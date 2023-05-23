Британская пресса: Украина вошла в десятку самых нищих стран мира

Украина вошла в десятку стран, население которых является самым нищим в мире, заняв восьмую строчку в соответствующем рейтинге.Как сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на ежегодный рейтинг самых бедных стран мира, в первую десятку, помимо Украины также вошли Йемен, оказавшийся на 7 строчке, а также Куба, занявшая 9-е место. Россия оказалась на 79 месте в списке, а страной с самым обеспеченным в мире населением, по оценкам составителей рейтинга, оказалась Швейцария.В настоящее время составлением так называемого "индекса нищеты" занимается профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке. При формировании рейтинга учитываются такие экономические показатели, как размер внутреннего валового продукта государства, уровень безработицы, ставки по кредитам и уровень безработицы в стране. Кроме того, учитывается количество населения, имеющего доход ниже объявленного национальным правительством порога бедности.Также экономисты используют другие, более точные индикаторы для определения количества населения страны, живущего за чертой бедности. Согласно принятым в 2011 году критериям Всемирного банка, бедность страны определяется количеством населения, живущим на сумму, не превышающую 5,5 долларов в день.При составлении рейтинга, впрочем, не учитывается уровень местных цен - ведь в одних странах на 5,5 долларов можно приобрести значительно больше товаров и услуг, чем в других. Исходя из этого, этот рейтинг способен лишь условно отобразить финансовое положение населения той или иной страны. В связи с этим и выглядит несколько странным присутствие в 1-й десятке по уровню бедности населения таких стран как Турция и Аргентина. Притом, что в Аргентине, как утверждается, бедности выше, чем в Йемене.