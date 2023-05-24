Боевое применение и потери истребителей F-16 Fighting Falcon

Истребитель F-16C из состава ВВС США. Фото Минобороны США
В начале семидесятых годов американская компания General Dynamics разработала перспективный легкий истребитель F-16 Fighting Falcon. К концу десятилетия он поступил на вооружение военно-воздушных сил США, а затем начались экспортные поставки. В течение 45 лет службы «Соколы» разных стран регулярно участвовали в различных военных операциях и решали боевые задачи. При этом истребители закономерно несли потери.
Развитие и рекорды
Напомним, решение о разработке будущего F-16 было принято в конце шестидесятых годов с учетом опыта войны во Вьетнаме. В 1972 г. в течение нескольких месяцев ВВС США выдали тактико-технические требования к новому самолету, получили заявки от авиастроительных компаний и выбрали участников конкурса. Победителем этого этапа в 1975 г. стал проект YF-16 от компании General Dynamics.
К этому времени «Дженерал Дайнемикс» успела построить и поднять в воздух опытный самолет нового типа. Испытания продолжались до 1977-78 гг., а параллельно велась подготовка серийного производства. Вскоре начались поставки техники в войска, и в августе 1978 г. первая эскадрилья на F-16 достигла начальной оперативной готовности.
В дальнейшем поставки F-16 в ВВС США продолжились, а вскоре поступили заказы от зарубежных стран. За прошедшие десятилетия «Сокол» поступил на вооружение ок. 25 стран по всему миру. К настоящему времени построено не менее 4,6-4,7 тыс. самолетов в разных модификациях, и большая часть этой техники остается в строю. Благодаря этому F-16 на данный момент является самым массовым самолетом среди находящихся в эксплуатации.
Первые бои
К началу восьмидесятых свои F-16 получил Израиль, и именно его ВВС впервые использовали такую технику в бою. Первую воздушную победу F-16 одержал в апреле 1981 г. над долиной Бекаа. Израильский истребитель при помощи ракеты «воздух-воздух» попытался поразить сирийский вертолет Ми-8. Ракета не попала в цель, и израильский летчик использовал пушку. В июле того же года другой F-16 впервые сбил самолет противника.
F-16 выполняет пуск ракеты "воздух-воздух" AIM-9X. Фото Raytheon
В 1981-82 гг. наблюдалось очередное ухудшение обстановки в регионе, и имели место несколько воздушных боев. Израильская сторона сообщала, что ее F-16 в общей сложности поразили более 40 самолетов и вертолетов противника в лице Сирии. Сирийская сторона лишь частично подтвердила эти потери. При этом заявили уничтожение пяти F-16 и нескольких самолетов других типов – хотя Израиль предсказуемо отрицает это.
ВВС Израиля в дальнейшем неоднократно использовали свои F-16 и другие истребители, но такое применение имело свои особенности. Так, основная часть операций ВВС АОИ проводится против формирований, не представляющих угрозы для авиации. Операции против хорошо оснащенных сил, в свою очередь, планируются с учетом минимизации рисков. Как следствие, в XXI в. имели место только небоевые потери истребителей.
Пакистанский опыт
Другим получателем американских F-16 в восьмидесятых стали ВВС Пакистана, и во второй половине десятилетия началось их боевое применение. До 1989 г. включительно на счет пакистанских истребителей записали 10 воздушных побед – в основном это были боевые и транспортные самолеты ВВС Афганистана. В апреле 1987 г. один F-16 был сбит. ВВС ДРА назвали это своим успехом, но пакистанская сторона говорила о поражении дружественным огнем.
Во время Каргильской войны 1999 г. пакистанские F-16 регулярно вылетали на патрулирование и прикрывали границу. Имели место встречи с индийскими самолетами, но все ограничивалось только сопровождением и облучением РЛС. Боев и потерь не было.
Во время очередного ухудшения индийско-пакистанских отношений в 2019 г. дошло до воздушных боев. Пакистанская сторона заявила о поражении нескольких самолетов противника; все успехи записали на счет F-16. Индия сначала опровергла эту информацию, но затем подтвердила потерю одного самолета старой модели. В то же время, заявили поражение одного пакистанского Fighting Falcon.
В американских ВВС
ВВС США, первыми получившие самолеты F-16, впервые использовали их в бою только в 1991 г., во время операций на Ближнем Востоке. Так, во время «Бури в пустыне» легкие F-16 использовались только в роли истребителей-бомбардировщиков. Борьбу за воздух поручили самолетам F-15. 250 задействованных «Соколов» выполнили более 13 тыс. вылетов и уничтожили большое количество наземных целей либо обеспечили целеуказание другим ударным средством.
Израильский F-16I. Фото АОИ
В воздушные бои F-16 не вступали, и побед не имели. В то же время, они понесли незначительные потери. По официальным данным, ЗРК и ПЗРК иракской армии сбили три американских F-16. Еще четыре смогли вернуться на базу, но были списаны из-за повреждений.
Позже F-16 из состава ВВС США участвовали в обеспечении бесполетной зоны над Ираком. В декабре 1992 г. американский F-16 одержал первую воздушную победу – был сбит иракский МиГ-25. Через несколько недель поразили МиГ-23.
