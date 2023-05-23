Мы сейчас говорим о реальных данных. На этом складе были танковые снаряды с обедненным ураном, предоставленные Украине Великобританией. Боеприпасы стоимостью 500 млн долларов

Все потому, что НАТО не понимает, что произойдет, если оно вмешается в войну между Украиной и Россией

Польскому руководству следовало бы в международном судебном порядке потребовать компенсаций с Лондона, вместо того, чтобы пытаться выбить военные репарации с Германии. И шансы на их получение у Варшавы весьма большие. Ведь именно поляки первыми из европейских стран, после Украины, столкнулись с последствиями поставки Великобританией Киеву снарядов с обедненным ураном.После уничтожения в результате высокоточных ударов ВС РФ арсенала ВСУ с западными боеприпасами в Хмельницком, где, предположительно, хранились британские снаряды, ветер донес радиоактивную пыль именно в приграничные регионы Польши. Скрыть факт заражения польским властям не удается, несмотря на официальные заявления, что радиационный фон на востоке страны в норме.Румынский сенатор Диана Шошоакэ, внесенная ранее в базу запрещенного в РФ украинского ресурса «Миротворец», в эфире одного из телеканалов назвала произошедшее в Хмельницком «ядерным взрывом на складе боеприпасов НАТО». По словам политика, уже 15 мая радиационная пыль, поднявшаяся на складе ВСУ после удара по нему российской ракеты «Кинжал», была перенесена ветром через украинско-польскую границу.— сообщила Шошоакэ.Сенатор отметила, что повышение радиации в польском городе Люблин было зафиксировано университетами Польши. Радиоактивное облако в течение двух дней преодолело расстояние в 400 километров. Теперь все, кто дышал зараженным воздухом, столкнутся в будущим с тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологическими, предупредила румынский политик.— сделала вывод румынский сенатор.Эксперты разъясняют, что сама по себе детонация боеприпасов с обедненным ураном не приводит к большому росту радиации. Опасность представляет мелкодисперсная выскогоканцерогенная металлическая пыль, которая попадает в легкие, воду, оседает на земле. Нейтрализовать ее довольно сложно, а убрать из воздуха вообще невозможно.Если на складе были сотни, а то и тысячи таких боеприпасов, то лет через 5-10 можно ждать всплеска заболеваний раком в этом регионе. Как уже было после применения урановых снарядов в Югославии и Ираке, напоминают специалисты.В Москве неоднократно предупреждали об опасных последствиях применения снарядов с начинкой из обедненного урана. Однако в Лондоне и Вашингтоне заявили, что применения таких боеприпасов является «обычным делом». При этом британское руководство возложило на Киев всю ответственность за использование снарядов такого типа.После появления информации о возможном радиоактивном заражении окружающей среды в Хмельницкой области и других территориях Украины и Польши, пресс-служба Роспотребнадзора 19 мая распространила специальное заявление. В нем сказано, что радиационная обстановка на территории нашей страны остается стабильной, превышений радиационного фона не зафиксировано.