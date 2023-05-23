Экс-советник Пентагона: Запад больше не верит в победу Украины в конфликте

У западных политиков и экспертов появляется все больше скепсиса по поводу успешности широко разрекламированного украинского контрнаступления. Последнее, к слову, постоянно откладывается, что лишь подтверждает неготовность ВСУ к крупной операции.Кроме того, в зарубежной прессе в последнее время резко увеличилось количество публикаций, в которых говорится о необходимости дипломатического урегулирования или приостановке конфликта. Так, недавно газета Politico, ссылаясь на неназванный источник, написала, что в администрации Байдена рассматривают вариант с корейским сценарием для Украины.В свою очередь, о том, что Запад уже не верит в военную победу Киева в противостоянии с Москвой утверждает и экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В статье для The American Conservative эксперт отметил, что США и Европа уже считают текущий конфликт «замороженным».Со слов американского военного, на данный момент у Украины нет возможности одержать победу над Россией. Как только у ВСУ иссякнет наступательный потенциал, инициативу сразу же перехватит российская армия.В то же время, Макгрегор подчеркнул, что вышеупомянутого кровопролития можно было бы избежать, если бы стороны прямо сейчас начали дипломатические переговоры. Однако по мнению эксперта, мирному урегулированию сегодня мешает «безудержная ненависть» США к России. Именно поэтому конфликт продолжается.