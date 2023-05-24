Норвежский военный с русскими корнями рассказал о плюсах и минусах срочной службы в армии Норвегии

Численность норвежской армии на сегодняшний день составляет порядка 25 тысяч человек. В стране есть обязательная срочная служба. Более того, с 2014 года в войска призываются и женщины.Между тем, служба в армии Норвегии для рекрутов не кажется какой-то «обязаловкой», а многие и вовсе хотят попасть в ряды ВС, так как в будущем это сулит немалые социальные бонусы, как утверждает норвежский подданный. Речь идёт о военнослужащем батальона «Телемарк».Со слов военнослужащего, поступление на срочную службу в ВС Норвегии не требует прохождения медкомиссии. Все медицинские данные будущего рекрута попадают в соответствующие отделы автоматически из медучреждений, где последний проходил лечение или обследование.В итоге, для зачисления на срочную службу достаточно пройти тест на сообразительность и физо.Срок прохождения срочной службы в Норвегии колеблется от 6 до 12 месяцев. При этом со слов бойца батальона «Телемарк», вам могут пойти на встречу и, в случае наличия уважительной причины, сократить его до 3 месяцев.Из плюсов срочной службы в ВС Норвегии военный выделил следующие: акцент на обучении, а не «заучивании», практически безлимитная выдача боеприпасов на стрельбах, серьезная идеологическая подготовка, физо – только полоса препятствий, без изнуряющих многочасовых упражнений.Впрочем, со слов норвежского военного с русскими корнями, не обошлось и без минусов. Как выразился боец батальона «Телемарк», их всего два, но они довольно серьезные.Во-первых, немалое количество инородцев вроде арабов и курдов, которые «сбиваются» в группировки по этническому признаку и доставляют немало хлопот остальным военнослужащим. При этом командование ВС Норвегии не принимает никаких мер для решения данной проблемы.Во-вторых, в норвежскую армию поступает чрезмерное количество рекрутов ультра-леволиберального толка с их, как выразился военный, извращенным взглядом на жизнь.