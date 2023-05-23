Военное обозрение
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Экс-советник Пентагона: Запад больше не верит в победу Украины в конфликте

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Экс-советник Пентагона: Запад больше не верит в победу Украины в конфликте

У западных политиков и экспертов появляется все больше скепсиса по поводу успешности широко разрекламированного украинского контрнаступления. Последнее, к слову, постоянно откладывается, что лишь подтверждает неготовность ВСУ к крупной операции.


Кроме того, в зарубежной прессе в последнее время резко увеличилось количество публикаций, в которых говорится о необходимости дипломатического урегулирования или приостановке конфликта. Так, недавно газета Politico, ссылаясь на неназванный источник, написала, что в администрации Байдена рассматривают вариант с корейским сценарием для Украины.

В свою очередь, о том, что Запад уже не верит в военную победу Киева в противостоянии с Москвой утверждает и экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В статье для The American Conservative эксперт отметил, что США и Европа уже считают текущий конфликт «замороженным».

Со слов американского военного, на данный момент у Украины нет возможности одержать победу над Россией. Как только у ВСУ иссякнет наступательный потенциал, инициативу сразу же перехватит российская армия.

В то же время, Макгрегор подчеркнул, что вышеупомянутого кровопролития можно было бы избежать, если бы стороны прямо сейчас начали дипломатические переговоры. Однако по мнению эксперта, мирному урегулированию сегодня мешает «безудержная ненависть» США к России. Именно поэтому конфликт продолжается.
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21 комментарий
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  1. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 17:23
    +4
    Сижу и думаю: что-то давно не было старика Макгрегора.
    Кстати, второй "заокеанский оптимист" Скотт Риттер недавно был у нас, посещал Центр подготовки спецназа в Чечне.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 17:28
      +1
      Как только эксами становятся на западе ,то сразу начинают здраво рассуждать ))))
      А западу ничья победа не нужна ..Им нужна бойня между славянами и чем дольше тем лучше .
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 17:44
        +5
        У России два союзника — Скотт Риттер и Дуглас Макгрегор.
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 19:16
        +1
        Эксы то становятся рассуждать здраво, но к Скоту Риттеру и Дугласу Макгрегору это никакого отношения не имеет. Это оголтелые пропагандисты на зарплате.
  2. Комментарий был удален.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 17:24
    +10
    Прочитал название статьи и даже не стал дальше читать.
    Что это ??? Как это запад не верит в победу краины? Ещё как верит , все политико дипломатические действия это подтверждают.
    Очень очень серьёзно и много вкладывают.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 17:32
      -6
      Цитата: kaufman
      Что это ??? Как это запад не верит в победу краины?

      Представьте если окраина победит ...ЭТО БУДЕТ УЖАС для запада !!!!Они сейчас на плечи залезли ,а потом на голову сядут И деньги будут требовать уже с оружием в руках..
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:43
      0
      Цитата: kaufman
      Очень очень серьёзно и много вкладывают.

      конечно вкладывают ведь на эти деньги воюют с Россией, не будет шумерии, будут другие, шавок еще достаточно
      а то что вкладывают окупится с торицей, ведь вкладывают налогоплательщики а гешефт получают промышленники и финансисты
    3. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 17:56
      +2
      Очень очень серьёзно и много вкладывают.
      Вкладывают мало и несерьезно. Это нам так кажется просто. В калифорнийской пустыне на базе Sierra Army Depot стоят на хранении тысячи абрамсов(вроде 3500) , м60, БМП различных, штурмовиков. То что они передают, это крохи от реальных возможностей.
    4. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 19:21
      0
      Очень очень серьёзно и много вкладывают.

      Именно к Западу максимально и на полном серьезе применимы слова "мы еще даже не начинали". Затраты на Украину, что в % от ВВП, что в % от имеющихся вооружения просто ничтожны (особенно у США).
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:25
    +4
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Экс-советник Пентагона: Запад больше не верит в победу Украины в конфликте

    А F -16 зачем собираются поставлять ? Так просто видимо от нечего делать? Может быть в победу они и не верят , а вот в то , что на Украине остались украинцы , способные воевать и умирать, верят охотно. До последнего украинца, как говорится.
  5. Трямс
    Трямс Сегодня, 17:29
    +4
    А что, верили когда-то? Это только Диман им пытается вторить, мол "нельзя победить".

