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Зеленский пообещал сформировать в составе ВМС Украины новый корпус морской пехоты и оснастить его современным оружием и техникой

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Зеленский пообещал сформировать в составе ВМС Украины новый корпус морской пехоты и оснастить его современным оружием и техникой

В составе украинских Военно-морских сил появится корпус морской пехоты, заявление о формировании нового соединения сегодня сделал Зеленский, якобы побывавший на передовых позициях морпехов в районе Угледара и Марьинки.


Украинский президент, отправившийся с саммита в Японии прямо на Донбасс, объявил о планах по созданию корпуса морской пехоты. Такое решение Зеленский принял в ходе визита на позиции украинских морпехов, пообещав им при встрече много современного оружия и техники. По его словам, будет сформировано несколько новых бригад, а государство предпримет все меры, чтобы обеспечить их оружием и техникой. Скорей всего опять западной, поэтому скоро представители Киева начнут снова клянчить оружие.

Сегодня имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты — создать Корпус морской пехоты. Государство будет делать все для (...) оснащения нашей пехоты современным оружием, техникой и для создания новых бригад морской пехоты Украины

- написал Зеленский в одной из запрещенных в России соцсетей.

На встрече с представителями морской пехоты ВМС Украины Зеленский назвал украинских морпехов "мощной силой", уничтожающей врага и освобождающей территорию страны, после чего раздал медали и ордена и уехал обратно в Киев.

В 2018 году занимавший кресло президента Украины Петр Порошенко официально отобрал черные береты у украинских морских пехотинцев, заменив их на цвет "морской волны". Одновременно с этим был перенесен День морской пехоты с 16 ноября на 23 мая. Как утверждают в Киеве, в этот день в 1918 году гетман Скоропадский создал "украинскую морскую пехоту".
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17 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:51
    +2
    Ихний сброд даже название "морская пехота "позорит. Их нужно называть "околоводные черти".
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 15:54
      +3
      Ладно хоть черные береты теперь не входят в форму этих бандеровских выродков.
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:47
      -1
      Цитата: Бережливый
      Ихний сброд даже название "морская пехота "позорит. Их нужно называть "околоводные черти".

      черти неохотно сдают территорию,не находите ?или таков план, брать город почти год ?
  2. monetam
    monetam Сегодня, 15:53
    +1
    Зачем там на Украине именно морпехи ? Свои специфичные задачи им особенно и негде выполнять.
    1. akropin
      akropin Сегодня, 16:05
      -1
      Википедия про морпехов РФ
      "Морская пехота — род береговых войск ВМФ России, предназначенный для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов."

      https://ru.wikipedia.org/wiki/Морская_пехота_Российской_Федерации
      Не думаю, что украинские задачи сильно будут отличаться.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:27
      0
      Это как морские свинки, которые и не морские, и не свинки. Так и эти.
    3. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:48
      0
      Цитата: monetam
      Зачем там на Украине именно морпехи ? Свои специфичные задачи им особенно и негде выполнять.

      а зачем сшп -кавалерия, которой нет ? вы в курсе, что в КМП есть и авиация,и танки, и чёрт знает что ещё ? обзывают же " морпехами" ? мода однако....
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:55
    +2
    Зачем ему морская пехота без БДК и вообще без флота? Чисто в тельниках и беретах погарцевать?
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:59
    +3
    Оснастить ???? wassat
    Правильнее сказать навыпрашивать...
    Но так не можно мовить - он же фюрер и весь мир с ним.....
  5. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 16:00
    +3
    эээээ! а где гвардия контрнаступления? только что же формировали. кончилась чтоль? belay
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 16:08
      +1
      Цитата: SanichSan
      эээээ! а где гвардия контрнаступления? только что же формировали. кончилась чтоль? belay

      Скоро в ход пойдут народно-гренадерские, парашютно-танковые и прочая лабудень. Воюют на земле, флота нет, ВТА нет, вертолётов кот наплакал, на фига им все эти громкие погоняла типа гвардии, штурмовые, ВДВ, ДШБ и т. д. и т. п.)))
  6. zenion
    zenion Сегодня, 16:01
    0
    Тут надо словами из Библии. Когда начали подвешивать Иисуса Христа он сказал - прости их господи, ибо не ведают они, что творят. Натворили на свою голову и продолжают творить. Дикие звери живут лучше между собой чем люди.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 16:08
    +3
    Украинский президент, отправившийся с саммита в Японии прямо на Донбасс, объявил о планах по созданию корпуса морской пехоты.
    И назвать его Отдельным Корпусом Пехоты у Моря... Десантных кораблей нет, выход к морю и в море ограничен, ну какая это "морская пехота"?
  8. kristofer
    kristofer Сегодня, 16:15
    +1
    Морская пехота промежуточный этап перед звездным десантом, оснащенным современным оружием, техникой
  9. HAM
    HAM Сегодня, 16:18
    +2
    ",,,,, Государство будет делать все для оснащения нашей пехоты современным оружием,,,,,"

    Возникает закономерный вопрос---чьё государство будет "делать всё для оснащения современным оружием"??
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:23
    +3
    "Сегодня имею честь....." - это анекдот? Не дворянского сословия, не офицерского чина (не служивший от слова совсем) имеет честь? Клоун и шут из квартала 95. Для многих это не просто слова и начало предложения или словосочетание.
  11. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:27
    +1
    В составе украинских Военно-морских сил появится корпус морской пехоты,
    Корпус ракетного крейсера "Украина" у них давно уже есть.