволочь, за ворота дома шагал?
  5. Мореход
    Мореход Сегодня, 15:54
    +5
    Кубу напрасно упомянули, у них мощная социалка и медобслуживание, бритам до их медицины для населения, как до Луны пешком. Вообще такое ощущение, что на Кубе самые позитивные и счастливые люди, не обременённые поборами и кредитами. Главное пусть и небогатые, но реально каждый год живут лучше и лучше, что не сказать про золотой милиард.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 15:59
      -4
      Цитата: Мореход
      Кубу напрасно упомянули, у них мощная социалка и медобслуживание, бритам до их медицины для населения, как до Луны пешком. Вообще такое ощущение, что на Кубе самые позитивные и счастливые люди, не обременённые поборами и кредитами. Главное пусть и небогатые, но реально каждый год живут лучше и лучше, что не сказать про золотой милиард.

      Ни того, ни другого, ни третьего на Кубе нету. Да и живут совсем не лучше с каждым годом.
      Доказывать не сложно. Например продолжительность жизни. Ведь у нас же супер медицина?
      Куба 77,57 Лет.
      А теперь возьмём какую нибуть нищую капиталистическую помоечку в том же районе.
      Барбодас
      77,39
      Коста-Рика
      79,28
      Как то не видно чудо медицины.
      Социалка? Сколько там пенсии на Кубе?
      На острове Свободы средний размер пенсии - $10 в месяц. У заслуженных и ушедших с высоких должностей работников она может достигать $17.

      Ого 800 рублей в месяц пенсия! Господа пенсионеры не отказываем себе в удовольствиях. За год не евши и не пивши, при жизни в коробке на улице сможете накопить себе на планшетик. wassat
      1. NG inform
        NG inform Сегодня, 16:14
        +1
        Да, США сволочи фашистские. Может быть грядущие перемены Кубе помогут.
      2. bk316
        bk316 Сегодня, 16:16
        +3
        Куба 77,57 Лет.
        А теперь возьмём какую нибуть нищую капиталистическую помоечку в том же районе.

        Ну зачем же брать помоечку? Возьмем ЛИДЕРА СВОБОДНОГО МИРА САМУЮ РАЗВИТУЮ КАПИТАЛТСТИЧЕСКУЮ СТРАНУ США
        И что мы видим? О боже.
        2022 год - 76,4
        Ну это конечно другое? А мокона?
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:22
        +2
        Цитата: BlackMokona
        Ого 800 рублей в месяц пенсия! Господа пенсионеры не отказываем себе в удовольствиях. За год не евши и не пивши, при жизни в коробке на улице сможете накопить себе на планшетик.

        Не планшетиками едиными жив человек (если он не Димон, разумеется).
    2. NG inform
      NG inform Сегодня, 16:13
      -1
      Хорошей медицины на Кубе уже нет :( Завалилась.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:00
    +2
    Согласно принятым в 2011 году критериям Всемирного банка, бедность страны определяется количеством населения, живущим на сумму, не превышающую 5,5 долларов в день.
    . Это серьёзно? Так считать можно? fool
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:02
      +1
      Цитата: rocket757
      Согласно принятым в 2011 году критериям Всемирного банка, бедность страны определяется количеством населения, живущим на сумму, не превышающую 5,5 долларов в день.
      . Это серьёзно? Так считать можно? fool

      Можно, с этим например КНР согласны. Это позволило им объявить о полной победе над бедностью в своей стране. А так уровень бедности каждая страна определяет как хочет, ставит туда любые критерии и уровни как пожелает. Поэтому невозможно никаких цифры нормально между собой сравнивать.
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 16:07
      0
      Это серьёзно? Так считать можно?

      Приветствую. hi
      Можно но не нужно.
      Это не имеет никакого практического смысла для населения этой страны.
      1. Комментарий был удален.
    3. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:07
      0
      Да, невнятно. На еду в день и мне одному хватит smile , а если учитывать все расходы, то надо за год считать, наверное.
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:29
      0
      Цитата: rocket757
      Это серьёзно? Так считать можно?

      Можно даже зарплаты за такие подсчёты получать.

      С другой стороны любая страна может себя в лидеры выдвинуть объявив порогом нищеты ломаный грош.
      Кроме того, учитывается количество населения, имеющего доход ниже объявленного национальным правительством порога бедности.

      hi
  7. Pablo Blade
    Pablo Blade Сегодня, 16:04
    +1
    Жалко что автор ссылку забыл прикрепить. Мол и так схаваете
  8. zenion
    zenion Сегодня, 16:06
    +2
    Украина работала изо всех сил, что бы попасть в десятку. Поздно кинулись. Представить невозможно, что с собой сделала Украина в первую пятилетку. Всё, что можно было своровать - своровали и вывезли из страны. Всё что можно было срезать - срезали. И заполнили бывшие леса теперешними пнями. Кроме, как воевать им ничего не осталось.
  9. Трямс
    Трямс Сегодня, 16:06
    0
    При составлении рейтинга, впрочем, не учитывается уровень местных цен - ведь в одних странах на 5,5 долларов можно приобрести значительно больше товаров и услуг, чем в других. Исходя из этого, этот рейтинг способен лишь условно отобразить финансовое положение населения той или иной страны. В связи с этим и выглядит несколько странным присутствие в 1-й десятке по уровню бедности населения таких стран как Турция и Аргентина. Притом, что в Аргентине, как утверждается, бедности выше, чем в Йемене.

    100%
    и еще момент - не учитывается расслоение, индекс Джини (по нему бы и сша свалились вниз)
    Эти рейтинги всегда как раз тот случай, когда кто их делает, тот и решает %) Часто для ослепления и переманивания местного населения к себе.
    Но, тем не менее, доля объективности есть всегда, ибо не на пустом месте построены, хоть и однобоко
  10. iran
    iran Сегодня, 16:06
    +1
    Сейчас отдадут укроине российские 500 миллиардов - так сразу укроина станет одной из самых богатых. Путин реально позаботился за российские деньги, отдав их на хранение в загнивающие страны нато.
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:07
    +1
    количеством населения, живущим на сумму, не превышающую 5,5 долларов в день.

    Гыгыгы. Вна Украине очень многие, причём и весьма обеспеченные, вообще ничего в день официально не получают.))) Работают и даже ведут бизнес по-чёрному и показывают 0 доходов.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 16:30
      0
      хорошая заметка о теневой экономике и коррупции) спс
  12. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:10
    +1
    сомнительная статья, надо бы оригинал найти и перевести...
  13. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:18
    0
    ВСУ не отступят, Зеленский не остановится, пока "украина" не займёт первое место soldier
  14. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:26
    -1
    Украина вошла в десятку стран, население которых является самым нищим в мире, заняв восьмую строчку в соответствующем рейтинге.
    Так после выхода из СССР она от туда и не уходила.