Во время интервенции 2003 г. истребители-бомбардировщики F-16 вновь использовались только в ударной роли. На этот раз удалось обойтись без значительных потерь. Во время основных боев потеряли только один самолет, причем по техническим причинам. Еще три истребителя разбились в 2006-2008 гг. из-за ошибок пилотов или по техническим причинам.
Истребители над Балканами
F-16 сразу нескольких стран участвовали в боевых действиях на территориях распадающейся Югославии. На этом театре в основном работали самолеты США. Также были задействованы ВВС Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии и Турции. В разное время Fighting Falcon применялись как для патрулирования и борьбы с воздушными целями, так и для нанесения ударов по наземным объектам. При этом воздушные бои происходили достаточно редко – из-за организации бесполетной зоны и уничтожения авиации противника на земле.
Первый воздушный бой состоялся над Боснией и Герцеговиной в феврале 1994 г. Две пары американских F-16 заметили шесть югославских штурмовиков и сбили четыре. Следующая воздушная победа имела место только в 1999 г. – пара F-16 ВВС США вступила в бой с МиГ-29 Югославии.
В ходе операций на Балканах США потеряли несколько F-16. Первый в июне 1995 г. сбил югославский ЗРК «Квадрат». Еще три самолета в тот период списали из-за повреждений или технических проблем. В мае 1999 г. потеряли еще один «Сокол», на этот раз вследствие воздействия ЗРК С-125. При этом югославская сторона говорила о большем числе сбитых самолетов, хотя и не смогла подтвердить все заявки.
F-16 ВВС Турции с вооружением турецкой разработки. Фото Roketsan
F-16 других стран тоже участвовали в интервенциях, но не показали особых успехов в воздушных боях. Они в основном использовались в качестве бомбардировщиков, что не способствовало росту боевых счетов. Только один летчик ВВС Нидерландов на F-16 в 1999 г. сумел сбить югославский МиГ-29.
Локальные конфликты
В двухтысячных и десятых годах F-16 разных стран активно использовались в разных конфликтах низкой интенсивности, имевших место на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Все эти операции объединяет малое количество воздушных боев, а также минимальные угрозы со стороны ПВО противника. Такие факторы ограничивают возможное число воздушных побед, но одновременно сокращают риски для самолетов и их пилотов.
В 2011 г. в интервенции в Ливию участвовал целый ряд иностранных государств, и часть их задействовала истребители F-16. Fighting Falcon из состава ВВС Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ и США участвовали в обеспечении бесполетной зоны и наносили удары с применением средств «воздух-поверхность». При этом воздушных боев, побед и потерь не было.
Другая «международная коалиция» вскоре вмешалась в войну в Сирии на стороне противников законной власти. Через несколько лет те же страны начали поддерживать Ирак в борьбе с недавно появившейся крупной террористической организацией. Вновь речь шла в основном об ударах по наземным целям при минимальном числе воздушных боев.
Активнее всего свои истребители в исходной роли применяла Турция. К настоящему времени заявлено о 5-7 самолетах и вертолетах сирийских ВВС, пораженных турецкими F-16. В частности, именно пара «Соколов» в ноябре 2015 г. сбила российский бомбардировщик Су-24. По разным данным, с 2013-14 гг. не менее 2-3 турецких F-16 были сбиты огнем с земли или получили повреждения, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией.
Греческие F-16C. Фото Минобороны Греции
Еще одна группа государств с 2015 г. участвует в гражданской войне в Йемене, поддерживая одну из сторон. В этом конфликте принимают участие истребители F-16 Бахрейна, Иордании, Марокко и ОАЭ. Ввиду отсутствия у хуситов авиации, самолеты коалиции работают только в ударной роли. В 2015-17 гг. марокканские и иорданские ВВС потеряли не менее двух самолетов.
Неоднозначный опыт
Легкий многоцелевой истребитель General Dynamics F-16 Fighting Falcon был разработан почти полвека назад и уже 45 лет остается в эксплуатации. При необходимости проводятся различные модернизации, направленные на рост тех или иных характеристик и возможностей. За время эксплуатации F-16 неоднократно и активно использовались в реальных военных операциях и наглядно демонстрировали свой боевой потенциал.
В целом практика показала, что F-16 всех модификаций вполне способны решать поставленные боевые задачи – выполнять патрулирование, искать и поражать воздушные цели или атаковать наземные объекты. При этом достигаются определенные успехи и растет боевой счет. В то же время, «Сокол» не является неуязвимым. В условиях реальных конфликтов такие самолеты поражались даже устаревшими ЗРК. Потери отсутствовали только в тех ситуациях, когда у противника не было достаточной ПВО.
Очевидно, что встреча F-16 даже последних модификаций с современными зенитными системами и/или истребителями будет связана с еще большими рисками. Именно по этой причине несколько десятилетий назад ВВС США приняли решение о разработке истребителя нового поколения для будущей замены F-16. Подобное перевооружение уже начато и успешно продвигается вперед.
Тем временем, отдельные зарубежные страны и режимы все еще склонны переоценивать достаточно старый F-16. Несмотря на объективное моральное устаревание, его считают неким чудо-оружием, которое может переломить ход современного конфликта. Как долго они будут сохранять такие иллюзии, неизвестно. Но уже принимаются меры, итогом которых может стать очередная проверка американских истребителей практикой – и возможное крушение возложенных на них надежд.