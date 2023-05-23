Экс-советник Пентагона: Запад больше не верит в победу Украины в конфликте

У западных политиков и экспертов появляется все больше скепсиса по поводу успешности широко разрекламированного украинского контрнаступления. Последнее, к слову, постоянно откладывается, что лишь подтверждает неготовность ВСУ к крупной операции.
Кроме того, в зарубежной прессе в последнее время резко увеличилось количество публикаций, в которых говорится о необходимости дипломатического урегулирования или приостановке конфликта. Так, недавно газета Politico, ссылаясь на неназванный источник, написала, что в администрации Байдена рассматривают вариант с корейским сценарием для Украины.
В свою очередь, о том, что Запад уже не верит в военную победу Киева в противостоянии с Москвой утверждает и экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В статье для The American Conservative эксперт отметил, что США и Европа уже считают текущий конфликт «замороженным».
Со слов американского военного, на данный момент у Украины нет возможности одержать победу над Россией. Как только у ВСУ иссякнет наступательный потенциал, инициативу сразу же перехватит российская армия.
В то же время, Макгрегор подчеркнул, что вышеупомянутого кровопролития можно было бы избежать, если бы стороны прямо сейчас начали дипломатические переговоры. Однако по мнению эксперта, мирному урегулированию сегодня мешает «безудержная ненависть» США к России. Именно поэтому конфликт продолжается.