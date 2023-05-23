Премьер-министр Венгрии о событиях на Украине: У нас нет шансов выиграть эту войну

У нас нет шансов выиграть эту войну

С начала проведения Россией специальной военной операции на Украине наиболее нейтральной страной Евросоюза в отношении России была и есть Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.Выступая на Экономическом форуме в Катаре, Орбан выразил поддержку Украине и заявил о важности европейской помощи этой стране. Однако, по его словам, военные усилия Украины обречены, и отправка дальнейшей военной помощи приведет только к большему количеству жертв.Глава венгерского правительства отметил, что он «как политик, который должен спасать жизни» не может поддерживать продолжающуюся милитаризацию Украины.- сказал Орбан в интервью американскому агентству Bloomberg.Агентство сообщает, что Орбан повторил свой призыв к немедленному прекращению огня. Такая позиция расценивается критиками как равносильная призыву к капитуляции Украины, отмечает Bloomberg.По мнению премьер-министра Венгрии, события на Украине являются опосредованным конфликтом между Россией и США, и боевые действия могут прекратиться только тогда, когда Москва заключит соглашение с Вашингтоном.Орбан добавил, что надеется на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, считая, что ему удастся переломить ситуацию вокруг Украины.