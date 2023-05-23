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Премьер-министр Венгрии о событиях на Украине: У нас нет шансов выиграть эту войну

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Премьер-министр Венгрии о событиях на Украине: У нас нет шансов выиграть эту войну

С начала проведения Россией специальной военной операции на Украине наиболее нейтральной страной Евросоюза в отношении России была и есть Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.


Выступая на Экономическом форуме в Катаре, Орбан выразил поддержку Украине и заявил о важности европейской помощи этой стране. Однако, по его словам, военные усилия Украины обречены, и отправка дальнейшей военной помощи приведет только к большему количеству жертв.

Глава венгерского правительства отметил, что он «как политик, который должен спасать жизни» не может поддерживать продолжающуюся милитаризацию Украины.

У нас нет шансов выиграть эту войну

- сказал Орбан в интервью американскому агентству Bloomberg.

Агентство сообщает, что Орбан повторил свой призыв к немедленному прекращению огня. Такая позиция расценивается критиками как равносильная призыву к капитуляции Украины, отмечает Bloomberg.

По мнению премьер-министра Венгрии, события на Украине являются опосредованным конфликтом между Россией и США, и боевые действия могут прекратиться только тогда, когда Москва заключит соглашение с Вашингтоном.

Орбан добавил, что надеется на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, считая, что ему удастся переломить ситуацию вокруг Украины.
Использованы фотографии:
miniszterelnok.hu
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:10
    -1
    Разумно. Но не ясно почему это их война... Разве венгры спонсируют режим Зели ? Разве передают вооружение и средства?
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 16:12
      0
      Глас вопиющего в натовской пустыне... Печально .
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:19
        0
        Они или додавят его или сменят через майдан.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:36
      +1
      Чтт Трамп,что Байден марионетки в руках оборонного и банковского сектора сша. Война последним выгодна и мира заключить они не позволят.
    3. Telur
      Telur Сегодня, 16:47
      0
      Цитата: Nexcom
      Разве венгры спонсируют режим Зели ? Разве передают вооружение и средства?

      Венгрия в составе ЕС, украину финансирует, в т.ч. ЕС, поэтому он говорит "нас" имея в виду ЕС.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 16:11
    0
    Орбан,потому и держит нейтралитет,понимает,что у всех "рыло в крови"(с) будет, у кого-то больше, у кого-то меньше,а победят в этой драке США,всеееем,помощь предоставят с пользой для себя.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:42
      +1
      Премьер-министр Венгрии о событиях на Украине: У нас нет шансов выиграть эту войну
      Цитата: kor1vet1974
      Орбан,потому и держит нейтралитет

      Премьер-министр Венгрии о событиях на Украине: У нас нет шансов выиграть эту войну
      это нейтралитет ? " у нас нет шансов" ?-это хреновый "нейтралитет".
  3. Rage66
    Rage66 Сегодня, 16:11
    0
    Орбан трезво оценивает ситуацию, но его сожрут всякие гинекологи и гимнастки. sad
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:14
    0
    На Трампа надейся, а сам не плошай....., это если что, в наш адрес, у венгров наверное по другому говорят.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:44
      +1
      Цитата: Uprun
      На Трампа надейся, а сам не плошай....., это если что, в наш адрес, у венгров наверное по другому говорят.

      ничего не говорят,на кладбище под Свердловском, с сороковых годов молча лежат.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:17
    -2
    Орбан единственный политик в Европе, кто думает о мирном будущем.И сегодня прозвучало очень странное заявление МИДа Франции ,непонятно они только думают или уже решили.
  6. Трямс
    Трямс Сегодня, 16:22
    0
    заявил о важности европейской помощи этой стране

    отправка дальнейшей военной помощи приведет только к большему количеству жертв.

    он «как политик, который должен спасать жизни» не может поддерживать продолжающуюся милитаризацию Украины.

    что это, как не натуральная шизофрения? а мы их ласково "х2 стандартами" еще зовем зачем-то
    они же просто психи (и Орбан среди всего этого серпентария наиболее подающий признаки не полного психоза, или тупо пытается на 2х стульях посидеть ивашиминашим)

    У нас

    хоть признают, что именно они воюют против РФ, руками расходника - всу (перекодированных славян)
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:31
    -1
    Денег отмоют и освоят....В данной войне приобретают все.., в расход идет 404.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 16:51
      0
      приобретают все
      А Вы это солдатам расскажите на передовой.