    Цели же в ином - в перманентности войны на границе РФ и торможении развития ЕАЭС за счет в тч обрезания рынка сбыта для перехода на 6й техуклад и импортозамещения.

    Ну т.е. банальные бизнес разборки в стиле 90х, только на международном уровне. И все 1в1 - этот крышует, тот .ох и платит, а кого-то вместе пытаются поставить на счетчик.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 18:34
      0
      в принципе согласен, но в свете последих реалий, верите, что они боятся, что ЕАЭС мощью своих экономик-перевернет мир (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия)?
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 18:58
        -1
        а дело не в том, что что-то там перевернет, дело в том, что перестанет быть технологической колонией и обретет независимость.
        мы щас по 100тыс цистерн с нефтью наших дедов вымениваем только на айфоны (из них (условно - нефти / ресурсов) они лепят еще миллионы гаджетов (товаров с высокой маржой) - и снова нам, и живут
        другими словами - по 3 Крымских моста в год улетает из оборота из страны только на айфонохотелки (еще столько же на турецкие пляжи, к слову)
        То же самое и с небытовыми штуками - по авиаотрасли, например, влипли же капитально, щас все это в темпе вальса пытаемся импортозамещать не посредством спроса(что предполагает ЕАЭС на автомате), а через сдерживание социалки в пользу прокрутки налогов средств через соотв. сферы принудительным путем. Что не очень, но как вынужденная и временная мера сойдет.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:33
    +3
    если бы стороны прямо сейчас начали дипломатические переговоры

    И - О ЧЁМ должны быть эти типа переговоры? Решительно не представляю, на каких условиях можно было бы сойтись.. Нас - категорически не устроит продолжение существования бандеровского режима хоть в каком-то виде. Их - не устроит ничего из того, что могли бы предложить мы. Потому что это - их смерть. Так что - тут уж только до окончательного разгрома, иначе - всё было зря, и лет через 10 - начнётся по новой, только в ещё более худших для России раскладах.

    К тому же - и шумеры, и западники, уже запредельно чётко доказали - договариваться с ними не имеет никакого смысла. Ибо их слово - выеденного цента не стоит. Собачий брёх. А то можно подумать впервые они наше мудрое руководство как последних лохов кидают.. Что - так и будем по ихним граблям скакать?
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:39
    +6
    Верят штаты не верят, да им начхать.... они на этом тупо денюжку зарабатывают.... yes
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:57
    -3
    Конечно не верят, хотя раньше на это явно рассчитывали.
    На то что экономика России рухнет, внутренние волнения и тд.
    И это повлияет на ситуацию на фронте.
    Теперь же тактика затянуть конфликт как можно дольше, чтобы истощить Россию и чтобы она получила на новых освобождённых территория сплошные развалины, что нам придётся восстанавливать за наш счёт.
  9. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 18:04
    0
    Смотря что считать победой, здесь вопрос только в формулировках и подаче. Весь мир сейчас видит ситуацию борьбы Давида с Голиафом в которой Давиду немного помогает бог в виде его западных партнёров и как бы не закончилось это противостояние если Давид окажется жив и дееспособен это будет выглядеть как его уверенная победа.
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 18:31
      +1
      Критерии победы уже давно определены: для победителя послевоенный мир лучше, чем довоенный. Для проигравшего - наоборот
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:07
    +3
    а по-моему уже дурной тон повторять за псевдоэкспертом макклаудом (макгрегором) успокоительные сказки...
  11. iran
    iran Сегодня, 18:11
    +4
    Когда читаю имя Дугласа Макгрегора - сразу бросаю читать дальше. У нас в прессе постоянно приводят мнение каких-то непонятных сомнительных личностей, которые воспевают нас и всячески принижают врагов. До войны всё то же самое говорили подобные Дугласы про нашу армию, которой хватит 3 дней до полного захвата Украины.
  12. bambr731
    bambr731 Сегодня, 19:17
    0
    Со слов американского военного, на данный момент у Украины нет возможности одержать победу над Россией.

    В связи с этим захотят впарить РФ новые "минские соглашения" чтобы вооружить и подготовить укровермахт. Это единственная цель "мирного урегулирования". Пока хоть один нацистский хряк жив не будет мира на Украине