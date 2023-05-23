Зеленский пообещал сформировать в составе ВМС Украины новый корпус морской пехоты и оснастить его современным оружием и техникой

В составе украинских Военно-морских сил появится корпус морской пехоты, заявление о формировании нового соединения сегодня сделал Зеленский, якобы побывавший на передовых позициях морпехов в районе Угледара и Марьинки.
Украинский президент, отправившийся с саммита в Японии прямо на Донбасс, объявил о планах по созданию корпуса морской пехоты. Такое решение Зеленский принял в ходе визита на позиции украинских морпехов, пообещав им при встрече много современного оружия и техники. По его словам, будет сформировано несколько новых бригад, а государство предпримет все меры, чтобы обеспечить их оружием и техникой. Скорей всего опять западной, поэтому скоро представители Киева начнут снова клянчить оружие.
Сегодня имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты — создать Корпус морской пехоты. Государство будет делать все для (...) оснащения нашей пехоты современным оружием, техникой и для создания новых бригад морской пехоты Украины
- написал Зеленский в одной из запрещенных в России соцсетей.
На встрече с представителями морской пехоты ВМС Украины Зеленский назвал украинских морпехов "мощной силой", уничтожающей врага и освобождающей территорию страны, после чего раздал медали и ордена и уехал обратно в Киев.
В 2018 году занимавший кресло президента Украины Петр Порошенко официально отобрал черные береты у украинских морских пехотинцев, заменив их на цвет "морской волны". Одновременно с этим был перенесен День морской пехоты с 16 ноября на 23 мая. Как утверждают в Киеве, в этот день в 1918 году гетман Скоропадский создал "украинскую морскую пехоту".